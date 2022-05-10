'Etrafımdaki herkes diyor ki' balonunu patlatıyorum

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Peki neye dayandırıyorlar bu öngörülerini.

Etraflarındaki herkese...

*

Söyledikleri genelde hep şöyle şeyler:

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- Abi etrafımdaki herkes şöyle diyor...

- Abi etrafımdaki herkes şuna isyan ediyor...

- Etrafımdaki herkes falancayı çok tutuyor...

*

Bu durumda sorulması gereken soru şu:

*

Etrafımızdaki herkesten duyduklarımız üzerine kurguladığımız siyasi öngörülerimizin isabetli çıkma ihtimali yüzde kaçtır?

Cevap veriyorum: Maalesef yüksek değildir.

*

Çünkü etrafımızda yer alanlar, genellikle bizim gibi insanlar.

Aynı sosyoekonomik düzeydeler, aynı dalga boyundalar, aynı kafadalar, aynı mizah anlayışına sahipler, aynı türde beklentileri var, aynı tarz hırslara sahipler...

*

Yani demem o ki...

Etrafımızdaki herkese bakarak siyasi gelecekle ilgili öngörüde bulunmak, bir siyasi partinin genel merkezinde anket yapmak gibidir.

*

Hadi biraz geri adım atayım:

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O kadar olmasa da ona yakındır.



ECE İLE İDRİS’İN SIĞINMACI İZLENİMİ



HÜRRİYET muhabirleri Ece Çelik ile İdris Emen, Suriyeli sığınmacılarla görüştüler.

Harika bir haber çıktı ortaya.







Günlerdir konuştuğumuz sığınmacıların ne düşündüklerini öğrenmiş olduk en azından.

*

Ece ile İdris’in sığınmacı izlenimlerine baktığımda şunu gördüm:

Suriyeli sığınmacılar, Esad’a güvenmiyor.

*

Esad’ın her üç ayda bir genel af ilan etmesi, “Gelin, bir şey yapmayacağım” demesi falan... Yeterince bir güvence olarak algılanmıyor sığınmacılar tarafından. O kadar ki... Bazı sığınmacılar, “Dönersem idam edilirim” diyor, diyebiliyor.

*

Yani “Esad genel af ilan etti, neden gitmiyorlar?” denilerek geçiştirilecek kadar basit değil konu.

SEVDİĞİM SOHBET KONULARI



- İmamoğlu mu, Yavaş mı, Kılıçdaroğlu mu?







*

- Tatilde hiç gidilmeyecek ülkelerle ilgili acımasız yargılar.

*

- Tomris, Edip, Turgut ve Cemal konulu dedikodular.

*

- Bodrum ve Çeşme aleyhine her türlü geyik.

*

- İrem Derici’nin terk ettiği sevgilisi Cem Belevi’ye “Yarım popçu” demesi.







*

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- Trabzonspor taraftarının her kutlamayı tekno partiye çevirme kabiliyeti.

AZ KALSIN VEGAN OLACAKTIM



AHMET Çakar, programında sinek yemiş.

Resmen. Alenen. Hunharca. Leblebi çekirdek yer gibi.

*

Stüdyoda hercai bir vurdumduymazlıkla dolaşan sineği çevik bir hareketle kapmış, dilinin üzerine koymuş ve yutmuş.







Görüntüleri izledim. Midem kalktı.

*

Vegan olmayı göze alamıyordum ama Ahmet Çakar’ın sinek operasyonunu görünce...

Bana bir cesaret geldi.

Vegan olmaya hiç bu kadar yakınlaşmamıştım.



AK PARTİ TARAFTARLARI ÜRKMESİN DE NE YAPSIN



EKREM İmamoğlu, sosyal medyada anneler günü paylaşımı yaptı.

Paylaşımda kullandığı fotoğrafta başörtülü bir genç kız da vardı.

*

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Fotoğrafın altına baktım.







Şöyle yorumlar:

*

- Fotoğrafta ille bir türbanlı yer alacak değil mi?

- Fotoğraf paylaşınca türbanlıların oylarını alacağını mı düşünüyorsun?

- Türbanlı olmasa olmaz mı?

- Başörtülüyle muhafazakâr mahalleye mesaj verme basitliği.

*

İmamoğlu’nun taraftar kitlesinin ruh halini yansıtıyor bu yorumlar.

*

Gelin, şimdi de Ali Babacan’ın dün gençlerle sohbet ederken söylediklerine kulak verelim.

Şöyle diyor Babacan:

*

“AK Parti’ye destek verenlerin önemli bir kısmı daha kötüsünden korktukları için destek veriyor. Temel haklar konusundaki kazanımları koruma güvenini vermemiz gerekiyor. İnsanların bu dönemde kazanılmış hakları kaybetmeyeceğini bilmesi lazım. Bundan emin olması lazım.”

*

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Devam ediyor Babacan:

*

“Öyle konular var ki ekonomik krizle ölçemezsiniz. Diyelim ki dindar bir vatandaşın imam hatiplerle ya da başörtüsü meselesiyle ilgili hissiyatı... ‘Ekonomik kriz var, ben başka bir partiye oy vereyim’ demez. Bu konularda kendisini emin ve güvencede hissetmek ister.”

*

Yani Babacan diyor ki:

“Aman AK Parti seçmenini ürkütmeyelim. Yoksa kazanımlarının elden gideceğini düşünüp bize oy vermezler.”

*

Babacan doğru söylüyor ama kendisinin temel sorunu şurada:

*

Ekrem İmamoğlu’nun başörtülü kadın fotoğrafı yayınlamasına bile tepkisel yakalaşan bu kitle, çok yakında Babacan’ı sopayla kovalayacak duruma bile gelebilir.

Yani Babacan, akıl vermeyi bırakıp kendini kollasa çok daha akılcı davranmış olur.