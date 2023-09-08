Ersan Şen İYİ Parti’nin İstanbul adayı olur mu

Haberin Devamı

CERBEZELİ bir adam Ersan Şen.

Hitabeti kuvvetli. Hiddeti samimi.

Bazen polemik gücü yüksek saatli bir bomba olabiliyor. An gelip patlayacak cinsten.

*

Eleştirildiği tek bir husus var Ersan Şen’in:

Her konuda bir fikrinin olması.

Ama çok da üzerinde durmaya değecek bir eleştiri değil bu.

Sorarım size:

Türkiye’de her konuda bir fikri olmayan kaç kişi var ki?

*

Bir ekran şöhreti haline gelmiş durumda Ersan Şen.

Gerçi bizim Hakan Bayrakçı’nın bir tık gerisinde ama olsun.

İktidara destansı yüklenişleri oluyor zaman zaman.

Kılıçdaroğlu’na yüklenişleri ise hep epik.

*

Meral Akşener de değer veriyor kendisine.

O kadar değer veriyor ki az kalsın İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı yapacaktı.

*

Ersan Şen de boş durmuyor.

Kendisine bir televizyon kanalı kuruyormuş. Kişisel tanıtımı için pahalı oyuncaklarla oynuyor yani.

*

Haberin Devamı

Tarafsız Bölge’nin görünmez kahramanı Onur, “Ersan Şen, İYİ Parti’nin İstanbul adayı olamaz mı? Bu konu tartışmaya değer bir konu değil mi” diye sordu.

Kendisine cevabım şu oldu:

“Değer ki hem de nasıl değer.”

Ve geçen akşam tartıştık bu konuyu programda kısa bir süre. Konuklarımızın tamamı fena halde akla yatkın buldu bu ihtimali.

*

Meral Akşener’in hür ve müstakil olma emelinin sonunda Ersan Şen, İYİ Parti’nin İstanbul adayı olursa...

Bizim Onur’a yükte ağır, pahada hafif bir madalya takacağım.

GEREKÇELİ FAKAT SEVİMSİZ ÖZGÜVEN

AKŞENER, İzmir’den aday çıkaracaklarını söyledi. Hatta adayın ismini bile açıkladı: Ümit Özlale.

*

İzmir’in CHP’li Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuyla ilgili olarak şöyle demiş:

*

“Bizim için kayıp olmaz. İzmirlilerin çok net bir tercihi ve duruşu vardır. Bu duruş kolay sarsılacak bir şey değil.”

Ümit Özlale - Tunç Soyer

*

Bazı yerler CHP’nin tapulu malı gibi. Kimi aday gösterse kazanıyor. İzmir de oralardan biri.

Bu açıdan Tunç Soyer’in özgüveni gerekçesiz değil.

Haberin Devamı

Fakat sevimsiz. O derece sevimsiz ki adama İzmir’i kaybettirebilir.

SOSYAL MEDYANIN BAYILDIĞI TARTIŞMA MEVZULARI

- ABDÜLHAMİD: Bu konuyla ilgili tartışmalara bayılıyorlar. Bıkmıyorlar, usanmıyorlar. Böyle bir tartışma açıldığında heyecanlanıyorlar, dinamikleşiyorlar. Yüzlerine kan geliyor tarafların.

*

- VOLEYBOLCU KIZLAR: Bayıldıkları bir konu da bu. Konu açıldığında hemen cepheleşiyorlar. Cami hocaları bile pek seviyorlar bu tartışmayı. Dini hükümler veriyorlar. Reytinglerini arttırıyorlar.

*

- SOKAK KÖPEKLERİ: Konunun iki tarafı oluşmuş durumda. İki taraf da ateşli. İki taraf da uzlaşmaz durumda. Bu tartışmada en çok geçen tabir: Mama lobisi. Konu henüz dış mihraklara bağlanmamış durumda.

*

Haberin Devamı

- OVP TARTIŞMASI: Bu da sevilen bir tartışma. Bir taraf “Hayal bunlar” diyor başka bir şey demiyor. Bir taraf ise “Son derece gerçekçi” diyor başka bir şey demiyor. Ortası yok. Ya toptan ret... Ya toptan kabul...

BU SEFER MARAZASIZ OLSUN

MUSTAFA Uslu, yetenekli bir yapımcı.

Sanatçı portrelerinden çok iyi filmler çıkarıyor.

Mustafa Uslu

Fakat bir kusurcuğu var:

Çektiği filmlerin tümünde arıza, maraza, olay çıkıyor.

*

Yeni bilgi şu: Zeki Müren filmi çekecekmiş Mustafa Uslu.

Umarım bu kez olaysız, arızasız, marazasız yaşanır tüm süreç.

YALANA YORUM YAPMAK

BİR yalan dolaştı Twitter’da. Pardon X’te.

Şöyle bir yalan:

*

“Kılıçdaroğlu: Halk isterse istifa ederim.”

*

Haberin Devamı

Nerede demiş belli değil. Kime demiş belli değil. Ne zaman demiş belli değil. Hangi bağlamda demiş belli değil. Tamamen uydurma bir şey. Birisi sallamış. Sonra da çıngıraklı yılansı ağda yayılmış da yayılmış.

Ve bu yalanın altında binlerce, yüz binlerce yorum. Sanki böyle bir şey söylenmiş gibi yorum üstüne yorum yapmışlar.

*

Birileri gezegenimiz için şöyle bir bedduada mı etti acaba: “Hakikatin bir öneminin kalmadığı bir çağda yaşayasınız.”





CHP YÜZ YAŞINDA VİDEOSU

- Oynayan neşeli çocuklar... Dönen sanayi çarkları... Sulanan tarlalar... Bana nedense AK Parti’nin tanıtım ve reklam filmlerini çağrıştırdı.

*

- Yüz yıllık CHP tarihinden birkaç fotoğraf bile koymamışlar. Sadece Atatürk’ün gözleriyle yetinmişler. Neyse bu da bir şeydir. En sona o gözleri de koymayabilirlerdi.

*

Haberin Devamı

- Yüz yıllık tarih... Bu tarihten nice kısa videolar çıkabilirdi izleyenlerin tüylerini diken diken edecek. Artık CHP’nin tarihiyle barışması mı gerekiyor acaba?

BİR İSTANBUL KLASİĞİ: HÜNKÂR

BENİM komşumdur Hünkâr Lokantası. Geniş bir tadilat için bir süredir kapılarını kapatmıştı. Sonunda açıldı. Dün bir uğradım hayırlı olsun demek için. Ferahlamış mekân, güzelleşmiş.

Özlemişim Hünkâr’ın yemeklerini. Hemen birkaç şey söyledim.

*

Klasikler ayakta kalamıyor İstanbul’da. Sevdiğimiz nice mekân tarihe karıştı. Bu nedenle Hünkâr’ın yenilenerek ayakta kalma azmi çok önemli.

YERLİSİ ASLA YAPILMAMALI

- Yerli vampir filmi ya da dizisi yapmayı aklından geçiren varsa... Lütfen bir daha düşünsün. Bizim millet böyle bir şeyin sadece skecini yapabilir. Ciddisi ise komik kaçar.

*

- Frankeştayn olgusuna sakın bulaşılmasın diyeceğim ama Çağan Irmak galiba bulaşmış. Fragmanı gördüm: Yaşlı teyzenin şiveli konuşmalarını duyunca istemsizce güldüm.

*

- Bir hırsız çetesinin mükemmel ve karmaşık planlı soygun filmi. Bizde hiçbir çete, bu derece planlı olmayacağı için böyle bir film inandırıcılıktan uzak bulunabilir.