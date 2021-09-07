En etkili muhalefet partisi: Pahalılık

Fevzi notları geçti:
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50’ye yakın kadın, Taliban karşıtı gösteri yapıyor. Silahlı Taliban milisleri, durumdan hoşnut değil. Göstericileri dağıtmaya çalışıyorlar. Fakat kadınlar, milim kıpırdamadan gösterilerine devam ediyor. Ta ki Taliban şiddeti ortaya çıkıncaya kadar.
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Mitingi aşı karşıtları düzenliyor.
Abdurrahman Dilipak da konuşmacılar arasında.
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Bu mitingde...
Devasa bir pankart açmak lazım.
Üzerine dev harflerle şunlar yazan bir pankart:
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Bizim memlekette bazıları, “Taliban kafalı tipler geliyor, eyvah bunlar bizi Talibanlaştıracak” diye telaşlanıyorlar.
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Ben hayatımda bu kadar özgüvensiz bir yaklaşım görmedim.
Taliban korksun, biz niye korkuyoruz ki!
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Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz.
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Olsa olsa şöyle şeyler olur:
Tesettürlü bir hanım, Tanju Özcan’a “Başkanım benim bebeğim olmuyor, yardımcı olur musunuz?” demiş. Tanju Özcan da tüp bebekle ilgili bu gayet masum yardım talebini, son derece münasebetsizce yorumlayıp “Hanımefendi, ben size nasıl yardımcı olabilirim?” diye cevaplamış.
Tanju Özcan’ın bu anısını, “Biraz da gülelim eğlenelim” diye anlatması ise işin en mide bulandırıcı tarafı.
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“Ülkemde mülteci istemiyorum” tavrını, “Mülteciye su bile yok” noktasına kadar taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şöyle seslenmek isterim:
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“Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de...”
İZMİR MARŞI’NI BİLE KUTUPLAŞMA KONUSU HALİNE GETİRMEK
Bir sonraki 30 Ağustos’ta...
- Ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın.
- Ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin.
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Çünkü Atatürksüz 30 Ağustos...
- Alparslansız Malazgirt gibidir.
- Osman Beysiz
Ana muhalefet partisinin liderine yönelik sergilenen apaçık bir nezaketsizlik karşısında hepimiz ortaklaşıp “Bu bir nezaketsizliktir” diyemiyoruz.
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Artık Türkiye’de...
Ana muhalefet lideri, bir yalan haber üzerinden iktidarı sıkıştırmaya çalışıyor. Ve o lider, haberin yalan çıkmasını hiç mesele etmiyor.
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Artık Türkiye’de...
Şeytanlaştırma tek taraflı işleyen bir mekanizma değil. Bütün taraflar, birbirlerini şeytanlaştırıyor.
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Klasik köşe yazarlığının en klişeleşmiş cümlelerinden biridir bu.
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Eski üstatlarımız, nedense yıllık izinlerinin tamamını asla kullanmazlardı.
Mutlaka “bir bölümünü” kullanırlardı.
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“Üstatlara saygı” adına...
Ben de bu klişeyi kullanarak...
Yazılara kısa bir süre ara veriyorum.
Şiir yazardı. Şairdi yani.
Siyasete girdi. Milletvekili oldu.
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Hiç unutmuyorum:
Bir sohbet sırasında bir trafik polisiyle yaşadığı bir olayı anlatmıştı.
- Kadınlar sokağa çıkmalı mı, çıkmamalı mı?
- Kadınlar sosyal hayata karışmalı mı, karışmamalı mı?
- Kadınlar iş yapmalı mı, yapmamalı mı?
Türü sorulara yanıt arayan Taliban’a verilmiş en güzel cevaptır.
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Afganistan’da görev yapan bu Türk askeri...
- Sergilediği şefkatle...
- Ortaya koyduğu insanlıkla...
Şunu diyor:
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- Dini herkes benim gibi yorumlayacak.
- Dinden herkes benim anladığımı anlayacak.
- Benim dinden çıkardığım kurallara herkes uyacak.
- Dini başka türlü yorumlamak yasak.
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Laiklik
ÇİN GÖRÜŞÜYOR: Sıfır çekinceyle hareket ediyorlar. Çıkarlarına bakıyorlar. Vızır vızır görüşüyorlar. Ellerinden gelse Kabil / Pekin arasına metro yaparlar.
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AVRUPA GÖRÜŞÜYOR: Taliban’la işbirliği kararı alıyorlar. Görüşüyorlar. Kamuoylarını yatıştırmak için ise “İnsan haklarına saygı” şartı koşuyorlar.
*
RUSYA GÖRÜŞÜYOR: Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova’da Taliban heyetini ağırlıyor. Gururla poz vermeler falan. El altından, el üstünden sürekli görüşüyorlar.
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İRAN GÖRÜŞÜYOR: Anında vaziyet almış durumda. Sünni falan demeden takır takır görüşüyor İran. Saman altından su yürütüyor.
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Afganistan, tarihte hiçbir zaman doğru dürüst merkezi bir yönetim oluşturamadı. Kabilelerin, dağınık güçlerin itişip kakışmasının coğrafyası oldu hep. Ulus yok ortada. Merkezi yönetim tecrübesi yok. Afgan kimliği yok. Tarihsel deneyim diye bir şey de yok.
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Türkiye’nin durumu, Afganistan’ın durumuyla kıyas edilemez. Türkiye’nin büyük bir deneyimi var. Bir imparatorluk geçmişi var. Merkezi yönetim tecrübesi çok büyük. İmparatorluktan getirdiği müthiş zengin bir birikim söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti, böyle bir birikime yaslanıyor.
Atatürk’le Taliban’ı kıyaslamak... Her şeyden önce Atatürk’e düpedüz hakaret ve büyük bir saygısızlık. Saçmalamanın daniskası. Absürdlüğün zirve noktası. Böyle bir kıyaslama, Atatürk ve yol arkadaşlarının birikim ve deneyimini aşağılamaktan başka bir anlam taşımaz.
*
Taliban, fukara bir insan kaynağına yaslanıyor. Siyasi kurgusu da alabildiğine fukara... Afganistan’daki kaosa ve içsavaşa karşı, ilkel bir kurguyla verilmiş bir cevaptır Taliban. “İslam’ı sert uygularsak belaları def ederiz” diyen bir sosyolojiye yaslanıyor. İdeolojisi, hedefi, stratejisi bundan ibaret. İlkel bir kurtuluş reçetesiyle hareket ediyor.
*
- SANCI İKİ: İnsanlar, Taliban yönetimi altında yaşamaktansa bir Amerikan kargo uçağının kanadına tutunup yere çakılmayı göze alıyorlar. Barış dini olan İslam’ın Taliban’ın elinde aldığı şekle bakar mısınız? Taliban, bir tür İslam karşıtı propaganda makinesi değilse nedir?
*
- SANCI ÜÇ: Bu insanların çoğu ABD’ye güvendiler. Peki ABD ne yaptı? Ne yapacak? Hepsini sattı. Hiçbirini düşünmedi. Pılısını pırtısını toplayıp olay mahallini terk etti. Olan da bu insancıklara oldu. ABD’nin insancıllığı buraya kadardır. Medeniyetleri batsın.
*
- DOĞRU: Kabil, sıfır dirençle Taliban’a ikram edildi.
*
- YANLIŞ: Taliban, Afganistan’ı teslim aldı.
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Uluslararası gözlemciler...
- Önce bir yıl dediler.
- Sonra üç ay dediler.
Büyük bir felaket.
*
Şu ana kadar 38 vatandaşımızı kaybettik.
Kayıplarımız var.
*
Binalar yıkıldı. Araçlar gitti. Büyük bir maddi yıkım var.
*
Şu anda yapılması gereken tek şey var:
Nasıl bir tuhaf duruş?
Şöyle bir şey:
*
Sürekli “Gelen gelsin kardeşim, hepsine yerimiz var” havasındalar.
“Biz büyük bir milletiz, bizim tarihimiz şöyledir, böyledir” türü şeyler söylüyorlar.
*
Sanki Türkiye, “açık kapı politikası” izliyormuş gibi bir yaklaşım sergiliyorlar.
Ankara Altındağ’da yaşanan olaylara baktığımızda ne görüyoruz?
Eften püften bir mesele üzerine çıkan bir kavganın nasıl bir anda Suriyeli/Türk çatışmasına dönüşebildiğini görüyoruz.
Alarm zilleri çalıyor!
Ülkeyi karıştırmak isteyenler için büyük bir potansiyel var burada.
Ve son günlerde agresiflik oranı giderek artan bir kampanya yürütülüyor.
Tam bu noktada...
Genel yaklaşımı yeniden gözden geçirmek, endişeleri giderici bir tutum almak, kışkırtıcılığın prim yapmamasını sağlayacak önlemler almak gerekiyor.
Ve bunu bugün yapmak gerekiyor.
Bir süre önce epey popüler olmuştu.
*
“Popülerliği geçsin, izlerim” demiştim.
Geçti ve izledim.
En etkili muhalefet partisi: Pahalılık
İktidara yakın gazeteciler, günlerdir uyarıyorlar:
“Hayat pahalılığına bir çözüm bulunmalı. Marketler ateş pahası. Fiyatlar katlanarak artıyor. Vatandaşın tek derdi bu. Büyüme rakamları güzel ama kimse büyümeye bakmaz. Önümüzdeki seçimi kazanmak için bu soruna acil çözüm bulunmalı.”
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Çok doğru, çok haklı, çok önemli uyarılar bunlar.
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İktidarın CHP’yi, İYİ Parti’yi, Babacan’ı, Davutoğlu’nu, yani tüm muhalefet partilerini falan bir tarafa bırakıp tamamen bu soruna yoğunlaşması şart.
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Unutulmasın:
En etkili muhalefet partisi budur.
TALİBAN’I ANLAMAK İÇİN BU BELGESELİ İZLEYİN
OLAYLAR şöyle gelişti:
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11 Eylül oldu / ABD, Afganistan’a saldırdı / Taliban kaçmak zorunda kaldı / 20 yıllık işgal / Ve en sonunda Taliban tekrar egemen oldu.
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Bu öyküyü çok güzel anlatan bir belgesel var.
Adı:
“Turning Point / Dönüm Noktası”.
Olayları en ince detaylarına kadar çok güzel anlatmışlar.
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İzledikten sonra...
“Nasıl oluyor da oluyor” falan diye sormaya gerek duymuyorsun.
TEK BİR AŞI KARŞITININ BİLE OLMADIĞI ÜLKE
BİZİM Fevzi ve Selçuk’un Kabil’den ilettikleri izlenimlerinden öğreniyoruz ki...
Afganistan’da korona yokmuş gibi yaşıyor insanlar.
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Aşı yok, test yok, korona yok.
Dolayısıyla aşı karşıtları da yok.
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“Maske takmayız, PCR testi istemeyiz, aşıya karşıyız” falan diye ortalığı velveleye veren tipler açısından bayağı ideal bir ülke Afganistan.
YENİ ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER
- Okulu önemseyiniz. Ancak her şeyin okuldan ibaret olmadığını aklınızdan çıkarmayınız.
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- Roman okuyunuz. Çünkü roman okumak, hayatın inceliklerini kavramak için muazzam fırsatlar sunar.
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- Öğretmenlerinizi sevip sayınız. Ama sadece öğretmenleriniz rehberliğiyle yetinmeyiniz.
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- Kuşaklar üzerinden tanımlamalara kulak veriniz. Ancak “Z Kuşağı” falan diye yapılan genellemeleri asla ciddiye almayınız.
HADİ LEN ORADAN
NECATİ Şaşmaz kendisini “Seçilmiş Kişi” olarak görüyormuş.
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Necati Şaşmaz üzerinden kendini seçilmiş tip olarak görenlerin tümüne şöyle demekle yetiniyorum:
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“Hadi len oradan.”
ZEKİ MÜREN REKLAMI DEĞİL ZEKİ MÜREN PARODİSİ
İŞ Bankası reklamında Zeki Müren var.
Çağlar Çorumlu canlandırmış Zeki Müren’i.
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Resmen Zeki Müren parodisi yapmışlar reklam adına. Zeki Müren’i gülünç bir figür olarak takdim etmişler. Kafa bulup dalgalarını geçmişler.
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Zeki Müren’in haklarını koruyacak bir varisi falan yok mudur, bu reklama “Zeki Müren’i bu şekilde kullanamazsınız” diye itiraz edecek?
NORMALİ BUDUR
OĞUZ Kaan Salıcı başkanlığındaki CHP heyeti, Kuzey Irak Kürt yönetimini ziyaret etmiş. Barzani’yle görüşme yapmış.
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Demek ki neymiş?
Barzani’yle görüşülürmüş. Bayraklarının altında poz verilirmiş. Resmi görüşme olmadığı için “Türk bayrağı da koyun oraya” diye tutturulmazmış.
Yani normali buymuş.
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Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP, artık Barzani üzerinden iktidara yüklenmekten vazgeçer umarım.
ALİ BABACAN NE DEMEK İSTEDİ?
ALİ Babacan, 30 Ağustos kutlamalarıyla ilgili olarak şöyle bir şey söylemiş:
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“Milli günlerimizde dindar vatandaşlarımız adeta bir sınava çekiliyor. Göndermeler yapılmasına izin vermeyiz.”
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Bazıları bu sözlerden yola çıkarak Babacan’ın İstanbul Belediyesi’nin 30 Ağustos’u vals gösterisiyle kutlamasına laf ettiği sonucuna ulaştı.
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Ben öyle anlamadım.
Babacan’ın sözünden benim anladığım şudur:
*
Milli günlerde dindar vatandaşlar, ‘yoksa sen 30 Ağustos’a karşı mısın’ falan türü sınavlara tabi tutuluyor ya...
Sanırım buna yönelik olarak söylemiş bu sözleri Babacan.
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Ben Ali Babacan’ın “valse dil uzatmak” gibi seküler kesimi incitici bir tutum alacağını sanmıyorum.
AK Parti’deyken bile yapmayacağı bir şeyi şimdi niye yapsın?
*
“AK Parti’den oy tırtıklamak için böyle yapıyor olabilir” diyebilirsiniz.
Bilemedim. Belki de öyledir.