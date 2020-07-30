Elmalı skandalına dair iki ayrı komplo teorisi

Elmalı Belediye Başkanı, makam şoförü yaptığı adamın karısıyla ilişki yaşadı. Yazışmalar var, buluşmaya dair olduğu söylenen fotoğraflar var.
*
Bir ince ayrıntı:
Elmalı Belediye Başkanı, ilişki yaşadığı kadın ile makam şoförü yaptığı adamın nikâhını kıyan belediye başkanıydı.
*
Tarafların...
Sosyal statülerine şöyle bir baktım... Fotoğraflarını şöyle bir inceledim... Yaptıkları açıklamaları şöyle bir okudum...
Ve şu kanaate vardım:
Bu olayda hayatın olağan akışına uymayan birçok unsur var.
*
Böyle bir kanaate varır varmaz ise...
Bir anda eski dönemlerin komplocu Fehmi Koru’suna dönüştüm.
*
Kafamda yirmi sekiz adet komplo teorisi bir anda uçuşuverdi.
Enteresandır:
Hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyordu.
*
Sonuç?
En uçuklarını eledim.
Ve elimde akla en yatkın iki adet komplo teorisi kaldı.
*
İşte o iki komplo teorisi:
*
KOMPLO BİR: Söz konusu evlilik, Elmalı Belediye Başkanı tarafından yasak ilişkiyi örtbas etmek için tasarlanmış olabilir. Göz konmuş alımlı kadının işsiz bir gençle evlendirilmesi, işsiz gencin makam şoförü yapılması falan... Bu komployu kışkırtan iki ana dinamik.
*
KOMPLO İKİ: Alımlı kadın ile işsiz adam, ortak bir komplo kurarlar... Elmalı Belediye Başkanı’nı gözlerine kestirirler. Alımlı kadın, belediye başkanına oltayı atar... Belediye başkanı oltaya gelir... Ve olaylar gelişir. Bu komplonun ana dinamiği ise şantaj...
*
Politik skandalları işleyen dizi-filmlerin büyük hastasıyımdır.
Çoktandır ekranlarda bu türün iyi bir örneğine rastlayamamıştım.
Elmalı skandalı ilaç gibi geldi.
GENELKURMAY O FOTOĞRAFI TARTIŞMALARA CEVAP OLSUN DİYE Mİ YAYINLADI
24 Temmuz’da Ayasofya ibadete açıldı. 25 Temmuz’da Diyanet İşleri Başkanı’nın hutbesi tartışıldı. 26 Temmuz’da Genelkurmay’ın Instagram hesabında Anıtkabir fotoğrafı yayınlandı.
*
Bu fotoğraf için...
“Genelkurmay’ın yaşanan tartışmalara cevabı” yorumlarını yapanlar oldu.
*
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yetkilileri aradım. Konuyu sordum. Onlar da “Biz size yazılı bir açıklama yapacağız” dediler.
Ve yaptılar da...
Gelen açıklamayı aynen yayınlıyorum:
*
“26 Temmuz 2020 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Instagram hesabında yayımlanan 1891 görsel içerisindeki bir fotoğraf, gündemdeki bazı konularla ilişkilendirilerek, maksadı aşan ve TSK’yı bir tartışma ortamına çekmeyi hedefleyen yorumlar olarak değerlendirilmelidir.
Söz konusu fotoğraf, TSK’nın değişik birimlerinde yürütülen eğitim, tatbikat, operasyon, tören gibi faaliyetleri yansıtan ve yayın planı BİR AY ÖNCEDEN belirlenen rutin fotoğraflardan biridir. Bu ve benzeri fotoğrafları gündeme ilişkin konularda mesaj aracı gibi algılamak veya bu şekilde yorumlamak zorlama bir yaklaşımdan ibarettir.
Her türlü arazi ve hava şartlarında, gece-gündüz demeden terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdüren, farklı coğrafyalarda 5 büyük operasyonu başarıyla yürüten kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve onun uyum içinde görev yapan komuta heyetini bu tür tartışmaların içine çekmeye çalışmak iyi niyetli bir yaklaşım değildir.
Dünyanın ve ülkemizin içerisinden geçmekte olduğu siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik iklimde birlik beraberlik içerisinde dikkatli ve uyanık olmak zorunda olduğumuz unutulmamalıdır.”
HEMŞERİM ZEHRA BİR FIRTINA GİBİ ESİYOR
DÜN Ertuğrul Özkök yazdı Zehra’yı...
Zehra’nın fenomen olan “Cennetten Çiçek” adlı şarkısı...
YouTube’da bir ayda 40 milyon kere görüntülenmiş, 329 bin kişi beğenmiş.
*
Erol Köse’nin verdiği bilgiye göre...
Zehra’nın resmi sitesinin dışında da yayınlanan şarkının görüntülenme rakamı 350 bini aşmış. Big data analizlerine göre yıl sonu toplamda 2 milyar görüntülenme bekleniyormuş, resmi klip için ise 200 milyon üstü görüntülenme bekleniyormuş.
*
Bunlar muazzam rakamlar. Bu rakamlara göre Zehra’nın fırtına gibi estiğini, ortalığı kasıp kavurduğunu söyleyebilirim.
*
Zehra ile ilgili iki bilgi vermek istiyorum:
*
BİR: Kendisini değil şarkısını öne çıkaran bir popçu Zehra... Hanım hanımcık bir tarzı ve gayet sahici bir tutumu var. Klipteki kıyafetleri, tavrı, edası falan alıştığımız popçulara pek benzemiyor.
*
İKİ: Son dönemde sosyal medyada hayli yıpratılan memleketim Yozgat’tan Zehra... Yozgat’ın medarı iftiharı yani... Umarım bir gün o güzel sesiyle şöyle bir Yozgat Sürmelisi patlatır.
CHP İLE İLGİLİ YAZIN BİR KENARA
Sanırım, galiba... Canan Kaftancıoğlu, üç vakte kadar CHP’nin “demir lady”si olacak.
*
Net olarak söyleyebilirim ki... Muharrem İnce asla partisinden kopmayacak.
*
Kulağıma gelen bir dedikoduya göre... Partisi aday göstermezse İlhan Kesici, yüz bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı olacak.
*
Büyük bir ihtimalle... Tuncay Özkan, adının çizilmesini sağlayan Kaftancıoğlu’na karşı bir huruç hareketi başlatacak.
ÖNÜ KESİLDİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın...
Bu üç isim...
Yaptıkları açıklamalarla, verdikleri röportajlarla, çıktıkları televizyon programında söyledikleriyle...
*
Ayasofya, Atatürk, hilafet bağlamında yapılan tartışmaların önünü kestiler.
İyi bir zamanlamayla, nokta atışlarla, kesin tavır alışla...
Önemli bir iletişim başarısıdır bu.
KİMSEYE ZARAR GELMEZ
Maskesini çıkardığı zaman çenesinin altına indirmek yerine koluna takanlardan...
Bayram tatilinde İstanbul’u terk etmemek için sonuna kadar direnenlerden...
Yeni tanıştığı kişiye “Senin karanlık tarafların neler” diye soru soranlardan...
“Hele biraz sakinlesin de gideriz” diye Ayasofya ziyaretini erteleyenlerden...
Yemeği en sondaki tatlı için yiyenlerden...
Elmalı skandalına dair iki ayrı komplo teorisi
İDDİAYI en kısa şekilde şöyle özetleyebilirim:
Elmalı Belediye Başkanı, makam şoförü yaptığı adamın karısıyla ilişki yaşadı. Yazışmalar var, buluşmaya dair olduğu söylenen fotoğraflar var.
*
Bir ince ayrıntı:
Elmalı Belediye Başkanı, ilişki yaşadığı kadın ile makam şoförü yaptığı adamın nikâhını kıyan belediye başkanıydı.
*
Tarafların...
Sosyal statülerine şöyle bir baktım... Fotoğraflarını şöyle bir inceledim... Yaptıkları açıklamaları şöyle bir okudum...
Ve şu kanaate vardım:
Bu olayda hayatın olağan akışına uymayan birçok unsur var.
*
Böyle bir kanaate varır varmaz ise...
Bir anda eski dönemlerin komplocu Fehmi Koru’suna dönüştüm.
*
Kafamda yirmi sekiz adet komplo teorisi bir anda uçuşuverdi.
Enteresandır:
Hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyordu.
*
Sonuç?
En uçuklarını eledim.
Ve elimde akla en yatkın iki adet komplo teorisi kaldı.
*
İşte o iki komplo teorisi:
*
KOMPLO BİR: Söz konusu evlilik, Elmalı Belediye Başkanı tarafından yasak ilişkiyi örtbas etmek için tasarlanmış olabilir. Göz konmuş alımlı kadının işsiz bir gençle evlendirilmesi, işsiz gencin makam şoförü yapılması falan... Bu komployu kışkırtan iki ana dinamik.
*
KOMPLO İKİ: Alımlı kadın ile işsiz adam, ortak bir komplo kurarlar... Elmalı Belediye Başkanı’nı gözlerine kestirirler. Alımlı kadın, belediye başkanına oltayı atar... Belediye başkanı oltaya gelir... Ve olaylar gelişir. Bu komplonun ana dinamiği ise şantaj...
*
Politik skandalları işleyen dizi-filmlerin büyük hastasıyımdır.
Çoktandır ekranlarda bu türün iyi bir örneğine rastlayamamıştım.
Elmalı skandalı ilaç gibi geldi.
GENELKURMAY O FOTOĞRAFI TARTIŞMALARA CEVAP OLSUN DİYE Mİ YAYINLADI
24 Temmuz’da Ayasofya ibadete açıldı. 25 Temmuz’da Diyanet İşleri Başkanı’nın hutbesi tartışıldı. 26 Temmuz’da Genelkurmay’ın Instagram hesabında Anıtkabir fotoğrafı yayınlandı.
*
Bu fotoğraf için...
“Genelkurmay’ın yaşanan tartışmalara cevabı” yorumlarını yapanlar oldu.
*
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yetkilileri aradım. Konuyu sordum. Onlar da “Biz size yazılı bir açıklama yapacağız” dediler.
Ve yaptılar da...
Gelen açıklamayı aynen yayınlıyorum:
*
“26 Temmuz 2020 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Instagram hesabında yayımlanan 1891 görsel içerisindeki bir fotoğraf, gündemdeki bazı konularla ilişkilendirilerek, maksadı aşan ve TSK’yı bir tartışma ortamına çekmeyi hedefleyen yorumlar olarak değerlendirilmelidir.
Söz konusu fotoğraf, TSK’nın değişik birimlerinde yürütülen eğitim, tatbikat, operasyon, tören gibi faaliyetleri yansıtan ve yayın planı BİR AY ÖNCEDEN belirlenen rutin fotoğraflardan biridir. Bu ve benzeri fotoğrafları gündeme ilişkin konularda mesaj aracı gibi algılamak veya bu şekilde yorumlamak zorlama bir yaklaşımdan ibarettir.
Her türlü arazi ve hava şartlarında, gece-gündüz demeden terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdüren, farklı coğrafyalarda 5 büyük operasyonu başarıyla yürüten kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve onun uyum içinde görev yapan komuta heyetini bu tür tartışmaların içine çekmeye çalışmak iyi niyetli bir yaklaşım değildir.
Dünyanın ve ülkemizin içerisinden geçmekte olduğu siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik iklimde birlik beraberlik içerisinde dikkatli ve uyanık olmak zorunda olduğumuz unutulmamalıdır.”
HEMŞERİM ZEHRA BİR FIRTINA GİBİ ESİYOR
DÜN Ertuğrul Özkök yazdı Zehra’yı...
Zehra’nın fenomen olan “Cennetten Çiçek” adlı şarkısı...
YouTube’da bir ayda 40 milyon kere görüntülenmiş, 329 bin kişi beğenmiş.
*
Erol Köse’nin verdiği bilgiye göre...
Zehra’nın resmi sitesinin dışında da yayınlanan şarkının görüntülenme rakamı 350 bini aşmış. Big data analizlerine göre yıl sonu toplamda 2 milyar görüntülenme bekleniyormuş, resmi klip için ise 200 milyon üstü görüntülenme bekleniyormuş.
*
Bunlar muazzam rakamlar. Bu rakamlara göre Zehra’nın fırtına gibi estiğini, ortalığı kasıp kavurduğunu söyleyebilirim.
*
Zehra ile ilgili iki bilgi vermek istiyorum:
*
BİR: Kendisini değil şarkısını öne çıkaran bir popçu Zehra... Hanım hanımcık bir tarzı ve gayet sahici bir tutumu var. Klipteki kıyafetleri, tavrı, edası falan alıştığımız popçulara pek benzemiyor.
*
İKİ: Son dönemde sosyal medyada hayli yıpratılan memleketim Yozgat’tan Zehra... Yozgat’ın medarı iftiharı yani... Umarım bir gün o güzel sesiyle şöyle bir Yozgat Sürmelisi patlatır.
CHP İLE İLGİLİ YAZIN BİR KENARA
Sanırım, galiba... Canan Kaftancıoğlu, üç vakte kadar CHP’nin “demir lady”si olacak.
*
Net olarak söyleyebilirim ki... Muharrem İnce asla partisinden kopmayacak.
*
Kulağıma gelen bir dedikoduya göre... Partisi aday göstermezse İlhan Kesici, yüz bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı olacak.
*
Büyük bir ihtimalle... Tuncay Özkan, adının çizilmesini sağlayan Kaftancıoğlu’na karşı bir huruç hareketi başlatacak.
ÖNÜ KESİLDİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın...
Bu üç isim...
Yaptıkları açıklamalarla, verdikleri röportajlarla, çıktıkları televizyon programında söyledikleriyle...
*
Ayasofya, Atatürk, hilafet bağlamında yapılan tartışmaların önünü kestiler.
İyi bir zamanlamayla, nokta atışlarla, kesin tavır alışla...
Önemli bir iletişim başarısıdır bu.
KİMSEYE ZARAR GELMEZ
Maskesini çıkardığı zaman çenesinin altına indirmek yerine koluna takanlardan...
Bayram tatilinde İstanbul’u terk etmemek için sonuna kadar direnenlerden...
Yeni tanıştığı kişiye “Senin karanlık tarafların neler” diye soru soranlardan...
“Hele biraz sakinlesin de gideriz” diye Ayasofya ziyaretini erteleyenlerden...
Yemeği en sondaki tatlı için yiyenlerden...