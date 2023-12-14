Büyükekşi böyle biri değil gibiydi

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“Biz yıllardan beridir tanıyoruz Faruk Başkan’ımızı. Böyle biri değildir. Bir sağlık durumu mu oldu? Ne oldu? Bilmiyoruz.”

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Ben Mehmet Büyükekşi’yi çok az tanıyorum. Bir kez bir toplantıda yan yana düşmüştük.

Halim selim biri gibiydi, şiddete mazeret bulmaya çalışacak biri gibi değildi.

Yumruk atan ‘Başkan’la değil, yumruk yiyen ‘Hakem’le empati yapacakmış gibi bir izlenim veriyordu.

“Faruk Başkan’ımız böyle biri değildir” diye bir şey söyleyecek birine asla benzemiyordu.

Bir sağlık durumu mu oldu, ne oldu acaba? Bilemedim.





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BİR HAKEMİ EN İYİ BİR HAKEM ANLAR

FIRAT Aydınus. Türk hakemliğinin yüz akı. Hakemliği bıraktıktan sonra Hürriyet’te şahane analizler yapmaya başladı. İlgiyle izliyorum.

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Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan, “bir hakemi en iyi başka bir hakem anlar” yaklaşımıyla Fırat Aydınus’a sormuş:

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“O kahrolası yumruğu yerken neler hissetmiştir Halil Umut Meler?”



Fırat Aydınus

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Fırat Aydınus’un cevabı şöyle:

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“Şaşkınlık. İmkânsızı yaşamanın getirdiği bir şaşkınlık. O an ne kadar yalnız olduğunu hissettiği andır. Yapayalnız.”

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Fırat Aydınus’un bu cevabı, tüm Türkiye’yi hakemlerle empati yapmaya çok güçlü bir davettir. “Bir hakemi artık sadece başka bir hakem anlamasın, hepimiz anlayalım” daveti.

“LİĞ” DEĞİL “LİG”

DİKKATİMİ çekti:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, “lig” diyemiyor, “liğ” diyor.

“Liği” diyor mesela. “Liğe” diyor mesela.

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Böyle bir telaffuz hatasını herkes yapabilir ama TFF Başkanı yapamaz, yapmamalı. Büyükekşi’nin bu hatasının üzerine üzerine gitmesi gerekir.

Yalnız kaldığında doğrusunu ayna karşısında yüz kere söylese bayağı bir mesafe kat edebilir.



Mehmet Büyükekşi

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ÖZGÜR ÖZEL’İN ŞEYH SAİT AÇIKLAMASININ 3 MESELESİ

CHP Lideri Özgür Özel’in Şeyh Sait açıklaması şöyle:

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“Şeyh Sait Cumhuriyet’e karşı ayaklanmıştır. Ancak ayaklanma bastırılırken yaşanan acılar, bugün torunlarının kalbini acıtıyorsa o acıya saygılı olmak gerekir.”

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Bu açıklamanın üç meselesi var:

- BİRİNCİ MESELE: Önümüzde yerel seçim var. Özgür Özel’in partisi HDP ile temasta. Acaba Özgür Özel, bu konuda samimi mi? Yoksa HDP’yi mi tavlamaya çalışıyor? Yani öncelikle bir samimiyet meselesi var.

- İKİNCİ MESELE: Samimi olduğundan emin olsak bile bu açıklamayı, CHP tabanına kabullendirmesi mümkün değil. Seçim kazanmak için bile kabullenmez bunu CHP tabanı. Buradan da taban / tavan uyumsuzluğu meselesi çıkıyor.

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- ÜÇÜNCÜ MESELE: Özgür Özel, bir sosyal demokrat partinin başkanı olsaydı Şeyh Sait’le ilgili açıklamasını kimse yadırgamazdı. Ancak başında bulunduğu parti, Atatürk’ün kurduğu parti. Üçüncü mesele de bu.

YEREL SEÇİM

ŞUNLARLA KAZANILMAZ:

İdeolojik yaklaşımlarla. Kutuplaştırma siyasetiyle. Kimlik siyasetiyle. Genel siyaset konularıyla.

ŞUNLARLA KAZANILIR:

Depreme karşı en inandırıcı projelerle. Başıboş köpek sorununu şefkatle çözecek planlamalarla. Taksi sorununa modern ve köklü bir çözüm önerisiyle.

ADIN KATİLDİR SENİN

OGÜN Samast, adını değiştirmek istiyormuş. Adının “Ali Eren Karadeniz” olmasını istiyormuş.

Bir tetikçi katilin istismarıdır bu.



Ogün Samast

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Ali’yi istismar, Eren’i istismar, Karadeniz’i istismar.

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İstediği kadar değiştirsin adını. İstediği kadar istismar etsin.

O gün bugündür adı katildir onun. Bu isim üzerine mıh gibi yapışıp kalmıştır. Hiçbir değişiklik bunu temizleyemez.

NE VARSA AJDA’DA VAR

ŞÖYLE gürül gürül “Kalbimiz Gazze’de atıyor” diye haykıramadı bizim sanat dünyası.

Ajda hariç.

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Bir ödül töreninde tam olarak şunu söylemiş Ajda Pekkan:

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“Kalbimin ve kalbimizin Gazze için attığını biliyorum. Dünyada barışın ve Gazze’de de savaşın bitmesi dileğiyle.”

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Boşuna Ajda’cı değilmişim demek ki.

ADABIMUAŞERET DERSİ

MİLLİ Eğitim, ortaokul ve lise müfredatına adabımuaşeret dersini almış. Görgü ve nezaket kuralları anlatılacakmış bu derste.

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Fenomenlerin dikkat çekip soruşturulmasının temel nedeni neydi?

Tabii ki görgüsüzlüktü.

Görgüsüzlüğün nice fenomen çetesini çökerttiği bir dönemde bu dersin okullara konması tam isabet.

Dersin sloganı “Silivri soğuktur şimdi” olabilir.