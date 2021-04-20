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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN >Bütün kadınlar KADES'i indirsin
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Bütün kadınlar KADES'i indirsin

20 Nisan 2021

Dün Hürriyet’in manşetinde Fevzi Kızılkoyun’un bir haberi vardı.

Haberde kadına şiddetle mücadelede elektronik kelepçe takılan kişilerin izlendiği merkez anlatılıyordu.

*

Haberin ayrıntılarını okuyunca...

Bütün kadınlar KADESi indirsin

Bu merkeze güvenim arttı. Umutlandım.

*

Fakat haberde benim asıl dikkatimi KADES’le ilgili bir bilgi çekti.

*

Haberde Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Sibel Özdemir, şöyle bir tavsiyede bulunuyordu:

*

“Tüm kadınlar KADES uygulamasını cep telefonlarına indirsinler. Yakınlarından görmeseler de sokakta şiddete uğrayabilirler. Tek tuşa basarak hayatları kurtulur.”

*

Bu tavsiyeden şunu anlıyoruz:

KADES, sadece eşinden, yakınından şiddet görme ihtimali olan kadınlarla ilgili bir uygulama değil. Sokakta gezerken sapığın tekinin bir kadına musallat olma durumunda da devreye giriyor. Ya da güvercin tedirginliğiyle caddelerde dolaşan kadınların da imdadına yetişiyor.

*

Sevgili kadınlar!

Eşimden, yakınımdan şiddet görme ihtimalim yok, benim KADES’le hiç işim olmaz” demeyin.

Sokaklarda daha güvenli bir şekilde dolaşabilmek için KADES’i mutlaka cep telefonlarınıza indirin.

*

KADES’te bir yardım butonu var.

Başınıza herhangi bir şey geleceğinden kuşku duyduğunuz anda o butona basın.

Sibel Özdemir’in dediği gibi...

Hayatınız kurtulur.

MAHALLE BASKISINA KURBAN GİTMEK İSTEMİYORSANIZ ŞU ÜÇ ŞEYE AMAN DİKKAT

1- İbrahim Kalın ve sazı... Cısss

MUHALİF kanadın içinde yer alan biriyseniz...

Sakın İbrahim Kalın’la saz çalıp türkü söylemeyin.

Bütün kadınlar KADESi indirsin

İbrahim Kalın, sazıyla size doğru yaklaşıyorsa hemen kaçın.

İbrahim Kalın, türkü söylüyorsa hemen kulaklarınızı kapatın.

*

Bakınız: Erkan Oğur’un başına gelenler.

*

2- 128 milyar dolar kuşkusu... Cısss

CHP içinde siyaset yapan biriyseniz...

Sakın “128 milyar nerede” sorusunun yol açtığı algıyı örseleyecek türden açıklamalar yapmayın.

Bütün kadınlar KADESi indirsin

“128 milyar dolar kaybolmaz” demeyin mesela.

“128 milyar doları iç ettiler” algısını kırmayın.

*

Bakınız: İlhan Kesici’nin başına gelenler.

*

3- Kanal İstanbul ve Atatürk... Cısss

ATATÜRK davasına kendinizi adamış biriyseniz...

“Atatürkçüyüm ama Kanal İstanbul’u destekliyorum” demeyin.

Ömrünüzü Atatürk’e adasanız bile...

Bütün kadınlar KADESi indirsin

Anında Atatürkçülük ocağından dışarı atılırsınız.

Üstünüze öyle bir gelirler ki feleğiniz şaşar.

*

Bakınız: Hulki Cevizoğlu’nun başına gelenler.

MUSA EROĞLU’NU MİHRİBAN İÇİN KESİN LİNÇ EDERLERDİ

EĞER Musa Eroğlu...

Mihriban” türküsünü, geçmişte değil de günümüzde besteleseydi.

Kesin linç yerdi.

Hem de büyük linç.

*

“Sen nasıl hükümeti destekleyen, oğluna Türk İslam adını veren, Akit gazetesinde yazan Abdurrahim Karakoç’un yazdığı bir şiiri bestelersin? Sen nasıl solcusun?” falan diye...

Bütün kadınlar KADESi indirsin

*

Allah’tan Musa Eroğlu, linç zamanlarını beklemeden erken davranıp bestelemiş türküyü...

Yoksa onu bile “Yaptım bir hata. İçim cız etti. Ama ben devrimciyim” falan demek zorunda bırakırlardı.

İNADINA TÜRKÜ

ERKAN Oğur vakasından sonra AK Parti’ye yakın bazı gazeteciler, öfkeli şeyler yazıp çizdiler.

*

“Biz bunlara incelik gösterip yaklaşıyoruz. Onlar bizi kabalıkla itiyorlar. Artık yeter! Yaklaşmayalım bunlara. Hatta bunlarla iş yapmayalım. Bunlara pas vermeyelim” anlamına gelecek şeyler.

*

Bir mahallesiz olarak bu gidişatı tehlikeli buluyorum ve iki tarafa da sesleniyorum:

Bütün kadınlar KADESi indirsin

*

Biz / Onlar yapmayın! Mahallelere bölünmeye razı olmayın! Mahalle baskıcılarına karşı direnin! Aşiretçi kafalarla mücadele edin! İnadına türkü söyleyin! İnadına saz çalın! İnadına Erkan Oğur dinleyin!

*

Kısacası... İki cepheye bölünmüş bir Türkiye’den çıkar elde edenlerin ekmeğine yağ sürmeyin.


FİRAVUNLARI MEZARINDA TERS DÖNDÜREN ŞEYMA

OLAY şu:

*

Mısırlı sevgilisi, Şeyma için özel jet kiralayacakmış. Kiralık özel jet bulamamış. Bunun üzerine yolcu uçağının bütün biletlerini satın alarak yolcu uçağını kapatmış. Şeyma da bununla hava atan paylaşımlar yapmış.

Bütün kadınlar KADESi indirsin

*

Var ya...

Kleopatra bile...

Mısır’ın ekmeğini bu kadar yememiştir.

Firavunlar mezarlarında ters dönüyor yahu!

X

Cenap Şahabettin, Ali Edizer’i tanısaydı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Nisan 2021
Ali Edizer diye bir doktor var.

Daha önce yaptığı çeşitli densizlikler ve izansızlıklar yüzünden “olay adam” haline gelmiş, hatta GATA’daki görevine son verilmişti.

*

Fakat adam rahat durmuyor abi!

Densizliğe, izansızlığa, abuk sabukluğa devam ediyor.

*

Ne dediğini yazmaya bile tenezzül etmiyorum.

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Ne yaptınız İlhan Bey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Nisan 2021
CHP, ne güzel bir şey tutturmuştu!

“128 milyar dolar nerede” diye...

*

128 milyar doların hortumlandığı algısı yaratılıyordu.

Ve bu algı, zihinlere kazınıyordu.

*

İşgüzar kamu görevlileri, asılan pankartları polis ve zabıta marifetiyle anında engelleyerek...

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Danimarka çok medeni ülke şekerim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Nisan 2021
Hop şöyle cümleler yükselir sağımızdan, solumuzdan:

 

- Norveç çok medeni ülke şekerim... Başbakan’a ceza kesiliyor.

*

- Danimarka acayip modern bir ülke şekerim... Başbakanı cam siliyor.

*

- İsviçre çok uygar şekerim. Cumhurbaşkanı bisikletle işe gidiyor.

*

Hep özeniriz, hep gıpta ederiz bu ülkelere.

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Kanal İstanbul’un Montrö ile alakası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Nisan 2021
“Kanal İstanbul, Montrö’yü etkiler mi?” diye soru var ortada.

Geçen akşam Tarafsız Bölge’de işte bu soruyu sordum uluslararası hukuk alanında uzman bir isim olan Prof. Dr. Selami Kuran’a.

Selami Hoca...

Canlı yayında... Kalktı ayağa... Eline bir çubuk aldı... Ve başladı harita üzerinden anlatmaya.

“Yeni başlayanlar için 10 dakikalık bir Montrö dersi” gibi bir şeydi yaptığı.

Net, sarih, anlaşılır ve basit bir şekilde anlattı mevzuyu.

*

Sonucu açıklıyorum:

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Erkan Oğur’a yapılan yobazlığın ta kendisidir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Nisan 2021
İflah olmaz bir türkü severim ben.

Ama yüzyılların izini taşıyan türküleri severim. Çağlar ötesinden gelip bizi tam kalbimizden yakalayanları... İlk söyleyeni belirsiz anonimleri... Sözleri gayet basit ama bir o kadar da derinlikli olanları...

İşte bu yüzden “Ben bir türkü sözü yazdım, üstelik de besteledim” diye ortaya çıkanlara karşı hep mesafeli olmuşumdur. Çünkü bu tür iddialardan genellikle yapay sonuçlar çıkar.

*

İbrahim Kalın’ın sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Hiç Oldum’ adlı bir türküyü seslendirdiğini duyunca...

“Eyvah” dedim.

Ve bin türlü önyargıyla açıp dinledim türküyü.

*

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Nalet olsun içindeki magandaya

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Nisan 2021
Mustafa Üstündağ adlı oyuncu, Bodrum’da rallicilerin ödül törenini basmış.

Küfürler, kıyametler, vurmalar, kırmalar, saldırganlıklar, silahlar falan...

*

Ralli bu ya ralli!

Rallideki hangi anlaşmazlık, böylesine kontrolsüz bir öfkeye yol açabilir ki?

Rallideki hangi ihtilaf, böylesine bir sokak çocuğu kavgasını tetikleyebilir ki?


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Orhan Pamuk romanında Atatürk’le alay mı ediyor?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Nisan 2021
Orhan Pamuk’un son romanı “Veba Geceleri” ile ilgili bir tartışma çıkmış durumda.

İddiaya göre:

Orhan Pamuk, romanında Atatürk’le alay ediyor!

*

İnceleme ve araştırmalarımın sonuçlarını aktarıyorum:

*

“Veba Geceleri” romanında bir “Kolağası Kâmil” var.

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Kemal Kılıçdaroğlu ve kahkahalar, kahkahalar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Nisan 2021
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimden önce CNN Türk’te bir programa çıkmıştı.

Program sunucusu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun...

“İstanbul’u kazanacağız, Ankara’yı kazanacağız” türü sözlerini fazla iddialı bulmuş ve kahkahalar atmıştı.

*

Ne olmuştu o günlerde?

Başta Tuncay olmak üzere...

CHP’nin tüm ekâbir takımı...

Öfkeyle, kinle, hınçla...

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Amiraller, bildiri, kumpas

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Nisan 2021
Amirallerin bildirisiyle ilgili...

İki gündür...

Kumpas lafları dolaşıma sokulmaya başlandı.

*

Söylenenlere göre...

- Aslında bildiri, gece yarısı yayınlanmayacakmış.

- Bazı eller devreye girmiş, bildiri gece yarısı yayınlanmış.

- Bazı amiraller, bildirinin son halini görememişler.

- Bildiri, amirallerden kaçırılarak yayınlanmış.

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Bakan Koca’ya “Bu gidiş nereye?” diye sordum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Nisan 2021
Vaka sayıları artıyor. Hem de çok fazla artıyor. Halkta bıkkınlık var. Hem de çok fazla bıkkınlık. Tam kapanma dendiğinde akla ekonomi geliyor. Aşı konusunda hız kesildi. Pek bir ilerleme yok gibi.

İşte bu ahval ve şerait altında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.

İlk sorum şu oldu:

“Bu gidiş nereye Sayın Bakan?”

Bakan Koca’nın ilk sözleri şu oldu:

*

“Vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef.”

*

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Hürriyet’in yayıncılık anlayışına ters bir haber

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Nisan 2021
İçtenlikle bir gayretimiz var Hürriyet’te.

Herkesin hakkına hukukuna saygı göstermek için çabalıyoruz. Sorumluluğu bulunmayan kişileri sorumluymuş gibi göstermekten kaçınmaya çalışıyoruz. Yargı kararı ortaya çıkmadan yargısal hükümlerde bulunmaktan uzak duruyoruz.

*

Titizleniyoruz bu konularda. Gayret ediyoruz.

*

Ama yayıncılıkta bazen yol kazaları da oluyor, olabiliyor.

*

Geçen gün sadece ve sadece Hürriyet’in internet sitesinde bir haber çıktı. Çok kısa bir süre yayında kaldı bu haber.

Bildirici amirallerin yakınlarını da konu eden bir haberdi bu.

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Soru ve cevaplarla amiral bildirisi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Nisan 2021
SORU: Ne yani? Emekli amiraller mi darbe yapacak?

- CEVAP: Bizim kısa tarihimiz, “Yüce Türk Milletine” diye başlayan darbe bildirileriyle dopdoludur. Bu yüzden “Yüce Türk Milletine” diye başlayan bir bildiri gördük mü işkilleniyoruz. Hele bildirinin altında “Amiral” imzası görünce daha da işkilleniyoruz. Hele bildiri, gece yarısı gelince... Büsbütün işkilleniyoruz. Şimdi ben soruyorum: İşkillenmeyelim de ne yapalım?

*

- SORU: Bildiri yayınlamak suç mu?

- CEVAP: Elbette suç değil. Geçen hafta emekli büyükelçiler, benzer içerikte bir bildiri yayınladılar. Kim çıkıp “Bunlar darbeci” dedi? Bu arada eski milletvekilleri de yine benzer içerikte bir bildiri yayınladılar. “Darbe” diyen çıktı mı? Demek ki burada başka bir şey var.

*

- SORU: Burada ne var? Emekli amiral, görüş açıklayamaz mı?

- CEVAP: Tabii ki açıklar. Açıklıyorlar da zaten. Televizyonlara çıkıyorlar. Kişisel yaklaşımlarını ortaya koyuyorlar. Sosyal medyada yazıp çiziyorlar. Kimse de onlara bir şey demiyor. Ama siz “Aramıza hiçbir alt rütbeli girmesin, biz amiraller olarak şöyle bir posta koyalım” derseniz, tehditkâr ifadelerle dolu bir bildiriyi gece yarısı gündeme düşürürseniz... Her demokratik ülkede “Ne oluyor yahu” diye sorulur. En azından “Bunlar, bir iklim mi yaratmak istiyor? Bu işin arkasında ne var?” denir.

*

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Amiraller bildirisine dair gelişigüzel ON NOT

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Nisan 2021
Not bir- ‘Yüce Türk milletine’ dendi mi işkillenirim

Yüce Türk milletine!” diye başlayan hiçbir bildiriden hoşlanmıyorum.

Çünkü bu seslenişin tınısında...

27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve de 15 Temmuz var!

*

Kaldı ki...

Radyo zamanlarının üslubudur bu.

Siyah beyaz televizyonlarda kalmıştır.

*

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Kafe ve lokantalara ramazanda açık olma hakkı tanınmalı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Nisan 2021
Şu andaki uygulama şöyle:

 

Akşam saat 19.00 itibarıyla tüm kafe ve lokantalar kapanıyor.

*

Ramazan itibarıyla ise uygulama şöyle olacak:

*

Bütün kafe ve lokantalar kapalı.

*

Bu karar, yeniden gözden geçirilirse...

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Hayatımın dilemması: Sinovac mı BioNtech mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Nisan 2021
“Geleneksel yöntemden şaşmayacaksın arkadaş” diyorlar.

Hop, başlıyor kalbim Sinovac diye atmaya.

*

“Yeni teknolojileri denemek lazım arkadaş” diyorlar.

Hop, bu sefer kalbim BioNtech diye atmaya başlıyor.

*

Bilmem kaç bin yıllık Çin kültüründen söz ediyorlar.

Hemen Sinovac’a ısınıyorum.

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İşimiz aşıya kaldı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Nisan 2021
Vaka sayısı açısından...

Avrupa birincisiyiz.

Dünyada dördüncüyüz.

40 binleri geçmiş durumdayız.

Varyantlar kaplamış her bir yanımızı.

En çok da İngiliz varyantı.

*

Durduramıyoruz.

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Selahattin Demirtaş’ın dilinin altındaki bakla

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Nisan 2021
Selahattin Demirtaş, şöyle demiş:

“Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar, demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse... Bu durumda HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak, demokrasi ittifakı ilan edilebilir.”

*

Ne demek bu?

Hadi biraz anlamaya çalışalım.

“Muhalefetteki milliyetçi odaklar” derken kastettiği İYİ Parti mi acaba? “Bu iş İYİ Parti’yle gitmez” mi demek istiyor Demirtaş?

*

Önerdiği yol şu: HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak. Ne yani? Millet ittifakı ve cumhur ittifakının dışında bir de

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Hayatın hepimize öğrettiği ilke: Suç şahsidir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Mart 2021
Hangi olay olursa olsun... Hangi parti söz konusu edilirse edilsin... Hangi siyasi grup işin içine girerse girsin...

Ben her zaman ve her durumda...

“Suçun şahsiliği” prensibinden zerre kadar ödün vermedim.

*

Ensar olayında böyle davrandım.

Milyonlarca dayak yemeyi göze alarak...

*

CHP’de ortaya çıkan taciz ve tecavüz olaylarında...

Yine aynı prensibe göre hareket ettim.

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Kokainci elemanla ilgili AK Parti’nin atması gereken beş adım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Mart 2021
AK Parti Genel Merkezi’nde büro görevlisi olarak çalışan Kürşat Ayvatoğlu adlı elemanla ilgili son durum şudur:

 

Uyuşturucu temin ettiği için Emniyet güçleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Yani bu kez uyuşturucuyu temin etmekle suçlanıyor.

*

Tabii ki suç şahsidir, partiye mal edilemez ama bu elemanın bir de şu durumu var:

*

Lüks ve şatafat içinde yaşadığı fotoğraflara yansıyor.

*

Kokaindi, pudraydı, şekerdi falan... Gülündü eğlenildi...

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