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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Bu nasıl kapanma ki...
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Bu nasıl kapanma ki...

1 Mayıs 2021

Büyük kapanmanın ilk gününde İstanbul’un dört bir yanından gelen fotoğraflara bakıyorum:

Trafik yoğun. Otobüslere ek sefer konmuş.

Bu nasıl kapanma ki...

Bunun nedenini anlamaya çalıştık arkadaşlarla.

Ve şöyle bir izah getirdik kendi kendimize:

*

Türkiye genelinde 16 milyon kişi, kapanmadan muaf.

Kim bu muaf tutulanlar?

Çeşitli sektörlerde çalışanlar... Sağlıkçılar... Güvenlikçiler... Adliye çalışanları... Kamu çalışanları... Özel sektör çalışanları...

Ve daha birçok kesim.

*

İstanbul, nüfusu en büyük sanayi ve ticaret kenti.

Yani muaf tutulanların çoğu İstanbul’da.

Bu nasıl kapanma ki...

İşte tam da bu nedenle...

Kapanma gününde...

İstanbul’da tuhaf bir yoğunluk var.

*

“Bu nasıl kapanma ki?” sorusuna bizim verebildiğimiz kısa, basit ve kestirme cevap bu oldu.

*

Ama yine de hepimizin aklında koskocaman bir soru işareti asılı kaldı.

Bu nasıl kapanma ki...

Şöyle bir soru işareti:

*

Hepsini anladık da...

Metroya, otobüslere ek sefer koymak da neyin nesi?

Ek seferli tam kapanma mı olur?

*

Gerçekten de bu nasıl kapanma ki?

KABA YOBAZ HAM

SOSYAL medyada bir videoya denk geldim.

Görüntüler şöyleydi:

Bu nasıl kapanma ki...

Üsküdar’da adamın biri, camiye gelen kadınları camiden kovuyor.

“Hadis var. Kadınlar camiye giremez” diye büyük laflar ederek.

*

Karşısındaki kadın, “Ben ilahiyat mezunuyum, nereden çıkarıyorsun bunu” diyor.

Adam, “İlahiyat falan anlamam” diye tutumunu sürdürüyor.

*

Necip Fazıl, bu türler için “Kaba softa, ham yobaz” derdi.

*

Adam tam da böyle...

Hem kaba hem yobaz hem de ham.

YAŞAM TARZI SAPTAMASI

YAŞAM tarzına yönelik bu zamana kadar dile getirilen kaygıların çoğu...

Soyuttu. Faraziydi.

Olasılıklar üzerine geliştiriliyordu.

*

Bu nedenle de kitlesel bir taban bulamıyordu.

*

Ama mesele somutlaştığı anda...

Kitlesel tabanın nasıl oluştuğu görüldü, görülüyor.

Bu nasıl kapanma ki...

KİMSE PARAM YOK DEMESİN Mİ?

ALİŞAN var ya Alişan...

Televizyon programında şöyle bir söz etmiş:

*

“Bodrum’a iki milyon kişi gitti. Kimse param yok demesin.”

*

Hem Bodrum’da keyif çatıp hem de açlık edebiyatı yapanlar türedi son zamanlarda.

Adamın her şeyi var ama sırf muhalefet yapmak için “Açım” diye bağırıyor.

*

Ama böyle tipler var diye...

“Bodrum’a iki milyon kişi gitti. Kimse param yok demesin” diye hüküm verilemez.

*

Hakikaten parası olmayanlar var.

Tabii Alişan’ın gözü hep Bodrum’a keyif için gidenlerde olduğu için...

Onları unutması normal.

MASİS ARAM

SOSYAL medyada, özellikle de Twitter’da buram buram öfke var.

Hep bir laf sokma çabası, hep bir olumsuzluk, hep bir moral bozuculuk.

Bu nasıl kapanma ki...

İşte böyle bir ortamın içinde bir çiçek gibi açan...

Masis Aram Gözbek’i öveceğim izninizle...

*

Masis Aram...

Boğaziçi Caz Korosu’nun babası, her şeyi...

Kendisiyle Twitter’da ne zaman karşılaşsam moralim düzeliyor.

Her zaman olumlu, her zaman güler yüzlü...

Şarkılarla, türkülerle hatırlatır iyilikleri, güzellikleri...

Moral bozukluğuna birebir gelir yani.

Bu nasıl kapanma ki...

BODRUM BODRUM

MFÖ’nün ‘Bodrum Bodrum’ şarkısı...

Eski Bodrum’un şarkısıydı.

*

Sanırım o şarkı...

Bodrum’da artık şöyle söyleniyor:

*

Bodrum Bodrum / Sükûnet biraz sükûnet / Bütün isteğim buydu / Biraz az kalabalık / Biraz az trafik / Bütün isteğim buydu / Bodrum Bodrum...

Bu nasıl kapanma ki...

‘HEY GİDİ YILLAR’ KİTAP OLDU

HER pazar günü Hürriyet’te ‘Hey Gidi Yıllar’ sayfası var.

*

Her hafta bir ünlüyü eskiye götürüyor Zeynep Bilgehan.

Bu nasıl kapanma ki...

“Vay! Mehmet Ceyhan gençliğinde böyle miymiş? Vay! Vedat Milor’a bak, artist gibiymiş! Vay! Muazzez İlmiye Çığ’ın gençliğine bak sen!” diye okuduğumuz bir sayfa bu.

*

‘Hey Gidi Yıllar’ kitap oldu.

Hürriyet Kitap’tan çıkan bu kitabı...

Albüm karıştırır gibi karıştırmaktan büyük, çok büyük bir keyif aldım.

Gazete sayfasına sığmayan ilave fotoğraflarla çok daha zenginleşmiş ve tasnifi de harika olmuş.

*

Nasıl deniyordu böyle durumlarda?

Hah buldum! Kitapçınızdan ısrarla isteyiniz.

 

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Doğruları ve yanlışlarıyla alkol tartışması

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Nisan 2021
Alkol ve korona ilişkisi açısından şu üç doğruyu söylemem gerekir:

BİR: Alkol, bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Doğrudur.

*

İKİ: Dünya Sağlık Örgütü, korona açısından alkolden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Doğrudur.

*

ÜÇ: Dünyanın birçok ülkesinde karantina süreçlerinde alkol satışına aşırı sınırlandırmalar getiriliyor. Doğrudur.

*

Ama bütün bu doğrular, alkol satışlarının tüm yurtta 17 gün süreyle yasaklanmasını haklı çıkarmıyor.

*

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Liyakatsiz dış politika işte buna yol açar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Nisan 2021
Biden, henüz ABD’ye başkan seçilmeden önce meşhur bir açıklama yapmıştı. “Dur, bir daha bakayım o konuşmaya” dedim.

Açtım, baktım.

*

Açıklamanın sonuna gelince...

Birden irkildim.

Şöyle diyordu Biden:

*

“Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl tecrit edeceğimizle ilgilenmek bizim için önemli bir iş olacak. Özellikle Doğu Akdeniz’deki petrol faaliyetleri... Ve birçok farklı şey.”

*

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Teşekkürler Biden Bey! İç cepheyi birleştirdin

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Nisan 2021
Dün itibarıyla...

Manzara-i umumiye aşağı yukarı şöyle:

*

Fazıl Say ile AK Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı...



Aynı duyguda birleşmiş durumda.

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Terörle yüzleşmeyen HDP, bize ‘Soykırımla yüzleşin’ diyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Nisan 2021
HDP’ye yıllardır söylenen bir söz var:

“PKK’nın terörist olduğunu söyleyin”.

*

- Hık derler.

- Mık derler.

- Öyle derler.

- Böyle derler.

Ama bir türlü sadede gelmezler, gelemezler.

*

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Bir zamanlar ben de 23 Nisan çocuğuydum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Nisan 2021
Her 23 Nisan’da şiir okuma işi bana düşerdi.

“Atatürk Çocuğu” diye bir şiiri, avazım çıktığı kadar bağırarak okuduğumu hatırlıyorum.

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirini de hakkını vererek okumuşluğum vardır.

*

Bu fotoğraf Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde çekildi.

Rahmetli babamın memuriyeti dolayısıyla Doğubayazıt’taydık.

*

Sene 1976 olmalı.

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Bütün kadınlar KADES'i indirsin

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Nisan 2021
Dün Hürriyet’in manşetinde Fevzi Kızılkoyun’un bir haberi vardı.

Haberde kadına şiddetle mücadelede elektronik kelepçe takılan kişilerin izlendiği merkez anlatılıyordu.

*

Haberin ayrıntılarını okuyunca...



Bu merkeze güvenim arttı. Umutlandım.

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Cenap Şahabettin, Ali Edizer’i tanısaydı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Nisan 2021
Ali Edizer diye bir doktor var.

Daha önce yaptığı çeşitli densizlikler ve izansızlıklar yüzünden “olay adam” haline gelmiş, hatta GATA’daki görevine son verilmişti.

*

Fakat adam rahat durmuyor abi!

Densizliğe, izansızlığa, abuk sabukluğa devam ediyor.

*

Ne dediğini yazmaya bile tenezzül etmiyorum.

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Danimarka çok medeni ülke şekerim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Nisan 2021
Hop şöyle cümleler yükselir sağımızdan, solumuzdan:

 

- Norveç çok medeni ülke şekerim... Başbakan’a ceza kesiliyor.

*

- Danimarka acayip modern bir ülke şekerim... Başbakanı cam siliyor.

*

- İsviçre çok uygar şekerim. Cumhurbaşkanı bisikletle işe gidiyor.

*

Hep özeniriz, hep gıpta ederiz bu ülkelere.

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Kanal İstanbul’un Montrö ile alakası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Nisan 2021
“Kanal İstanbul, Montrö’yü etkiler mi?” diye soru var ortada.

Geçen akşam Tarafsız Bölge’de işte bu soruyu sordum uluslararası hukuk alanında uzman bir isim olan Prof. Dr. Selami Kuran’a.

Selami Hoca...

Canlı yayında... Kalktı ayağa... Eline bir çubuk aldı... Ve başladı harita üzerinden anlatmaya.

“Yeni başlayanlar için 10 dakikalık bir Montrö dersi” gibi bir şeydi yaptığı.

Net, sarih, anlaşılır ve basit bir şekilde anlattı mevzuyu.

*

Sonucu açıklıyorum:

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Erkan Oğur’a yapılan yobazlığın ta kendisidir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Nisan 2021
İflah olmaz bir türkü severim ben.

Ama yüzyılların izini taşıyan türküleri severim. Çağlar ötesinden gelip bizi tam kalbimizden yakalayanları... İlk söyleyeni belirsiz anonimleri... Sözleri gayet basit ama bir o kadar da derinlikli olanları...

İşte bu yüzden “Ben bir türkü sözü yazdım, üstelik de besteledim” diye ortaya çıkanlara karşı hep mesafeli olmuşumdur. Çünkü bu tür iddialardan genellikle yapay sonuçlar çıkar.

*

İbrahim Kalın’ın sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Hiç Oldum’ adlı bir türküyü seslendirdiğini duyunca...

“Eyvah” dedim.

Ve bin türlü önyargıyla açıp dinledim türküyü.

*

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Nalet olsun içindeki magandaya

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Nisan 2021
Mustafa Üstündağ adlı oyuncu, Bodrum’da rallicilerin ödül törenini basmış.

Küfürler, kıyametler, vurmalar, kırmalar, saldırganlıklar, silahlar falan...

*

Ralli bu ya ralli!

Rallideki hangi anlaşmazlık, böylesine kontrolsüz bir öfkeye yol açabilir ki?

Rallideki hangi ihtilaf, böylesine bir sokak çocuğu kavgasını tetikleyebilir ki?


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Orhan Pamuk romanında Atatürk’le alay mı ediyor?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Nisan 2021
Orhan Pamuk’un son romanı “Veba Geceleri” ile ilgili bir tartışma çıkmış durumda.

İddiaya göre:

Orhan Pamuk, romanında Atatürk’le alay ediyor!

*

İnceleme ve araştırmalarımın sonuçlarını aktarıyorum:

*

“Veba Geceleri” romanında bir “Kolağası Kâmil” var.

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Kemal Kılıçdaroğlu ve kahkahalar, kahkahalar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Nisan 2021
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimden önce CNN Türk’te bir programa çıkmıştı.

Program sunucusu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun...

“İstanbul’u kazanacağız, Ankara’yı kazanacağız” türü sözlerini fazla iddialı bulmuş ve kahkahalar atmıştı.

*

Ne olmuştu o günlerde?

Başta Tuncay olmak üzere...

CHP’nin tüm ekâbir takımı...

Öfkeyle, kinle, hınçla...

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Amiraller, bildiri, kumpas

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Nisan 2021
Amirallerin bildirisiyle ilgili...

İki gündür...

Kumpas lafları dolaşıma sokulmaya başlandı.

*

Söylenenlere göre...

- Aslında bildiri, gece yarısı yayınlanmayacakmış.

- Bazı eller devreye girmiş, bildiri gece yarısı yayınlanmış.

- Bazı amiraller, bildirinin son halini görememişler.

- Bildiri, amirallerden kaçırılarak yayınlanmış.

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Bakan Koca’ya “Bu gidiş nereye?” diye sordum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Nisan 2021
Vaka sayıları artıyor. Hem de çok fazla artıyor. Halkta bıkkınlık var. Hem de çok fazla bıkkınlık. Tam kapanma dendiğinde akla ekonomi geliyor. Aşı konusunda hız kesildi. Pek bir ilerleme yok gibi.

İşte bu ahval ve şerait altında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.

İlk sorum şu oldu:

“Bu gidiş nereye Sayın Bakan?”

Bakan Koca’nın ilk sözleri şu oldu:

*

“Vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef.”

*

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