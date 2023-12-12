Bu markayı şeytan bile giymez

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Bu moda çekiminde...

Gazze’nin enkazlarını çağrıştıran unsurlar var. Gazze’nin ölülerinin kefenlerine doğrudan gönderme var.







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Bu moda çekiminde...

Alçaklık var. Haysiyetsizlik var. Zulme maruz kalmış insanlarla alay etme var. İnsanlık değerlerini küstahça çiğneme var.

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Bu moda çekiminde...

Pervasızca bir şiddet pornografisi var. Batı’nın Gazze’ye bakışının sembolik tüm unsurları var.

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Şeytanın bile giymeyeceği bir markadır “Zara”.

Aman uzak durun.

AL SANA FREEDOM OF SPEECH

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ABD’liler, ülkelerinin erdemlerini anlatılırken en başa “freedom of speech” dedikleri “ifade özgürlüğü” erdemini koyarlar.

“Bizde ifade özgürlüğü var aslanım” diye kasım kasım kasılırlar.

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Filistin’in Dışişleri Bakanı’nı ABD’de konuşturmadılar. Tek kelime etmesine bile izin vermediler.

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Filistin söz konusu olunca adamların “Freedom of speech”leri, anında Kuzey Kore seviyesine iniveriyor.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki

‘ÇİRKİN BOŞANMA’ TABİRİ HAFİF KAÇIYOR

Hayatımızda çok çirkin boşanma vakası görmüşüzdür.

Mal paylaşımı konulu, çocuk velayeti temalı büyük tatsızlıklar.

Ama hiçbir çirkin boşanma, Ender ve Benan Saraç’ın boşanmasındaki çirkinleşme boyutunun kıyısından bile geçemez.

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Bu çirkin ötesi boşanmada...

- “Kendi çocuğunu taciz” gibi korkunç bir iddia, leblebi çekirdek gibi dolaşıma sokuldu.

- “Eşim beni kravatla boğmaya çalıştı” türü “şaka mı bu” dedirten savlar ileri sürüldü.

- Eşlerden biriyle ilgili eşcinsellik iddiası ballandırarak anlatıldı, görüntüler servis edildi.

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Kıssadan hisse şudur: Boşanırken çirkinleşmede bile ölçüyü kaçıracak olanlar, bir zahmet evlenmesinler.

Benan-Ender Saraç çifti 2013 yılında evlenmişti.

BU PLATFORMLAR BİZE NE DEMEK İSTİYORLAR

Gazze’deki soykırım alıp başını gitmişken...

Netflix, Disney, Amazon türü platformlarda Hitler belgeselleri, İkinci Dünya Savaşı filmleri, soykırım dizileri falan devreye sokulmuş durumda.

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Galiba bu platformlar bize şöyle bir şey demek istiyorlar:

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“Yahudiler 1940’larda çok zulüm gördüler. O nedenle Gazze’yi bombalamaları, masum insanları katletmeleri, çoluk çocuk demeden öldürmeleri, hastane falan dinlemeden yakıp yıkmaları haklarıdır. Bırakınız öldürsünler, bırakınız bombalasınlar, bırakınız soykırım yapsınlar.”

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KÖTÜ FİLMLERİN OLMAZSA OLMAZLARI

- Bir türlü baş edilemeyen mesaj verme kaygısı.

- İletişimsizlik temasını çaktırarak işleme merakı.

- Öyküyü anlatırken didaktik bir havaya sürüklenme.

- Özgün bir tema yakalayamayınca taklide başvurma.

- Bariz saçmalıkları mükemmel buluş sanma.

- İyi bir oyuncu oynatınca iyi bir film çıkacağına inanma.

- Az parayla “dünyanın sonu geldi” temalı film çekme cüreti.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER OLAYI

Bu konunun bir tarafında...

Hiçbir çözüme yanaşmayan, alabildiğine katı ve anlayışsız, mevcut statükonun devamını savunan, sorunu görmezden gelenler var.

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Bu konunun öbür tarafında ise...

Şefkat ve merhametten zerre nasip almamış, “ite tapar” diye tutturan, köpeklere karşı aşırı nefret geliştiren tipler var.

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Olayın çözümü sanırım şöyle bir tipolojinin sesini çıkarmasından geçiyor:

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Sorunu kabul eden, çözüme tamam diyen ama çözüm için merhameti ve şefkati asla bir tarafa bırakmayan bir tipoloji.

SOMALİ BAŞKANI’NIN OĞLUNUN KAÇMASI

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu, Türkiye’de cinayet gibi bir kazaya neden oldu. Bir motokuryenin ölümüne yol açtı.

Vahim olan şu: Adam yakalanmışken elden kaçırıldı.

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Kendimize, ülkemize, ülkemizin adaletine saygı gereği...

Bu kaçıştaki sorumluların tümü hukuk önünde hesap vermeli.

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Birkaç polisle ilgili soruşturma açılması yetmez.

Kasıtlı ya da kasıtsız ihmali olan tüm yetkililerle ilgili soruşturma açılmalı.

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Ülkemizin uluslararası saygınlığı bunu gerektiriyor.

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YEREL SEÇİM VE CHP

- HEZİMET OLURSA: Kılıçdaroğlu’na “kurtar bizi dede” seslenirler.

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- ZAFER KAZANILIRSA: Hiç kimse Özgür Özel’i tutamaz.