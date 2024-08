Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci: Bodrum’u Kos’la, Rodos’la değil Mikanos’la, Santorini’yle kıyaslayın

Haberin Devamı

BODRUM Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin son günlerin en gözde kıyaslamasına şiddetle itirazı var. “Bodrum çok pahalı, Yunan Adaları ucuz” kıyaslamasına karşı çıkıyor Başkan Mandalinci.

Yaklaşımı şöyle:

“Bodrum’da çok geniş bir yelpaze içinde ne arıyorsanız o orantıda fiyat ve hizmet bulmak mümkün. Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü’ndeki fiyatlar, buraların gelişimiyle doğru orantılı. Ama kimse Turgutreis, Bitez, Ortakent ve Gümüşlük’ü konuşmuyor. Belirli bölge ve mekanlar üzerinden genelleme yapılması, hatta başka ülkelerle karşılaştırılması doğru değil. Yunanistan’ın da her yeri ucuz değil. Bodrum’un turizm potansiyeli ve sunulan hizmet açısından eşdeğeri Kos veya Rodos değil, Mikonos ve Santorini’dir. Bodrum devasa bir yarımada. Hem jet sosyeteye hem asgari ücretle geçim sağlamaya çalışana seçenek var. Önemli olan vatandaşlarımızın neyi tercih ettiği.”

Bodrum’un sezondan beklentilerinin karşılandığını söyleyen Mandalinci, otellerin boş kaldığı iddialarına karşı çıkıyor. “Doğası, tarihi ve kültürüyle göz dolduran Bodrum’un rakipleri var” diyen Mandalinci, iddiaların biraz da bu rakiplerden kaynaklandığını ima ediyor. Bodrum’a sorunlu bir yaklaşım olduğunu söyleyen Mandalinci, sorunlu yaklaşımı şöyle anlatıyor:

“Bodrum’u genel olarak değil de sadece belirli bölge ve mekanlardaki doluluk ve pahalılıkla damgalamak da bu haberlerin oluşmasına zemin hazırlıyor. Evet bazı mekanlar daha çok doluyken bazı yerler sakin kalabiliyor. Tek bir haber ya da görüntü Bodrum’daki otellerin boş kaldığını gösteremez.”

“Bodrum pahalı” yaklaşımının Bodrum turizmini olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Mandalinci, “Yapılan algı operasyonları vatandaşların akıllarında soru işaretleri oluşturuyor. Bu da işletmeleri ve esnafı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar her ne kadar Bodrum’a gelmek istese bile yanlış yönlendirmelerle tercihlerini başka turizm bölgelerine hatta yurtdışına kaydırabiliyor. Bu yanlış algı Bodrum’un en önemli kanallarından biri olan turizmine zarar verebiliyor” diyor.

Tamer Mandalinci, ısrarla Bodrum’un her bütçeye hitap eden bir turizm bölgesi olduğunun altını çiziyor:

“Bodrum’da tabi ki pahalı mekanlar mevcut ancak asgari ücretli gruba, memur grubuna ve beyaz yakalılara hitap eden yeme içme yerlerimiz, otellerimiz de var. Doğru bir arayışla vatandaşlarımız bunların hepsini Bodrum’da bulabilir. Vatandaşlarımız Bodrum’a gelmekten çekinmesinler. Burada her bütçeye uygun turizm konakları ve restoranları var. Belediyemizin de restoran, kafe ve halk plajlarından faydalanabilirler.”

TAŞKIN HAŞEMOĞLU: YUNAN ADALARINDAN DAHA UYGUN FİYATLI YERLERİMİZ VAR

TASH Konak By Neyzar adlı işletmenin sahibi Taşkın Haşemoğlu:

“Serbest piyasa koşulları geçerli. Aldığınız ve istediğiniz hizmet kalitesine göre fiyat politikası değişkenlik gösteriyor. İddia ediyorum: Yunan Adaları’ndan çok daha uygun fiyatlı yerlerimiz de var. Yunan Adaları’ndaki orta ve üst seviyedeki işletmelerin fiyatlarını incelediğimizde Bodrum’un çok üstünde olduğunu da görüyoruz. Tabii ki Bodrum’da da dünyaca ünlü işletmeleri incelediğimiz zaman astronomik fiyatlarla da karşılaşıyoruz.”

BODRUM TURİZMCİSİ ATİLLA SERTTAŞ: BİZDE ANTALYA GİBİ DİKEY YAPILANMA YOK

ATİLLA Serttaş, Bodrum turizmini en iyi bilen isimlerin başında geliyor. Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi. Eski Belediye Meclis Üyesi. 6 Numaralı Meslek Komitesi Yeme İçme Eğlence Sektörü’nün temsilcisi.

Onun anlattıkları da şunlar:

- ESKİ FİYATLAR YOK: Türkiye’deki ekonomik sıkıntıdan dolayı genel bir sorun söz konusu. Tabi ki eski fiyatlar yok.

- BOŞ KALMADIK: Bodrum’da otellerin boş kaldığı, battığıyla ilgili çıkan haberler tamamen asılsız. Doluluk oranı yüzde 70. Yoğun talep olduğu günlerde fiyatlar da haliyle yükseliyor ama sezon geç kapanıyor.

- EYLÜL-EKİM İDEAL: Türk ziyaretçilerimiz eylül - ekim ayı fiyatlarına bakabilir. Sarıyaz dediğimiz dönem, bu bölgenin en güzel zamanıdır. Otel ve tekne fiyatları biraz daha makul olur. Eylül ve ekimde herkesi Bodrum’a bekleriz.

- DİDİM, KUŞADASI DEĞİLİZ: Bodrum’da haftalığını 200-250 Euro’ya tutabileceğiniz otellerimiz ve villalarımız var. Dünya genelinde lüks segment olarak belirtilen fiyat aralığına sahip 12 - 13 tesisimiz mevcut. Buraya gelen insanlar zaten o fiyatları verebilecek insanlar. Tabii ki her bütçeye her kesime göre tatil imkânı var ama asgari ücretle geçinen bir insanın tatil yapabileceği Didim, Kuşadası gibi bir bölge değil burası. Bodrum, Türkiye’deki diğer il ve ilçelere göre %25-%30 her zaman daha pahalı olmuştur.

- DİKEY YAPILANMA YOK: Burası dikey yapılanması olan Antalya gibi 3 bin / 5 bin yataklı tesisleri olan bir bölge değil. Burada yatay yapılanma mevcut. İmar yapısı tek veya iki katlı binalar üzerine kurulu olduğu için burda tesis açan bir otel çamaşırhane bile kursa imara dahil edilir. Bu sebeple metrekare fiyatlarımız burada çok pahalı. Aynı metrekareye sahip bir arsaya Antalya’da 5 bin yataklı otel kurarken burda 3 yüz yataklı otel anca kurabiliyorsunuz.

- ALTINA HÜCUM: Altına hücum mantığıyla buraya gelen yatırımcılar, buradaki fiyatları ve kalabalığı görünce bu bölgenin gerçek dinamiklerini anlamadan işletme sahibi oluyorlar. Sonrasında da lüks markalarla kendi işletmelerini kıyaslayıp “Onlar bu fiyatları verdiyse ben de veririm, demek ki fiyatlar Bodrum’da böyle” diyorlar. Bu sonradan gelen işletmelerin hepsi her sezon sonu kapanıyor. Biz Ticaret Odası’nda her sene 1500’ün üzerinde yeni kayıt alırken yaklaşık 1500 - 2000 de kapanış alıyoruz. Ama buranın köklü, eski restoranlarına hiçbir şey olmuyor. Her sene hepsi yine dolu. Çünkü esnaf bölgeyi bilip ona göre fiyat uyguluyor.

- ABARTILIYOR: Maliyetlerimiz yüksek. Bu nedenle fiyatlarımız biraz yüksek. Ama abartıldığı kadar değil. Bodrum, kırk yıllık Bodrum. Dünyada eğlence için tercih edilen başlıca bölgelerden.

- YUNAN ADALARI: Yunan Adaları, oturmuş bir bölge. Adada 20 restoran varsa yine 20 restoran var, 220 tane yok. Arz - talep dengesi kurulduğu için başta belirlenen maliyet tablosu neyse hep aynı seyirde ilerliyor. Bizdeki gibi değişken bir yapı yok. Tabii ben bir turizmci olarak ‘insanlar gidiyor, bu doğru değil’ diye bir şey söyleyemem. Sen de iyi hizmet verir, iyi fiyat politikası uygularsan müşteri seni tercih eder. Biz Bodrum olarak Yunan Adaları’nın kapılarının açılmasından korkacak bir turizm grubu değiliz. Hangi kapı açılırsa açılsın Bodrum çok köklüdür.