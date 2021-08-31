Bir sonraki 30 Ağustos hutbesi için bir ikaz

Ana muhalefet partisinin liderine yönelik sergilenen apaçık bir nezaketsizlik karşısında hepimiz ortaklaşıp “Bu bir nezaketsizliktir” diyemiyoruz.
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Artık Türkiye’de...
Ana muhalefet lideri, bir yalan haber üzerinden iktidarı sıkıştırmaya çalışıyor. Ve o lider, haberin yalan çıkmasını hiç mesele etmiyor.
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Artık Türkiye’de...
Şeytanlaştırma tek taraflı işleyen bir mekanizma değil. Bütün taraflar, birbirlerini şeytanlaştırıyor.
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Klasik köşe yazarlığının en klişeleşmiş cümlelerinden biridir bu.
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Eski üstatlarımız, nedense yıllık izinlerinin tamamını asla kullanmazlardı.
Mutlaka “bir bölümünü” kullanırlardı.
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“Üstatlara saygı” adına...
Ben de bu klişeyi kullanarak...
Yazılara kısa bir süre ara veriyorum.
Şiir yazardı. Şairdi yani.
Siyasete girdi. Milletvekili oldu.
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Hiç unutmuyorum:
Bir sohbet sırasında bir trafik polisiyle yaşadığı bir olayı anlatmıştı.
- Kadınlar sokağa çıkmalı mı, çıkmamalı mı?
- Kadınlar sosyal hayata karışmalı mı, karışmamalı mı?
- Kadınlar iş yapmalı mı, yapmamalı mı?
Türü sorulara yanıt arayan Taliban’a verilmiş en güzel cevaptır.
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Afganistan’da görev yapan bu Türk askeri...
- Sergilediği şefkatle...
- Ortaya koyduğu insanlıkla...
Şunu diyor:
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- Dini herkes benim gibi yorumlayacak.
- Dinden herkes benim anladığımı anlayacak.
- Benim dinden çıkardığım kurallara herkes uyacak.
- Dini başka türlü yorumlamak yasak.
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Laiklik
ÇİN GÖRÜŞÜYOR: Sıfır çekinceyle hareket ediyorlar. Çıkarlarına bakıyorlar. Vızır vızır görüşüyorlar. Ellerinden gelse Kabil / Pekin arasına metro yaparlar.
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AVRUPA GÖRÜŞÜYOR: Taliban’la işbirliği kararı alıyorlar. Görüşüyorlar. Kamuoylarını yatıştırmak için ise “İnsan haklarına saygı” şartı koşuyorlar.
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RUSYA GÖRÜŞÜYOR: Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova’da Taliban heyetini ağırlıyor. Gururla poz vermeler falan. El altından, el üstünden sürekli görüşüyorlar.
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İRAN GÖRÜŞÜYOR: Anında vaziyet almış durumda. Sünni falan demeden takır takır görüşüyor İran. Saman altından su yürütüyor.
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Afganistan, tarihte hiçbir zaman doğru dürüst merkezi bir yönetim oluşturamadı. Kabilelerin, dağınık güçlerin itişip kakışmasının coğrafyası oldu hep. Ulus yok ortada. Merkezi yönetim tecrübesi yok. Afgan kimliği yok. Tarihsel deneyim diye bir şey de yok.
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Türkiye’nin durumu, Afganistan’ın durumuyla kıyas edilemez. Türkiye’nin büyük bir deneyimi var. Bir imparatorluk geçmişi var. Merkezi yönetim tecrübesi çok büyük. İmparatorluktan getirdiği müthiş zengin bir birikim söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti, böyle bir birikime yaslanıyor.
Atatürk’le Taliban’ı kıyaslamak... Her şeyden önce Atatürk’e düpedüz hakaret ve büyük bir saygısızlık. Saçmalamanın daniskası. Absürdlüğün zirve noktası. Böyle bir kıyaslama, Atatürk ve yol arkadaşlarının birikim ve deneyimini aşağılamaktan başka bir anlam taşımaz.
*
Taliban, fukara bir insan kaynağına yaslanıyor. Siyasi kurgusu da alabildiğine fukara... Afganistan’daki kaosa ve içsavaşa karşı, ilkel bir kurguyla verilmiş bir cevaptır Taliban. “İslam’ı sert uygularsak belaları def ederiz” diyen bir sosyolojiye yaslanıyor. İdeolojisi, hedefi, stratejisi bundan ibaret. İlkel bir kurtuluş reçetesiyle hareket ediyor.
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- SANCI İKİ: İnsanlar, Taliban yönetimi altında yaşamaktansa bir Amerikan kargo uçağının kanadına tutunup yere çakılmayı göze alıyorlar. Barış dini olan İslam’ın Taliban’ın elinde aldığı şekle bakar mısınız? Taliban, bir tür İslam karşıtı propaganda makinesi değilse nedir?
*
- SANCI ÜÇ: Bu insanların çoğu ABD’ye güvendiler. Peki ABD ne yaptı? Ne yapacak? Hepsini sattı. Hiçbirini düşünmedi. Pılısını pırtısını toplayıp olay mahallini terk etti. Olan da bu insancıklara oldu. ABD’nin insancıllığı buraya kadardır. Medeniyetleri batsın.
*
- DOĞRU: Kabil, sıfır dirençle Taliban’a ikram edildi.
*
- YANLIŞ: Taliban, Afganistan’ı teslim aldı.
-
Uluslararası gözlemciler...
- Önce bir yıl dediler.
- Sonra üç ay dediler.
Büyük bir felaket.
*
Şu ana kadar 38 vatandaşımızı kaybettik.
Kayıplarımız var.
*
Binalar yıkıldı. Araçlar gitti. Büyük bir maddi yıkım var.
*
Şu anda yapılması gereken tek şey var:
Nasıl bir tuhaf duruş?
Şöyle bir şey:
*
Sürekli “Gelen gelsin kardeşim, hepsine yerimiz var” havasındalar.
“Biz büyük bir milletiz, bizim tarihimiz şöyledir, böyledir” türü şeyler söylüyorlar.
*
Sanki Türkiye, “açık kapı politikası” izliyormuş gibi bir yaklaşım sergiliyorlar.
Ankara Altındağ’da yaşanan olaylara baktığımızda ne görüyoruz?
Eften püften bir mesele üzerine çıkan bir kavganın nasıl bir anda Suriyeli/Türk çatışmasına dönüşebildiğini görüyoruz.
Alarm zilleri çalıyor!
Ülkeyi karıştırmak isteyenler için büyük bir potansiyel var burada.
Ve son günlerde agresiflik oranı giderek artan bir kampanya yürütülüyor.
Tam bu noktada...
Genel yaklaşımı yeniden gözden geçirmek, endişeleri giderici bir tutum almak, kışkırtıcılığın prim yapmamasını sağlayacak önlemler almak gerekiyor.
Ve bunu bugün yapmak gerekiyor.
Bir süre önce epey popüler olmuştu.
*
“Popülerliği geçsin, izlerim” demiştim.
Geçti ve izledim.
Süreç şöyle işledi:
*
- Tam tatilin göbeğinde hepimizi derinden yaralayan yangınlar çıktı.
- Bir süre olayın ayırdına varamadık.
- “Tatil” ve “Yangın” ikileminde kaldık.
- Yangınların büyük ölçüde söndürülmüş olması, herkes gibi beni de rahatlattı.
*
Fakat benim herkesten farklı olarak şöyle bir sorunum var:
*
Dünkü yazımın bir bölümünden murat etmediğim maksatlar çıkarıldı.
Bayağı bir tepinildi üstünde konunun.
Ne kadar düşmanım varsa üşüştü yazının üzerine.
Tepin Allah tepin.
- BİRİNCİ OLAY: Yangın bölgelerinden birinde bir grup, yaptıkları haberleri beğenmedikleri için TRT ekibine saldırıyor. Fiili şiddet uygulayarak, yumruklar savurarak, hakaretler ederek...
*
- İKİNCİ OLAY: Dün görüntülerini izledim: Bir CHP Milletvekili, Ülke TV ekibiyle ağız dalaşına giriyor, hatta olayı o kadar ileri götürüyor ki... Ülke TV’nin kadın muhabirinin üzerine yürüyor.
Herkes işin bir ucundan tutmaya çalışıyor.
*
Gözlemliyorum:
“Hortumun bir ucundan tutarım belki” diyerek... Doğrudan yangın söndürme işine yardımcı olmak için bölgeye gidenler var.
*
Demet Akalın’a bakıyorum:
Resmen tek kişilik yardım örgütü gibi çabalıyor.
*
Başta ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalif kesimler, “Ormanlar yanarken Meclis’ten ormanlık alanların yapılaşmasını sağlamak için kanun çıkardılar” diye yoğun bir propaganda yaptılar.
*
Bu propaganda bayağı etkili olmuş durumda.
*
- Aklı başında, gayet eğitimli arkadaşlarım arasında bile, “Kasten yakıyorlar buraları... Yapacakları binalara yer açıyorlar” falan diyenler var.
Bir sonraki 30 Ağustos hutbesi için bir ikaz
Buradan Diyanet İşleri Başkanlığı’na sesleniyorum:
Bir sonraki 30 Ağustos’ta...
- Ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın.
- Ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin.
*
Çünkü Atatürksüz 30 Ağustos...
- Alparslansız Malazgirt gibidir.
- Osman Beysiz Osmanlı gibidir.
- Fatihsiz İstanbul gibidir.
- Mimar Sinansız Süleymaniye gibidir.
*
Kısacası...
Son dönemde 30 Ağustos hutbelerinde ortaya çıkan...
Ret, inkâr ve hakkaniyetsizlik politikası son bulsun!
BU FOTOĞRAFI ÇOK SEVDİM
BU fotoğraf...
- Genç Türk mühendislerinin olağanüstü bir iş çıkarmalarının fotoğrafıdır.
- “Türkler yapar” cümlesinin somutlaşmasının fotoğrafıdır.
- Savunma sanayimizin yükselişine verilen omuzların fotoğrafıdır.
- Başarıda kadın mühendislerin katkısının muazzam olduğunun fotoğrafıdır.
- Devrim otomobilinin ruhunun dipdiri ve canlı olduğunun fotoğrafıdır.
- Hangi görüşten olursa olsun Türkiye vatandaşının gururunun fotoğrafıdır.
*
İşte bu nedenlerle...
Bayraktar’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine teslim edilme töreninde çekilen bu fotoğrafı çok sevdim.
AYRAN VE OYTUN
OYTUN Erbaş, ilk çıktığında geleceği parlak bir akademisyenimizdi.
Ağzı iyi laf yapardı. Sempatik bir tarafı vardı. Reytingi acayip yüksekti. Geleceği parlaktı. Kameralar onu sevmişti.
*
Fakat şöyle bir şey oldu:
*
Gördüğü ani ilgiden başı döndü Oytun’un ve bilimin en önemli tarafı olan sabrı bir yana bırakıp tamamen şova yöneldi. Bilimsel şovunun ilk gafını da korona belası ilk çıktığında yaptı. “Bu virüs bizim ırka bir şey yapmaz” türü laflar etti.
O gün bugündür de iflah olmuyor Oytun. En son “Tuzlu ayran ve soda otistik yapar” falan diye bir şey yumurtladığını işittim.
*
Ani yükselişin yol açtığı baş dönmelerine...
Magazinde, gazetecilikte, ses sanatçılığında, siyasette sıkça rastlıyorduk.
Artık akademi de bu alanlardan biri haline geldi.
Bunun en çarpıcı ve en somut örneği de Oytun’dur.
KALAMAR, KARİDES İÇİN ŞAFİ OLURUM
HERKESİN aksine kalamar tavayı değil de kalamar ızgarayı çok severim.
*
İçinde karides olan Dragon’da yapılan mantı da favorimdir.
*
Son günlerde yapılan tartışmalardan anladığımız kadarıyla...
Hanefi mezhebinde pek sıcak bakılmıyormuş kalamar ve karidese. Şafi mezhebiyse olaya “denizden babam çıksa yerim” hükmüyle yaklaşıyormuş.
*
Sorun yok.
Kalamar ve karides hatırına Şafi fıkhına tabi oluruz.
BİLİM SLOGAN ATIYOR
SOSYAL medyada bir miting gördüm.
*
Doktorun biri, almış eline mikrofonu aşı karşıtı propaganda yapıyor.
Alkış kıyamet.
*
Deney yapacağına, akademik tez kaleme alacağına, dünya literatürüne katkı sunmak için çabalayacağına, bilim üreteceğine, makale yazacağına...
Slogan atan ve attıran beyaz önlüklü bir biliminsanı.
*
Son derece tartışmalı görüşlerle meydana çıkan bu biliminsanının amacı ne olabilir?
Ne olacak?
Koronanın sunduğu fırsattan istifade ederek isim yapmak, şöhret olmak.
*
Şu korona belası yeryüzünden silinse de...
Bu tür tuhaflıklara daha fazla maruz kalmasak.
KÜRESELCİLER İLE ZERDEÇALCILAR
HER konuda ikiye bölünmesini gayet iyi beceren milletimiz, aşı konusunda da ikiye bölünmüş:
- Aşıdan yana olanlar, aşı karşıtlarını “Zerdeçalcılar” diye küçümsüyor!
- Aşı karşıtları da aşı taraftarlarını “Küreselciler” diye yaftalıyor!
*
Kısacası...
“İlginç zamanlarda yaşayasın” şeklindeki Çin bedduası, bütün hızıyla hükmünü icra etmekte.
YENİ TANIŞTIĞIM KİŞİLERLE İLGİLİ MERAK ETTİĞİM DELİCE ŞEYLER
- Memleketini merak ederim her şeyden önce. İçinden olup olmadığını merak etmeyi de asla ihmal etmem.
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- Ayıp olduğunu bilsem de kaç kardeş olduğunu, babasının ne iş yaptığını, nerede oturduğunu falan da merak ederim.
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- Üzerime vazife olmasa da hayatta istediği yerde olup olmadığını ve mutlu olup olmadığını merak ederim.
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- Şiirden hoşlanır mı, yağmur sever mi, dizi izleme alışkanlığı var mı, akşam kaçta yatıp sabah kaçta kalkar... Hepsini merak ederim.
*
- Ormancı mı, denizci mi? Yazcı mı, kışçı mı? Çaycı mı, kahveci mi? Muhafazakâr mı, seküler mi? Aşıcı mı, aşı karşıtı mı? Hepsini bilmek isterim.
*
- Atatürk denince nasıl tutum aldığını... Taliban dendiğinde edeceği iki çift lafı... Sığınmacı konusunda Ümit Özdağ çizgisini mi, Ufuk Uras çizgisini mi izlediğini... Hep merak ederim.