Bir karakter sınavı olarak yangın

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- UTANMAZLAR: Sosyal medyada köpüklü kahvesinin önündeki yangın manzarasını paylaşıp “Manzaram bozuldu” diye yazabilen utanmazlar.

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- KAHRAMANLAR: Üzerindeki üniformayla yangının tehdit ettiği hayvanların tahliye edilmesi için uğraşan albayımız gibi tipler.

*

- FİTNECİLER: Millet canla başla yangını söndürmeye çalışırken sağdan soldan “İmar rantı için buraları yaktılar” diye fitne fesat çıkarmakla meşgul olanlar.

*

- GÖNÜLLÜLER: Bıdı bıdı yapmak yerine yangın gönüllüsü olup yangına müdahale etme konusunda canını dişine takan vatandaşlar.

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- KOMPLOCULAR: Oturdukları yerden değişik komplo teorileri ortaya atarak orman yangınını bir tür dikkat çekmenin malzemesi haline dönüştürenler.

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- SALLAYANLAR: “Otel yapılacak, Araplara satılacak, yeterli müdahale yok” türü palavralarla ve sallamalarla yangından muhalefet çıkarmaya çalışanlar.

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FAİK ÖZTRAK OLAYI

- Partinin sözcüsü olarak partiye en büyük zararı veriyor.

- Üslubu, polemik yapma tarzı, laf sokuşu... Hepsi ama hepsi feci demode.

- Çekilme kararı alsa parti yönetimine yönelik antipati en az iki puan azalır.

- Sözcü olarak konuşmaması, konuşmasından bin kat daha hayırlı.

- Seçimden sonra zamanla kendisini toparlamak yerine daha da dağıtıyor.

- Partideki feodalizmin ayaklı temsilcisi durumuna düşmüş durumda.

- AK Parti’den ziyade CHP tabanından tepki gördüğünün farkında bile değil.

- “Konya’yı bile alacağız göreceksiniz” diyerek komik olmaktan gülünç olmaya evrilmiş durumda.

CHP’NİN İKİ EMRE’Sİ

CHP’de soyadları “Emre” olar iki Genel Başkan Yardımcısı var. Birinin adı: Zeynel Emre... Diğerinin adı: Yunus Emre...

*

- İkisi de genç.

- İkisi de yadırganmayan bir üsluba sahip.

- İkisi de düzeysiz polemikten kaçınıyor.

- İkisi de tutarlılık kaygısı taşıyor.

- İkisi de sansasyondan uzak.

- İkisi de ciddi.

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- İkisi de yaptıkları açıklamalarla soruna yol açmıyor.

*

İkisinin biraz daha öne çıkmasında CHP açısından fayda var. CHP’yi kurtarabilirler mi bilmiyorum ama şu anki halinden daha iyiye götürecekleri kesin.

Yunus Emre - Zeynel Emre

ŞAİRLERE YAKLAŞIM VE GERİCİLİK

30 sene evvel aşılıp geçilmişti Nâzım Hikmet/Necip Fazıl ikilemi.

Her iki şairin de dünya görüşüne mesafeli olanlar, her iki şairin de beğendikleri şiirlerini gür bir seda ile haykırıyorlardı.

Ve bunu kimse yadırgamıyordu.

Aşılıp geçilmişti bu sorun.

*

30 sene sonra döndük dolaştık 30 sene önceki o kahrolası yere geldik.

Necip Fazıl’ın bir dizesini alıntılamanın bile Necip Fazıl’ın dünya görüşüne yanaşmak olarak algılandığını gördük.

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Nâzım Hikmet’ten iki dize okuyana “Vay seni gidi komünist” diyen çıkacak mı acaba?

*

Gericilik bu değilse nedir?

Necip Fazıl/Nâzım Hikmet

BARIŞ PEHLİVAN CEZAEVİNDEN ÇIKMALI

GAZETECİ Barış Pehlivan, bir hafta önce cezaevine girdi.

Denetimli serbestlik tedbiri herkese uygulanırken Barış Pehlivan’a uygulanmadı.

*

Hukuki görüşlerine her zaman büyük kıymet verdiğim Prof. Adem Sözüer Hoca, konuyla ilgili bilimsel bir mütalaa hazırlamış.

Adem Hoca, mütalaasında konuyu enine boyuna inceliyor, maddeleri tek tek analiz ediyor ve “tahliye edilmeli” sonucuna varıyor.

*

Umalım da mahkeme bu mütalaayı dikkate alsın ve meslektaşımız Barış Pehlivan bir an önce cezaevinden çıksın.

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‘DİLEK TAŞI’ İSİMLİ BİR DİZİ GELİYOR

DEMİRÖREN Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı dostum, bundan bir ay önce “Gel sana bir dizinin ham halinden kesitler izleteyim” dedi.

*

İzletti.

1970’lerin sonu ve 1980’lerin başını yansıtan bir dizinin görüntüleriydi bunlar. Dönemin atmosferini harika bir şekilde yansıtıyordu görüntüler. Siyasal çalkantıların fon olarak kullanıldığı bir öykü anlatılıyormuş dizide.

*

İlk tepkim şu oldu: “Bu olmuş.”

Sonra “Adı ne olacak bu dizinin?” diye sordum.

Murat Yancı, “Dilek Taşı olacak” dedi.

Meşhur şarkı var ya... Hah işte o şarkıya gönderme.

*

Dün Kanal D’nin ilgili birimlerinden bu diziyle ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı gazeteye.

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Türk dizilerine mesafeliyim ama bu diziyi merakla bekliyorum, başlamasını iple çekiyorum.





NOKTASAL ATIŞLAR

- Mahcup olmak Ali Babacan’ın hususiyetlerinden biri değil.

- Çehov okumak, biraz da Türk insanını tanımak çabasıdır.

- Kibirli, şımarık, küstah siyasal tutum, çok yakında tarihin çöp sepetindeki yerini alacaktır.

- Zekeriya Öz’e atılan kafa, ne güzel bir kafadır.

- Şu saatten sonra pandemi nedeniyle evine kapatılacak tek kişi bile bulamazsınız.

E HANİ RUSYA’YA TAVIR KOYAMIYORDU

CUMHURBAŞKANI Erdoğan Kırım konusunda ne dedi?

*

Şunu dedi:

*

“Kırım’ın ilhakını tanımayan Türkiye, bu adımın gayrimeşru olduğunu ilk günden beri kararlılıkla savunmaya devam ediyor.”

*

Bu açıklamada Rusya’nın hışmından ürken, Putin’i kızdırmaktan çekinen, “Aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Efendi” edası taşıyan bir tını var mı?