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Bir baba aranıyor

#Uğur Dündar#AK Parti#Murat Türkyılmaz

“BABASIZ kızlar”, babasız kardeşlerine bir baba arıyorlar.

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“Annem Uğur Dündar demişti” diyerek Uğur Dündar’ı öne sürdüler.

Uğur Dündar, ikna edici tezlerle bu salvoyu savuşturmuş görünüyor.

*

“Yeşilçam’ın bir ünlüsü” diye bir iddia attılar ortaya.

Gözler kısılıp 80’lerin Yeşilçam ünlüleri tek tek gözden geçirildi.

Olası baba adayları üzerine bayağı bir toto oynandı.

*

En son “Ferdi Özbeğen” ismi de ortaya atılmış galiba.

Büklüm büklüm” şarkısı nedeniyle mi şüphelendiler adamcağızdan acaba?

Bilemedim.

*

Olay, artık tamamen “Bir baba aranıyor” oyununa dönmüş durumda.

*

İbrahim Tatlıses’in tuhaf bir tedirginlik içinde olayları takip ettiğine...

Ne yemin ederim ne de bahse girerim.

Bir baba aranıyor

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MURAT TÜRKYILMAZ’A BİRAZ DİKKAT EDELİM

AK Parti’nin İBB’deki Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz’ın İBB Meclisi’ndeki bir konuşmasını dinledim.

*

İzlenimlerimi aktarıyorum:

*

- Üslubu çok düzgün, kendisini ifade etme gücü şahane.

- Moral bozukluğuna kapılmadan yapıcı muhalefet dilini kullanması takdire şayan.

- Ses tonuyla, duruşuyla, ciddiyetiyle dikkat çekici.

- Her yapılana muhalefet etmekten ziyade İstanbul odaklı yaklaşımı güzel.

*

İstanbul Belediye Meclisi’nin yeni döneminde Murat Türkyılmaz öne çıkacak bir isim gibi geldi bana.

Bir baba aranıyor

TANJU ÖZCAN’IN EŞİNİ KUTLUYORUM

BOLU Belediyesi’nin bir uygulamasına yönelik protestoya katılmış Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın eşi Meral Özcan.

*

Meral Hanım’ı canı gönülden kutluyorum.

*

Kutlama nedenim net olarak şudur:

*

Eşle, babayla, kardeşle, aşiretle, akrabalarla aynı düşünmek zorunluymuş gibi davranılan bir memlekette...

Eşinden ayrı düz koşuya kalkışarak...

Eşinden farklı bir birey olduğunun altını en kalın biçimde çizmesi, çizebilmesi nedeniyle kutluyorum Meral Hanım’ı.

*

Eşin tüm sorumluluğunu, eşe otomatik olarak yükleyenlere kapak olsun.

Bir baba aranıyor

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ERDOĞAN / ÖZEL BULUŞMASI

- Siyasetin normalleşmesine yol açacak.

*

- İktidar / Muhalefet diyaloğunun gelişmesini sağlayacak.

*

- Özgür Özel’in siyasette lidere dönüşmesini hızlandıracak.

*

- Erdoğan’ın rakibini tanıyıp tartması fırsatını sunacak.

*

- Temel sorunlara birlikte çözüm arama kültürü oluşturacak.

*

- Ulusal çıkarlar gereği ortak tepkilerin oluşmasına fırsat verecek.

*

- Yeni bir siyaset dili ve üslubuna zemin hazırlayacak.

Bir baba aranıyor

BOYKOT HÜKÜMETİN SORUMLULUĞUNU GİZLER Mİ

HÜKÜMET, ekonomideki sıkıntıların varlığını kabul etmiyor mu?

Ediyor.

En hükümet yanlısı kişiler bile “Gıda fiyatları çok yüksek” demiyor mu?

Diyor.

Enflasyonun yüksek olduğunu, mutlaka düşürülmesi gerektiğini ekonomiyi yönetenler ifade ediyorlar mı?

Ediyorlar.

*

Yani ortada bir “sorun” var.

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Bu sorunun varlığını ülkeyi yönetme sorumluluğunda olan hükümet de kabul ediyor.

*

Ekonomideki temel sorunlar çözülmeden, enflasyon düşürülmeden tam anlamıyla bir fiyat istikrarı sağlanamaz.

Bu da buz gibi bir gerçek.

*

Ama bütün bu gerçekler, minicik bir kurabiyenin 110 liraya satılmasını rasyonel kılmaz.

Bu rasyonellikten uzak fırsatçılığa karşı vatandaşın gidebileceği tek yoldur boykot.

*

Konuyu saptırmayalım:

Boykot, ekonomideki sorunlardan hükümetin sorumluluğunu gizlemek için yapılmıyor. Boykot, sorunlu ortamdan istifade ederek fiyatlarına rasyonel olmayan zamlar yapanlara “dur” demek için yapılıyor.

Bir baba aranıyor

İYİ Kİ BÖYLE OLDU

- İyi ki İran’ın misillemesi çok etkili olmadı.

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- İyi ki İsrail’in misillemesi de çok etkili olmadı.

- İyi ki her şey biraz müsamere tadında gerçekleşti.

- İyi ki iki taraf da kuyruğu dik tutarak da olsa gerginliği yumuşattı.

- İyi ki bölgesel savaş çıkmadı.

- İyi ki üçüncü dünya savaşına gidecek bir kıvılcım çakılmadı.

FIRSATÇILIK YAPANLA YAPMAYAN BİR OLMAZ

YİYECEK içecek sektöründe faaliyet gösterenlerin tümü mü fırsatçılık yapıyor?

Tabii ki hayır.

Sektörde makul fiyatlarla satış yapan birçok işletme var.

Bu nedenle boykot çağrıları, asla tüm sektörü kapsamamalı.

Sektörün tümü, töhmet altında bırakılmamalı.

*

Boykotçulara düşen bir görev de şudur:

Fırsatçılık yapanla yapmayanı ayırmak.

#Uğur Dündar#AK Parti#Murat Türkyılmaz
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