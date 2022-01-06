‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık

18’lere tırmanan dolar, bir gecede 12’lere indirildi.
Ve bugün 13’lerde seyrediyor.
*
20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki...
“Enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak” diyenler, bir kez daha yanıldılar.
Bir uçuş söz konusu olmadı.
*
20 Aralık, siyasette AK Parti iktidarının
Biraz keyfi kaçmıştı.
*
Enflasyonun aralık ayında yüksek geleceğini açıkça söyledi Bakan Nebati.
Bunun nedenini de şöyle açıkladı:
- “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi” cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var.
*
- Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var.
*
- Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var.
- Dolarizasyonun ümüğünün sıkıldığı...
*
- Sloganlı fanatizmin son bulduğu...
EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA
BU zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.
Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:
*
Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.
*
Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?
*
Ne yaptı muhalefet?
*
“Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi” demeye başladı.
Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı.
Dolar düşünce...
İktidarın “Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi” demesi de...
En az muhalefetin yanılgısı kadar
- Teftiş olayı ortaya çıkar çıkmaz öyle bir tepki oluştu ki. Çok büyük bir zulüm var sandım. Sonuçta yapılan iş belli: Teftiş... Yani denetim. Teftişe, denetime “büyük zulüm” muamelesi çekmek, eskiden yoktu, yeni çıktı.
*
- “Adli sicil kaydı” diye bir şey var mı? Var. Belediye şirketlerine eleman alınırken buna bakılmış mı? Bakılmış. Durum buyken teftişe gerek duymak da neyin nesidir? Bunun basit bir açıklaması olmalı ve o açıklama yapılmalı.
*
Bu tiplere verilebilecek en güzel cevap şudur:
*
“İnsanı seven hayvan sever, hayvanı seven insan sever. Bu iki sevgi, birbirinin rakibi değil tamamlayıcısıdır.”
*
Gelelim esas meseleye...
*
Deniliyor ki:
*
Ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu?
*
Şunu diyordu:
“Geliyor gelmekte olan...”
*
Muhalefetin sloganı olmuştu bu.
*
Gözlerindeki ışıltı her geçen gün daha da artan
“Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.”
*
Nebati’nin bu açıklaması üzerine...
Kıyameti koparanlar var.
*
Diyorlar ki:
*
Anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar.
*
Tutturmuşlar, “Yerine koyma maliyeti” diye bir gerekçe.
İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı?
İndirsene fiyatları.
Dolar arttıkça...
İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları?
Şöyle şeyler oluyordu:
*
Kemal Bey, aday olmayı göze almış destansı konuşmalar yapıyordu.
*
Meral Hanım, başbakanlığı garantilemiş havasındaydı.
*
Ayşenur abla, dolara bakıp fenalıklar geçiriyor rolü yapıyordu.
*
Yine de sever, takdir ederdim Durmuş Yılmaz’ı.
*
“Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı’dır” derdim. “Kalender meşrep bir havası var” derdim. “Bu topraklara özgü bir edası var” derdim.
*
Yani bir kredisi vardı benim gözümde.
Ve birkaç falsoyla bitip tükenecek bir kredi değildi bu.
*
Ama önceki gece...
Hiç düşünmeden şöyle derim:
*
“Asimetrik bir nezakete sahip. Adam kibarlıktan yıkılıyor abi!”
*
Mesela...
Ses tonu, asla ani inişlere ve ani çıkışlara kaymaz.
*
Mesela...
Yakından değil ama.
Uzaktan. Epey uzaktan.
*
Uzaktan baktığımda düzgün, sağduyulu, dedikoduya prim vermez biri gibi görünüyordu.
Türk Ceza Kanunu’nun yazımında görev almıştı.
AK Parti’nin dostuydu.
Bugünlerde nerelere savruldu acaba?
Daha önce de vurguladığım gibi...
Meclis’teki ilk sınavınızdan on numara beş yıldız aldınız.
*
Sonra çok önemli bir toplantı yaptınız:
“Yine mi TC ile uğraşılıyor? Ne gerek var? Neler oluyor?” diye söylenerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a mesaj attım. “Doğru mu bu?” dedim.
*
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan bana gelen mesaj aynen şöyle:
*
“Ahmet Bey, tüm müftülüklerimizin isim tabelalarında TC var. Ama camilerde bu ibare zaten yok. Olmayan şey ile ilgili kaldırma talimatı nasıl verilecek? Bazı cami görevlileri isimden önce kendi inisiyatifleriyle TC koymuş, onlar da zaten duruyor. Durması da çok normal. Sadece rengi kırmızıya boyanacak, o kadar. Kaldırma söz konusu değil.”
*
Hiçbir derde derman olmayacak, dahası dertsiz başa dert açacak gereksiz bir uğraştır TC ile uğraşmak.
Nefret ettirmeyen, saygı uyandıran...
Önyargı oluşturmayan, sevdiren...
Bir üsluptu Bakan Nebati’nin üslubu.
*
TÜİK kapısına dayanan CHP’ye ve tüm muhalefet partilerine şöyle dedi:
*
“Detaylı bilgi talep eden tüm siyasi parti temsilcilerimizi Bakanlığımıza davet ediyorum. Lütfen gelin. Rahat rahat görüşelim, konuşalım.”
*
- 3 BİN 900 LİRA: Psikolojik sınır olarak beliren dört bin liranın altında kalacağı için bir tatminsizlik hissine yol açar.
*
- 4 BİN LİRA: Sürprizsiz, beklentiye uygun ve şaşırtmayan bir sonuç olacağı için halay çektirmez, düğün bayram ettirmez.
*
‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık
Dolardaki dalgalanma, kâğıt fiyatlarındaki fahiş artış falan derken...
“Tasarruf şart” dedik ve tuttuk gazetenin “Bil / Bul” ekini biraz kuşa çevirerek Kelebek’in içine aldık.
*
Bir anda çarşı karıştı.
Bitmek tükenmek bilmeyen tepkiler.
Mailler, mesajlar, telefonlar...
Protesto üstüne protesto.
*
Mesela Tamer Barut adlı bir okurumuz şöyle diyordu:
*
“Ahmet Bey... Uzun yıllardır Hürriyet okuruyum. Aynı zamanda ‘Bil-Bul’ bulmaca ekiniz benim olmazsa olmazımdı. Özellikle hafta sonları en büyük zevkimdi. Fakat bu hafta sonu tek sayfa bulmaca eki görünce büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Lütfen bu eki eski haline getirir misiniz? İnsan uzun yılların alışkanlığından kolay vazgeçemiyor.”
*
Mesela Üstün Yürekli adlı okurumuzun sitem dolu mesajı şöyleydi:
*
“Sayın Hakan... Yeni yılın ilk gününde ‘Bil-Bul’ ekinin hacminde yaptığınız yüzde 66’lık indirim, piyasalarda beklediğimiz indirimlere hiç benzemediğinden şahsen bende şok etkisi yarattı. ‘Bil-Bul’, benim gibi emekli olup da kısıtlı imkânı olanların tek eğlence kaynağı idi. Biz emeklilere yaptığınız bu büyük kötülük için sizi kutlar, teşekkürlerimi sunarım.”
*
Bu iki mesajı, gelen binlerce mesajın içinden seçtim.
*
Tepkiler üzerine hemen ilgili birimlerimiz toplandı.
Ve “Bil / Bul”un eskisi gibi yola devam etmesine karar verildi.
*
Böylece yaşayarak öğrenmiş olduk ki...
Bulmacasına dokunulan okurun geri adım attıramayacağı gazete yönetimi yoktur.
*
Ve yine öğrenmiş olduk ki...
Halkın bulmacasına dokunmayacaksın.
BAYILDIĞIM TİP
Hiçbir zamla ilgilenmeyen, sadece Starbucks’taki kahvelere gelen zamla ilgilenen tipler var.
*
Nedenini bilmiyorum ama...
Bayılıyorum bu tipolojiye.
OMİKRON’U CİDDİYE ALMAYA BAŞLADIM
Önceden pek ciddiye almıyordum Omikron’u.
“Yatağa düşürmüyor, yoğun bakıma yatırmıyor, halsizlik bile yapmıyor, sinek vızıltısı gibi bir şey, çok da şey etmemek lazım” deyip duruyordum.
*
Fakat son günlerdeki şimşek gibi artışını gördükçe ve hiç de etkisiz eleman olmadığını anladıkça...
Virüsün ilk günlerindeki kadar olmasa da ciddiye almaya başladım.
*
Ve ben artık şunları yapıyorum:
*
- Kalabalık yerlerden uzak duruyorum.
- Fahrettin Koca’nın paylaşımlarına dikkat kesiliyorum.
- Vaka sayısını günlük olarak takip ediyorum.
- “Hocam, ne yapmalıyız?” diye sorular soruyorum.
- Maskeye karşı yeniden bir duyarlılık geliştiriyorum.
- Günde en az sekiz kere uzun uzun elimi yıkıyorum.
*
Ve tabii azıcık aksırıp tıksırınca “Acaba korona mı oldum?” diye kaygılanmayı da ihmal etmiyorum.
KILIÇDAROĞLU DOĞRUSUNU SÖYLÜYOR VE YAPIYOR
Son günlerde bir sokağa çıkma tartışması var.
*
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu konuda en son şu açıklamayı yaptı:
*
“Bizim kitabımızda sokağa çıkmak yok. Ama haksızlığa uğrayan herkesin hakkını arayacağız. Demokratik yollardan arayacağız.”
*
Bazıları Kılıçdaroğlu’nu bu açıklaması nedeniyle...
Pısırık olmakla, etkili muhalefet yapamamakla falan suçluyor.
*
Oysa Kılıçdaroğlu’nun tutumu, gayet yerindedir ve doğrudur.
*
Çünkü sokakları hareketlendirmek...
Seçmeni ürkütür. Birkaç fanatik dışında geniş kesimlerin hoşuna gitmez. Kargaşaya davetiye çıkarır. Halkın düzen ve intizam aramasına yol açar. Terör örgütlerinin ve derin yapıların işin içine girmesine imkân sağlar. Ülkenin işine yaramaz. Hele muhalefetin hiç işine gelmez.
*
Kılıçdaroğlu, tüm bunları gördüğü için “Bizim kitabımızda sokağa çıkmak yok” diyor.
*
Fanatiklerin gözleri döndüğü için ve sorumlu davranmak gibi bir yükümlülükleri bulunmadığı için...
Bunu beğenmiyorlar.
KÂİNAT ERKEK GÜZELİ
Sosyal medyada bir mavra dönüyor.
Fotoğrafta görülen arkadaşın, “2022 Kâinat Erkek Güzeli” seçildiği belirtiliyor, ardından gelsin şakalar, komiklikler falan.
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Şöyle bir araştırınca işin aslının şu olduğunu öğrendim:
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Yarışma Kerkük’te düzenlenmiş. Online olarak yapılmış. (Online olarak nasıl yapıldıysa artık!) 15 ülke katılmış. (Hangi ülkeler acaba? 15 ülkeden kâinata nasıl varıldı acaba?) Yarışmayı kazanan Darya Kamil, sporcu ve diş hekimiymiş.
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Bizim Erkan Özerman, şu Kamil Bey’e alıcı gözüyle bakıp “Bundan bir numara olur” ya da “olmaz” dese de şu mavra dinse.
‘NARCOS MEKSİKA’ İZLEYENLERE TAVSİYE
Diziyi izlemeye başladıktan hemen sonra...
Kendinizi hemen İstanbul’daki...
“Ranchero” adlı Meksika lokantası zincirine atın.
*
“Bir lokanta, bir diziye bu kadar mı yakışır arkadaş” demekten kendinizi alamayacaksınız.