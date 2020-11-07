Biden gelecek bizim muhalefetin dertleri bitecek mi?

Tamam... İyi diyorsunuz.
Tamam... Güzel diyorsunuz.
*
Ama çok sayın yetkili bey, bu insanlar, keyifleri öyle istediği için riskli binalarda oturmuyorlar ki!
“Amaaan şimdi taşınma sorunuyla falan kim uğraşacak abi” diyerek riskli binalarda oturmaya devam etmiyorlar bu insanlar.
Yahu kim ister en küçük bir depremde enkaza dönüşecek bir binada çoluk çocuk oturmayı? Yahu kim ister enkaz altında can vereceğini bile bile o binalarda oturmaya devam etmeyi?
Niye anlamıyorsun
- “Milli umut” nedir, öğretti hepimize.
*
- “Hayat bir parmağa tutunmaktır” falan diye felsefe yaptırdı hepimize.
*
- “Elif bebeğin bırakamadığı o parmak olmak” isteği aşıladı hepimize.
*
- “Tuttuğun parmak değil kalbimiz oldu ey Elif” dedirtti hepimize.
*
Kötü şeylerini hiç hatırlamıyorum.
*
Hep hayırla yâd etmeye çalışıyorum.
Hayırsızca yâd etmek istemiyorum.
*
Hep “İyi bilirdik” diye haykırıyorum.
Başka türlü haykırmak içimden gelmiyor.
*
Ne eksik ne fazla...
Aynı öyle yandık İzmir için.
*
Henüz enkaz altında canlarımız varken...
Ortaya çıkan enkazlar.
Yükselen deniz.
Çaresizlikler.
Şehirden yükselen dumanlar.
Haykırışlar.
*
Hepsini yüreğimin en derinliklerinde hissettim.
*
Herkes mesaj paylaşıyordu coşkuyla...
Atatürk sevgisi yükseliyordu bütün mesajlarda...
Cumhuriyet’in fazilet olduğunda herkes hemfikirdi...
Eşitlik şarkıları dökülüyordu tüm dudaklardan...
Büyük şirketlerin şahane videoları dönüyordu her yerde...
Herkes kendi meşrebince kutluyordu bayramı...
Kayıtsız kalan neredeyse yok gibi bir şeydi...
Aykırılık, çıkıntılık yapan bile kalmamıştı...
Bir yoksulun, devletin en tepesine yönetici olabilmesidir CUMHURİYET.
*
Kastların, sınıfların, eşitsizliklerin çöp sepetine basket yapılmasıdır CUMHURİYET.
Babadan oğula geçen imtiyazlara nanik çekmektir CUMHURİYET.
*
Kandan, soydan, soptan geçen ayrıcalıkları yerlere çalmaktır CUMHURİYET.
*
Olay şöyle cereyan etmiş:
Ümit Özdağ, Meral Akşener’e demiş ki: “Buğra Kavuncu FETÖ’cüdür.”
*
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şu karşılığı vermiş:
“Konuyu araştıracağım.”
*
Bir süre sonra...
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şöyle demiş:
Kurtuluyoruz koronadan!
40 güne kadar aşı geliyor aşı!
*
Osman Müftüoğlu Hoca’nın Sağlık Bakanı’na dayandırarak bugün Hürriyet’e yazdığı bu bilgi, tarihi bir bilgidir.
*
İlk kez tarih verilmiştir. İlk kez kesin konuşulmuştur. İlk kez altı çizilmiştir. İlk kez “Bu iş bitti” denmiştir.
*
Bunu da ifade etmiş.
*
Ortalık toz duman!
Vay efendim, nasıl olurmuş da Nihat Hatipoğlu, bira içen genç kızları gördüğünde hayretler içinde kalırmış.
Ayetin tamamı şöyledir:
*
“De ki... Hak geldi, batıl yıkılıp gitti... Zaten batıl, yıkılmaya mahkûmdur.” (İsra–81)
*
Kimdir Ümit Özdağ?
İYİ Parti’nin iki kurucusundan biridir.
İYİ Parti’de genel başkan yardımcılığı yapmıştır.
İYİ Parti’nin var oluşunun temel dayanaklarından biridir.
İYİ Parti’nin milletvekilidir.
İşte tam da bu nedenle...
İYİ Parti
- ÖZDAĞ ARADI: Ümit Özdağ, İYİ Parti içinde yaşanan tartışmalara hiç girmemişti bu zamana kadar. “Partimin iç meselelerini kamuoyu önünde tartışmam” diyerek... Bir sabah beni aradı. Ve şöyle dedi: “Ahmet Bey, ben sizin programınızda İYİ Parti’de yaşananlarla ilgili konuşmak istiyorum.” Hiç düşünmeden cevap verdim: “Tabii ki.”
*
- UZUN HAZIRLIK: Bir hafta sonrası için sözleştik. Yani Ümit Özdağ, programda yapacağı açıklamalara bir hafta boyunca hazırlanmıştı. Bir çıkış yapmaya karar vermişti, sonuçlarını da göze alarak... Üzerine basa basa şunu söyledi: “Programda İYİ Parti ile ilgili her konuyu konuşmak istiyorum.”
*
- BOMBA PATLAYACAK: Program saatine yaklaşık yarım saat kala Ümit Özdağ, CNN Türk’e geldi. Ne diyecekti? Nasıl bir açıklama yapacaktı? O ana kadar bilmiyordum. Selamlaştık. Çay-kahve söyledik. Ve ben, “Ne diyeceksiniz programda? Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye program öncesi sohbeti başlattım. Koray Aydın’dan bahsedeceğini söyledi. “Sadece Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye sordum. Güldü. “Hayır” dedi. Ve ekledi: “Başka şeylerden de söz edeceğim. Bu akşam burada bomba patlayacak.”
*
- AYDIN DEĞİL KAVUNCU: Sohbeti biraz ilerlettiğimizde şunu fark ettim: Ümit Özdağ’ın temel meselesi Koray Aydın’la ilgili değildi. Koray Aydın’ı dar kadrocu motivasyonla hareket etmekle suçluyordu falan ama asıl meselesi İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu idi.
Yazıyla haşir neşir olan herkesin en büyük rüyasıdır.
*
Yazdığını okutturmanın ordinaryüsüydü Bekir Coşkun.
*
Yazıyla var olmak...
Var oluşların en zorlusu, en yıpratıcısı, en soylusudur.
*
Yazıyla var olmanın profesörüydü
BİR: Döner ustası kendisini pek takmayınca dönerciyi kapattırdı. İKİ: Bu olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada ifade ve imla açısından Türkçeyi resmen katletti.
*
Denizli Valisi’ne acilen şu kurslara gitmesini hararetle tavsiye ediyorum:
*
Ermenistan, bebekleri katlederken...
HDP milletvekili olarak şöyle dediniz:
*
“Karabağ’da süren savaşta her iki taraf da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor. Azeri ve Ermeni güçleri, derhal sivil yerleşim yerlerine saldırıları durdurmalıdır”.
*
Sayın Garo Paylan...
Ermenistan’ın, savaş hattının çok uzağındaki Gence kentinde bebekleri katlettiği gecenin sabahında vicdanlı bir siyasetçinin yapacağı açıklama böyle mi olmalıydı?
“İki taraf da yapıyor”
Ağır bir eleştiri değildi ha!
İmbat rüzgârı gibi hafif bir eleştiriydi.
*
Hatta eleştiri bile sayılmazdı yazdıklarım.
Minnacık bir yadırgama denilip geçilecek cinstendi.
*
Öyle bir tepki aldım ki...
Sel oldu sustu, deprem oldu sustu.
Seçim oldu sustu, referandum oldu sustu.
Darbe oldu sustu, Ergenekon oldu sustu.
Afrin’de sustu, Libya’da sustu.
10 Kasım’lar, 29 Ekim’ler, 30 Ağustos’lar... Sustu.
Düğün oldu sustu, cenaze oldu sustu.
Dirayetli bir susuştu onunki.
Eskiden darbeler şu iki parolayla “Geliyorum” derdi:
*
- BİR: Genelkurmay’ın ışıkları yanıyor.
*
- İKİ: Genç subaylar rahatsız.
*
Bu
Biden gelecek bizim muhalefetin dertleri bitecek mi?
İddia ediyorum: Biden gelince...
Bizim iktidardan daha çok bizim muhalefetin işi zorlaşacak.
*
Örneklerle gidelim:
*
Biden, ABD Başkanı olarak...
“Mavi vatan falan tanımam... Çekilin Doğu Akdeniz’den... Orası Yunanistan’ın...” diye demeç verdiğinde...
Ne olacak?
*
Bizim muhalefet, mecburen iktidarın yanında hizalanmak durumunda kalmayacak mı? Kemal Bey olmasa da Faik Bey, mecburen Biden’a “Bu sözlerinize katılmıyoruz Sayın Biden” demek zorunda kalmayacak mı?
*
Biden, ABD Başkanı olarak...
“Türkiye, Suriye’de harekât yapmasın... Suriye’de PKK/YPG devleti kurulsun” dediğinde...
Ne olacak?
*
Bizim muhalefet, gönüllü ya da gönülsüz “iktidarcı” bir pozisyon almayacak mı? Kemal Bey ve Meral Hanım, Tayyip Bey’den bile daha fazla Biden karşıtı bir pozisyona geçmek mecburiyeti hissetmeyecek mi?
*
Biden, ABD Başkanı olarak...
“Ermenistan işgal ettiği bölgelerden çekilmemeli. Ermenistan’ın yanındayım” dediğinde...
Ne olacak?
*
Bizim muhalefetimiz, bu yaklaşımı sessiz sedasız geçiştirebilecek mi? Kemal Bey’ler, Ali Bey’ler, Meral Hanım’lar, Ahmet Bey’ler kendilerini “en azılı Biden karşıtı” gibi yansıtmak zorunda hissetmeyecekler mi?
*
Örnekleri daha fazla uzatmaya gerek yok sanırım.
Şunu yazın bir kenara:
*
Biden yüzünden, bizim muhalefet...
Doğru dürüst muhalefet bile yapamaz hale gelecek.
*
Hatta ve hatta “Ah sarı kafa ah! Keşke Arizona’yı kaybetmeseydin” falan diye dövünürlerse...
Hiç şaşırmam.
ORTA AMERİKA’DA SIRADAN BİR GÜN
TÜRKİYE’de ne zaman bir tarikat ya da bir dini yapı, bir acayiplik yapsa... Dinsel acayipliğin sadece Ortadoğu’ya özgü olduğunu düşünen aşırı Batıcı kafalar, şu yorumu yaparlar:
“Ortadoğu’da sıradan bir gün...”
*
ABD’de Trump yanlısı tarikatların ve dini yapıların yaptığı acayiplikleri gördünüz mü? Kimi melekleri seçim sandıklarında yardıma çağırmak için dua seansları yapıyor, kimi yerlere kapanıp İsa’yı yardıma çağırıyor, kimi ayin üstüne ayin patlatıyor.
*
Yani demem o ki aşırı Batıcı kafalı arkadaşım, buradan Batı’ya, hatta en Batı’ya gittiğinde de karşılaşacağın manzara pek değişmeyecek.
Sen gel yine de memleketinin kıymetini bil.
BAKAN MURAT KURUM’LA BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ
DÜNKÜ yazımda eleştirmiştim. Demiştim ki:
“Vatandaşa riskli binalarda oturmayın demeyin, alternatif sunun. Adamlar, keyiflerinden oturmuyorlar o binalarda”.
*
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum aradı. Kendisiyle uzun bir telefon konuşması yaptım. Önemli şeyler söyledi Bakan Kurum. Öncelikle riskli binaların tespiti ve yıkılmasıyla ilgili kuralı anlattı:
*
“Vatandaşımız, eğer oturduğu binayı riskli görüyorsa kolayca tespit yaptırabilir. Bunun yolu açık. Bunun için binada oturanların anlaşması gerekmez. Bir kişi bile başvursa yeter. Vatandaş, bizim yetkilendirdiğimiz kuruluşlara başvuru yapacak ve binasının riskli olup olmadığını tespit ettirecek. Eğer oturduğu bina riskliyse yerel yönetimin o binayı 60 gün içinde yıkması gerekir. Eğer yerel yönetim 60 gün içinde yıkmazsa bakanlık binayı yıkar. Kural budur”.
*
Peki ama riskli binadan çıkan vatandaş ne yapacak? Nerede barınacak? Benim üzerinde durduğum asıl konu buydu... Bakan Murat Kurum, bu konuda da şunları söyledi:
*
“Biz vatandaşımızı yalnız bırakmayız. Yüzde 40’lara, yüzde 50’lere varan indirimlerle yeni ev sahibi olma imkânı sunuyoruz. 15 yıla varan vade hakkı tanıyoruz. Taşınma yardımı yapıyoruz. Kira yardımı yapıyoruz. Yani ‘Riskli binalarda oturmayın’ deyip bırakacak bir anlayışa sahip değiliz. Vatandaşımıza her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Bu işin asıl çözümü kentsel dönüşümdür. Bu siyaset üstü bir konudur. Bakanlık, belediye, vatandaş... Hepimiz elbirliğiyle bu dönüşümü gerçekleştirmeliyiz”.
*
Bu yaklaşıma hiçbir itirazım olmaz, olamaz. Riskli olduğu bilinen bir binada vatandaşlarımızın oturmasına göz yummak cinayettir. Ama alternatifi sunmamak da vicdansızlıktır.
*
Murat Kurum’la konuştuğumda şunu fark ettim:
Kendisi hem olayın cinayet tarafının hem de vicdansızlık tarafının farkında. Her iki konuda da duyarlılığı yüksek. Açıkçası memnun oldum. Hem de çok.
EĞLENCELİ ŞEYLER
- Biden/Trump rekabetinin Türkiye’de, Amerika’dakinden bile çok daha sert geçmesi...
*
- Dizide evlilik dışı ilişki var diye ceza kesilmesi...
*
- Kafede gördüğüm genç kızın çorabının üzerinde “Aynen... Aynen...” yazması...
*
- Kadın göbeği üzerinde icrayı sanat eyleyen cinci hocanın mahkemede “Asıl kurban benim” demesi...
TİMUR SELÇUK DENDİĞİNDE AKLIMA O ŞARKISI GELİR
BİR büyük değerin kaybı, ardından bir-iki satır yazı... Kayıp, yazı... Kayıp, yazı... Böyle bir döngüye girdim resmen. Berbat bir döngüye...
*
İşte bakın: Şimdi de Timur Selçuk’u kaybettik ve ben yine bir-iki satır yazıyorum. O can sıkıcı döngü sürüyor yani.
*
Timur Selçuk denilince apolitik olanlar “İspanyol Meyhanesi” şarkısını hatırlarlar. Politik olanlar ise “Ekonomi Tıkırında” şarkısını... Benimse ilk aklıma Attilâ İlhan şiirinden yaptığı “Karantinalı Despina” şarkısı gelir.
*
Sözleri şöyle başlar şarkının:
“Bir gül takıp da sevdalı her gece saçlarına / Çıktı mı deprem sanırdın ‘Kara Kız’ kantosuna...”
*
Ama ben en çok şarkının son dizesine hayranımdır:
“Olmayacak şey bir insanın bir insanı anlaması...”
*
Huysuz, titiz, sosyalist, inançlı bir büyük sanatçıydı Timur Selçuk... Babası Münir Nurettin Bey’in şarkılarını piyasa müziğine ezdirmemek için büyük savaş verdi... Rahmet olsun.
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