Basitçe anlatıyorum: Olay aşağı yukarı şöyle

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- Kemal Kılıçdaroğlu, geri dönülmez bir yolda. Mutlaka aday olacak. Gemileri yaktı.

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- Akşener de itiraz etmezse... Adaylığının önünde engel yok.

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- Ama öyle görünüyor ki... Akşener itiraz edecek.







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- Bu durumda çarşı biraz karışsa da Kılıçdaroğlu yine aday olur.

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- Tabii Altılı Masa’nın değil de CHP’nin adayı olur.

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- Yani “Herkes kendi adayını çıkarsın, ikinci turda birleşelim” kararı alınır.

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- Peki ya Akşener? Birinci tur için o ne yapar?

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- Ya Mansur Yavaş’ı ikna eder ya da kendisi aday olarak çıkar.

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- Deva, Gelecek, Saadet...Onlar da artık başlarının çaresine bakarlar.

PUTİN’İN NEDEN AK PARTİ BAĞCILAR İLÇE BAŞKANI GİBİ DAVRANDIĞI ANLAŞILDI



BATILI ünlü gazeteler, Putin/Erdoğan ilişkisinin geldiği son boyutu ele alan analizler yayınlıyorlar.

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Sedat Ergin, dünkü yazısında bu analizlerden enfes bir derleme yaptı.

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Sedat Ergin’in aktardığı derlemelere göre...







Erdoğan’dan hiç hazzetmeyen Wall Street, Financial Times gibi anlı şanlı Batılı gazeteler, şu türde yorumlar yapıyorlarmış:

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- Erdoğan, bölgesel kurucu olarak Türkiye’nin rolünü genişletiyor.

- Rusya, Türkiye’ye bağımlı hale geliyor.

- Erdoğan’ın elindeki kartlar, Putin’in elindeki kartlardan daha güçlü.

- Rusya’nın Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin Rusya’ya ihtiyacından daha fazla.

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Şimdi anladınız mı Putin’in neden gitgide daha çok AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı gibi davrandığını.

MAHALLECİLİK



ONUR Baştürk yazmıştı.

“Mahallecilik” diye bir akım çıkmış.

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Pandemi döneminde mahalleye kapanmaya alışanlar, bu alışkanlıklarını sürdürüyorlarmış. Mahallelerinden dışarı çıkmıyorlarmış. Müdavimi oldukları mekânlara takılıyorlarmış. Mahallenin dışına çıkma ihtimali belirdiğinde telaşa kapılıyorlarmış. Bütün randevularını mahallelerine göre ayarlıyorlarmış.

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Veriler ışığında kendi durumumu açıklıyorum:

Ben mahallecinin en önde gideniyim.



ÖZGÜVEN İYİDİR AMA



EKREM İmamoğlu’na soruluyor:

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“Seçilme hakkınız elinizden alınırsa ne olur?”

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Cevap veriyor:

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“Bundan da ülkemiz kaybeder. Ekrem İmamoğlu kaybetmez.”

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Kıssanın hissesini yazıyorum:

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Özgüven sahibi olmak iyidir, hoştur, faydalıdır. Çocuklarımızın özgüven sahibi olmalarını sağlamamız gerekir. Fakat özgüven sahibi olmanın da bir kararı olmalı. Bir patlamaya dönüşmemeli. Her alanda olduğu gibi bu alanda da mübalağadan mümkün mertebe kaçınmak lazım.

ÇALAKALEM



- Havalar ne tam soğuk ne tam sıcak... Kombiyi yakıp yakmamak arasında kalmaktan iflahım kesildi.

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- Ne yesem diye bir kararsızlık oluştuğunda aklıma gelen yegane seçenek: Lahmacun.

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- “Korku filmi” diye kodlanan bir ton film izledim. Sonuç: İzlemez olaydım.

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- Tüm insani ilişkilerini sadece Whatsapp üzerinden yürüten ne kadar çok kişi var.