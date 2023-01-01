Babalar ve kızları: Aslı Baykal olayı

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Gelen bilgilere göre çok olumlu geçmiş görüşme. Hatta Deniz Baykal, seçimde CHP için görev yapmaya hazır olduğunu söylemiş.

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Haberi gördüğüm anda aklıma hemen Aslı Baykal geldi.







“Acaba Aslı Baykal, bundan sonra CHP’ye yönelik muhalefetini keser mi?” diye düşündüm.

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Aman yanlış anlaşılmasın:

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Ben babalarla kızlarının ya da babalarla oğullarının ille de aynı dalga boyunda olmaları gerektiğine inananlardan değilim.

Baba ayrı bireydir, kızı ayrı bireydir.

Baba bir yol tutturduğunda kızının da aynı yolu tutturmasını beklemem. Bunu bekleyenleri de yadırgarım.

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Fakat Aslı Baykal olayında durum biraz farklı.

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Aslı Baykal, hayatının şu son dönemine kadar babasından farklı bir tutum almadı. Hatta ve hatta herhangi bir tutum bile almadı.

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Biz onu hep “Deniz Baykal’ın kızı” diye bildik. Aslı Baykal da böyle bilinmeye razı gibiydi.

Çünkü babasından bağımsız bir birey olarak varlık göstermek için minnacık bir çaba bile göstermedi.

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Bu nedenle Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal’ı ziyaret edince...

Aslı Baykal’ın tutumu değişecek mi diye merak etmek, benim açımdan son derece meşruydu.

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Merakımı giderdim.

Şöyle bir baktım.

Bir tutum değişikliği yok Aslı Baykal’da.

CHP’ye muhalefete tam gaz devam.



YENİ NESİL PARTİ SÖZCÜLERİ



- İPEK ÖZKAL: Siyaset bilimi profesörü. Muharrem İnce’nin Memleket Partisi’nin Sözcüsü. Haftalık olağan basın toplantısı yapıyor mu bilmiyorum ama tartışma programlarına katıldığını biliyorum. Ağzı iyi laf yapıyor. Hem iktidara hem muhalefete yüklenmenin yol açtığı sorunların tümü omuzlarında.







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- NESLİHAN ÇEVİK: Akademisyen. Sosyolog. ‘Arizona’larda falan çift dalda doktoralı. En ilginç yönü Altılı Masa içi bir transferin öznesi olması. Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’ndeyken Gültekin Uysal’ın Demokrat Partisi’ne geçmiş. Şimdi Demokrat Parti’nin Sözcüsü. Parti kursam sözcü yaparım kendisini. O derece yani.







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- SEVDAGÜL TUNÇER: Hukukçu. Üçüncü nesil sözcülük akımını başlatan isim. Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi’nin sözcüsüydü. Bir hafta önce görevi bıraktı. Neden acaba? Partisinin en sert politikalarını, çok ciddi bir yüz ifadesiyle savunuyordu ve işini de gayet iyi yapıyordu.







ABUR CUBUR İLE INSTAGRAM VİDEOLARI ÇOK BENZİYOR



BU yılbaşında aldığım hediyelerin çoğu abur cuburdu:

Çeşit çeşit gofretler, kremalı bisküviler, paketlenmiş küçük kekler, çevresi çikolataya batırılmış zamazingolar, janjanlı barlar, “Bebeto” marka sakızlar falan...

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Biraz dadanınca şunu fark ettim:

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Abur cubur, tıpkı Instagram videoları gibi: İzlemek istemiyorsun ama kendini izlemekten alıkoyamıyorsun. İkisi de feci banal ama ikisi de aynı oranda çekici.

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İkisinin de tek çaresi şu:

“Ben ne yapıyorum böyle? Hemen kendime gelmeliyim” deyip titremek ve kendine gelmek.



ÜÇ EYT’Lİ İLE YENİ YIL YEMEĞİ



EMEKLİ kahvesi buluşması gibi bir şeydi yaşadığım. Prim gün sayılarından falan söz ediyorlardı. Sıkıldığımı biraz fazla belli edince üç EYT’liden biri, ortamı hareketlendirmek amacıyla minik bir anket atağı yaptı. “Herkes yeni yıldan klişe olmayan bir beklentisini açıklasın” dedi. Sonuçları açıklıyorum:

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- BİRİNCİ EYT’Lİ: Biriktirdiği millerle her yılbaşına dünyanın alengirli şehirlerinden birinde girmek! Hedefi buymuş. Detaylarda macera var, tehlike var, sauna var, kirpik var, duvar var.

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- İKİNCİ EYT’Lİ: Bu zamana kadar politikası şuymuş: Yurtdışında gittiği şehir sayısı ne kadar çoksa o kadar mutlu oluyormuş. Yeni yıldaki hedefi ise şuymuş: Sevdiği şehirlere defalarca gitmek.

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- ÜÇÜNCÜ EYT’Lİ: Vizyonu Urla, Datça falandı. Yurtdışına tek başına hiç seyahat etmemiş. Yeni yılda hedefinin tek başına yurtdışı seyahati olması konusunda kendisini ikna etmeyi başardık.



BİRİ KILIÇDAROĞLU’NA ŞUNLARI SÖYLEYEBİLİR Mİ

- LOADING: “Loading halkım loading” videosu güzeldi, etkiliydi. Fakat halkımız arasında “loading” kelimesindeki espriyi fark edeceklerin oranı yüzde 4 bile değildir. “Loading” kelimesini doğru dürüst telaffuz edeceklerin oranı ise daha düşüktür.

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- GARİPSEMEK: “Adayınız kim?” diye sorulduğunda şöyle demiş: “Adayımızı niye merak ediyorsun? En çok garipsediğim olay bu.” Söyleyin kendisine: Hiç garipsemesin. Zira halkın yüzde 99.9’u bunu merak ediyor.

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- YETER: “Ben söylüyorum, iktidar yapıyor. İşte görüyorsunuz: Ben EYT dedim, iktidar yaptı” söylemi, ilk üç gün desteklendi. Ama artık yeter. Bu söylemle devam edilirse milletin yüzde 70’i, “O halde böyle devam etsin. Sen söyle, iktidar yapsın” diyebilir.

GÜLSE BİRSEL’İN SON FİLMİ HAKKINDA



- Eski bir hatırayı yâd etmek için...

- Bir zamanlar hangi esprilere güldüğümüzü hatırlamak için...

- Janra yönelik özlemleri gidermek için...







- Bazı iyi oyuncuları görmek için...

- Ayta Sözeri şarkıları için...

- Orta-üst sınıf yaşam tarzına dalmak için...

İzlenebilir.

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Başka türlü çekilmez.

ASTROLOGLARLA İLGİLİ TEZLER



- Yarısı Cumhur İttifakı’nı, yarısı Millet İttifakı’nı destekliyor.

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- Cumhur İttifakı’nı destekleyenler, 2023’ü istikrarın devam yılı olarak kodluyorlar.

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- Millet İttifakı’nı destekleyenler, 2023’ü büyük değişim yılı olarak niteliyorlar.

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- Aslan burcuna bir gıcıklıkları var hepsinin. Bizim burcu çok hırpalıyorlar.

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- Torpil geçtikleri burçlar: Boğa, koç ve yengeç.

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- Öyle ortadan konuşuyorlar ki... Asla kendilerine “Hani böyle diyordun, bak ne oldu” denilemez.

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- İçlerinden bazıları ise herkesi memnun etmek için ellerinden geleni yapıyorlar.