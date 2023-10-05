Ayşenur Arslan olayı

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Ayşenur Arslan’ın tepki çeken ekran konuşmasını en az dört kez dinledim. Söyleyeceklerim şunlardır:

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- Bir metin yok elinde. Aklına geleni söylüyor. Köy kahvesinde sohbet eder gibi. Altın gününde dedikodu verir gibi. Sıfır sorumlulukla konuşuyor, sonsuz dağınıklıkla konuşuyor.

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- Konu: Ankara’daki terör girişimi. Kayseri’de masum bir can gitmiş. Geride bir bebek bırakmış. Geride perişan bir aile kalmış. Buna yönelik en küçük bir duyarlılık yok üslupta.

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- Tamam, kabul. Olayın oluş biçimiyle ilgili bir sürü soru işareti var. Fakat en küçük bir bilgiye, en ufak bir uzmanlığa yaslanmadan bu soru işaretlerini gidermeye çalışıyor ekranda. Bunu yaparken de bir sürü çam deviriyor. Yanlış anlaşılmalara kırmızı dipli mumla davetiye çıkarıyor.

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- Bir de gayri ciddilik sorunu var. “Baltalar elimizde / Uzun ip belimizde” şarkısını, “Tabancalar elimizde / Bombalar belimizde” diye söylüyor. Alaycı bir melodiyle söylüyor bu şarkıyı. Dünyanın hiçbir televizyonunda bu kadar ciddi bir olaya bu kadar gayriciddi yaklaşıldığı görülmemiştir.

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Bütün bunlara karşı ne yapılır?

Tabii ki şunlar yapılır:

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Ayıplanır, yadırganır, kınanır, eleştirilir, “Bu kadar da olmaz” denir.

Ama bu sorumsuzluk, kriminalize edilmez. Buradan bir gözaltı ya da tutuklama çıkmaz.

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Neyse ki...

Çıkmadı, çıkarılmadı.

Gözaltı uygulaması yapılmadı. İfadesine başvuruldu. Ve hemen serbest bırakıldı.

Çok şükür.

Ayşenur Arslan

ÜÇ ADIMDA FETÖ ÇAKALLARI NASIL KUDURTULUR

- BİRİNCİ ADIM: Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan palavralar konusunda kısa bir süre sessiz kalınır.

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- İKİNCİ ADIM: Kurtuluşlarının ancak Erdoğan’ın sağlığının kötüye gitmesine bağlı olduğunu düşünen FETÖ çakallarının yamyam dansı izlenir.

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- ÜÇÜNCÜ ADIM: Erdoğan, bu çakallara karşı şöyle bir kendini gösterir. Spekülasyonlar son bulur. Ve çakallar bir kez daha kudurarak ağlamaya başlar.

İCARDİ ÖVGÜSÜ

- Hırslanınca çok güzel oynuyor.

- Hatasını telafi etmede üstüne yok.

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- Samimiyet var, gayret var, yan gelip yatma yok.

- Topla buluşması yetip de artıyor bile.

- Soğukkanlılıkta hiç kimse eline su dökemez.

- Doğal antidepresanlı gibi, sıfır stres.

- Sahadaki klas duruş.

- Bir konsantrasyon abidesi.

- Çok şanslı ama şansını kendisi yaratıyor.

- Dalgalı kur gibi: Üzüyor, sevindiriyor, üzüyor, sevindiriyor.

BİR FOTOĞRAF DAHA

Süleyman Soylu, şu anda Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı.

Komisyon Başkanı sıfatıyla komisyon üyesi olan milletvekilleriyle birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı terör saldırısı nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulundu geçen gün.

*

O ziyaretten tek bir fotoğraf karesi vardı elde. Kalabalık heyet fotoğrafı.

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Oysa bir de bu fotoğraf varmış.

*

Eski İçişleri Bakanı ile yeni İçişleri Bakanı’nı yansıtan bu fotoğraf, her görüşten fitne fesat odağına karşı verilmiş bir cevap gibi geldi bana.

Süleyman Soylu - Ali Yerlikaya

AZERİN... HARİKA FİKİR

Cumartesi günü Ankara’da AK Parti’nin Büyük Kongresi var.

Partinin yeni yönetimi belirlenecek.

Kongreden nasıl bir parti yönetiminin çıkacağını herkes merak ediyor. Çünkü yeni parti yönetimi, AK Parti’nin yönelişi hakkında çok önemli fikirler verecek.

*

Abdulkadir Selvi’nin yazısından öğrendiğim kadarıyla Azerbaycan’ın büyük sesi Azerin sahne alacakmış kongrede.

*

İkinci Karabağ zaferinin ardından Azerin’in AK Parti Kongresi’nde sahne alması, harika fikir.

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Kim düşündüyse bravo. “Çırpınırdı Karadeniz” şarkısının tam sırası.

MİDE BULANTISINDAN İZLEYEMEDİM

140 Journos’un yeni belgeseli “KEDİCİK”i izlemeye kalkıştım.

*

Anlatılanları dinledikçe...

Zihnimin kirlendiğini, midemin bulandığını, korkunç imajların hayal dünyamı kapladığını, iğrendiğimi fark ettim.

*

İzleyemedim bu nedenle.

Düşünün: Benim izlemeye tahammül edemediğim olguları, bazı insanlar yaşamışlar. Hafazanallah! Hafazanallah!

SUŞİ NE ALAKA

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’in vatandaşlara suşi ikram ederken çekilmiş fotoğrafını görenler, “Suşi ne arar Gaziantep’te” dediler.

*

Anlatayım:

Galle Park diye devasa bir park yapmış Fatma Şahin. Yakında açılacak.

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Bu parkta değişik konseptlerde bahçeler de var. Osmanlı Bahçesi, Çin Bahçesi, Japon ve Zen Bahçesi gibi.

Bu şahane parkın Japon Bahçesi bölümünde suşi de var.

Olay bundan ibaret.

*

Yani Gaziantep’in lokal lezzetlerine bir ihanet söz konusu değil sevgili arkadaşlar. Lütfen sakin olun.





ŞU SIRALAR FAVORİLERİM

- Tolstoy’un “İvan İlyiç’in Ölümü” adlı kitabı.

- Yollarda giderken TOGG arabalara dikkat kesilmek.

- Nuri Bilge Ceylan’ın “Kuru Otlar Üstüne” filmi.

- Akşener’in “Solcuları Das Kapital’den imtihan ederim” demesi.

- Rahatsız edici, artı 18 bir dizi film olarak Dilan Polat olayı.

- Atatürk’e benzediği iddia edilen adamın TikTok maceraları.

- Şeyma Subaşı’nın çaptan düşüşü.

- Daha ne kadar kötüye gidebilir diye izlemek için Nicholas Cage filmleri.

- “Yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu” şarkısını söyleyen CHP örgütleri.