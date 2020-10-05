Ayıptır ayıp

Bakan Fahrettin Koca...
Semptom göstermeyenlerin hasta sayılmayacağını, bu nedenle 28 Temmuz’dan beri günlük veri tablosunda yer almadıklarını söylüyor.
*
Semptom göstermeyenleri “hasta” saymamak mümkün.
Çünkü semptom göstermeyenler hem sağlık sistemimize yük olmuyorlar, hem de gerçekten “hasta” özelliği taşımıyorlar.
Buraya kadar sorun yok.
*
Sorun şurada:
Aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizin topraklarına bir saldırı düzenlendi. Kardeşlerimiz vatan savunmasında. Bizim de onların yanında olmak gibi bir insanlık görevimiz var. İşimiz budur.
*
Libya’da şöyle bir işimiz var:
- 37 kişi öldü.
- 761 kişi yaralandı.
- 131 sokak olayı yaşandı.
- 197 okul yakıldı.
- 269 kamu binası tahrip edildi.
- 731 ev ve işyeri yağmalandı.
- 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.
*
Eskiden bir anlamı vardı bu tartışmayı yapmanın.
Çünkü ülkeyi yönetenler, Kemalizm adı altında kafalarına göre dayatmalar yapıyorlardı.
Ama artık kalmadı böyle bir şey.
Buna rağmen ne diye Kemalizm tartışması çıkarılıyor ikide bir?
Görmüyor musunuz?
Milletin canı sıkılıyor bu köhnemiş, miadı dolmuş tartışmadan. Bu denli bayat bir tartışma, nasıl oluyor da bu kadar heyecanla yapılabiliyor?
Yoksa dert Kemalizm falan değil de dikkat çekmek mi?
*
“Türkiye’de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi ‘Şeyhim’ diye cihat ilan edecek, öbürü ‘Mehdiyim’ diyecek. Birbirini öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım.”
*
Şimdi de Saygı Öztürk’e konuşmuş Cübbeli ve sözlerinin arkasında olduğunu söylemiş.
*
- Savcıların harekete geçmesi lazım, bir.
- Cübbeli’ye “Ver bakalım elindeki bilgileri” denmesi lazım, iki.
- Bunun burada bırakılmaması lazım,
Hepsi aynı familyanın mensupları.
*
Nedir bu familyanın özellikleri?
Sayalım:
*
- Yaptıklarının yanlış olduğunu ifade ederken bile kuyruğu dik tutarlar.
*
- Yaptıkları düpedüz magandalıktır ama magandalıklarını bile şık bir pakete sarıp satarlar.
“İncir Reçeli” diye oynadığın filmlerle değil, yaşlı bir adama yönelik uyguladığın şiddet görüntüleriyle hatırlanacaksın Halil Sezai.
Sen artık bizim gözümüzde...
“Romantik şarkılar söyleyen, ıssızlığın ortasındaki kentli adam” olmaktan çıkıp “mağara adamının teki” durumuna düştün Halil Sezai.
*
Sen artık hepimiz için...
Sorunlarını kaba kuvvetle çözmeye çalışan, kendine hâkim olamayan, öfkesini kontrol altına alamayan magandanın en önde gidenisin Halil Sezai.
*
Sen artık şu saatten sonra...
Bunun üzerinden bir cayırtı koptu CHP’de. Öyle böyle değil ama... Büyük... Çok büyük bir cayırtı.
*
CHP’de kopan bu cayırtı üzerine tam beş adet saptamam var:
“Şu üniversiteyi bitirdi”, “Şu okulda okudu”, “Felsefe tahsili yaptı”, “Şurada staj yaptı” falan diye...
Ballandırmış da ballandırmış Macron’u.
*
O Macron ki...
Niye böyle demişti?
Çünkü Erdoğan’ı kafasında “tavizsiz” olarak kodluyordu.
*
Ben de bunun muhalefete verilmiş enfes bir pas olduğunu yazmış, ardından da eklemiştim:
“Türkiye başka, Erdoğan başka... Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan’a karşı sert olmalıyız. Erdoğan hükümeti, kabul edilemez davranışlarda bulunuyor.”
*
Macron, Erdoğan’a niye karşı?
Başkan Atabay’ın beş yıl önce bir kadına tecavüz ettiği öne sürülüyor.
*
İddia sahibi bir kadın...
“Başkan Atabay’dan iş istemeye gittim” diyor. “Atabay bana ‘Daha rahat bir ortamda konuşalım’ dedi” diyor. Kendisini bir çiftliğe götürdüklerini söylüyor. “İşin içinde belediye meclis üyeleri de var” diyor. “Bana alkol içirdiler, uyuşturucu verdiler” diyor.
*
Sonrası?
Korkunç!
Ayıptır ayıp
Bir sosyal medya hesabı var.
Palavracı bir hesap. Her tarafından pislik akıyor. Küfürler, hakaretler, kabalıklar, çirkinlikler falan.
*
Bu hesabın işi gücü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’la ilgili yalanlar uydurmak.
“Ali Erbaş şöyle dedi” falan diye adamın hiç söylemediği sözler yazılıyor bu hesapta.
*
İşin buraya kadar olanını hiç yadırgamıyoruz.
Çünkü artık şunu anladık:
Sosyal medya, her görüşten ahlaksızın cirit attığı bir yer.
*
Ama bu sosyal medya palavracısının palavrasına sorgusuz sualsiz “doğru haber” muamelesi çekenlerin kimliklerine bakınca...
İnsan şaşırmadan edemiyor.
¡
Kimliklerine bakıyorsun:
- Hepsi çağdaş görünümlü.
- Hepsi okumuş yazmış.
- Hepsi ahlaki yozlaşmadan kaygılı.
- Hepsi cahil cüheladan şikâyetçi.
- Hepsi erdemli olmak konusunda iddialı.
*
Hadi isim de vereyim:
- Mesela Sedef Kabaş...
- Mesela İlhan Cihaner...
- Mesela Metin Uca...
*
Üçü de palavrayı sorgusuz sualsiz benimsedi. Üçü de önüne arkasına bakmaya hiç tenezzül etmedi. Üçü de “Acaba demiş midir” diye zerre kadar merak etmedi.
*
- Hiç söylenmemiş bir söz üzerinden Erbaş’ı linç ettiler.
- Hiç söylenmemiş bir söz üzerinden Erbaş’la alay edip kafa buldular.
- Hiç söylenmemiş bir söz üzerinden Erbaş hakkında teorik hükümler verdiler.
*
İşin daha fenasını söyleyeyim:
Yalanı çoğalttıkları ortaya çıktığı anda...
Utanmaya bile gerek duymadılar.
*
“Önünü arkasını araştırmadan bir palavraya omuz verdik, ne fena!” demediler. “Araştırmaya bile tenezzül etmedik, ne ayıp!” demediler. “Adamın hakkını çiğnedik, ne çirkin!” demediler. “Bir de erdemli, ahlaklı insanlar olacağız, ne kötü!” demediler. Hepsini geçtim...
Şöyle okkalı bir “pardon” bile demediler.
*
Her kesimin kendine özgü bir “utanmaya bile gerek duymama” hali var ya...
Bizi toplum olarak yiyip bitirecek olan işte budur.
EMİNE HANIM’IN EN GÜZEL FOTOĞRAFI
BİZİM Sekter’le yaşamaya başlayınca...
Bambaşka biri oldum çıktım.
*
Sadece kedisever olmadım, “Panter Emel” dozunu yakalamış bir hayvansever oldum çıktım.
*
Sekter’in hayatıma girmesiyle birlikte...
- Her hayvanda Sekter’i görüyorum.
- Her hayvanın başına gelen kötülüğü Sekter’in başına gelmiş kabul ediyorum.
- Her hayvanı Sekter’i sever gibi seviyorum.
Hayvanları severdim ama büyük bir duyarlılık geliştirmemiştim.
Sekter’le birlikte gelişti bu duyarlılık bende.
*
İşte tam da bu nedenle...
Herkesin bir hayvanı sahiplenmesinin...
Hayvanlara yönelik zulmü bitirecek olan yegâne şey olduğunu düşünüyorum.
Öyle böyle değil...
Müthiş bir empati gelişiyor insanda.
*
Emine Erdoğan’ın bir hayvan barınağına gitmesini, orada kedilerle köpeklerle ilgilenmesini, engelli bir köpeği sahiplenmesini, hayvan sahiplenmenin öneminden söz etmesini, hayvan sahiplenme çağrısında bulunmasını...
Bu açıdan çok ama çok kıymetli buldum.
*
“En güzel fotoğraf” dememin biricik nedeni budur.
YİNE ŞEYMA YİNE NUSRET
- ŞEYMA: Korona en çok Şeyma’yı vurdu. Gittiği her partiye “korona partisi” denmesine kafayı takmış. “Bir rahat verin de partileyelim” demeye getiren sözler etmesi bu yüzden. Şeyma ve parti... Müthiş uyumlu... Bir partileme tutkunu Şeyma... Partisiz duramıyor. Hayatın anlamını partilerde buluyor. Sloganı: Vatansız yaşarım, partisiz yaşayamam.
*
- NUSRET: Et konusunda bir numara... Dünya markası olacak kadar. Fakat buna yaslanarak fazla cüretkâr bir tutum almış vaziyette. Mehmet Öz’le pandemi konusunda yaptığı sosyal medya röportajı, bu açıdan ilginç. Nusret’in “asemptomatik” kelimesini telaffuz etmeye çalışırken “esem matematik” falan diye çırpınması karşısında insanın içi sızlıyor.
ERKAN HABERAL’IN ŞOFÖRÜYLE KONUŞMASI GEREKİYOR
MECLİS Başkanvekili Erkan Haberal’ın Hacıbayram Camisi’nde yaşadıkları olayla ilgili tartışmalar var.
*
Görüntüleri baştan sona izledim.
Ulaştığım sonuç şudur:
*
Yaşanan olayın tek sorumlusu Erkan Haberal’ın şoförü...
Erkan Bey, makam aracının durdurulduğu yerde arabasından inip camiye yaya olarak gittikten sonra... Haberal’ın şoförü, “Bizi nasıl durdurursunuz” havasına giriyor. Görevlinin üzerine araç sürmesi falan hep bu hava yüzünden. “Bize ne kadar kaba davranmış olurlarsa olsunlar kurala uyalım, diklenmeyelim” falan demiyor. Erkan Haberal’a söz gelmesin diye bir kaygısı yok.
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Erkan Haberal’ın makam şoförünü korumak için yaptığı açıklamaları da okudum.
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Buradan Erkan Bey’e sesleniyorum:
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“Birlikte çalıştığım çalışma arkadaşımı kollarım” anlayışından çıkın lütfen. Makam şoförünüzle konuşun. Kendisini uyarın. Daha çok onun tutumu nedeniyle tartışmaların ortasında kaldığınızı fark edin.
SOKAKLARDAN BİLDİRİYORUM
MASKE takma işinde bayağı bir ilerleme kaydedilmiş. Sokaklarda maske takma oranı neredeyse yüzde 90’larda... Mesafeli duruşlar konusunda da bir duyarlılık oluşmuş, eski dağınık hava yok. Bir toparlanma söz konusu... Hijyene gelince... Biz o konuda zaten çok iddialı bir milletiz. Ta en baştan beri en iyi olduğumuz alan orası.
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