Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları.

“Ahmet Hakan’ın sizin hakkınızda şöyle şöyle eleştirileri var” diye sorulmuş.
O da buna cevap verirken...
“Ahmet Hakan’ın gazetecilik hayatındaki çizgi değişimleri...” falan diye başlayan bir cümle kurmuş.
*
Ahmet Davutoğlu, madem sözü çizgi değişimlerine getirdi.
Kiev seyahatinde bu sorunun yanıtını aradım.
*
Seyahate katılan bazı yetkililerle görüştüm.
Cevabını aradığım soru şuydu:
Ne olursa Türkiye açısından iyi bir sonuç olur?
*
Üç aşamalı bir beklenti var Türk tarafında:
Birinci aşama:
Ta 70’lerden beri.
Vefası da büyüktü.
Demirel ölene kadar Demirelci kaldı.
*
Taylan abi, siyasi sohbetler sırasında genellikle suskun kalırdı.
Ancak sohbetin en hararetli anında...
Konuyla ilgisi olsun olmasın...
Şöyle derdi:
- Sesleri çok çıkar.
- Fanatizmden beslenirler.
- En küçük bir diyalog çabası karşısında bile çılgına dönerler.
- Sağduyulu yaklaşımın düşmanıdırlar.
- Cepheleşmenin körüklendiği anlar, en sevdikleri anlardır.
- Kimsenin kimseyi dinlemediği bir ortamdan acayip zevk alırlar.
- İyiye iyi, kötüye köt ü demezler.
- Kendi taraflarına yönelik en küçük bir eleştiriyi bile düşmanlık sayarlar.
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatta acayip mülayim takılan bir kişilik, sosyal medyada en sert adam pozlarına bürünüp babalandıkça babalanıyor.
*
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatında bir kez bile racon kesmemiş bir zat, sosyal medyada racon üstüne racon kesiyor.
Bu iki açıklamada ne dediğine şöyle bir bakalım:
*
BİRİNCİ AÇIKLAMA:
*
Adayımız popüler biri olmayacak.
*
İKİNCİ AÇIKLAMA:
Balıkçı olayı konusunda uzun süre sessiz kalarak yanılmalarına vesile olduğum tüm dostlarımdan özür dilerim.
*
Özellikle de isimlerini vererek.
*
- Mesela Seyit Torun’dan...
- Mesela Barış Yarkadaş’tan...
- Mesela Fazıl Say’dan...
- Mesela
“Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır.”
*
Bunun adı geri adımsa...
Ne şahane bir geri adımdır bu!
*
Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa...
Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu!
*
Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda olduğu iddiaları havada uçuşmaya başladı.
*
İddialar havada uçuşmaya başladığı andan itibaren...
Ekrem İmamoğlu, sırasıyla şu üç şeyi yaptı:
*
BİR: Önce olayı sakladı. Ortaya çıkan fotoğraflara rağmen olayı görmezden geldi. Sustu. Konuya açıklık getirmedi. Konunun kapanmasını bekledi. Geçsin gitsin istedi. Hiçbir açıklama yapmadı.
*
Bazen işin aleni hakaretlere vardırıldığı görülüyor.
Hakaretleri kınamaktan kaçınıldığına dair izlenimler ortaya çıkıyor.
*
İyi ama neden böyle oluyor?
*
Cevap:
Ya umuttan böyle oluyor ya da umutsuzluktan.
*
Sedef Kabaş’a tam destek verdiler.
*
“Ne var canım? Ne demiş ki? Atasözü söylemiş?” falan diyerek verdiler bu desteği.
“Sedef Kabaş Yalnız Değildir” sloganını paylaşmayı da ihmal etmediler.
*
Oysa... Oysa...
Tele1 adlı televizyon kanalında konuşan Sedef Kabaş’ın söyledikleri tam olarak şu:
*
“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”
*
Görüyorsunuz değil mi ülkenin Cumhurbaşkanı’na televizyon ekranında edilen hakaretleri.
*
Bağlamına bakıyoruz sözlerinin... Gördüğümüz şu:
- Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.
*
- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.
*
Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik...
Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak...
Tabii ki mümkün değil.
*
Ama ağalar, beyler...
Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:
*
Böyle bir anormallik var diye...
Sürekli o şarkıyı mırıldanıyorum.
*
Bir suç işler gibi mırıldanıyorum.
Yasadışı bir iş yapar gibi mırıldanıyorum.
*
Mırıldandığım şarkı, Kâmuran Akkor’un çok eski bir şarkısıdır:
*
“Aşk eski bir yalan / Adem’le Havva’dan kalan.”
Son günlerde İstanbul’un dört bir yanına afişler asıp şu mesajları veriyor:
*
- Otobüs almak istiyorum, aldırmıyorlar.
- Metro yapmak istiyorum, yaptırmıyorlar.
- Bütün işlerim tek imzaya kaldı.
- Cumhurbaşkanı imza atmıyor.
- Bana iş yaptırmıyorlar.
-
Parti liderleri, yakında bu sistemle ilgili ortak açıklama yapacaklarmış.
*
Fakat şöyle bir sorun söz konusuymuş:
Ortak açıklama yapılırken, liderler hangi düzene göre oturacaklar?
Yıldırım Kaya’nın yakın geçmişinde...
Bir solcu sendika, bir solcu parti var.
Eğitim-Sen
Babam ilahiyat mezunu bir müftüydü.
Din konusunda iyi bir öğretim gördüm.
Vaazlar, sohbetler dinledim.
Kitaplar karıştırdım.
*
İşte çok net biçimde söylüyorum:
*
“Cin çıkarma”
Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları
Türkiye’de epey zamandır hayat pahalılığı ve ekonomideki sorunlar için...
“En etkili muhalefet partisi” nitelemesi yapılıyordu.
*
Son zamanlarda ise konu biraz daha özelleşti ve şu duruma geldi:
*
Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları.
*
Nereye gitsem, kiminle konuşsam...
Gündem hep elektrik faturaları.
Herkes kendi elektrik faturasını çıkarıp gösteriyor.
Elektrik faturalarına yansıyan rakamlar üzerinden dönüyor muhabbetler.
*
İktidarın Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Ekrem İmamoğlu’nu falan bir tarafa bırakıp tamamen elektrik faturalarına yönelmesinin vakti geldi de geçiyor yani.
YALANCI KARİKATÜR
SAMSUN Atakum Belediyesi’nin sosyal medyada paylaştığı karikatür bu.
Bu karikatüre göre Samsun’daki “Onur Anıtı”na takunyalı birisi saldırmış.
*
Oysa saldırganların uyuşturucudan, adam yaralamadan sabıkalı olduğu çoktan ortaya çıktı.
*
Yani bu karikatür, açıkça yalan söylüyor.
Yalanın en sinsi ve kalleş tarafı ise şu:
*
Türkiye’de bütün kesimlerin lanetlediği bir olayı, bir kesimin üzerine yıkmaya çalışıyor.
MOTOKURYE MANİFESTOSU
ESKİ slogan şöyleydi:
*
“Dünyanın bütün işçileri, birleşin! Zincirlerinizden başka kaybedecek bir şeyiniz yok!”
*
Yeni slogan ise sanırım şöyle olacak:
*
“Dünyanın bütün motokuryeleri, birleşin! İki tekerden başka kaybedecek bir şeyiniz yok.”
OYTUN’UN ÖNLENEBİLİR YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ
OYTUN adlı akademisyen arkadaşımızın dört aşamalı macerası şöyle:
*
- BİRİNCİ AŞAMA: Korona zamanı önce büyük yükseliş... Ardından yaptığı saçma sapan açıklamayla büyük düşüş.
*
- İKİNCİ AŞAMA: Uzun süreli bir sessizlik. Ekranlardan uzak kalma. Susma. Susarak geçiştirme. Yani düşüş sürüyor.
*
- ÜÇÜNCÜ AŞAMA: Muhalif kesimlerin hoşuna gidecek tarzda hükümet karşıtı bazı açıklamalar. Düşüş de yükseliş de yok gibi.
*
- DÖRDÜNCÜ AŞAMA: İktidara yakın kesimlerin hoşuna gidecek tarzda açıklamalar. “Yoksul Anadolu çocuğu” vurguları falan. Gündem olup yükseliş.
*
Kısacası...
Oytun’un yükselişi de düşüşü de doğal ve önlenemez değil. Yapay ve önlenebilir cinsten. Temel motivasyonu ise apaçık: “Dikkat çekmezsem öleceğim” diye bas bas bağırıyor.
LEZZETLİ BAŞLIK
BİZİM Uğur Vardan, yıllar önce editörlük yaparken önüne gelen bir yazı için, “Bu yazının lezzeti yok” demiş.
Matrak arkadaşları o gün bugündür kendisine “Lezzet Abi” diyerek takılıyorlar.
*
“Dilber Ay” filmi için Hürriyet Cumartesi’ye yazdığı yazıya çok lezzetli bir başlık atmış “Lezzet Abi”miz:
*
“Acıları pişirmişem.”
*
Gerçekten de Dilber Ay denilince benim aklıma “Tavukları pişirmişem / Hacıyı da çarşıya yollamışam” türküsü gelir.
Filmde Dilber Ay’ı Büşra Pekin oynuyor.
Banalitenin karşı konulamaz cazibesine kapılır, bazen defalarca dinlerim bu türküyü.
LUCCA’YA DAİR TEZLER
- Birkaç kez gittim Lucca’ya. Hepsi de arkadaşların yoğun ısrarları üzerine. Her gittiğimde de “Bir an önce buradan ayrılmalıyım” duygusuyla dopdolu oldum.
*
- Lucca’da oturmak, vitrine çıkmak gibi bir şey. Gelen geçeni seyretmekten ziyade gelen geçene seyirci olmak... Yani benim pek katlanabileceğim bir şey değil.
*
- Aşırı kozmopolit bir mekân olmasına rağmen bir müdavim mekânı olarak lanse edildi hep. İşin bu kısmına da ayrıca gıcığım.
*
- Dışarısı vitrin gibi... İçerisi ise dumanlı ve gürültülü bir mektep kantini gibi... Ne anlıyorlar koşturarak gidenler, anlamış değilim.
*
- İkide bir olayların merkezinde yer alması ise cabası. Bu haliyle sosyetik mekândan ziyade racon mekânı gibi.
*
- Teoman’ı da hiç anlamıyorum abi. Bıkıp usanmadı bu tür yerlerden.
HDP TABANI VE OYA ERSOY
OYA Ersoy, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada...
“Gerici”, “Bin beş yüz yıl öncede kalmış” gibi ifadeler kullandı.
*
İddia ediyorum:
*
Oya Ersoy, Meclis’te yaptığı o konuşmayı...
Diyarbakır’da, Batman’da, Şanlıurfa’da, Van’da yapamaz.
*
Bir cesaret yaparsa da...
En başta HDP örgütlerinden tepki alır.
105 YAŞINDA ÖLEN JAPON’UN TAVSİYELERİ
- Mümkün olduğunca geç emekli olmak gerekiyormuş. (Biz emeklilikte yaşa takılıyoruz, bize uymaz bu tavsiye.)
*
- Kiloya dikkat etmek gerekiyormuş. (Suşi atmosferinde değil de kebap atmosferinde yaşasaydı yine aynı tavsiyede bulunur muydu bu Japon abi acaba?)
*
- Mutlu olacak şeyler yapmalıymışız. (Yapacağız yapmasına da Tanpınar’ın dediği gibi Türkiye, evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olma imkânını vermiyor.)
*
- Öğrendiklerimizi başkalarıyla paylaşacakmışız. (Bunu yapmayı bazen deniyorum. Fakat ilk 30 saniyeden sonra dinleyen yok.)
*
- Merdiven çıkmalıymışız. (Tam merdivenlere yöneleceğim sırada kahrolası asansör, öyle bir aklımı çeliyor ki ömrümden beş yıl vermeye razı oluyorum.)
*
- Mal mülk sahibi olma takıntısını bırak. (Çok şükür böyle bir takıntım yok. Ama sırf bununla da 105 yaşıma kadar yaşayamam sanırım.)