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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları

6 Şubat 2022

Türkiye’de epey zamandır hayat pahalılığı ve ekonomideki sorunlar için...

“En etkili muhalefet partisi” nitelemesi yapılıyordu.

*

Son zamanlarda ise konu biraz daha özelleşti ve şu duruma geldi:

*

Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları.

*

Nereye gitsem, kiminle konuşsam...

Gündem hep elektrik faturaları.

Herkes kendi elektrik faturasını çıkarıp gösteriyor.

Elektrik faturalarına yansıyan rakamlar üzerinden dönüyor muhabbetler.

*

İktidarın Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Ekrem İmamoğlu’nu falan bir tarafa bırakıp tamamen elektrik faturalarına yönelmesinin vakti geldi de geçiyor yani.

YALANCI KARİKATÜR

SAMSUN Atakum Belediyesi’nin sosyal medyada paylaştığı karikatür bu.

Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları

Bu karikatüre göre Samsun’daki “Onur Anıtı”na takunyalı birisi saldırmış.

*

Oysa saldırganların uyuşturucudan, adam yaralamadan sabıkalı olduğu çoktan ortaya çıktı.

*

Yani bu karikatür, açıkça yalan söylüyor.

Yalanın en sinsi ve kalleş tarafı ise şu:

*

Türkiye’de bütün kesimlerin lanetlediği bir olayı, bir kesimin üzerine yıkmaya çalışıyor.

MOTOKURYE MANİFESTOSU

ESKİ slogan şöyleydi:

*

“Dünyanın bütün işçileri, birleşin! Zincirlerinizden başka kaybedecek bir şeyiniz yok!”


Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları

*

Yeni slogan ise sanırım şöyle olacak:

*

“Dünyanın bütün motokuryeleri, birleşin! İki tekerden başka kaybedecek bir şeyiniz yok.”

OYTUN’UN ÖNLENEBİLİR YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ

OYTUN adlı akademisyen arkadaşımızın dört aşamalı macerası şöyle:

*

- BİRİNCİ AŞAMA: Korona zamanı önce büyük yükseliş... Ardından yaptığı saçma sapan açıklamayla büyük düşüş.

Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları

*

- İKİNCİ AŞAMA: Uzun süreli bir sessizlik. Ekranlardan uzak kalma. Susma. Susarak geçiştirme. Yani düşüş sürüyor.

*

- ÜÇÜNCÜ AŞAMA: Muhalif kesimlerin hoşuna gidecek tarzda hükümet karşıtı bazı açıklamalar. Düşüş de yükseliş de yok gibi.

*

- DÖRDÜNCÜ AŞAMA: İktidara yakın kesimlerin hoşuna gidecek tarzda açıklamalar. “Yoksul Anadolu çocuğu” vurguları falan. Gündem olup yükseliş.

*

Kısacası...

Oytun’un yükselişi de düşüşü de doğal ve önlenemez değil. Yapay ve önlenebilir cinsten. Temel motivasyonu ise apaçık: “Dikkat çekmezsem öleceğim” diye bas bas bağırıyor.

LEZZETLİ BAŞLIK

BİZİM Uğur Vardan, yıllar önce editörlük yaparken önüne gelen bir yazı için, “Bu yazının lezzeti yok” demiş.

Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları

Matrak arkadaşları o gün bugündür kendisine “Lezzet Abi” diyerek takılıyorlar.

*

“Dilber Ay” filmi için Hürriyet Cumartesi’ye yazdığı yazıya çok lezzetli bir başlık atmış “Lezzet Abi”miz:

*

“Acıları pişirmişem.”

*

Gerçekten de Dilber Ay denilince benim aklıma “Tavukları pişirmişem / Hacıyı da çarşıya yollamışam” türküsü gelir.

Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları
Filmde Dilber Ay’ı Büşra Pekin oynuyor.

Banalitenin karşı konulamaz cazibesine kapılır, bazen defalarca dinlerim bu türküyü.

LUCCA’YA DAİR TEZLER

- Birkaç kez gittim Lucca’ya. Hepsi de arkadaşların yoğun ısrarları üzerine. Her gittiğimde de “Bir an önce buradan ayrılmalıyım” duygusuyla dopdolu oldum.

*

- Lucca’da oturmak, vitrine çıkmak gibi bir şey. Gelen geçeni seyretmekten ziyade gelen geçene seyirci olmak... Yani benim pek katlanabileceğim bir şey değil.

Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları

*

- Aşırı kozmopolit bir mekân olmasına rağmen bir müdavim mekânı olarak lanse edildi hep. İşin bu kısmına da ayrıca gıcığım.

*

- Dışarısı vitrin gibi... İçerisi ise dumanlı ve gürültülü bir mektep kantini gibi... Ne anlıyorlar koşturarak gidenler, anlamış değilim.

*

- İkide bir olayların merkezinde yer alması ise cabası. Bu haliyle sosyetik mekândan ziyade racon mekânı gibi.

*

- Teoman’ı da hiç anlamıyorum abi. Bıkıp usanmadı bu tür yerlerden.

HDP TABANI VE OYA ERSOY

OYA Ersoy, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada...

Gerici”, “Bin beş yüz yıl öncede kalmış” gibi ifadeler kullandı.

*

İddia ediyorum:

*

Oya Ersoy, Meclis’te yaptığı o konuşmayı...

Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları

Diyarbakır’da, Batman’da, Şanlıurfa’da, Van’da yapamaz.

*

Bir cesaret yaparsa da...

En başta HDP örgütlerinden tepki alır.

105 YAŞINDA ÖLEN JAPON’UN TAVSİYELERİ

- Mümkün olduğunca geç emekli olmak gerekiyormuş. (Biz emeklilikte yaşa takılıyoruz, bize uymaz bu tavsiye.)

*

- Kiloya dikkat etmek gerekiyormuş. (Suşi atmosferinde değil de kebap atmosferinde yaşasaydı yine aynı tavsiyede bulunur muydu bu Japon abi acaba?)

*

- Mutlu olacak şeyler yapmalıymışız. (Yapacağız yapmasına da Tanpınar’ın dediği gibi Türkiye, evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olma imkânını vermiyor.)

*

- Öğrendiklerimizi başkalarıyla paylaşacakmışız. (Bunu yapmayı bazen deniyorum. Fakat ilk 30 saniyeden sonra dinleyen yok.)

*

- Merdiven çıkmalıymışız. (Tam merdivenlere yöneleceğim sırada kahrolası asansör, öyle bir aklımı çeliyor ki ömrümden beş yıl vermeye razı oluyorum.)

*

- Mal mülk sahibi olma takıntısını bırak. (Çok şükür böyle bir takıntım yok. Ama sırf bununla da 105 yaşıma kadar yaşayamam sanırım.)

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Davutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Şubat 2022
Katıldığı bir televizyon programında Ahmet Davutoğlu’na...

Ahmet Hakan’ın sizin hakkınızda şöyle şöyle eleştirileri var” diye sorulmuş.

O da buna cevap verirken...

“Ahmet Hakan’ın gazetecilik hayatındaki çizgi değişimleri...” falan diye başlayan bir cümle kurmuş.

*

Ahmet Davutoğlu, madem sözü çizgi değişimlerine getirdi.


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Türk tezi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Şubat 2022
Ukrayna krizinde Türk tezi nedir?

Kiev seyahatinde bu sorunun yanıtını aradım.

*

Seyahate katılan bazı yetkililerle görüştüm.

Cevabını aradığım soru şuydu:

Ne olursa Türkiye açısından iyi bir sonuç olur?

*

Üç aşamalı bir beklenti var Türk tarafında:

Birinci aşama:

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Amerikan desteği siyasette işe yarar mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Şubat 2022
Rahmetli Taylan abimiz, çok sıkı Demirelciydi.

Ta 70’lerden beri.

Vefası da büyüktü.

Demirel ölene kadar Demirelci kaldı.

*

Taylan abi, siyasi sohbetler sırasında genellikle suskun kalırdı.

Ancak sohbetin en hararetli anında...

Konuyla ilgisi olsun olmasın...

Şöyle derdi:

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Toplumun yüzde kaçı aşırı fanatiktir acaba?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Şubat 2022
Aşırı fanatiklerin ortak özellikleri şunlar:

- Sesleri çok çıkar.

- Fanatizmden beslenirler.

- En küçük bir diyalog çabası karşısında bile çılgına dönerler.

- Sağduyulu yaklaşımın düşmanıdırlar.

- Cepheleşmenin körüklendiği anlar, en sevdikleri anlardır.

- Kimsenin kimseyi dinlemediği bir ortamdan acayip zevk alırlar.

- İyiye iyi, kötüye köt ü demezler.

- Kendi taraflarına yönelik en küçük bir eleştiriyi bile düşmanlık sayarlar.

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Oldukları gibi görünmeyenler göründükleri gibi olmayanlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ocak 2022
Sosyal medyanın insanı riyakâr yapan bir tarafı var.

Bir bakıyorsun:

*

Günlük hayatta acayip mülayim takılan bir kişilik, sosyal medyada en sert adam pozlarına bürünüp babalandıkça babalanıyor.

*

Bir bakıyorsun:

*

Günlük hayatında bir kez bile racon kesmemiş bir zat, sosyal medyada racon üstüne racon kesiyor.

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Vallahi öğrenemeyecek billahi öğrenemeyecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Ocak 2022
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun iki açıklaması var önümde.

 

Bu iki açıklamada ne dediğine şöyle bir bakalım:

*

BİRİNCİ AÇIKLAMA:

*

Adayımız popüler biri olmayacak.

*

İKİNCİ AÇIKLAMA:

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‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Ocak 2022
Ben Ekrem İmamoğlu’nun yerinde olsam...

Balıkçı olayı konusunda uzun süre sessiz kalarak yanılmalarına vesile olduğum tüm dostlarımdan özür dilerim.

*

Özellikle de isimlerini vererek.

*

- Mesela Seyit Torun’dan...

- Mesela Barış Yarkadaş’tan...

- Mesela Fazıl Say’dan...

- Mesela

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Geri adımların en güzelidir bu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Ocak 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen akşam NTV yayınında yaptığı açıklamada tam olarak şunları söyledi:

“Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır.”

*

Bunun adı geri adımsa...

Ne şahane bir geri adımdır bu!

*

Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa...

Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu!

*

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Neden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demedi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Ocak 2022
İstanbul’un kara teslim olduğu dakikalarda...

Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda olduğu iddiaları havada uçuşmaya başladı.

*

İddialar havada uçuşmaya başladığı andan itibaren...

Ekrem İmamoğlu, sırasıyla şu üç şeyi yaptı:

*

BİR: Önce olayı sakladı. Ortaya çıkan fotoğraflara rağmen olayı görmezden geldi. Sustu. Konuya açıklık getirmedi. Konunun kapanmasını bekledi. Geçsin gitsin istedi. Hiçbir açıklama yapmadı.

*

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Umuttan mı? Umutsuzluktan mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Ocak 2022
Muhalif kesimlerde bir üslup sertleşmesi gözlemleniyor.

Bazen işin aleni hakaretlere vardırıldığı görülüyor.

Hakaretleri kınamaktan kaçınıldığına dair izlenimler ortaya çıkıyor.

*

İyi ama neden böyle oluyor?

*

Cevap:

Ya umuttan böyle oluyor ya da umutsuzluktan.

*

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Sedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Ocak 2022
Hem CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem de İYİ Parti Lideri Meral Akşener...

Sedef Kabaş’a tam destek verdiler.

*

“Ne var canım? Ne demiş ki? Atasözü söylemiş?” falan diyerek verdiler bu desteği.

“Sedef Kabaş Yalnız Değildir” sloganını paylaşmayı da ihmal etmediler.

*

Oysa... Oysa...

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Dört başı mamur bir seviyesizlik

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Ocak 2022
Sedef Kabaş ne dedi?

Tele1 adlı televizyon kanalında konuşan Sedef Kabaş’ın söyledikleri tam olarak şu: 

*

“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”

*

Görüyorsunuz değil mi ülkenin Cumhurbaşkanı’na televizyon ekranında edilen hakaretleri.

*

Bağlamına bakıyoruz sözlerinin... Gördüğümüz şu:

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Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Ocak 2022
Ahmet Davutoğlu’nun şu türden ontolojik özellikleri vardır:

- Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.

*

- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.



*

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Yemişim Swap’ını

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Ocak 2022
Televizyon yayınlarını denetleyen kurumsal yapımızın...

Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik...

Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak...

Tabii ki mümkün değil.

*

Ama ağalar, beyler...

Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:

*

Böyle bir anormallik var diye...

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Aşk eski bir yalan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Ocak 2022
Son günlerde dilimde çok eski bir şarkı var.

Sürekli o şarkıyı mırıldanıyorum.

*

Bir suç işler gibi mırıldanıyorum.

Yasadışı bir iş yapar gibi mırıldanıyorum.

*

Mırıldandığım şarkı, Kâmuran Akkor’un çok eski bir şarkısıdır:

*

“Aşk eski bir yalan / Adem’le Havva’dan kalan.”

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Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Ocak 2022
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni mottosu bu.

Son günlerde İstanbul’un dört bir yanına afişler asıp şu mesajları veriyor:

*

- Otobüs almak istiyorum, aldırmıyorlar.

- Metro yapmak istiyorum, yaptırmıyorlar.

- Bütün işlerim tek imzaya kaldı.

- Cumhurbaşkanı imza atmıyor.

- Bana iş yaptırmıyorlar.

-

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Kısa çöpü çeken en sona otursun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ocak 2022
Muhalefet partilerinin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışması tamamlanmış.

Parti liderleri, yakında bu sistemle ilgili ortak açıklama yapacaklarmış.

*

Fakat şöyle bir sorun söz konusuymuş:



Ortak açıklama yapılırken, liderler hangi düzene göre oturacaklar?

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Peygamber soyundan gelir, kimseye söylemez

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ocak 2022
Yıldırım Kaya, CHP’nin önde gelen isimlerinden.

 

Yıldırım Kaya’nın yakın geçmişinde...

Bir solcu sendika, bir solcu parti var.



Eğitim-Sen

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Kapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Ocak 2022
Aşırı dindar bir ailenin içine doğdum.

Babam ilahiyat mezunu bir müftüydü.

Din konusunda iyi bir öğretim gördüm.

Vaazlar, sohbetler dinledim.

Kitaplar karıştırdım.

*

İşte çok net biçimde söylüyorum:

*

“Cin çıkarma”

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