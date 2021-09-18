Ali Erbaş’tan mesaj var: Ben de günaydın derim

Çünkü...
“Cahiliye dönemi”nde “Sabahınız hayat olsun” diye selamlama yapılırmış.
“Günaydın” da biraz buna benziyormuş.
*
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın iki yıl önce yazdığı kitapta geçiyormuş bu ifadeler.
*
Rahmetli babam, öfkelendiğinde ve ne diyeceğini bilemediği durumlarda hep şöyle derdi:
“Allahumme meassabirin!”
Yapay bir laiklik tartışması başlatıldı.
*
Amaç:
Refah Partisi’ni köşeye sıkıştırmaktı.
2021 yılının eylül ayındayız.
Ve yine “laiklik tartışması” yapıyoruz.
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Önceki hali ile sonraki hali arasında bir mukayese çalışması yaptım:
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- Öncesinde aşırı resmiyet var, sonrasında jantilik.
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- Öncesinde omuzlarda okul yükü var, sonrasında yük atılmış.
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- Öncesinde intizam var, sonrasında ihmal edilmiş şıklık.
*
Şöyle bir baktım ve gördüm ki...
O meşhur “Türkiye’de İslamcılığın yükselişi, 12 Eylül sayesinde gerçekleşti” balonu yine havalandırılıyor.
*
Gelin, bu balona iğne batırmayı deneyelim:
*
Evet, doğrudur.
12 Eylül, “biraz Müslümanlık” istemiştir.
*
Bir yönünde...
Bir hâkimi öldürmüş, sevdiği kadının kafasının üstüne bardak koyup nişan almış, alkollü araç kullanarak bir çocuğun ölümüne neden olmuş... Kısacası şiddete meyyal maço bir adam var.
*
Bir yönünde ise...
Türk sinemasının yüz akı sayılabilecek filmler çekmiş, uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiş, sinemanın yıldızı bir sanatçı var.
*
Bu
Çok saçma! Çok komik!
Çok kibirli! Çok tatsız!
Çok anlamsız! Çok ilkel!
Çok gereksiz! Çok bayat!
“Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.”
Bu açıklamadan ben şu dört sonucu çıkardım:
*
BİR: Meral Akşener, İmamoğlu’nu övünce, “Akşener, İmamoğlu kartını masaya sürdü” yorumları yapılmıştı. İmamoğlu, bu kıskaçtan kendini kurtarmak istiyor.
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İKİ: İmamoğlu, bu açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ben senin önünde engel olmam, sen adaysan benim bir çıkışım olmaz” mesajı veriyor.
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Gönderilirse... Kendisine yüklü miktarda tazminat ödenecek.
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İstifa ederse... Yüklü miktardaki tazminatını alamadan gitmiş olacak.
İşte tam da bu nedenle “Başarısızlık bana aittir” demesine rağmen...
Bırakıp gitmiyor, gidemiyor.
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Şenol Güneş
“Hayat pahalılığına bir çözüm bulunmalı. Marketler ateş pahası. Fiyatlar katlanarak artıyor. Vatandaşın tek derdi bu. Büyüme rakamları güzel ama kimse büyümeye bakmaz. Önümüzdeki seçimi kazanmak için bu soruna acil çözüm bulunmalı.”
*
Çok doğru, çok haklı, çok önemli uyarılar bunlar.
*
Fevzi notları geçti:
*
50’ye yakın kadın, Taliban karşıtı gösteri yapıyor. Silahlı Taliban milisleri, durumdan hoşnut değil. Göstericileri dağıtmaya çalışıyorlar. Fakat kadınlar, milim kıpırdamadan gösterilerine devam ediyor. Ta ki Taliban şiddeti ortaya çıkıncaya kadar.
*
Mitingi aşı karşıtları düzenliyor.
Abdurrahman Dilipak da konuşmacılar arasında.
*
Bu mitingde...
Devasa bir pankart açmak lazım.
Üzerine dev harflerle şunlar yazan bir pankart:
*
-
Bizim memlekette bazıları, “Taliban kafalı tipler geliyor, eyvah bunlar bizi Talibanlaştıracak” diye telaşlanıyorlar.
*
Ben hayatımda bu kadar özgüvensiz bir yaklaşım görmedim.
Taliban korksun, biz niye korkuyoruz ki!
*
Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz.
*
Olsa olsa şöyle şeyler olur:
Tesettürlü bir hanım, Tanju Özcan’a “Başkanım benim bebeğim olmuyor, yardımcı olur musunuz?” demiş. Tanju Özcan da tüp bebekle ilgili bu gayet masum yardım talebini, son derece münasebetsizce yorumlayıp “Hanımefendi, ben size nasıl yardımcı olabilirim?” diye cevaplamış.
Tanju Özcan’ın bu anısını, “Biraz da gülelim eğlenelim” diye anlatması ise işin en mide bulandırıcı tarafı.
*
“Ülkemde mülteci istemiyorum” tavrını, “Mülteciye su bile yok” noktasına kadar taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şöyle seslenmek isterim:
*
“Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de...”
İZMİR MARŞI’NI BİLE KUTUPLAŞMA KONUSU HALİNE GETİRMEK
Bir sonraki 30 Ağustos’ta...
- Ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın.
- Ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin.
*
Çünkü Atatürksüz 30 Ağustos...
- Alparslansız Malazgirt gibidir.
- Osman Beysiz
Ana muhalefet partisinin liderine yönelik sergilenen apaçık bir nezaketsizlik karşısında hepimiz ortaklaşıp “Bu bir nezaketsizliktir” diyemiyoruz.
*
Artık Türkiye’de...
Ana muhalefet lideri, bir yalan haber üzerinden iktidarı sıkıştırmaya çalışıyor. Ve o lider, haberin yalan çıkmasını hiç mesele etmiyor.
*
Artık Türkiye’de...
Şeytanlaştırma tek taraflı işleyen bir mekanizma değil. Bütün taraflar, birbirlerini şeytanlaştırıyor.
*
Klasik köşe yazarlığının en klişeleşmiş cümlelerinden biridir bu.
*
Eski üstatlarımız, nedense yıllık izinlerinin tamamını asla kullanmazlardı.
Mutlaka “bir bölümünü” kullanırlardı.
*
“Üstatlara saygı” adına...
Ben de bu klişeyi kullanarak...
Yazılara kısa bir süre ara veriyorum.
Şiir yazardı. Şairdi yani.
Siyasete girdi. Milletvekili oldu.
*
Hiç unutmuyorum:
Bir sohbet sırasında bir trafik polisiyle yaşadığı bir olayı anlatmıştı.
- Kadınlar sokağa çıkmalı mı, çıkmamalı mı?
- Kadınlar sosyal hayata karışmalı mı, karışmamalı mı?
- Kadınlar iş yapmalı mı, yapmamalı mı?
Türü sorulara yanıt arayan Taliban’a verilmiş en güzel cevaptır.
*
Afganistan’da görev yapan bu Türk askeri...
- Sergilediği şefkatle...
- Ortaya koyduğu insanlıkla...
Şunu diyor:
*
- Dini herkes benim gibi yorumlayacak.
- Dinden herkes benim anladığımı anlayacak.
- Benim dinden çıkardığım kurallara herkes uyacak.
- Dini başka türlü yorumlamak yasak.
*
Laiklik
Ali Erbaş’tan mesaj var: Ben de günaydın derim
Telefonuma bir mesaj geldi.
Baktım:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan gelen bir mesaj...
*
Mesajı noktasına, virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum:
*
“Merhaba Ahmet Hakan Bey.
İyisinizdir inşallah.
2015 yılında Yeni Şafak Gazetesi’nde yazdığım ramazan köşe yazılarından birinin başlığı ‘Aranızda Selamı Yayınız’ idi.
Selamın tarihini anlatırken cahiliye dönemindeki selamlaşma adetinden Peygamberimizin selam tavsiyesine geçiş sürecini ifade etmiştim.
Konunun anlaşılması için günümüzden örnek vermiştim.
Herhangi bir yerme niyetim asla olmamıştır.
Ekte köşe yazımı gönderiyorum.
Bunun dışında hiçbir yerde ‘Günaydın demek cahiliye adetidir’ ya da ‘Günaydın demeyiniz’ gibi bir sözüm asla olmamıştır.
Kaldı ki ben de zaman zaman aynı hitap şeklini kullanıyorum.
6 sene önceki bir yazıdan zorlama yaparak böyle bir kanaate ulaşmak ve sanki ‘Günaydın demeyin’ demişim gibi algı oluşturmak büyük haksızlıktır.
Bugünkü yazınızdan dolayı üzüldüğümü ifade edeyim.
Size saygı duyuyorum ve gerekli düzeltmeyi yapmanızı bekliyorum.
Allah’a emanet olunuz.
Prof. Dr. Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı”
*
Ali Erbaş’ın altı yıl önce Yeni Şafak’ta yazdığı yazıyı da okudum.
Yazıda “Günaydın demek, cahiliye âdetidir” şeklinde algılanabilecek, anlaşılabilecek bir taraf var maalesef.
*
Ama sonuçta Ali Erbaş’ın konuya bugün getirdiği açıklık, çok daha önemlidir.
Kastının bu olmadığını net biçimde söylüyor.
Bu saatten sonra “Hayır, kastın tam da oydu” diye tutturmanın bir anlamı olmaz, olamaz.
*
Yani demem o ki...
“Merhaba” diyen, “Günaydın” diyen bir Diyanet İşleri Başkanımız var.
En iyisi buraya odaklanalım.
ALBERT AYNŞTAYN OLSAN BİLE REZİL BİR TACİZCİSİN
- Ama o, çok büyük hoca.
- Ama o, dünya çapında bir bilimadamı.
- Ama o, muazzam bir akademisyen.
Falan diyerek...
Celal Şengör’ün yaptığı rezil tacizi hafifletmeye çalışanlar var.
*
Öğrencisinin eteğini kaldıran, öğrencisine şaplak atan, öğrencisine yaptığı bu tacizi gururla anlatan bir adam...
İsterse Albert Aynştayn olsun...
Benim gözümde...
Aynı zamanda rezil bir tacizcinin tekidir.
*
Dolayısıyla Celal Şengör için bundan böyle söyleyeceklerim şöyle şeyler olacaktır:
*
Büyük hocadır ama rezil tacizcidir.
*
Dünya çapında bilimadamıdır ama rezil tacizcidir.
*
Muazzam bir akademisyendir ama rezil tacizcidir.
İTÜ KADIN DAYANIŞMASI’NA HELAL OLSUN
CELAL Şengör, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde hoca.
*
İTÜ’de bir “Kadın Dayanışması” grubu var.
Celal Şengör’ün rezilliği ortaya çıktığı anda...
Bu grup, hiç sağa sola bakmadan, hiç hesap kitap yapmadan, hiç alttan almadan...
Anında tepki koydu Şengör’e.
Hem de en sert ve net biçimde.
*
İşte yaptıkları açıklama:
*
“Öğrencisini nasıl taciz ettiğini pişkin pişkin anlatan, İTÜ’de akademisyen olan Celal Şengör’ü teşhir ediyoruz! Bizleri ‘terbiye’ ettiğini sanan, akademide tacizi ve tecavüzü meşrulaştıran bu adamı okulumuzda istemiyoruz. Kadın+lar susmayacak!”