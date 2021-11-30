Aldıklarını buldukları sananlar hizbi

“Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar” diye başlayan hadis.
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Geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işte bu meşhur hadisi okudu kürsüde.
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Bazı yayın organları, bu hadisi alıntılayıp...
- Müslüme’nin babası, meğer dedesiymiş.
- Müslüme’nin annesi, kayınpederim bana tecavüz etti demiş.
- Müslüme’nin abisi de dedesinin çocuğuymuş.
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Bu korkunç iddialar, bu felaket söylentiler, bu kan dondurucu haberler...
Yeni soruları da gündeme getiriyor:
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Gerekçe?
Attığı tweet’ler. Suçlama: Cumhurbaşkanı’na hakaret.
Açtım baktım tweet’lerine. Okudum tek tek.
Okuduklarım, Genco Erkal gibi usta bir sanatçının kıratına yakışmayacak türde ergen siyasi atarlardı.
Her gün sosyal medyada tonlarcasını gördüğümüz türde.
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Tweet’lerde işlenen temalar şunlar: “
“Gerekirse soğan ekmek yeriz, yine de teslim olmayız” diyor.
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Bir başkası ise çıkmış...
“Eti gramla, domatesi taneyle yiyin” diye tavsiyede bulunuyor.
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İddia ediyorum:
Milletvekili sıfatını taşıyan bu kişilerin temel derdi...
Ne vatandaşı ikna etmek ne de vatandaşa moral vermek.
“HDP’den PKK ile ilişkilerini minimize etmelerini bekleriz.”
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Minimize etmenin anlamı şudur:
- Turp gibi sağlam olduğum halde, “Ben biraz rahatsızlandım” diyerek ektiklerim...
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- “Mutlaka iade edeceğim” diyerek aldığım kitaplarını asla iade etmediklerim...
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- Lokantada tam hesap ödeme vakti lavaboya giderek hesabı kilitlediklerim...
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- “Ben de tam seni arayacaktım” diye kandırdıklarım...
- Ciddiye alınacak bir adamdı.
- Bir ağırlığı vardı.
- Söylediği söz bir değer taşırdı.
*
Ve fakat...
“Başörtülü bakan... Neden olmasın? Artık aşmalıyız böyle şeyleri” denseydi.
Bir anlamı, bir karşılığı, bir etkisi olurdu.
*
Çünkü böyle bir mesele vardı.
Ve zamanın ruhu, buna yönelik bir şey söylemeyi gerektiriyordu.
*
10 yıl önce... 20 yıl önce...
“Helalleşelim. Yüzleşelim. Tarihsel yaraları saralım” falan denseydi.
Bu iyi, bu güzel, bu şahane, bu takdire şayan bir şey.
*
Peki ama ya Kemal Bey’in çevresi.
Acaba onlar da hevesli ve arzulu mu helalleşmeye?
Mesela...
Başörtülü bir kadın gördüklerinde içlerinden, “Bitecek sizin saltanatınız, bitecek! Az kaldı. Bekleyin hele” diye hırslanan Kemal Bey’in ekran cengaverleri?
Ne yani?
İKİ: Cemal Süreya, Turgut Uyar... İkinci Yeni’nin yalnızıdır.
*
ÜÇ: Büyük Doğu, Diriliş... Diriliş üniversitesinin tek başına her şeyidir.
*
DÖRT: Diriliş Partisi... Onurlu bir particiliğin tek örneğidir.
*
BEŞ: Koşu bittikten sonra da koşan atlar... İşte o atların şairidir.
*
Büyük, çok büyük bir kayıtsızlıkla karşılandı.
Böyle bir şey hiç olmamış gibi davrandılar.
*
Osman Öcalan’ın abisinin heykelini dikmeyi düşünenler, Osman Öcalan’ın ölümü için bir harf bile söylemediler.
*
Osman Öcalan’ın abisine her fırsatta bin selam yollayanlar, Osman Öcalan’ın ölümünü zerre kadar umursamadılar.
*
Osman Öcalan’ın abisine “Sayın” demek için fırsat kollayanlar,
Sırf bu yüzden...
“Gelin sizi Polonya üzerinden Avrupa’ya geçireyim” diyerek Irak, Suriye, Yemen, Afganistan’daki potansiyel göçmenlere çağrı yaptı.
Böylece Belarus’a 20 bine yakın göçmen geldi.
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Belarus’un ilk yaptığı iş, bu göçmenleri Polonya sınırına sürmek oldu.
- Oğlunuza canlı sevgisini, özellikle de hayvan sevgisini aşılayın.
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- Oğlunuzun yanlışlarına yanlış demesini bilin.
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- Haklı haksız her durumda oğlunuzun tarafını tutmaktan kaçının.
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- Oğlunuzun her arzusunu tatmin etmeye odaklanmayın.
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- İKİ: Canavarca hisle cinayet işleyecek denli hasta ruhlu kişilerin, devlet tarafından takibi yapılmalı ve tedavi altına alınmalı. Takip ve tedavi işi, ailenin inisiyatifine bırakılmamalı.
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- ÜÇ: Cinayet işleyecek denli sorunlu çocuğuyla ilgilenmeyen, o çocuğa kılıç alabilecek parayı veren anne baba da bu işten sorumlu tutulmalı. Hiç değilse vicdanen yargılanmalı.
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Mimar bir kadın. Gencecik. Nişanlı.
Ankara’da yaşıyor. Bir inşaat firmasında çalışıyor.
Çalıştığı firma, genç kadını geçici görevle İstanbul’a gönderiyor ve İstanbul’da yaşamaya başlıyor Başak.
Ataşehir’de bir otelde kalıyor. İşine servisle gidiyor.
Derken bir gün...
Otele servisle gitmek yerine yürüyerek gitmeyi tercih ediyor.
Ataşehir caddelerinde yürüyor
Atatürk’ü artık, bir hayat tarzının dayatması olmaktan çıkararak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, sadece bir kesimin bayrağı haline getirmeden anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, resmi ve zorlama etkilerden arınarak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, alabildiğine sivil, alabildiğine katılımcı biçimde anıyoruz.
Kendisini destekleyen sayısız yazı yazdım.
Siyasette kişisel olarak her zaman iç tutarlılığını korumaya özen gösteren bir yapısı vardır Ağıralioğlu’nun.
*
Fakat dün Lütfü Türkkan olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamayı okuyunca...
Nedir iptal kültürü?
Şöyle bir şey:
*
Herhangi bir ünlü...
Önce çakarlı arabasını çocuğunun kullanması yüzünden epey konuşuldu. Sonra çiftliğini görüntüleyen gazeteciyi darp ettirmesi yüzünden gündem oldu. Arada yaptığı tartışmalı sosyal medya paylaşımlarının yol açtığı bir sürü tatsızlıkları saymıyorum. Kısacası Lütfü Türkkan, İYİ Parti’nin vukuatlı ismi olup çıktı.
SIRADAN BİRİ DEĞİL
İYİ Parti açısından sıradan bir isim değil Lütfü Türkkan. Ta en başından beri Akşener’in yanında yer aldı. Finansal destek sundu partiye. Milletvekili seçildi. Partinin en önemli koltuğu olan Grup Başkanvekilliği’ne getirildi. Yani İYİ Parti’yi kıyısından köşesinden temsil etmiyor. Tam göbeğinden temsil ediyor.
KÜFÜR, KÜFÜR, KÜFÜR
Aldıklarını buldukları sananlar hizbi
“Aldıklarını buldukları sananlar” diye nitelendirebileceğimiz bir hizip var.
Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilenleri, kendi marifetleriyle elde ettiklerini sananlardan oluşan bir hizip bu.
*
Kimdir bunlar?
Mesela Abdullah Gül... Mesela Abdüllatif Şener... Mesela Ahmet Davutoğlu... Mesela Ali Babacan... Ve mesela Bülent Arınç...
*
Nedir bu hiziptekilerin temel özelliği?
Şudur:
Siyasette ancak ve ancak “Tayyip Erdoğan’ın ekibinin bir parçası” olarak bir anlam ifade ediyorlarken ve toplumsal karşılıkları Erdoğan’ın binde biri bile değilken...
Kendilerini birer siyasal önder olarak görmeye başlamaları...
*
Oysa bağımsız olarak ortaya çıktıklarında hiçbirinin ciddi bir toplumsal karşılığı yok.
İşte bakın:
- Abdullah Gül... Yıllardır açıktan bir kalkışma yapamıyor.
- Abdüllatif Şener... Memleketi Sivas’tan aday bile olamıyor.
- Ali Babacan... Beklediği rüzgârın binde birini bile estiremiyor.
- Ahmet Davutoğlu... Babacan’dan bile daha geride.
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Gelelim Bülent Arınç’a.
Onun durumu hepsinden daha trajik.
Trajik çünkü ruhu AK Parti’den çoktan koptuğu halde bedenini koparmaya bile cüret edemiyor. Fakat buna rağmen afra tafrası hiç eksik olmuyor.
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Son afra tafrasını ise şu şekilde ifade etmiş Bülent Arınç:
*
“Erdoğan’a karşı hiçbir zaman rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama beni fazla zorlamasınlar.”
*
Fazla zorlarlarsa Erdoğan’a karşı rakip olabilirmiş!
Kimler zorlayacaklarsa Allah billah aşkına, zorlasınlar şu Bülent Arınç’ı...
Zorlasınlar da... Alsın boyunun ölçüsünü!
KEDİM SEKTER PSİKOPAT MI?
KEDİLER için psikopatlık testi çıkmış.
Testi kedim Sekter için uyguladım.
Bütün maddelerden geçti hınzır.
*
Bir kediden çıkmasını beklemediğiniz sesleri çıkarmak onda... Sevilirken tırmalamak onda... Durup dururken evin en tenha köşelerinde kaybolmak onda... Ödül mamasını kaptıktan sonra zerre minnet eylemeden çekip gitmek onda... Evde bir tane sağlam koltuk kanepe bırakmamak onda... Sudan hem korkup hem de suyla oynama isteği onda...
ELEKTRİK YARATAN TEK BAŞKAN: TANJU ÖZCAN
Z kuşağı, hatta Y kuşağı bile hatırlamaz. Eskiden, çok eskiden Şanlıurfa Belediye Başkanı Halil İbrahim Çelik vardı. Tek başına Türkiye gündemini günlerce sallardı.
*
Bütün kuşaklar hatırlarlar: Melih Gökçek, nasıl da belirliyordu gündemi.
*
Gökçek, Ankara Belediyesi gibi kuvvetli bir kurumsal yapıya dayanıyordu. Peki ya Tanju Özcan? Normalde adı sanı pek duyulmayacak olan Bolu Belediyesi’ni nasıl da Türkiye gündemine soktu?
*
Biraz faşistlik yaparak da olsa... Biraz yabancı düşmanlığına abanarak da olsa... Biraz densizce patavatsızlıklar yaparak da olsa... Biraz gazetecilerle sansürsüz polemiklere girerek de olsa...
Elektrik yaratmayı başaran, tantanalı gündemlerin kahramanı olmayı beceren bir belediye başkanı oldu çıktı.
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Bu da az bir şey değildir yani.
BİR GİZLİ HAZİNEYDİ MUSTAFA CENGİZ
- Felsefe bilen, filozoflardan söz eden bir adamdı.
- Artık kimselerin pek bilmediği eski kavramlara aşinaydı.
- Eski İstanbul beyefendilerine özgü bir edası vardı.
- Hazır cevap idi.
- “İnna fetehna” tabirini, tam yerinde kullanmıştı.
- Aynı masada saatlerce sohbet edilebilecek ender kişilerdendi.
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Allah rahmet eylesin.
SERGEN DEĞİL SERGEN YALÇIN
Hürriyet’in birinci sayfasında bir haber başlığı:
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“Sergen’le devam.”
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Bir okurumuz uyarmış:
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“Sergen değil, Sergen Yalçın.”
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Çok doğru, çok haklı, çok yerinde bir uyarı. Aldık, kabul ettik.
OMİKRON O KADAR DA KÂBUS DEĞİL GİBİ
Omikron konusunda dünyaya ilk uyarıyı yapan Güney Afrikalı doktor Coetzee’nin söylediklerine kulak verelim.
Şöyle diyor:
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- O kadar da tehlikeli değil.
- Semptomları hafif.
- Hafif kas ağrısı, boğazda kaşıntı ve kuru öksürük... Hepsi bu.
- Hastaların çok azında yüksek ateş var.
- Aşı etkili.
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Kâbus falan diyerek vatandaşı paniğe sevk etmeye gerek yok yani... Biz bu Omikron’u da atlatırız evellallah!
HAYATTAN SOĞUTTUN BİZİ BE LODOS
- Oturduğumuz apartmanlar, uğultulu tepelere dönüştü sayende.
- Bitmeyen bir baş ağrısıyla sersemlettin hepimizi.
- Saçımızı başımızı dağıttıkça dağıttın.
- Uçaklar uçamaz oldu, vapurlar kalkamaz oldu.
- Kâğıt gazeteyi kafe bahçesinde okuyamaz olduk.
*
Bir dur artık be lodos, bir dur.