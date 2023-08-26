 Akşener’in bugün yapacağı konuşmayla ilgili beklentilerim

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Beklenti çıtası acayip yüksek yani. Bu konuşmadan benim beklentilerim ise şunlar:

- Umarım “Herkes beni yanlış anladı” diyeceği nitelikte bir konuşma olmaz.

- Umarım konuşmanın bir girişi, bir gelişmesi ve bir de sonucu olur.

- Umarım meramını iyi anlatır da hepimize tefsir çalışması yaptırmaz.

- Umarım konuşmada “Masadan niye kalktım, niye döndüm” bölümü yer alır.

- Umarım yerel seçimde CHP ile ittifak yapıp yapmayacağı konusuna açıklık getirir.

- Umarım “Masadan kalktığı için seçimi kaybettik” eleştirisine bir yanıt verir.

- Umarım partisinin yeni dönemdeki çizgisini açık, sade ve net biçimde tanımlar.

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- Umarım konuları dağıtmaz, metafor kullanmaz, gönderme yapmaz.

- Umarım üzerinde iyi çalışılmış bir metinle çıkar milletin karşısına.

ARAS BULUT’A İKİ ÇİFT SÖZ

Disney’in Atatürk filminde Atatürk’ü canlandıran Aras Bulut İynemli, filmin fragmanını yayınlayıp altına şunu yazmış:

*

“Biz bir film yaptık. Onun fikirlerini, duygularını hissetmeye ve anlatmaya çalıştık.”

*

İyi de Aras Bulut, yaptığınız film Disney’de yayınlanacaktı, yayınlanmıyor.

Niye? Çünkü Diaspora Atatürk’e “soykırımcı” diye iftira attı, Disney de bu iftirayı doğru kabul etti.

*

“Atatürk’ün duygularını hissetmeye çalıştık” diyorsun ama maalesef zerre kadar hissetmemişsin. Hissetseydin Atatürk’e atılan iftira karşısında bu derece edilgen kalmazdın.

KÖTÜ KEDİ SEKTER’İN 10 GÜNÜ

- BİRİNCİ GÜN: Bugün öyle bir saklanayım ki iki buçuk saat arasın ama bulamasın. Hahaha! Yaşasın kötülük.

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- İKİNCİ GÜN: Hiç kimse benimle tembellik yarışı yapamaz. Bugün bunu kanıtlayacağım.

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- ÜÇÜNCÜ GÜN: Bugün ödül mamasının yerini keşfettim, ev boşalınca operasyona başlayacağım.

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- DÖRDÜNCÜ GÜN: Akşam eve kediden korkan misafirler geliyormuş. Kucaklarına atlayacağım.

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- BEŞİNCİ GÜN: Bugün kendimi Nejat İşler gibi hissediyorum: Rolcü, oyunbaz ve hercai.

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- ALTINCI GÜN: Bugün hiçbir şey yapasım yok. Sadece uyuklayacağım.

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- YEDİNCİ GÜN: Gecenin ilerleyen saatlerinde evin salonunda deli gibi koşmayı planlıyorum.

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- SEKİZİNCİ GÜN: Bugün yanıma bir kardeş kedi getirdiler, deli edip kaçırdım. Hahahaha!

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- DOKUZUNCU GÜN: Sütlaç, dondurma, kaymak. En sevdiğim üçlü. Bugün bu üçünün peşindeyim.

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- ONUNCU GÜN: Bugün bir diziden teklif bekliyorum. Reklam filmine bile fitim gerçi ama olsun.

KENDİME MESAJLAR

- Telefon çaldığında canın istiyorsa aç.

- Kılıçdaroğlu rüyana giriyor, siyaseti fazla ciddiye alma.

- Sevmiyorsan git konuş.

- Dinlemediklerini fark ettiğin anda sus.

- Bir filme, bir diziye en fala 15 dakika şans tanı. Kötüyse kaç.

- Süreyya Yalçın’la uğraşmayı bırak.

- Kışçıların da günü gelecek, bozma moralini.

- Mizah duygusu olmayanlardan uzak dur.

PRİGOJİN GÜNDEMİNE UYGUN FİLMLER VE DİZİLER

“Homeland” dizisine takılabilirsiniz, patlaması, çatlaması ve de entrikası hayli bol bir dizi bu. “Görevimiz Tehlike 4” de olur, filmin bir kısmı Moskova’da geçiyor ve hatta filmde Kremlin’in yıkılma sahneleri var. “Jason Bourne” filmlerine takılabilirsiniz, sonuçta bu da bir tür Wagner öyküsü, tek fark filmdeki adam Prigojin’e kıyasla yakışıklı. Ha bir de Zor Ölüm’ün “Ölmek İçin Güzel Bir Gün” bölümüne bir uğrayın, Moskova sahneleri Prigojin olayıyla hayli uyumlu.

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TRUMP’LA MERTÇE MÜCADELE ETMİYORLAR

- Öyle yaptılar olmadı, böyle yaptılar tutmadı. En sonunda Trump’ı karakola çekip sabıka fotoğrafını çektiler.

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- Trump’ın davaya konu olan eylemleri magandalıktan mı ibaret yoksa hukuki olarak ortada gerçekten bir suç var mı? Burası karışık. Çünkü Trump’a karşı olanlar bile davaya temel teşkil eden içtihatların ABD’de ilk olduğunu söylüyorlar.

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- Yani hukuk silah olmuş, Trump’a karşı kullanılıyor. Çünkü 2024’de seçim var. İkinci kez aday olacağım diye tutturan Biden’a destek bütün gazlamalara rağmen artmıyor. Trump’a destek ise hâlâ canlı ve diri.

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- Trump sütten çıkmış ak kaşık mı? Tabii ki değil. Destekçilerinin arasında beyaz üstünlüğüne inanan faşistler var, saçma sapan komplo teorilerinin peşinden gidenler var. Ama olayın bütünü bundan ibaret değil. Her ülkede olduğu gibi ABD’de de liberal seçkinlere yönelik bir öfke var. Trump, bunların da desteğini alıyor.

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- “ABD’de hukukun üstünlüğü var, gerekirse başkanlık yapmış adam bile yargılanır” masalına kimse inanmasın. Sandıkta yenemeyeceklerine inandıkları birini hukuk eliyle devre dışı bırakmaya çalışıyorlar. Ama bir sorun var: Trump’ın önünü kesmek için yapıp ettikleriyle Trump’a desteği arttırıyorlar.

NÜFUSUMUZUN YÜZDE 25’İ ZENCİ OLSAYDI

- Korkarım “Klu Klux Klan” türü örgütlenmeler olurdu bizde de.

- “Mississippi Yanıyor” filmine benzer filmlerimiz olurdu bizim de.

- Zenci haklarını savunanları “zenci sevici” diye aşağılayan tipler bizde de çıkardı.

- Lokantalarda zencilerin masalarını ayırmaya kalkanlar çıkar mıydı aramızdan?

- Bizde de zencilere karşı nefret kusanlar çıkardı mutlaka.

*

Son söz: İyi ki nüfusumuzun yüzde 25’i zenci değil. Bu yüzden milletçe zencileri çok seviyoruz.

NOT: Bu yazıda “siyahi” yerine “zenci” kelimesini, ırkçı yaklaşımı vurgulamak için kullandım.