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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Afganistan için istifade edilecek bir isim: Hikmet Çetin
GeriAhmet HAKAN Afganistan için istifade edilecek bir isim: Hikmet Çetin
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Afganistan için istifade edilecek bir isim: Hikmet Çetin

18 Temmuz 2021

Fatih Çekirge, Hikmet Çetin’le süper bir Afganistan röportajı yaptı.

Dünkü Hürriyet’te su gibi okudum.

*

Hikmet Çetin...

- Sağduyusuyla...

Afganistan için istifade edilecek bir isim: Hikmet Çetin

- Objektif yaklaşımıyla...

- Hem olumluyu hem olumsuzu vurgulamasını bilmesiyle...

- Kişisel Afganistan deneyiminden çıkardığı derslerle...

- Bölgeye dair yaptığı önemli uyarılarla...

- Taliban’ın ikna edilmesi gerektiğine dair vurgusuyla...

- Türkiye’nin Afganistan’a kayıtsız kalmaması gerektiğini söylemesiyle...

- Afganistan konusuna hâkimiyetiyle...

Beni fazlasıyla etkiledi.

Kabil Havalimanı’nın Türk askeri tarafından korunması meselesi, şu anda sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli gündem maddesi.

Türkiye, bu konuda bir karar oluşturmaya çalışıyor.

*

Böyle bir ortamda hükümetimiz, Hikmet Çetin gibi sağduyulu bir devlet adamından istifade etse...

Ne güzel olur!

DEVREK’TE BOŞBOĞAZ BİR BELEDİYE BAŞKANI VAR

DEVREK Belediye Başkanı, rakı sofrasında.

Çalgı çengi de var.

*

Tam o sırada coşuyor Devrek’in Belediye Başkanı. Ve şöyle diyor:

*

“Şanslısınız ki CHP’li bir belediye başkanınız var. AKP’li, MHP’li başkanınız olsa camiye gidecektiniz.”

*

Gülüyor sofradakiler.

Afganistan için istifade edilecek bir isim: Hikmet Çetin

Belediye Başkanı’nın aslında kendilerine hakaret ettiğinin farkında bile değiller.

*

Aralarından hiçbiri, Belediye Başkanı’na şöyle demiyor:

*

“Bize hakaret etme başkan. Biz rakı içen belediye başkanıyla rakı içen, camiye giden belediye başkanıyla camiye giden riyakârlardan değiliz. Neysek oyuz.”

*

Neyse... Neyse...

Belki de Belediye Başkanı haklıdır.

Belki masadakiler gerçekten de öyle tiplerdir.

Bilemiyorum artık.

FETÖ’CÜLERE ÇOK GÜLDÜM

FETÖ’cüler şöyle zannediyormuş:

*

“Biden gelecek, Tayyip Erdoğan’ı haşlayacak, Erdoğan gerileyecek... Bize de gün doğacak.”

*

Acayip hayal kırıklığına uğramışlar.

“Biden’dan da bize hayır yok” demeye başlamışlar.

*

Yakalanan büyük başlardan birinin verdiği ifadelerde yer alıyordu bu hikâye.

*

Okuduğum anda güldüm bu beklentiye.

Hâlâ da gülüyorum.

GENELLEMEYE GELMEZ KEDİLER

ŞUNCA zamandır kedilerle haşır neşir olan bir kedi sever olarak kedi konusunda geldiğim son noktayı buradan ilan ediyorum:

*

Kedilerle ilgili herhangi bir genelleme yapılamaz.

“Kediler şöyledir, kediler böyledir” denilemez.


Afganistan için istifade edilecek bir isim: Hikmet Çetin

Çünkü her kedi, başlı başına bir karakterdir.

Her kedi, bir alemdir.

Her kedi, apayrı bir kişiliktir.

BUNLARI DUYDUĞUMDA ALABİLDİĞİNE KAÇIYORUM

- Sıcak bir şey değil de nem çok kötü.

*

- Bodrum’da lahmacunun fiyatı bilmem ne kadar.

*

- Z kuşağı zehir gibi.

*

- Nasıl bir ülke olduk böyle.

*

- Deniz bugün çok güzel.

*

- Herkes gitti, şimdi İstanbul çok güzel.

*

- Bodrum’da bir yerden bir yere bir buçuk saatte gidiliyor.

*

- Aşının ileride ne yapacağı hiç belli olmaz.

*

- Melih Bulu... Melih Bulu... Melih Bulu...

*

- Aşı olmayanlara kısıtlama önerileri.

ALLAH AŞKINA YAPMAYIN

BİR tahminim var:

Şu anda trafik kazalarının yüzde 75’i, araba kullanırken mesaj okuma çabasından kaynaklanmakta.

Bir veriye dayanmıyorum.

Afganistan için istifade edilecek bir isim: Hikmet Çetin


Tahminim bu yönde.

*

Şehirlerarası trafik yoğunluğunun çok arttığı şu günlerde herkese sesleniyorum:

*

Araba kullanırken telefonunuza gelen mesajlara bakmaya çalışmayın. Hatta bırakın elinizden şu telefonu.

X

Godfather aşkına gittim Nobu’ya

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Temmuz 2021
Nobu isimli bir Japon varmış. Aşçılıktan anlarmış.

- İNTİHARIN EŞİĞİNDE: Nobu isimli bir Japon varmış. Aşçılıktan anlarmış. Bu Nobu, Peru’da perişan vaziyette takılıyormuş. Peru’nun arka mahallelerinde külüstür bir lokantada memleketi Japonya’nın yemeklerini yapıyormuş. Öyle memnuniyetsizmiş ki hayatından, neredeyse intihar edecekmiş.



*

- MARTIN AMCA: Masal bu ya... Tam bu sıralarda Peru’da gezintiye çıkan yönetmen Martin Amca’nın yolu, Nobu’nun yemek yaptığı bu külüstür lokantadan geçmiş. Bayılmış suşilere, saşimilere falan Martin Amca. “Gel” demiş, “Seni Hollywood’a götüreyim”. Nobu’nun gözleri parlamış.

*

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Melih Bulu neden görevden alındı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Temmuz 2021
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, sürpriz bir şekilde görevden alındı.

Herkes bunun nedenini merak ediyor.

Benim elimde iki temel neden var:

*

Birinci neden: Bir kulis bilgisine dayalı.

*

İkinci neden: Kişisel bir tahmine dayalı.

*

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15 Temmuz’dan 5 yıl sonra geldiğimiz yerlerden biri: Din kisvesine geçit yok!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Temmuz 2021
15 Temmuz'dan önce...

Özellikle muhafazakâr kesimlerde...

Yaklaşım genel olarak şöyleydi:

Alnı secdeye değiyorsa... Korkma.

*

Dinine, diyanetine bağlıysa... Zarar gelmez.

*

Allah diyor, Kuran okuyorsa... Olumlu yaklaş.

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“Biji Serok Erdoğan”a MHP ne dedi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Temmuz 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da...

“Biji Serok Erdoğan” diye karşılandı ya...

*

Ahmet Davutoğlu, ima yoluyla da olsa...

Şöyle bir yaklaşım sergiledi:

*

“Bahçeli beni ‘Serok Ahmet’ diye eleştiriyordu. İşte bakın: Erdoğan’a da ‘Biji Serok Erdoğan’ denildi. Bakalım Bahçeli, buna ne diyecek?”

*

Bahçeli bu konuda bir şey demedi.

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İstanbul’un en güzel zamanı, herkesin Bodrum’a gittiği zamandır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Temmuz 2021
İstanbul öyle güzel ki bugünlerde... Nüfusu azalmış, yoğunluğu bitmiş. Bir rahatlık gelmiş üstüne. Çiçekleri fark edilir olmuş.

- İstanbul’da bugünlerde bütün restoranlar, bütün kafeler tenha... Her mekânda başköşeler senin. Her mekânda izzet ikram sana.

*

- O meşhur trafik çilesi, resmen Bodrum/Çeşme hattına postalanmış... Trafik de yok, çile de yok. Yollar bomboş.

*



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İstanbul’un en güzel parkı: Nakkaştepe Millet Bahçesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Temmuz 2021
Üsküdar Belediyesi’nin yaptığı Nakkaştepe Millet Bahçesi’ni gezip gördüm. İzlenimlerimi yazıyorum:

- “Boğaz’a nazır” diye bir tabir var ya... İşte bu tabir, bu parka cuk oturuyor. Yok böyle Boğaz manzarası! Birinci köprü ayaklarınızın altında. Üç köprüyü bir anda görebiliyorsunuz. Ufuk alabildiğine açık. Yeşil ile mavinin harikulade uyumu.



*

- Tamam, manzara güzel! Ama bu parkı, en güzel yapan sadece manzarası değil. Parkın tasarımı çok zarif. Her şey çok kararında. Mimarisi çok iyi planlanmış. Hiçbir şey abartılmamış. Hiçbir şey es geçilmemiş.

*

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Seçim sath-ı mailine girmiş bulunmaktayız

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Temmuz 2021
Bir cisim yaklaşıyor ama yaklaşan cisim, erken seçim değil.

Yaklaşan cisim şudur:

*

Erken seçim kampanyası.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan, startı verdi:

Seçim kampanyası başladı.

*

Genelde seçime üç beş ay kala girdiğimiz

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“Adayımız Kılıçdaroğlu” çıkışının asıl maksadı ne olabilir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Temmuz 2021
*

BİRİNCİ İHTİMAL

AK Parti’nin “Madem rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu, o halde hiç çalışmamıza gerek yok” diyerek rehavete sürüklenmesini istiyor olabilirler.

İKİNCİ İHTİMAL

CHP Genel Başkanlığı koltuğu, Cumhurbaşkanlığı koltuğundan bile daha tatlı olduğu için hamlelerini buna göre ayarlıyor olabilirler.

ÜÇÜNCÜ İHTİMAL

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a, “Belediye başkanısın, belediye başkanı kalacaksın” mesajı vermeye çalışıyor olabilirler.

DÖRDÜNCÜ İHTİMAL

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Bolivya dağlarından gelen devrimci Zülfü

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Temmuz 2021
Zülfü Livaneli’ye göre...

- Ecevit solcu değil.

- Erdal İnönü solcu değil.

- İsmet Paşa zaten solcu değil.

- Atatürk’ün solla alakası yok.

*

Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki...

Sanırsın ki...

Kendisi

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Alpay Özalan’ın Kızılderili kitabı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Temmuz 2021
Alpay Özalan, bir Kızılderili kitabı yazmış.

Bazıları kafa buluyor.

“Amerikan tarihçisi Ordinaryüs Profesör Alpay, Amerikan tarihi hakkında kitap yazmış” falan diye.

*

Tarih kitabı yazmak için ille de ordinaryüs falan olmaya gerek yok.

İsteyen yazar. Amatörce.


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Özenti bir tanımlama: Türk, Sünni, beyaz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Temmuz 2021
ABD’de “WASP” diye bir sınıfsal niteleme var.

Yani... Beyaz, Anglosakson, Protestan.

*

Amerika’nın elitleri bunlar. Sınıfsal üstünlük bunlarda.

Bunların dışında kalanların tümü alt sınıf. Yani Katolik, Yahudi, siyahi, Müslüman, Hispanik, Uzakdoğulu falan.

*

ABD’de ne varsa ille bizde de olacak ya...

Bu tanımlamanın bir benzerini bize de uyarlamışlar.

“Türk, Sünni, beyaz”

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Deniz Baykal, ‘Ben Kürtleri, Alevileri sevmem’ dedi mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Temmuz 2021
Zülfü Livaneli’nin İrfan Aktan’a verdiği röportajı okudum.

 

Genel yorumum şudur:

*

Çok önemli tespitler var röportajda. Özellikle Erdal İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’la ilgili saptamaları ilginç. Çok yararlı, çok etkileyici bir röportaj. Bulup okumanızı tavsiye ederim.

*

Ve fakat Zülfü Livaneli’nin röportajdaki bir sözüne takılmadan da edemedim.

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Benim Kartal Tibet’im

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Temmuz 2021
Kimine göre Kartal Tibet...

“Atıl kurt” diyen Tarkan’dır.

*

Kimine göre Kartal Tibet...



“Çalıkuşu” filmindeki

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Halkımızın onuru: Somalı İsmail Abi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Temmuz 2021
Yer: Soma’da bir kafe...

65 yaşındaki İsmail Abimiz, bir kadın arkadaşıyla kafede oturuyor.

*

Aynı kafede...

İsmail Abi’nin oturduğu masanın biraz ilerisindeki masada...

Adamın biri, bir kadına saldırıyor.

*

Masadaki su bardağını kadının başında kırmalar...

Elindeki bıçakla kadına saldırmalar...

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Deniz Baykal’ın en delikanlı eylemi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Haziran 2021
Ne zaman Deniz Baykal adı bir biçimde gündeme gelse...

Bazıları hep aynı şeyi söylüyorlar:

“O zaten Tayyip Erdoğan’ın önünü açmıştı. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.”

*

Oysa eleştirildiği bu konu...



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Kaldırın artık şu saçma yasağı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Haziran 2021
Aşağıdaki maddelerin tümünü...

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı...

“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”nden çıkardım.

*

İşte o maddeler:



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Şu karşı yaylada yalanlar katar katar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Haziran 2021
“Katarlı gençler, Türkiye’de sınavsız tıp okuyacaklar”.

Bu haber, önceki gün tüm Türkiye’yi salladı.

*

Üniversite sınavlarına giren gençler, “Biz burada sınavda ter dökelim, elin Katarlısı gelsin sınavsız tıp okusun” diye isyan etti.

*

Evlatlarının istikbali için varlarını yoklarını seferber etmiş ana babalar, haberin etkisiyle moral çöküntüsü yaşadılar.

*

Haber, o kadar bomba etkisi yaptı ki...

Kınama demeçleri üst üste geldi.

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Sera Kadıgil’in istifa gerekçesini bencilce bulmamın nedeni

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Haziran 2021
CHP’nin işi zor.

Zor, çünkü zorunlulukları var.

*

Şu türden zorunluluklar:

*

- İYİ Parti gibi milliyetçi bir partiyle aynı hizada durmayı başarmak zorunda.

*

- HDP ile açıkça değil de örtük bir dayanışma içinde olmak zorunda.

*

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Aziz’in şahlanışına dair serbest çağrışımlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Haziran 2021
Kaosa pek de mütevazı olmayan bir katkı... Çarşıyı karıştırmak istedi galiba. Ve başardı da!

- İnsan kendisini dinledikçe... “Amma da çok şey biriktirmiş” demekten kendini alamıyor doğrusu.

*

- Artık Ali Koç’a karşı başkaldırmanın vaktinin geldiği inancıyla konuştu. Şarkısı: “Başkaldırıyorum, varın benim farkıma.”

*

- “Aziz Yıldırım tarzı polemik” diye bir şey var. İnsan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği.


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