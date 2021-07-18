Afganistan için istifade edilecek bir isim: Hikmet Çetin

- İNTİHARIN EŞİĞİNDE: Nobu isimli bir Japon varmış. Aşçılıktan anlarmış. Bu Nobu, Peru’da perişan vaziyette takılıyormuş. Peru’nun arka mahallelerinde külüstür bir lokantada memleketi Japonya’nın yemeklerini yapıyormuş. Öyle memnuniyetsizmiş ki hayatından, neredeyse intihar edecekmiş.
*
- MARTIN AMCA: Masal bu ya... Tam bu sıralarda Peru’da gezintiye çıkan yönetmen Martin Amca’nın yolu, Nobu’nun yemek yaptığı bu külüstür lokantadan geçmiş. Bayılmış suşilere, saşimilere falan Martin Amca. “Gel” demiş, “Seni Hollywood’a götüreyim”. Nobu’nun gözleri parlamış.
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Herkes bunun nedenini merak ediyor.
Benim elimde iki temel neden var:
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Birinci neden: Bir kulis bilgisine dayalı.
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İkinci neden: Kişisel bir tahmine dayalı.
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Özellikle muhafazakâr kesimlerde...
Yaklaşım genel olarak şöyleydi:
Alnı secdeye değiyorsa... Korkma.
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Dinine, diyanetine bağlıysa... Zarar gelmez.
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Allah diyor, Kuran okuyorsa... Olumlu yaklaş.
“Biji Serok Erdoğan” diye karşılandı ya...
*
Ahmet Davutoğlu, ima yoluyla da olsa...
Şöyle bir yaklaşım sergiledi:
*
“Bahçeli beni ‘Serok Ahmet’ diye eleştiriyordu. İşte bakın: Erdoğan’a da ‘Biji Serok Erdoğan’ denildi. Bakalım Bahçeli, buna ne diyecek?”
*
Bahçeli bu konuda bir şey demedi.
- İstanbul’da bugünlerde bütün restoranlar, bütün kafeler tenha... Her mekânda başköşeler senin. Her mekânda izzet ikram sana.
*
- O meşhur trafik çilesi, resmen Bodrum/Çeşme hattına postalanmış... Trafik de yok, çile de yok. Yollar bomboş.
*
- “Boğaz’a nazır” diye bir tabir var ya... İşte bu tabir, bu parka cuk oturuyor. Yok böyle Boğaz manzarası! Birinci köprü ayaklarınızın altında. Üç köprüyü bir anda görebiliyorsunuz. Ufuk alabildiğine açık. Yeşil ile mavinin harikulade uyumu.
*
- Tamam, manzara güzel! Ama bu parkı, en güzel yapan sadece manzarası değil. Parkın tasarımı çok zarif. Her şey çok kararında. Mimarisi çok iyi planlanmış. Hiçbir şey abartılmamış. Hiçbir şey es geçilmemiş.
*
Yaklaşan cisim şudur:
*
Erken seçim kampanyası.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, startı verdi:
Seçim kampanyası başladı.
*
Genelde seçime üç beş ay kala girdiğimiz
BİRİNCİ İHTİMAL
AK Parti’nin “Madem rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu, o halde hiç çalışmamıza gerek yok” diyerek rehavete sürüklenmesini istiyor olabilirler.
İKİNCİ İHTİMAL
CHP Genel Başkanlığı koltuğu, Cumhurbaşkanlığı koltuğundan bile daha tatlı olduğu için hamlelerini buna göre ayarlıyor olabilirler.
ÜÇÜNCÜ İHTİMAL
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a, “Belediye başkanısın, belediye başkanı kalacaksın” mesajı vermeye çalışıyor olabilirler.
DÖRDÜNCÜ İHTİMAL
- Ecevit solcu değil.
- Erdal İnönü solcu değil.
- İsmet Paşa zaten solcu değil.
- Atatürk’ün solla alakası yok.
*
Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki...
Sanırsın ki...
Kendisi
Bazıları kafa buluyor.
“Amerikan tarihçisi Ordinaryüs Profesör Alpay, Amerikan tarihi hakkında kitap yazmış” falan diye.
*
Tarih kitabı yazmak için ille de ordinaryüs falan olmaya gerek yok.
İsteyen yazar. Amatörce.
Yani... Beyaz, Anglosakson, Protestan.
*
Amerika’nın elitleri bunlar. Sınıfsal üstünlük bunlarda.
Bunların dışında kalanların tümü alt sınıf. Yani Katolik, Yahudi, siyahi, Müslüman, Hispanik, Uzakdoğulu falan.
*
ABD’de ne varsa ille bizde de olacak ya...
Bu tanımlamanın bir benzerini bize de uyarlamışlar.
“Türk, Sünni, beyaz”
Genel yorumum şudur:
*
Çok önemli tespitler var röportajda. Özellikle Erdal İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’la ilgili saptamaları ilginç. Çok yararlı, çok etkileyici bir röportaj. Bulup okumanızı tavsiye ederim.
*
Ve fakat Zülfü Livaneli’nin röportajdaki bir sözüne takılmadan da edemedim.
“Atıl kurt” diyen Tarkan’dır.
*
Kimine göre Kartal Tibet...
“Çalıkuşu” filmindeki
65 yaşındaki İsmail Abimiz, bir kadın arkadaşıyla kafede oturuyor.
*
Aynı kafede...
İsmail Abi’nin oturduğu masanın biraz ilerisindeki masada...
Adamın biri, bir kadına saldırıyor.
*
Masadaki su bardağını kadının başında kırmalar...
Elindeki bıçakla kadına saldırmalar...
Bazıları hep aynı şeyi söylüyorlar:
“O zaten Tayyip Erdoğan’ın önünü açmıştı. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.”
*
Oysa eleştirildiği bu konu...
Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı...
“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”nden çıkardım.
*
İşte o maddeler:
Bu haber, önceki gün tüm Türkiye’yi salladı.
*
Üniversite sınavlarına giren gençler, “Biz burada sınavda ter dökelim, elin Katarlısı gelsin sınavsız tıp okusun” diye isyan etti.
*
Evlatlarının istikbali için varlarını yoklarını seferber etmiş ana babalar, haberin etkisiyle moral çöküntüsü yaşadılar.
*
Haber, o kadar bomba etkisi yaptı ki...
Kınama demeçleri üst üste geldi.
Zor, çünkü zorunlulukları var.
*
Şu türden zorunluluklar:
*
- İYİ Parti gibi milliyetçi bir partiyle aynı hizada durmayı başarmak zorunda.
*
- HDP ile açıkça değil de örtük bir dayanışma içinde olmak zorunda.
*
- İnsan kendisini dinledikçe... “Amma da çok şey biriktirmiş” demekten kendini alamıyor doğrusu.
*
- Artık Ali Koç’a karşı başkaldırmanın vaktinin geldiği inancıyla konuştu. Şarkısı: “Başkaldırıyorum, varın benim farkıma.”
*
- “Aziz Yıldırım tarzı polemik” diye bir şey var. İnsan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği.
Afganistan için istifade edilecek bir isim: Hikmet Çetin
Fatih Çekirge, Hikmet Çetin’le süper bir Afganistan röportajı yaptı.
Dünkü Hürriyet’te su gibi okudum.
*
Hikmet Çetin...
- Sağduyusuyla...
- Objektif yaklaşımıyla...
- Hem olumluyu hem olumsuzu vurgulamasını bilmesiyle...
- Kişisel Afganistan deneyiminden çıkardığı derslerle...
- Bölgeye dair yaptığı önemli uyarılarla...
- Taliban’ın ikna edilmesi gerektiğine dair vurgusuyla...
- Türkiye’nin Afganistan’a kayıtsız kalmaması gerektiğini söylemesiyle...
- Afganistan konusuna hâkimiyetiyle...
Beni fazlasıyla etkiledi.
Kabil Havalimanı’nın Türk askeri tarafından korunması meselesi, şu anda sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli gündem maddesi.
Türkiye, bu konuda bir karar oluşturmaya çalışıyor.
*
Böyle bir ortamda hükümetimiz, Hikmet Çetin gibi sağduyulu bir devlet adamından istifade etse...
Ne güzel olur!
DEVREK’TE BOŞBOĞAZ BİR BELEDİYE BAŞKANI VAR
DEVREK Belediye Başkanı, rakı sofrasında.
Çalgı çengi de var.
*
Tam o sırada coşuyor Devrek’in Belediye Başkanı. Ve şöyle diyor:
*
“Şanslısınız ki CHP’li bir belediye başkanınız var. AKP’li, MHP’li başkanınız olsa camiye gidecektiniz.”
*
Gülüyor sofradakiler.
Belediye Başkanı’nın aslında kendilerine hakaret ettiğinin farkında bile değiller.
*
Aralarından hiçbiri, Belediye Başkanı’na şöyle demiyor:
*
“Bize hakaret etme başkan. Biz rakı içen belediye başkanıyla rakı içen, camiye giden belediye başkanıyla camiye giden riyakârlardan değiliz. Neysek oyuz.”
*
Neyse... Neyse...
Belki de Belediye Başkanı haklıdır.
Belki masadakiler gerçekten de öyle tiplerdir.
Bilemiyorum artık.
FETÖ’CÜLERE ÇOK GÜLDÜM
FETÖ’cüler şöyle zannediyormuş:
*
“Biden gelecek, Tayyip Erdoğan’ı haşlayacak, Erdoğan gerileyecek... Bize de gün doğacak.”
*
Acayip hayal kırıklığına uğramışlar.
“Biden’dan da bize hayır yok” demeye başlamışlar.
*
Yakalanan büyük başlardan birinin verdiği ifadelerde yer alıyordu bu hikâye.
*
Okuduğum anda güldüm bu beklentiye.
Hâlâ da gülüyorum.
GENELLEMEYE GELMEZ KEDİLER
ŞUNCA zamandır kedilerle haşır neşir olan bir kedi sever olarak kedi konusunda geldiğim son noktayı buradan ilan ediyorum:
*
Kedilerle ilgili herhangi bir genelleme yapılamaz.
“Kediler şöyledir, kediler böyledir” denilemez.
Çünkü her kedi, başlı başına bir karakterdir.
Her kedi, bir alemdir.
Her kedi, apayrı bir kişiliktir.
BUNLARI DUYDUĞUMDA ALABİLDİĞİNE KAÇIYORUM
- Sıcak bir şey değil de nem çok kötü.
*
- Bodrum’da lahmacunun fiyatı bilmem ne kadar.
*
- Z kuşağı zehir gibi.
*
- Nasıl bir ülke olduk böyle.
*
- Deniz bugün çok güzel.
*
- Herkes gitti, şimdi İstanbul çok güzel.
*
- Bodrum’da bir yerden bir yere bir buçuk saatte gidiliyor.
*
- Aşının ileride ne yapacağı hiç belli olmaz.
*
- Melih Bulu... Melih Bulu... Melih Bulu...
*
- Aşı olmayanlara kısıtlama önerileri.
ALLAH AŞKINA YAPMAYIN
BİR tahminim var:
Şu anda trafik kazalarının yüzde 75’i, araba kullanırken mesaj okuma çabasından kaynaklanmakta.
Bir veriye dayanmıyorum.
Tahminim bu yönde.
*
Şehirlerarası trafik yoğunluğunun çok arttığı şu günlerde herkese sesleniyorum:
*
Araba kullanırken telefonunuza gelen mesajlara bakmaya çalışmayın. Hatta bırakın elinizden şu telefonu.