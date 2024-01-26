Adaylara şöyle bir bakalım

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EKREM İMAMOĞLU

HENÜZ HAREKETE GEÇMEDİ

GEÇEN seçimdeki avantajlı konumu yok.

İYİ Parti aday çıkardı. Saadet Partisi aday çıkarıyor. DEM’in ne yapacağı tam belli değil.

Fakat yine de seçimin iddialı adayı.

Gözünün kulağının DEM’de olduğuna bahse girerim ama yemin etmem.

Henüz tam olarak sahaya çıkmadı, harekete geçmedi.

Lansmanı merak ediliyor.

İktidardan kendisine doğrudan yüklenme olmayınca biraz boynu bükük kalmış olabilir.

Murat Kurum’a arada laf sokuşturması galiba bundan.

MURAT KURUM

HIZLI BAŞLADI HIZ KESMEDİ

ADAYLIĞININ ilan edildiği günden beri sokaklarda. Hızlı başladı, hız kesmeden devam ediyor.

Kentli, anlaşılır, sade bir lansman yaptı. Devasa ekranlardaki görseller etkileyiciydi. Proje yağmuru vardı lansmanda.

En önemli iki gündemi:

Deprem ve trafik.

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Polemiğe girmemeye, İmamoğlu dememeye özen gösteriyor. Vaatlerine ağırlık veriyor.

Şu ana kadar bir falso vermedi.

BUĞRA KAVUNCU

KAFTANCIOĞLU’SUZ İLK SEÇİMİ

BİZ onu hep Canan Kaftancıoğlu ile yan yana gördük.

Dava birliği, amaç birliği, hedef birliği vardı aralarında.

Ama şimdi şenlik dağıldı, bir acı yel kaldı bahçede yalnız.

Ve şimdi tek başına.

Bu sefer daha milli, daha yerli, daha dini bir portre çizecek galiba.

CHP yükünü sırtından atmış gibi bir eda.

İYİ Parti oyları İmamoğlu’na gitmesin diye uğraşacak.

Başarısı buna göre ölçülecek.

AZMİ KARAMAHMUTOĞLU

ZAFER PARTİSİ’NİN ADAYI

YENİ bir aktör. Yeni bir aday.

İmamoğlu yanlıları diyorlar ki: “Bizim kesimden oy alamaz, Cumhur İttifakı’ndan alır”.

Kurum yanlıları diyorlar ki:

“Bizden oy alamaz, İmamoğlu’nun oylarını tırtıklar”.

Bakalım hangisinin dediği doğru çıkacak.

Oflu olmasına dikkat!

ANKARA ADAYLARI

TURGUT ALTINOK

SEÇİME ACAYİP ASILIYOR

BEŞ yıl boyunca Ankara’ya pek bir şey yapılmadığını yüksek sesle dile getirmeye başladı.

Doğrudan Yavaş’ı hedef almıyor. Ancak önümüzdeki süreç içinde doğrudan Yavaş’a yüklenip yüklenmeyeceği belirsiz.

O da Kurum gibi sokaklarda.

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Çok geziyor, çok temas kuruyor, çok çabalıyor, çok asılıyor, çok istekli.

Ankara’nın kendine özgü yerel yapısını iyi kavramış bir isim. Çok ciddi bir Ankara deneyimi var.

Bir kez daha söylüyorum:

Yabana atmamakta fayda var.

MANSUR YAVAŞ

YİNE SESSİZ, YİNE SEDASIZ

BİR Mansur Yavaş efsanesinin oluştuğuna inanıyor ve bu efsaneyi zedelemekten kaçınıyor.

Susması bu yüzden. Sessizliği bu yüzden. Pek etrafta görünmemesi bu yüzden. Dikkat çekmeme çabası bu yüzden.

Seçime kadar bunu sürdürebilir mi?

Bilmiyorum.

CHP markasını kullanmaktan kaçındığına dair işaretler var.

Altınok’un milliyetçi yapısının yol açtığı bir durum bu galiba.

Hata yapmadan süreci tamamlamak... En büyük gayesi bu.

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CENGİZ TOPEL YILDIRIM

KILIÇDAROĞLU’NUN DANIŞMANI

“İKİ milliyetçi Ankara için yeter” diye düşünmüş olacak ki İYİ Parti, milliyetçiliğiyle öne çıkmış bir aday çıkarmadı Ankara’da.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olan bir isim olan Cengiz Topel Yıldırım’a yöneldi.

O Cengiz Topel Yıldırım ki...

Her seçimde “CHP’nin adayı olacak. Kemal Bey onu aday gösterecek” denilen bir isimdi.

Ve Yıldırım, şimdi Meral Hanım’ın adayı oldu.

Mansur Yavaş’a giden CHP oylarını tırtıklayabilir mi? Bilmiyorum.

Ankara’daki yarışta etkili olur mu? Onu da bilmiyorum. Bakacağız, yaşayacağız ve göreceğiz.

BUNU YİYEN KALDI MI

ARTIK gelenek haline geldi. Her seçimden önce mutlaka şöyle şeyler söyleniyor:

*

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Bu son seçim. / Köprüden önce son çıkış. / Bunlar kazanırsa bir daha seçim yok. / Kadınlar sokağa çıkamayacak. / Bu sefer rejim değişecek. / Taliban rejimi gelecek.

*

İşte yine bir seçim var. İşte yine aynı terane.

Bakın ne demiş CHP’li Fikri Sağlar:

*

“Bu seçimlerin sonucuna göre Türkiye, İslam Cumhuriyeti’ne dönüşebilir. Bu son çıkış.”

*

Artık bunu kimsenin yemediğini birileri Fikri Bey’e iletebilir mi lütfen.

HER DEPREM OLDUĞUNDA

MALATYA sallandı. Ve her depremde olduğu gibi bu depremde de...

Beni bir telaş aldı. Deprem yeniden bir numaralı gündemim oldu. Naci Görür aklıma geldi. “Kentsel dönüşüm işi ne oldu” sorusunu sordum. “Bizim bina sağlam mı” diye dertlendim.

*

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Çabuk unutacağımdan yüzde yüz eminim. Ta ki bir sonraki sarsıntıya kadar.

İNCİ TANELERİ

DÜN akşam yayınlandı İnci Taneleri.

*

Şu kadarını söyleyeyim:

*

Ben son dönemlerde henüz yayınlanmadan, sadece fragmanlarıyla...

- Bu kadar çok konuşulan.

- Bu kadar çok paylaşılan.

- Bu kadar çok beklenen.

- Bu kadar çok merak edilen.

- Bu kadar çok trend yaratan.

- Bu kadar çok tartışılan.

Bir dizi görmedim, duymadım, bilmiyorum.