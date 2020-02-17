7 aşamada Ali Koç

Bu aşama artık pek hatırlanmıyor bile.
İKİNCİ AŞAMA:
“Yenidir, tecrübesizdir, biraz deneyim kazanmasına izin verelim, acımasız olmayalım şimdi o kadar, idare edelim” aşaması.
*
Bu aşama da çoktaaan geçildi.
ÜÇÜNCÜ AŞAMA:
“Dur bakalım, galiba bir şeyler yapacak... Acayip transferler yapacak galiba... İyi bir hoca bulacak galiba” aşaması.
*
Biraz uzun sürse de bu “galiba” aşaması da geçildi.
DÖRDÜNCÜ AŞAMA:
“Borçları temizliyor, yeni bir üslup geliştiriyor. Takıma kaynak buluyor. Elinden geleni yapıyor. Barışçıl bir üslubu var” aşaması.
*
Bu aşama da hızlıca geçildi.
BEŞİNCİ AŞAMA:
“Yahu bu Ali Koç’tan bize pek hayır yok galiba... Yahu bu Ali Koç’un vizyonu mizyonu hikâyeymiş kardeşim” aşaması.
*
Bu aşama da bir süre sonra unutulup geçildi.
ALTINCI AŞAMA:
Ali Koç’un “Devlet bize karşı, hükümet bize karşı” falan diyerek... Kendisine yönelebilecek eleştirilerden yırtmak için hayali düşmanlar yaratma aşaması.
*
Son Ankaragücü mağlubiyetiyle bu aşamanın da sonuna geldik.
YEDİNCİ AŞAMA:
“Ah Aziz Yıldırım ah, kıymetini bilemedik. Denizleri aş da gel kurbanın olalım... Kurtar bizi ne olur şundan” aşaması.
*
Şu anda bu aşamadayız.
AÇILIŞ DUASINI BİLMEYEN İLAHİYAT PROFESÖRÜ
ÇORUM’da bir işyerinin açılışı yapılıyor.
Siyasetçiler, şehrin önemli isimleri oradalar.
Açılışa katılanlar arasında bulunan ilahiyat profesörüne “Hocam, bir açılış duası yapın lütfen” deniliyor.
O da “Ben açılış duası bilmiyorum” diyor ve bereketli olsun temennisiyle kurdeleyi kesiyor.
*
Bu olaydan yola çıkılarak...
“Yuh! Profesör olmuş ama dua bilmiyor” falan diye yorumlar yapıldı.
*
Arkadaşlar!
İlahiyat profesörünün “Bilmiyorum” dediği dua, “açılış duası”dır.
Azıcık din bilgimle ben bile biliyorum:
İslam’da “açılış duası”, “kapanış duası”, “ayak bastı duası”, “siftah duası” falan diye standart dualar yok!
İlahiyat profesörü “Bilmiyorum” derken işte buna işaret ediyor.
*
“Biliyorum” diyerek bir “açılış duası” yapsaydı...
Asıl o zaman “Profesör olmuş ama olmayan duayı uyduruyor” diye yorumların hedefi olmalıydı.
SIKIYSA YAPSINLAR BAKALIM DARBE
- Vatandaşın hiçbir yerden işaret beklemeden, sağa sola bakmadan anında meydanları doldurmalarını göze alıyorlarsa...
*
- Başörtülü ve başı açık hanımefendilerin kocaman kamyonlara doluşup karşılarına çıkmalarını göze alıyorlarsa...
*
- Evlerinden fırlayıp kurşunlara göğüslerini siper eden ve ölümüne karşı koyan yiğitlerin kalkışmalarını göze alıyorlarsa...
*
- Bütün siyasi partilerin anında birleşip, Meclis’te nöbete geçip “Geçit yok” diye karşılarına dikilmelerini göze alıyorlarsa...
*
- Bu ülkenin ordusundan çıkacak Ömer Halisdemir gibi daha nice kahramanın şanlı direnişini göze alıyorlarsa...
*
- Atatürkçüsü, milliyetçisi, muhafazakârı, solcusu... Bir milletin bütün ihtilafları bir tarafa bırakıp birleşmelerini göze alıyorlarsa...
*
Yapsınlar darbeyi de görsünler günlerini!
YİĞİT AKSAKOĞLU İÇİN ADALET ARIYORUZ
GEZİ/Kavala dosyasında yargılanan sanıklardan biri de Yiğit Aksakoğlu... Aksakoğlu, bu davadan 221 gün tutuklu kaldı. Suç vasfının değişme olasılığı nedeniyle ilk duruşmada tahliye edildi. Şimdi savcı, bir kez daha TCK 312’de düzenlenen darbe suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet istiyor. Yarın duruşması var.
*
Yiğit Aksakoğlu kim? Hollanda merkezli 0-3 yaş çocukluk dönemi üzerine çalışan bir vakfın Türkiye temsilcisi... Bu kapsamda Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’le çalışmış, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hasan Keskin’le çalışmış. Uzun dönem AK Partili Beyoğlu Belediyesi ile çalışmış. Bu başkanlar kendisini bilip tanıyorlar. Hükümet devirme işlerine bulaşacak biri değil Yiğit.
*
Bir şey daha var: Yiğit’e yönelik suçlamanın dayanağı, FETÖ’cü polislerin yazdığı polis fezlekesi. Fezlekeyi yazan polis müdürü Nazmi Ardıç ise FETÖ’den tutuklu...
*
Kısacası herkes gibi ben de Yiğit Aksakoğlu için adalet istiyorum.
KONUŞMAKTAN KEYİF ALDIĞIM KONULAR
- Sağlık durumumla ilgili detaylı analizler...
*
- Sigaranın fıkhi hükmü konusundaki tartışmalar...
*
- Yozgat’ın Anadolu coğrafyasındaki eşsiz mana ve önemi...
*
- CHP’li belediye başkanlarına dair ilginç tevatürler...
*
- Şu sıralar yurtdışında hangi şehre gidilir temalı boş muhabbetler...
*
- ABD’nin Rusya’dan bizi uzaklaştırmak için yaptığı şirinlikler...
*
- Muharrem İnce’nin politik geleceği...
7 aşamada Ali Koç
BİRİNCİ AŞAMA: “Çok vizyoner bir başkanımız var... Acayip bir vizyon getirecek takıma... Çok umutluyuz çok” aşaması.
Bu aşama artık pek hatırlanmıyor bile.
İKİNCİ AŞAMA:
“Yenidir, tecrübesizdir, biraz deneyim kazanmasına izin verelim, acımasız olmayalım şimdi o kadar, idare edelim” aşaması.
*
Bu aşama da çoktaaan geçildi.
ÜÇÜNCÜ AŞAMA:
“Dur bakalım, galiba bir şeyler yapacak... Acayip transferler yapacak galiba... İyi bir hoca bulacak galiba” aşaması.
*
Biraz uzun sürse de bu “galiba” aşaması da geçildi.
DÖRDÜNCÜ AŞAMA:
“Borçları temizliyor, yeni bir üslup geliştiriyor. Takıma kaynak buluyor. Elinden geleni yapıyor. Barışçıl bir üslubu var” aşaması.
*
Bu aşama da hızlıca geçildi.
BEŞİNCİ AŞAMA:
“Yahu bu Ali Koç’tan bize pek hayır yok galiba... Yahu bu Ali Koç’un vizyonu mizyonu hikâyeymiş kardeşim” aşaması.
*
Bu aşama da bir süre sonra unutulup geçildi.
ALTINCI AŞAMA:
Ali Koç’un “Devlet bize karşı, hükümet bize karşı” falan diyerek... Kendisine yönelebilecek eleştirilerden yırtmak için hayali düşmanlar yaratma aşaması.
*
Son Ankaragücü mağlubiyetiyle bu aşamanın da sonuna geldik.
YEDİNCİ AŞAMA:
“Ah Aziz Yıldırım ah, kıymetini bilemedik. Denizleri aş da gel kurbanın olalım... Kurtar bizi ne olur şundan” aşaması.
*
Şu anda bu aşamadayız.
AÇILIŞ DUASINI BİLMEYEN İLAHİYAT PROFESÖRÜ
ÇORUM’da bir işyerinin açılışı yapılıyor.
Siyasetçiler, şehrin önemli isimleri oradalar.
Açılışa katılanlar arasında bulunan ilahiyat profesörüne “Hocam, bir açılış duası yapın lütfen” deniliyor.
O da “Ben açılış duası bilmiyorum” diyor ve bereketli olsun temennisiyle kurdeleyi kesiyor.
*
Bu olaydan yola çıkılarak...
“Yuh! Profesör olmuş ama dua bilmiyor” falan diye yorumlar yapıldı.
*
Arkadaşlar!
İlahiyat profesörünün “Bilmiyorum” dediği dua, “açılış duası”dır.
Azıcık din bilgimle ben bile biliyorum:
İslam’da “açılış duası”, “kapanış duası”, “ayak bastı duası”, “siftah duası” falan diye standart dualar yok!
İlahiyat profesörü “Bilmiyorum” derken işte buna işaret ediyor.
*
“Biliyorum” diyerek bir “açılış duası” yapsaydı...
Asıl o zaman “Profesör olmuş ama olmayan duayı uyduruyor” diye yorumların hedefi olmalıydı.
SIKIYSA YAPSINLAR BAKALIM DARBE
- Vatandaşın hiçbir yerden işaret beklemeden, sağa sola bakmadan anında meydanları doldurmalarını göze alıyorlarsa...
*
- Başörtülü ve başı açık hanımefendilerin kocaman kamyonlara doluşup karşılarına çıkmalarını göze alıyorlarsa...
*
- Evlerinden fırlayıp kurşunlara göğüslerini siper eden ve ölümüne karşı koyan yiğitlerin kalkışmalarını göze alıyorlarsa...
*
- Bütün siyasi partilerin anında birleşip, Meclis’te nöbete geçip “Geçit yok” diye karşılarına dikilmelerini göze alıyorlarsa...
*
- Bu ülkenin ordusundan çıkacak Ömer Halisdemir gibi daha nice kahramanın şanlı direnişini göze alıyorlarsa...
*
- Atatürkçüsü, milliyetçisi, muhafazakârı, solcusu... Bir milletin bütün ihtilafları bir tarafa bırakıp birleşmelerini göze alıyorlarsa...
*
Yapsınlar darbeyi de görsünler günlerini!
YİĞİT AKSAKOĞLU İÇİN ADALET ARIYORUZ
GEZİ/Kavala dosyasında yargılanan sanıklardan biri de Yiğit Aksakoğlu... Aksakoğlu, bu davadan 221 gün tutuklu kaldı. Suç vasfının değişme olasılığı nedeniyle ilk duruşmada tahliye edildi. Şimdi savcı, bir kez daha TCK 312’de düzenlenen darbe suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet istiyor. Yarın duruşması var.
*
Yiğit Aksakoğlu kim? Hollanda merkezli 0-3 yaş çocukluk dönemi üzerine çalışan bir vakfın Türkiye temsilcisi... Bu kapsamda Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’le çalışmış, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hasan Keskin’le çalışmış. Uzun dönem AK Partili Beyoğlu Belediyesi ile çalışmış. Bu başkanlar kendisini bilip tanıyorlar. Hükümet devirme işlerine bulaşacak biri değil Yiğit.
*
Bir şey daha var: Yiğit’e yönelik suçlamanın dayanağı, FETÖ’cü polislerin yazdığı polis fezlekesi. Fezlekeyi yazan polis müdürü Nazmi Ardıç ise FETÖ’den tutuklu...
*
Kısacası herkes gibi ben de Yiğit Aksakoğlu için adalet istiyorum.
KONUŞMAKTAN KEYİF ALDIĞIM KONULAR
- Sağlık durumumla ilgili detaylı analizler...
*
- Sigaranın fıkhi hükmü konusundaki tartışmalar...
*
- Yozgat’ın Anadolu coğrafyasındaki eşsiz mana ve önemi...
*
- CHP’li belediye başkanlarına dair ilginç tevatürler...
*
- Şu sıralar yurtdışında hangi şehre gidilir temalı boş muhabbetler...
*
- ABD’nin Rusya’dan bizi uzaklaştırmak için yaptığı şirinlikler...
*
- Muharrem İnce’nin politik geleceği...