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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>300 cihatçı palavrası 300 Spartalı’dan esinlenme mi?

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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300 cihatçı palavrası 300 Spartalı’dan esinlenme mi?

3 Ekim 2020

Azerbaycan’a 300 cihatçı gitmiş.

 

Batı basını bunu yazıyor. Macron bunu söylüyor. İçimizden bazıları da buna sarılıyor.

*

“300 cihatçı gitti... Türkiye gönderdi...” deyip duruyorlar.

300 cihatçı palavrası 300 Spartalı’dan esinlenme mi

“300 Spartalı” filminden esinlenmiş olacaklar ki... 

301 değil, 299 değil, tam 300 diyorlar.

*

Akıl yok, mantık yok.

Eğer gram akıl olsa, gram mantık olsa...

Şöyle düşünürler:

*

10 milyonluk Azerbaycan... Ordusunu modernize etmiş... En etkili silahlara sahip... Böyle bir ülkenin 300 cihatçıya ne ihtiyacı olur?

300 cihatçı palavrası 300 Spartalı’dan esinlenme mi

*

Hepsini geçtim.

İlerlemesini sürdüren, sahada üstün olan, rüzgârı arkasına alan Azerbaycan, 300 cihatçı yüzünden uluslararası ortamda kendisini niye zor durumda bıraksın?

*

Vallahi gram akılları yok, billahi gram mantıkları yok.

*

Bazıları “Akılları da var, mantıkları da var. Onlar da biliyorlar söylediklerinin palavra olduğunu. Bilerek yalan söylüyorlar. Adamların derdi Azerbaycan aleyhine propaganda yapmak” diyebilirler.

*

Bu kadar desteksiz sallamaya inanılacağını düşünüyorlarsa...

Aynı şeyi söylemeye devam ederim:

*

Vallahi gram akılları yok, billahi gram mantıkları yok.



KORONA OLMASI TRUMP’A YARAR MI, YARAMAZ MI?

EĞER Amerikan halkı mağduru seviyorsa...

“Vah yazık... Korona olmuş... Vah ki vah... Bari oyumuzu verelim de biraz moral bulsun gariban” der.

Ve olay Trump’a yarar.

300 cihatçı palavrası 300 Spartalı’dan esinlenme mi

*

Eğer Amerikan haklı güç ve kuvvet seviyorsa...

“Bu daha kendine mukayyet olamıyor, bize nasıl mukayyet olacak? Vaka mı, hasta mı, o bile belli değil” der.

Ve olay Trump’a yaramaz.



YÜZDE 49.5 OY ALMIŞ BİR BAŞBAKANMIŞ

AHMET Davutoğlu’nun dilinde sürekli aynı hikâye:

“Ben yüzde 49.5 oy almış bir başbakandım.”

*

O oyun bir analizini yapsak...

Şöyle bir tabloyla karşılaşırız:

*

300 cihatçı palavrası 300 Spartalı’dan esinlenme mi

- Oyun yüzde 75’i Erdoğan’ındır.

- Oyun yüzde 15’i patlayan bombalar yüzündendir.

- Oyun yüzde 9’u muhalefetin beceriksizliğindendir.

*

Kaç etti? Yüzde 99 etti değil mi?

*

Kalan yüzde 1 de Ahmet Davutoğlu’nun oyudur.

Gerçi Davutoğlu’nun oyu anketlerde bu kadar bile çıkmıyor ama neyse neyse...


KEŞKE ‘ERDOĞAN KÜPELİ TUTUKLANSIN’ DENSEYDİ

ERDOĞAN Küpeli diye bir adam vardı.

Bu adam, bir kadını tehdit edip taciz etti.

Bundan dolayı gözaltına alınıp bırakıldı.

*

Sonra? Adam bu sefer başka bir kadını öldürdü, sonra da intihar etti.

*

300 cihatçı palavrası 300 Spartalı’dan esinlenme mi

Eğer ilk vukuatında...

Sosyal medyada “Erdoğan Küpeli tutuklansın” diye bir kampanya yapılsaydı... Ölen kadın, şimdi hayatta olacaktı.

*

Demek ki neymiş?

Falanca tutuklansın” diye sosyal medyada kampanya yapmak, o kadar da kötü, fena, berbat bir şey değilmiş.


İYİ PARTİ’Yİ YÖNETMEK AMMA DA ZORMUŞ

- Çabuk küsüyorlar.

- Hemen alınıyorlar.

- Anında istifa kozuna sarılıyorlar.

- Derhal kamu önünde tartışıyorlar.

- Bir çırpıda kamplara bölünüyorlar.

- Şak diye gözlerini karartıyorlar.

- Küt diye kapılara dayanıyorlar.

*

Sonuç:

İYİ Parti’yi yönetmek, CHP’yi yönetmekten bile daha zor galiba... Meral Hanım’ın işi hiç kolay değil yani.


TİCARİ ZEKÂ

ATATÜRK, İzmir Marşı, Nutuk ticaretine tam gaz devam.

*

Daha önce yazdığı Atatürk kitaplarının kaymağını fazlasıyla yemiş olan yazarımız, yine ortaya çıkmış durumda.

Arkadaş, aynı temalara yaslanarak yeni bir kitap daha yazmış.

*

Tanıtımına da başlamış.

Ama ne tanıtım!

- Bu kitap 12 yılda yazıldı.

- Bunda büyük emek var.

- Bu kitabı yazan kör oldu.

Türü cümlelerle yeni kitabının pazarlamasını yapmaya başlamış bile.

*

Adam olayı çözmüş.

Bakıyor talep var, hemen arz ediyor.

*

Dolayısıyla ben asıl...

Arza değil de talebe odaklanılması gerektiği kanaatindeyim.

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‘Orada ne işimiz var’ sorusunun cevapları

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Eylül 2020
Azerbaycan’da şöyle bir işimiz var:

 

Aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizin topraklarına bir saldırı düzenlendi. Kardeşlerimiz vatan savunmasında. Bizim de onların yanında olmak gibi bir insanlık görevimiz var. İşimiz budur.



*

Libya’da şöyle bir işimiz var:

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Mazlum Azerbaycan’ın yanındayım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Eylül 2020
Bir Azerbaycan duyarlılığım yoktu benim eskiden.

 

Bakü’ye son gittiğimde oluştu bu duyarlılık bende.

Dükkânlarında alışveriş yaptım, sokaklarında dolaştım, insanlarıyla konuştum, havasını kokladım.

*

Ve şunu fark ettim:


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İki adam ve yapılması gereken iki şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Eylül 2020
Birinci adam... Dar paçalı maganda

ÜSTÜ açık arabasını yol kenarına çekmiş. Arabanın önüne oturmuş. Mehter Marşı’nı açmış. Silahı ateşliyor. Silah ateşlenirken de arabada bayrak beliriyor.



*

Bu dar paça pantolonlu magandayla ilgili yapılabilecek iki şey var:

*

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Kobani gözaltıları ve iki soru işareti

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Eylül 2020
Kobani olayları dediğimiz olaylarda...

- 37 kişi öldü.

- 761 kişi yaralandı.

- 131 sokak olayı yaşandı.

- 197 okul yakıldı.

- 269 kamu binası tahrip edildi.

- 731 ev ve işyeri yağmalandı.

- 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

*

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Hasımları gülüyor dostları çıldırıyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Eylül 2020
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre öncesine kadar...

Hasımlarını çıldırtır, dostlarını ise güldürürdü.

*

Fakat bir süredir, hatta uzunca bir süredir tam tersini yapıyor.

Hasımlarını güldürüyor, dostlarını ise çıldırtıyor.

Sadece son birkaç günden üç örnek vereceğim:

*

ÖRNEK BİR:

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Bu tartışmalardan artık bıkmadık mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Eylül 2020
Kemalizm tartışması

Eskiden bir anlamı vardı bu tartışmayı yapmanın.

Çünkü ülkeyi yönetenler, Kemalizm adı altında kafalarına göre dayatmalar yapıyorlardı.

Ama artık kalmadı böyle bir şey.

Buna rağmen ne diye Kemalizm tartışması çıkarılıyor ikide bir?

Görmüyor musunuz?

Milletin canı sıkılıyor bu köhnemiş, miadı dolmuş tartışmadan. Bu denli bayat bir tartışma, nasıl oluyor da bu kadar heyecanla yapılabiliyor?

Yoksa dert Kemalizm falan değil de dikkat çekmek mi?

*

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Halil Sezai’ler, Emrah Serbes’ler falan...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Eylül 2020
Halil Sezai’ler, Emrah Serbes’ler, Ozan Güven’ler, Sermiyan Midyat’lar falan...

Hepsi aynı familyanın mensupları.

*

Nedir bu familyanın özellikleri?

Sayalım:

*

- Yaptıklarının yanlış olduğunu ifade ederken bile kuyruğu dik tutarlar.

*

- Yaptıkları düpedüz magandalıktır ama magandalıklarını bile şık bir pakete sarıp satarlar.

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Sağlık Bakanı Koca’yla İzmir buluşması

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Eylül 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan, “Diyarbakır ve Van’dan sonra şimdi de İzmir’de bölge toplantısı yapıyoruz. İzmir’deki toplantımıza katılır mısınız” mesajını alınca...

Atladım arabaya...

Yeni otoyoldan İzmir’e gittim.

*

İzmir’de Bakan Koca’yla buluşmamızın ilk adresi İzmir Valiliği oldu.

Ben valiliğe gittiğimde Bakan Koca, basın toplantısı yapıyordu.

*

Biraz izledim kendisini.

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Bittin sen Halil Sezai

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Eylül 2020
Sen artık hepimiz tarafından...

“İncir Reçeli” diye oynadığın filmlerle değil, yaşlı bir adama yönelik uyguladığın şiddet görüntüleriyle hatırlanacaksın Halil Sezai.

Sen artık bizim gözümüzde...

“Romantik şarkılar söyleyen, ıssızlığın ortasındaki kentli adam” olmaktan çıkıp “mağara adamının teki” durumuna düştün Halil Sezai.

*

Sen artık hepimiz için...

Sorunlarını kaba kuvvetle çözmeye çalışan, kendine hâkim olamayan, öfkesini kontrol altına alamayan magandanın en önde gidenisin Halil Sezai.

*

Sen artık şu saatten sonra...

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CHP’deki tartışmayla ilgili kapı gibi beş saptama

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Eylül 2020
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Atatürk” demiyormuş, “Mustafa Kemal” diyormuş.

 

Bunun üzerinden bir cayırtı koptu CHP’de. Öyle böyle değil ama...  Büyük... Çok büyük bir cayırtı.

*

CHP’de kopan bu cayırtı üzerine tam beş adet saptamam var:



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Can Dündar, çakma Napolyon’a asker yazıldı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Eylül 2020
Macron’u övmüş Can Dündar.

 

“Şu üniversiteyi bitirdi”, “Şu okulda okudu”, “Felsefe tahsili yaptı”, “Şurada staj yaptı” falan diye...

Ballandırmış da ballandırmış Macron’u.

*

O Macron ki...


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Bu kadarını Napolyon bile başaramazdı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Eylül 2020
Macron, “Biz Türk halkına karşı değiliz Erdoğan’a karşıyız” demişti.

Niye böyle demişti?

Çünkü Erdoğan’ı kafasında “tavizsiz” olarak kodluyordu.



*

Ben de bunun muhalefete verilmiş enfes bir pas olduğunu yazmış, ardından da eklemiştim:

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Macron’dan muhalefete gollük bir pas geldi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Eylül 2020
Macron şöyle demiş:

 

“Türkiye başka, Erdoğan başka... Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan’a karşı sert olmalıyız. Erdoğan hükümeti, kabul edilemez davranışlarda bulunuyor.”

*

Macron, Erdoğan’a niye karşı?



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Didim’deki tecavüz iddiası yenilir yutulur iddia değil

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Eylül 2020
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili bir iddia yayınlandı dünkü Sabah gazetesinde.

Başkan Atabay’ın beş yıl önce bir kadına tecavüz ettiği öne sürülüyor.

*

İddia sahibi bir kadın...

“Başkan Atabay’dan iş istemeye gittim” diyor. “Atabay bana ‘Daha rahat bir ortamda konuşalım’ dedi” diyor. Kendisini bir çiftliğe götürdüklerini söylüyor. “İşin içinde belediye meclis üyeleri de var” diyor. “Bana alkol içirdiler, uyuşturucu verdiler” diyor.

*

Sonrası?

Korkunç!

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