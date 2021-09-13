“12 Eylül İslamcılığa yol verdi” diye bir balon

Bir yönünde...
Bir hâkimi öldürmüş, sevdiği kadının kafasının üstüne bardak koyup nişan almış, alkollü araç kullanarak bir çocuğun ölümüne neden olmuş... Kısacası şiddete meyyal maço bir adam var.
*
Bir yönünde ise...
Türk sinemasının yüz akı sayılabilecek filmler çekmiş, uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiş, sinemanın yıldızı bir sanatçı var.
*
Bu
Çok saçma! Çok komik!
Çok kibirli! Çok tatsız!
Çok anlamsız! Çok ilkel!
Çok gereksiz! Çok bayat!
“Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.”
Bu açıklamadan ben şu dört sonucu çıkardım:
*
BİR: Meral Akşener, İmamoğlu’nu övünce, “Akşener, İmamoğlu kartını masaya sürdü” yorumları yapılmıştı. İmamoğlu, bu kıskaçtan kendini kurtarmak istiyor.
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İKİ: İmamoğlu, bu açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ben senin önünde engel olmam, sen adaysan benim bir çıkışım olmaz” mesajı veriyor.
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Gönderilirse... Kendisine yüklü miktarda tazminat ödenecek.
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İstifa ederse... Yüklü miktardaki tazminatını alamadan gitmiş olacak.
İşte tam da bu nedenle “Başarısızlık bana aittir” demesine rağmen...
Bırakıp gitmiyor, gidemiyor.
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Şenol Güneş
“Hayat pahalılığına bir çözüm bulunmalı. Marketler ateş pahası. Fiyatlar katlanarak artıyor. Vatandaşın tek derdi bu. Büyüme rakamları güzel ama kimse büyümeye bakmaz. Önümüzdeki seçimi kazanmak için bu soruna acil çözüm bulunmalı.”
*
Çok doğru, çok haklı, çok önemli uyarılar bunlar.
*
Fevzi notları geçti:
*
50’ye yakın kadın, Taliban karşıtı gösteri yapıyor. Silahlı Taliban milisleri, durumdan hoşnut değil. Göstericileri dağıtmaya çalışıyorlar. Fakat kadınlar, milim kıpırdamadan gösterilerine devam ediyor. Ta ki Taliban şiddeti ortaya çıkıncaya kadar.
*
Mitingi aşı karşıtları düzenliyor.
Abdurrahman Dilipak da konuşmacılar arasında.
*
Bu mitingde...
Devasa bir pankart açmak lazım.
Üzerine dev harflerle şunlar yazan bir pankart:
*
-
Bizim memlekette bazıları, “Taliban kafalı tipler geliyor, eyvah bunlar bizi Talibanlaştıracak” diye telaşlanıyorlar.
*
Ben hayatımda bu kadar özgüvensiz bir yaklaşım görmedim.
Taliban korksun, biz niye korkuyoruz ki!
*
Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz.
*
Olsa olsa şöyle şeyler olur:
Tesettürlü bir hanım, Tanju Özcan’a “Başkanım benim bebeğim olmuyor, yardımcı olur musunuz?” demiş. Tanju Özcan da tüp bebekle ilgili bu gayet masum yardım talebini, son derece münasebetsizce yorumlayıp “Hanımefendi, ben size nasıl yardımcı olabilirim?” diye cevaplamış.
Tanju Özcan’ın bu anısını, “Biraz da gülelim eğlenelim” diye anlatması ise işin en mide bulandırıcı tarafı.
*
“Ülkemde mülteci istemiyorum” tavrını, “Mülteciye su bile yok” noktasına kadar taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şöyle seslenmek isterim:
*
“Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de...”
İZMİR MARŞI’NI BİLE KUTUPLAŞMA KONUSU HALİNE GETİRMEK
Bir sonraki 30 Ağustos’ta...
- Ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın.
- Ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin.
*
Çünkü Atatürksüz 30 Ağustos...
- Alparslansız Malazgirt gibidir.
- Osman Beysiz
Ana muhalefet partisinin liderine yönelik sergilenen apaçık bir nezaketsizlik karşısında hepimiz ortaklaşıp “Bu bir nezaketsizliktir” diyemiyoruz.
*
Artık Türkiye’de...
Ana muhalefet lideri, bir yalan haber üzerinden iktidarı sıkıştırmaya çalışıyor. Ve o lider, haberin yalan çıkmasını hiç mesele etmiyor.
*
Artık Türkiye’de...
Şeytanlaştırma tek taraflı işleyen bir mekanizma değil. Bütün taraflar, birbirlerini şeytanlaştırıyor.
*
Klasik köşe yazarlığının en klişeleşmiş cümlelerinden biridir bu.
*
Eski üstatlarımız, nedense yıllık izinlerinin tamamını asla kullanmazlardı.
Mutlaka “bir bölümünü” kullanırlardı.
*
“Üstatlara saygı” adına...
Ben de bu klişeyi kullanarak...
Yazılara kısa bir süre ara veriyorum.
Şiir yazardı. Şairdi yani.
Siyasete girdi. Milletvekili oldu.
*
Hiç unutmuyorum:
Bir sohbet sırasında bir trafik polisiyle yaşadığı bir olayı anlatmıştı.
- Kadınlar sokağa çıkmalı mı, çıkmamalı mı?
- Kadınlar sosyal hayata karışmalı mı, karışmamalı mı?
- Kadınlar iş yapmalı mı, yapmamalı mı?
Türü sorulara yanıt arayan Taliban’a verilmiş en güzel cevaptır.
*
Afganistan’da görev yapan bu Türk askeri...
- Sergilediği şefkatle...
- Ortaya koyduğu insanlıkla...
Şunu diyor:
*
- Dini herkes benim gibi yorumlayacak.
- Dinden herkes benim anladığımı anlayacak.
- Benim dinden çıkardığım kurallara herkes uyacak.
- Dini başka türlü yorumlamak yasak.
*
Laiklik
ÇİN GÖRÜŞÜYOR: Sıfır çekinceyle hareket ediyorlar. Çıkarlarına bakıyorlar. Vızır vızır görüşüyorlar. Ellerinden gelse Kabil / Pekin arasına metro yaparlar.
*
AVRUPA GÖRÜŞÜYOR: Taliban’la işbirliği kararı alıyorlar. Görüşüyorlar. Kamuoylarını yatıştırmak için ise “İnsan haklarına saygı” şartı koşuyorlar.
*
RUSYA GÖRÜŞÜYOR: Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova’da Taliban heyetini ağırlıyor. Gururla poz vermeler falan. El altından, el üstünden sürekli görüşüyorlar.
*
İRAN GÖRÜŞÜYOR: Anında vaziyet almış durumda. Sünni falan demeden takır takır görüşüyor İran. Saman altından su yürütüyor.
*
Afganistan, tarihte hiçbir zaman doğru dürüst merkezi bir yönetim oluşturamadı. Kabilelerin, dağınık güçlerin itişip kakışmasının coğrafyası oldu hep. Ulus yok ortada. Merkezi yönetim tecrübesi yok. Afgan kimliği yok. Tarihsel deneyim diye bir şey de yok.
*
Türkiye’nin durumu, Afganistan’ın durumuyla kıyas edilemez. Türkiye’nin büyük bir deneyimi var. Bir imparatorluk geçmişi var. Merkezi yönetim tecrübesi çok büyük. İmparatorluktan getirdiği müthiş zengin bir birikim söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti, böyle bir birikime yaslanıyor.
Atatürk’le Taliban’ı kıyaslamak... Her şeyden önce Atatürk’e düpedüz hakaret ve büyük bir saygısızlık. Saçmalamanın daniskası. Absürdlüğün zirve noktası. Böyle bir kıyaslama, Atatürk ve yol arkadaşlarının birikim ve deneyimini aşağılamaktan başka bir anlam taşımaz.
*
Taliban, fukara bir insan kaynağına yaslanıyor. Siyasi kurgusu da alabildiğine fukara... Afganistan’daki kaosa ve içsavaşa karşı, ilkel bir kurguyla verilmiş bir cevaptır Taliban. “İslam’ı sert uygularsak belaları def ederiz” diyen bir sosyolojiye yaslanıyor. İdeolojisi, hedefi, stratejisi bundan ibaret. İlkel bir kurtuluş reçetesiyle hareket ediyor.
*
- SANCI İKİ: İnsanlar, Taliban yönetimi altında yaşamaktansa bir Amerikan kargo uçağının kanadına tutunup yere çakılmayı göze alıyorlar. Barış dini olan İslam’ın Taliban’ın elinde aldığı şekle bakar mısınız? Taliban, bir tür İslam karşıtı propaganda makinesi değilse nedir?
*
- SANCI ÜÇ: Bu insanların çoğu ABD’ye güvendiler. Peki ABD ne yaptı? Ne yapacak? Hepsini sattı. Hiçbirini düşünmedi. Pılısını pırtısını toplayıp olay mahallini terk etti. Olan da bu insancıklara oldu. ABD’nin insancıllığı buraya kadardır. Medeniyetleri batsın.
*
- DOĞRU: Kabil, sıfır dirençle Taliban’a ikram edildi.
*
- YANLIŞ: Taliban, Afganistan’ı teslim aldı.
-
“12 Eylül İslamcılığa yol verdi” diye bir balon
Dün 12 Eylül’ün yıldönümüydü ya...
Şöyle bir baktım ve gördüm ki...
O meşhur “Türkiye’de İslamcılığın yükselişi, 12 Eylül sayesinde gerçekleşti” balonu yine havalandırılıyor.
*
Gelin, bu balona iğne batırmayı deneyelim:
*
Evet, doğrudur.
12 Eylül, “biraz Müslümanlık” istemiştir.
*
Ama nasıl bir Müslümanlık?
12 Eylül’ün istediği Müslümanlık, aşağı yukarı şöyle bir Müslümanlıktır:
*
İdeolojisi Türk / İslam sentezi olacak... Kandil geceleri televizyonda mevlit okunmasına fit olacak... Üniversitelerde başörtüsünün yasak olmasına itiraz etmeyecek... Anti-emperyalizm içermeyecek... İrtica tehlikesinin sürekli diri tutulmasına ses etmeyecek... Anti-komünizmin bayraktarlığını yapacak... Siyaseti belirlemeye kalkışmayacak... İslam’ı da fazla abartmayacak...
*
Yani 12 Eylül, kontrollü bir Müslümanlık istedi ve bunu denedi.
Peki sonuçta ne oldu?
Ortaya 12 Eylül’ün hiç de amaçlamadığı türden bir Müslümanlık çıktı.
*
Eğer bugün iktidarda olanların Müslümanlığına “İslamcılık” deniyorsa...
Bu İslamcılık, 12 Eylülcülerin hiç ama hiç hazzetmedikleri türden bir şeydir.
HÜRRİYET’İN BİR BEKÇİ MURTEZA’SI VAR
Hürriyet’in Faruk Bildirici adlı bir Bekçi Murteza’sı var. Adam kafayı takmış Hürriyet’e... Bir türlü çıkamıyor eski gazetesi Hürriyet’in etkisinden.
*
Simitçi kovalamayı marifet bilen inzibat çavuşu edasıyla hemen her gün bizim gazetede çıkan haberlerle ilgili ipe sapa gelmez raconlar kesiyor.
Alıyor eline gazeteyi, kaldırıyor kaşını, sürekli açık arıyor. Bulamayınca da saptırıp çarpıtıyor.
*
En son dünkü Hürriyet’te yer alan aşı karşıtlarının düzenledikleri mitingle ilgili haberi diline dolamış.
Güya biz aşı karşıtlarının mitinginde dile getirilen safsatalara “ilginç” diyerek mitinge payanda olmuşuz.
*
Peki biz ne yapmışız?
- “Bill Gates bize çip takma’ eylemi” diye başlık atarak mitingle matrak geçmişiz.
- “Aşı karşıtları korona olma pahasına toplandı” diyerek safımızı belli etmişiz.
- “Ölürüz de robot olmayız” mesajını öne çıkararak mitingle kafamızı bulmuşuz.
- “Pes dedirttiler” diye başlık atıp mitinge yönelik yaklaşımımızı ortaya koymuşuz.
Bütün bu ve buna benzer apaçık vurgulara rağmen...
Hürriyet’in Bekçi Murteza’sı haberi beğenmiyor, olmazlanıyor, mızmızlanıyor.
*
Hürriyet’in Bekçi Murteza’sının bir karın ağrısı var ama nedir bilmiyorum.
Kafayı takmış Hürriyet’e. Kompleks yapmış Hürriyet’i.
Bitsin, tükensin istiyor Hürriyet. Bitmeyince, tükenmeyince de... “Dur, ben bir açık bulayım” diye alıyor eline gazeteyi... Bulamayınca da işi hakkaniyetten uzak çarpıtmalara vardırıyor.
*
Bir anti-kahraman olarak Orhan Kemal’in Bekçi Murteza’sı her şeye rağmen bir tarafıyla sevimli bir adamcağızdı. Oysa bizim Bekçi Murteza’mız her tarafıyla son derece sevimsiz, itici ve nobran biri...
Neyse... “Bizim payımıza da bu düştü” diye katlanalım bari.
RESUL TOSUN “YANDIM ALLAH” DİYEREK KAÇAR
Resul Tosun, “Laiklik Anayasa’dan çıkabilir” demiş.
*
Laiklik Anayasa’dan çıksa...
Herhangi bir din yorumu, toplumu esir alsa...
O din yorumundan gayrısına hayat hakkı tanınmasa...
“Yandım Allah” diye kaçacak ilk isim Resul Tosun olur.
*
Sonraki karede ise Resul Tosun’u “Türkiye laik olmalıdır ve laik kalmalıdır” diye slogan atarken görebiliriz.
MEHMET ÖZHASEKİ BAŞI AÇIKLARA BAKMIYOR MU?
Cumhuriyet gazetesinde bir haber başlığı:
“Mehmet Özhaseki: Açık birini gördüğüm zaman bakmıyorum”.
*
Başlığı okuyunca ne anlıyorsunuz?
*
Şunu anlıyorsunuz:
Özhaseki, başı açık kadınlardan o kadar nefret ediyor ki bakmıyor.
*
Ya da şunu:
Özhaseki, başı açık kadınlara bakmanın bile günah olduğunu düşünüyor.
*
Peki ya gerçek?
İkisi de değil! Mehmet Özhaseki’nin söylemek istediğinin başlıkta ifade edilenle uzaktan yakından alakası yok.
*
Cümleleri tam olarak şöyle Özhaseki’nin:
“Başörtülü olarak siz çıktığınızda size de yan yan bakmasınlar, ben de açık birini gördüğümde ona (yan yan) bakmayayım. Zaten bakmıyorum.”
*
Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim: Haber diye size sunulan her cümlenin üstüne hemen atlamayın! Basında artık saptırma, çarpıtma, cımbızlama milli spor olmuş durumda maalesef.
ERKEK YAPINCA... KADIN YAPINCA...
İrem Sak’ın yaşı, sevgilisinin yaşından büyükmüş. Bunu yazıyorlar, çiziyorlar, mesele yapıyorlar.
*
“Erkek yapınca / Kadın yapınca” meselesi vardır ya...
Bu meseledeki en büyük haksızlık kalemlerinin en başında işte bu vardır.
İLAHİ FİKRİ SAĞLAR
Fikri Sağlar, Millet İttifakı’nın adayının özelliklerini 7 maddede özetlemiş:
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BİR: Genç, dinamik olmalı. İKİ: Yeniyi temsil etmeli. ÜÇ: Değişim heyecanı yaratmalı. DÖRT: Herkesten oy alabilmeli. BEŞ: Dürüst, cesur olmalı. ALTI: Demokrasi, barış istemeli. YEDİ: Kibirli, öfkeli olmamalı.
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Şöyle bir durum değerlendirmesi yaptım. Elde ettiğim sonuç şudur:
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Yeniyi temsil eden genç değil. Dürüst olan değişim heyecanı yaratmıyor. Demokrasi ve barış isteyen kibirli mi kibirli. Herkesten oy alabilen cesur değil. Dinamik olan acayip öfkeli.
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Kısacası Fikri Sağlar’ın maddelerini okuduğumdan beri... Doluya koyuyorum almıyor, boşa koyuyorum dolmuyor.
Yaktınız beni Fikri Bey!