Tarihe yolculuk

Odun ateşinde lezzet patlaması
KOLBURANO’S, İzmir Çeşme’nin sessiz sakin eski bir Rum köyü olan Reisdere’de.
Salı hariç hafta içi 18.00-24.00, hafta sonları 15.00-24.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
(Sömestr tatili boyunca açılış saati ise 14.00)
Sadece rezervasyonla çalışıyor.
Restoran DEĞİL meyhane
BU kez son sözümü en baştan söyleyeyim ve yazıma ona göre devam edeyim.
Evet, ‘Neden mi?’
Çünkü burada hem her şey çok taze ve lezzetli, hem fiyatlar inanılmaz uygun, hem de ambiyans müthiş keyifli.
Adı gibi tastamam!
Hatta sahibinin deyişiyle restoran DEĞİL meyhane.
Huzur ve lezzetin buluştuğu yer
HANİ Mevlana demiş ya, “Nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok. Nice elbiseler gördüm içinde insan yok” diye...
İşte, Akın Amca’nın (Kuşcan) da üzerinde öyle şıkır şıkır giysiler yoktu belki, ama o kıyafetlerin içinde kocaman bir yürek, bilge bir adam vardı.
En iyilerini almaya imkanı varken o hep en sadeyi ve gösterişsizi tercih ederdi.
“En büyük ders hayatı öğrenmek” derdi.
“Yaşamayı, insanları, doğayı seviyorum. Sevdikçe de seviliyorum ve mutluluğuma mutluluk katıyorum” diye de eklerdi.
Ayvalık’ın bizi çeken bir başka özelliği ise cıvıl cıvıl restoranları, balık-meze kokuları ve tabii ki eşsiz yerel lezzetleri. Bu hafta Akdeniz ve Girit mutfağının temel özelliklerini yeniliklerle harmanlayan laboratuvar bir mutfak olan ‘Ayna’dayız. Marmara Depremi’nin ardından İstanbul’da artık yaşamak istemeyen bir anne-kızın sağlıklı, çevreci, gösterişsiz, estetik, yalın sofrasındayız.
Ye, iç, otur
AYNA, Cunda Çarşı Caddesi Sahil Yolu’ndaki iki katlı tarihi taş bir binada hizmet veriyor.
Burası, adanın özgün mimarisinin yansıdığı, yüksek tavanlı, sarımsak taşından zemini ve zamanın sanatkar marangozlarının ürettiği incecik ahşap pencere çerçeveleriyle mütevazı bir bina.
Kendisini ifade ettiği şekliyle yeme, içme ve oturma yeri.
Kökenine bakacak olursak pasta aslında insanın ilk ekmeği yapmasıyla ortaya çıkmış. Bal, kuruyemiş ve meyvelerle süslenen ekmeğin zamanla daha çeşitli malzemeler katılarak tatlandırılmasıyla günümüze kadar varlığını sürdürmüş. Bir rivayete göre pastanın yuvarlak oluşu güneşi ve ayı sembolize etmesinden kaynaklanıyor. Yine Antik Yunan’da ilk doğumgünü pastasının ay tanrıçası Artemis için yapıldığına inanılıyor. Bir dönem ulaşılması zor ve pahalı malzemelerden yapıldığı için zengin ailelerin tüketebildiği lezzet olsa da günümüzde doğum günleri ve düğünler başta olmak üzere kahve molalarının, çay saatlerinin en sevilen, en gösterişli yiyeceği olma özelliğini koruyor. Bugün köşemde restoranlara bir es veriyor ve sizleri hamur işi ve tatlılar konusunda uzmanlaşmış bir lezzet durağıyla tanıştırmak istiyorum.
Adı gibi sevimli, tatlı, sevgi dolu
ONLARLA ilk tanışmam Ekim 2020’de tesadüfen oldu.
Hürriyet EGE için ‘Urla Gurme’ ekini hazırlıyorduk.
Bir dost, “Bu çalışmada mutlaka onlar da olmalı” dedi.
Doğrusu ya o söyleyene kadar adlarını duymamıştım.
Neredeyse bin yılı aşkın süredir Anadolu topraklarında yapılan kebabın anavatanı Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz kabul ediliyor. Gaziantep, Şanlıurfa, Adana ve Mersin bu lezzette ilk sıralarda yer alıyor. Bu kentlerin her biri farklı pişirme ve sunma tarzlarına sahip ve yüzyıllardır aralarında tatlı bir rekabet bulunuyor. Adana kebabını diğer kebap türlerinden ayıran en önemli özellik ise üretiminde kullanılan etin doğal ortamda ve kendine has floraya sahip bölge yaylalarında yetiştirilmiş hayvanlardan elde edilmiş olması. Ayrıca üretim tekniği ve de ustalık. Elbette İzmir’de de kebap yiyebileceğiniz bir çok mekan var. Ama biz bugün Urla’da, Kırmızı Ocakbaşı’ndayız...
Kebabın ‘Kırmızı’ hali
DEDİĞİM gibi bugün Urla’dayız.
İzmir’in bu şirin ilçesi, bereketli toprakları, limanı, birbirinden leziz otları, zengin deniz ürünleri, zeytin-zeytinyağı, üzüm bağları, küçükbaş hayvancılığı ve mutfağıyla rengarenk bir mozaik.
Evliya Çelebi’ye göre yeryüzünde eşi benzeri yok.
1974 yılında doğdum.
Önce beni halı fabrikası yaptılar.
Uzun seneler halı üretimine, üretilen halıların yıkanmasına ve satılışına ev sahipliği yaptım.
Halı işi bitince on yıllar boyunca birçok farklı işe, birçok farklı insana kucak açtım.
Sahiplerim de kiracılarım da bana hep iyi baktılar.
Baktılar ama ben yıllar içinde eskidim, döküldüm, yaşlandım.
Çinliler yaşam felsefelerini yemeklerine de yansıtmışlar.
Öyle ki, “Yemeklerle beslenmek ilaçlarla beslenmekten iyidir” diye bir atasözleri bile var.
Bu yüzden de yemeklerinde 5 temel tadı ‘Yin’ ve ‘Yang’ ile tanımlamışlar.
Tatlı, ekşi ve acının ‘Yin’in yineleme özellikleri içerdiğine; tuz ve biberin ise ‘Yang’ın ısıtıcı doğasına sahip olduğuna inanıyorlar.
Buharda pişirilen ‘Yin’ özellikli yiyeceklerin vücudu soğuttuğu, ızgarada pişirilen ‘Yang’ özellikli yiyeceklerinin de vücudu ısıttığı söyleniyor.
Tüm yemeklerde doğal malzemeler, sebzeler kullanılıyor ve çok kısa sürede pişiriliyor.
Bu nedenle çok ama çok sağlıklı bir mutfak.
Ancak toplum olarak yeterince balık yediğimiz söylenemez.
Türkiye’de kişi başına yılda ortalama 6.26 kilogram balık tüketilirken, bu oran Avrupa’da 25 kilo.
Yani Avrupalılar bizden 4 kat daha fazla deniz ürünü yiyor.
Ve tükettikleri 3 balıktan birini bizden satın alıyor.
Oysa uzmanlar neden balık yememiz gerektiğini şu 10 başlık altında özetliyor:
* Bağışıklık sistemini koruyor.
* Omega3 deposu.
SİZ bakmayın benim minyon olduğuma...
Yemek yapmayı da, yemeyi de severim.
Gerçi iş tempom nedeniyle uzun zamandır mutfağa girdiğim söylenemez ama özellikle köfte ve karnıyarıkta iddialıyım.
Tabii bir de her Türk erkeği gibi mangalı kimselere bırakmam.
Çok yemem, farklı lezzetleri minik minik tadıp deneyimlemeyi tercih ederim.
Mekan konusunda müdavimi olduklarım bulunmakla birlikte yeni yerler keşfetmeyi de severim.
Üstelik, davetli olarak katılıp ağırlandığınız bir organizasyonu kaleme almamak mümkün mü?
Tabii ki hayır!
Peki, neresinden başlamalı?
Öncelikle, bir organizasyonu 16 yıldır kesintisiz (geçen seneki zorunlu pandemi molası hariç) sürdürmek çok büyük bir başarı.
O nedenle ilk günden bu yana emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
‘Bilge ağacın altında, Ayvalık UNESCO yolunda’ temasıyla 4 gün boyunca Ayvalık’ın farklı noktalarında sempozyumdan panele, hasattan zeytinyağı tadımına, fotoğraf sergisinden konsere, tiyatrodan halk oyunlarına kadar birçok etkinliğe imza atıldı.
O anlamda dolu dolu geçen bir etkinlik oldu.
Bir haftayı aşkın süredir Ege ve Akdeniz alev alev...
Yangınların biri bitiyor, biri başlıyor...
Yanan sadece ormanlar değil...
9 canımızı kaybettik...
Hayvanlar, bitki örtüsü, toprak, börtü böcek, mahalleler, evler, tesisler, arabalar, anılar vs. de kızıl kabusun pençesinde...
O cennetten farksız yerler şimdi kapkara...
Adeta külden bir örtünün altında...
Ne yazık ki hayır!
Sevimli dostlara eziyet hız kesmeden sürüyor.
Bu hafta başında iki olay birden yaşandı.
Kaçıranlar için özetleyeyim:
Muğla Menteşe’de yaşayan F.O., güvercinlerine saldırdığı gerekçesiyle kendisine ait ‘Foks’ isimli av köpeğine pompalı tüfekle ateş etti.
Ön bacaklarından yaralanan can dost, hemen ameliyata alındı ama kurtarılamadı.
Operasyonu yapan veteriner hekimin, “Aşırı kan kaybı vardı. Sağ ön bacak kopma aşamasındaydı. Sol bacağında parçalı kırık mevcuttu. Ameliyat sırasında kalbi bir kez durdu. Yaşama tekrar döndürdük. Ancak kanamasının fazla olması nedeniyle yaptığımız işlemlerden sonuç alamadık” sözleri bir kez daha yüreklerimizi dağladı.
TEİAŞ, İzmir Bayraklı’da 24.5 metre yüksekliğinde bir trafo yapmak istemişti.
Tam da son depremde yıkılan apartmanların yanı başında...
Mahalleli isyan etmiş, bölgedeki tek yeşil alanın bu şekilde değerlendirilmesine karşı çıkmıştı.
Sivil inisiyatif sesini öyle güçlü duyurmuştu ki, iktidar ve muhalefet milletvekilleri devreye girmek durumunda kalmıştı.
Sonuçta TEİAŞ başka bir yer verilmesi karşılığında tesisin yapımından vazgeçeceğini açıklamıştı.
Doğrusu ya, o gün bu gündür tek çivi de çakmadı.
Ancak, alelacele yapılan ve cezaevini andıran, üstü dikenli tel örgülerle çevrili Çin Seddi görünümlü devasa koruma duvarları ise hala duruyor.
Yine doğru bildiğimi yazmaya, doğruya ‘doğru’, yanlışa ‘yanlış’ demeye devam edeceğim.
Yeri geldiğinde (sınırları aşmayarak) eleştireceğim ki, daha iyisi yapılabilsin.
Tabii kalemim yettiğince ve sizler teveccüh gösterdikçe...
Heybede yazacak çok şey birikti, sırayla başlıyorum izninizle...
İçi boş bültenlere hayır
HER gün onlarca, hatta yüzlerce mail düşüyor e-posta kutularımıza...
14’üncüsünde sanırım sıkıntı yok.
İşin mali süreci ATOLAB üzerinde yürüyor ve kasaya 94 milyon 907 bin 17 TL giriyor.
Belki de ipleri koparma noktasına getiren 15’inci festivalle ilgili gelişmeler ise 9 Temmuz 2019’da ATO Yönetim Kurulu’nda ‘Çeşitli Konular’ başlığında alınan 437 nolu kararla başlıyor.
O gün yapılan toplantıda Ayvalık Uluslararası Hasat Günleri’nde zeytin, zeytinyağı ve turizm komitelerinin birlikte çalışmasına, bunların en kısa zamanda toplanıp bir yol haritası çıkarmasına ve organizasyon komitesi oluşturulmasına karar veriliyor.
Ve bu oybirliğiyle alınıyor.
31 Temmuz 2019’daki ATO Meclisi’nde söz konusu komitede yer alacak 14 isim (ki, bunlara Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Ziraat Odası’nın bildireceği isimlerin de ekleneceği belirtiliyor) belirleniyor.
ATOLAB A.Ş.’den gelen yazıda şöyle diyordu:
“ATOLAB A.Ş.’nin ana gelir kalemi hologram satışından elde edilmektedir. Bu kalemin gelirlerinde zaman içinde gerileme olduğu doğrudur. Bunun sebebi de Ayvalık zeytinyağı coğrafi işareti yönetiminin ve denetiminin, tescil sahibi kuruluşun tek yetkilisi ve hukuki sorumlusu olduğunu söyleyen kişi tarafından düzgün olarak yapılmamasıdır.”
“Sebebi” bölümünden önce ana gelir kalemine bir parantez açmakta fayda var sanırım.
‘GELİR’ KONUSUNA BAKARSAK
Ayvalık’ta yıllardır bu işi yapan üreticilerden öğrendiğim kadarıyla, ilçe sınırlarında 2 milyon zeytin ağacından her yıl ortalama 4 bin 500 ton yağ elde ediliyor. Ki, bunun 3 bin tonu natürel sızma.
Fiyat bugün 27 TL (litrede değil, kilogramda).
Litresi ortalama 45 TL’den satılıyor.
Objektif ve tarafsız yayıncılık gereği bu görüşlere yer verirken birer parantez açarak düşüncelerimi de paylaşmak istiyorum.
“Sayın Adnan Kaya, 16 Ocak’ta ‘Ayvalık’ta neler oluyor?’ başlığıyla yapmış olduğunuz haberi incelemiş bulunmaktayız. Öncelikle belirtmek isteriz ki, Ayvalık Ticaret Odası kayıtlı 11 yönetim kurulu üyemizin 7’si zeytinyağı marka sahibi sektör üyesinden, 4’ü de ticari faaliyette bulunan iş adamlarından oluşmaktadır. Yapmış olduğunuz haberde tarafınıza ulaştırılan birçok hatalı bilgi bulunmaktadır” deniliyor.
Ve şu örnekler veriliyor:
* Ayvalık Ticaret Odası’nın marka tescili hakkında bilgilendirilmediği: ATOLAB A.Ş. yönetim kurulunun, yönetim kurulu başkanı dahil 3 üyesi, Ayvalık Ticaret Odas’nın 7 kişilik yönetim kurulunun üyesidir. ATOLAB A.Ş. yönetim kurulunda alınan kararlar Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nda görüşülmüş, kendilerine konu hakkında sözlü ve yazılı bilgi verilmiştir. Ekte bulunan karar fotokopileri de bunun ispatıdır.
(Bana gönderilen iki karar metni var. Biri 12 Kasım 2019 tarihli. 4’üncü maddede, (aynen) “Ayvalık Sızma Zeytinyağı ATOLAB marka tescilinin alınmasına karar verilmesi. Ayvalık Zeytinyağı ATOLAB marka tescil başvurusunun yapılmasına” diye yazıyor. 20 Mart 2020 tarihli olanın 9’uncu maddesinde ise, (aynen) “Türk Patent Enstitüsü’ne ATOLAB adı ile zeytinyağı marka tescili için yapılan başvuru hakkında bilgi verildi” cümlesi yer alıyor. İlkinin en üstünde, (aynen) “ATO Laboratuvar Hizmetleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı”, ikincisinin en üstünde de, (aynen) “ATO Laboratuvar A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı” ibareleri mevcut. Yani bilgilendirme ATO Yönetim Kurulu’na veya ATO Meclisi’ne değil, ATOLAB Yönetim Kurulu’na yapılmış. ATOLAB Yönetim Kurulu’nun aldığı kararın zaten imzaları ve bilgileri olması gereken ATOLAB Yönetim Kurulu üyelerine yapılmasını pek anlayamadım. Acaba alınan kararlar ve yapılan işlerden üyelerin de mi sonradan haberi oldu?)
* Zeytinyağı marka tescili yapıldığı: ATOLAB A.Ş. ekte yer alan TÜRK Patent Kurumu’nun tescil beyanında görüldüğü üzere kendi şirket adını ve logosunu tescil ettirmiştir.
(Buna dair gönderilen belgede başvuru tarihinin 13 Mayıs 2020, tescil tarihinin 11 Aralık 2020, tescil yayın bülten tarihinin 29 Ocak 2021, marka adının ATO Zeytinyağı Analiz Laboratuvarı olduğu görülüyor. Eğer yazım bir kez daha dikkatlice okunursa ATOLAB’ın zeytinyağı marka tescili yaptırdığı yönünde bir ibare olmadığı açık.)
Her iki yazımda da aynı çatı altında yaşananların Ayvalık’a ve sektöre olumsuz yansıyacağını düşündüğümü ifade ettim.
Konunun bir an önce çözüme kavuşmasını, sağduyunun galip gelmesini dilediğimi aktardım.
“Ama görünen o ki, sosyal medya üzerinden yürüyen bu soğuk savaş kolay kolay bitmeyecek.
Eskilerin deyimiyle bu pilav daha çok su kaldıracak” diye de ekledim.
Nitekim, öyle de oldu.
Haliyle bana da yine yazmak düştü.
Tarihe yolculuk
8 bin 500 yıllık tarihi boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan İzmir, hala o dönemlerin izlerini taşıyan sokaklarıyla da bir cazibe merkezi. Kentin kalbinin attığı Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nin birbirine paralel o daracık sokakları her defasında konuklarını büyülü bir dünyaya götürmeye aday. Sağlı sollu sıralanan binaların büyük çoğunluğu tarih kokuyor. Geçmişte bu evlerde kimler oturmuş, neler yaşanmış, neler konuşulmuş bilinmez ama korunmuş olanların büyük çoğunluğu günümüzde yeme-içme, eğlence dünyasına ev sahipliği yapıyor. Her birinden hayatın döngüsüne paralel müzik, kahkaha ve sohbetler yükseliyor. Bugün Muzaffer İzgü Sokağı’ndayız. Mekanımız, Mandela’s Ubuntu.
Bu mekanın ruhu var
BU hafta sizi adından etkilenip keşfettiğim bir mekana götürmek istiyorum: Mandela’s Ubuntu...
İzmir’de yaşamın aktığı Kıbrıs Şehitleri Caddesi Muzaffer İzgü Sokağı’nda tarihi bir Rum evinde hizmet veren sıra dışı bir yer.
‘Mandela’ bildiğiniz gibi hayatını ayrımcılık, ırkçılık, fakirlik ve eşitsizliği engellemeye adamış Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk siyahi devlet başkanı.
‘Ubuntu’ ise insanların birbirlerine bağlılık ve ilişkilerine odaklanan etik ya da hümanist bir felsefe.
“Ben, biz olduğumuz zaman benim” sloganıyla özdeşleşmiş bir düşünce tarzı.
Zuzu dilinde ‘insanlık’ demek.
Aynı zamanda başkalarına karşı merhametli, şefkatli, iyiliksever olmak demek.
Ünlü din adamı Desmond Tutu’nun tanımlamasıyla Ubuntu’ya inanan bir insan diğerlerine açıktır, olumludur. Diğerleri iyi ve yetenekli olduğunda kendini tehdit altında hissetmez. Onun daha büyük bir bütünün parçası olduğunu bilmekten gelen bir özgüveni vardır. Diğerleri aşağılandığında, küçük düştüğünde, zulme uğradığında ya da ezildiğinde kendini de aşağılanmış hisseder.
İşte sahipleri de, barışın simgesi ‘Nelson Mandela’ ve onun dünya görüşünü oluşturan ‘Ubuntu’dan esinlenerek bu mekanı hayata geçirmişler.
İzmir’in 8 bin 500 yıllık geçmişinde öne çıkan sevgi, saygı, hoşgörü, tevazu, huzur, barış, özgürlük, dayanışma vs. kavramları da yaptıkları bu yatırımda etkili olmuş.
KENDİNİZİ AFRİKA’DA HİSSEDİYORSUNUZ
Dediğim gibi, mekanın bulunduğu yer İzmir’de kültür, sanat ve eğlencenin kalbinin attığı Muzaffer İzgü (ya da Barlar) Sokağı’nda.
Alsancak’ın tam göbeğinde, Kıbrıs Şehitleri’nde.
Karşılıklı tarihi binaların yer aldığı dar ama sevimli bir lokasyonda.
Mandela’s Ubuntu, bir Levanten’e ait 100 yıllık 2 katlı bir Rum evinde hizmet veriyor.
Burası daha önce meyhaneymiş, pandemi döneminde kapanmış.
2021’in Temmuz’unda sihirli dokunuşla farklı bir konseptte yeniden açılmış.
Daha kapıdan içeri girer girmez kendinizi bambaşka bir dünyada hissediyorsunuz.
Duvarlar Afrika’yı yansıtan tablolar, masklar, Mandela’nın fotoğrafları ve özlü sözleriyle dolu.
Çeşitli yerlere serpiştirilmiş objeler göz alıcı.
Hele bir fil kafası var ki etkilenmemek, birlikte fotoğraf çektirmemek mümkün değil.
Mekan gruplara özel düşünülmüş 6 oda, teras, bahçe ve bardan oluşuyor.
Odalar sizi evinizde gibi rahat ve konforlu hissettiriyor.
3’lü ve 2’li deri koltuklar, sandalyeler, orta masa, Kara Kıta’dan görüntüler eşliğinde Afrika müziklerinin yankılandığı televizyon yayını, yine onlarca görsel ve minik heykellerle dolu büyülü bir atmosfer.
HAFTANIN 7 GÜNÜ, 10.00’DAN 03.00’E
300-350 kişi kapasiteli Mandela’s Ubuntu, haftanın 7 günü de açık.
Hizmet saat 10.00’da başlıyor, hafta içi 02.30’a kadar devam ediyor.
Hafta sonu ise kapanış 03.00’ü buluyor.
İnanılmaz bir sirkülasyon var.
Adeta önce gelen yerleri kapıyor.
Gençler burayı çoktan keşfetmiş.
20-35 yaş aralığının neredeyse ikinci adresi olmuş.
İşletme müdürleri Sabri Mert Tuna ve Felat İçen yönetimindeki çalışanlar karınca gibi.
Bitmek tükenmek bilmeyen enerjileri var.
İki kat arası, kapı önü, teras, bahçe arasında adeta mekik dokuyorlar.
Servis onca kalabalığa rağmen inanılmaz hızlı ve kusursuza yakın.
Yoğun tempoya rağmen yüzler hep güleç.
Kuruluş felsefesi olan kokteyl bar ve yemekte iddialı bir mekan burası.
-Kendi ifadeleriyle- İzmir’in en büyük barına sahip işletmede her damak zevkine uygun evrensel kokteyllerin yanında Mandela’s Ubuntu imzalı tatlar da bulunuyor.
İşinin ehli barmenler, bar şefi ve kokteyl danışmanları var.
Bu nedenle diğer mekanlardan farklı olarak yüksek sayıda kokteyl satışları mevcut.
Kesinlikle yapay şurup tatlandırıcı kullanmıyorlar.
Her şey günlük taze meyve-sebzelerden sıkılıyor.
BU MENÜ İZMİR’DE BAŞKA BİR YERDE YOK
Mutfağın başında Mahmut Kaya var.
Tecrübeli, başarılı, işini tutkuyla yapan biri.
16 yıldır sektörün içinde.
Türkiye’nin farklı yerlerinde, marka restoranlarında şeflik yapmış.
Özellikle İtalyan ve Meksika mutfağında uzman bir isim.
Menü; atıştırmalık, burger, bowls, burritos, pizza, makarna, ana yemek ve salatadan oluşuyor.
Let’s free, buffalo wings, parmesan buffalo wings, honey buffalo wings, BBQ buffalo wings, baby artichoke, crispy chicken, çıtır patates, kaşık patates, kajun patates, surumi bruschetta, somonlu bruschetta, avokado bruschetta, patlıcan ve naneli bruschetta, peynir tabağı, çerez ve meyve olmak üzere 17 çeşit atıştırmalık var. (15-80 TL)
Extrame, mac&cheese, dried eat, hoender ve Ubuntu burgerler 42-55 lira aralığında.
Chia, granola, Mecixan ve tahin bowlslar 30-34 TL.
Hoender, Chili con carne, R.I.B’ten oluşan burritosların fiyatı 44-54 lira.
Vier, Bombardier, Eggplant, Bacon, Margarita ve Kalf olmak üzere 6 çeşit pizza mevcut. (52-75 TL)
Makarna olarak 6 alternatif var:
Crispy artichokes, drie kase, super eggplant, smoked meat, tamatie, chicken tortiglioni. (43-52 lira)
Sesame, kaas, caesar, falafel salatalar 32-42 TL etiket taşıyor.
Ana yemekler ise 5 çeşit:
Calf asado, beesbors, African chicken, orange chicken, artic chicken.
TAM 18 SAAT PİŞEN ETTEN ‘CALF ASADO’
Atıştırmalıklarda tavuk kanatları, ev yapımı soğan halkası, çıtır piliç, baby enginar kızartması, bombardier sosis, volcano sos, honey BBQ sostan oluşan ‘Lets fry’ı deneyin derim.
Burger seviyorsanız önerim ‘Ubuntu Burger’... Füme kaburga parçaları, volcano sos, ev yapımı BBQ sos, cheddar sos, kornişon turşu ve parmak patatesten oluşan enfes bir lezzet.
Bowls olarak tavsiyem, yoğurt, süzme yoğurt, chia, çilek, muz, granola, kuru üzüm, çiğ kabak çekirdeği, kurutulmuş aronya meyvesi ve kuru kayısıyı aynı kasede buluşturan ‘Gronala Bowl’.
Tortilla lavaşı, tavuk göğsü parçaları, African sos, salsa sos, cheddar peyniri, jalepeno, Meksika fasulyesi, BBQ sos, patates, volcano sos, sour creamin birleşimi ‘Hoender’, burritos sevenler için iyi bir seçim olabilir.
Siz de benim gibi mozarella peyniri, köz patlıcan, baby enginar ve beyaz peynir seviyorsanız ‘Eggplant Pizzas’ sipariş edebilirsiniz.
Gelelim makarnaya: Karabiberli hindi füme et, krema, labne peyniri, parmesan, iç dolgulu trüf mantarlı tortellini birleşimi ‘smoked meat’ damağınızda lezzet patlaması yaratıyor.
Maskolin, roka, kırmızı ve yeşil biber, baby turp, poloroso, mascarpone peyniri, labne peyniri ve zeytinyağını buluşturan ‘kaas’ ağızlara layık bir salata.
Ana yemekte ise kendi adıma ‘calf asado’yu tek geçiyorum. Smoke fırınında 16-18 saat arası pişen füme dana kaburga, mini maskolin, ev yapımı BBQ sos, Fransız patates püresi, fümelenmiş mısır, mısır ekmeği aklınızı başınızdan almaya aday.
Benzerlerini taklit etmek yerine dekorasyonu, lezzetleri, ambiyansı ve ruhuyla bulunduğu destinasyonda öne çıkan; konuklarına farklı deneyimler yaşatan, aradıkları her şeyi üstün kalitede sunan mekanların sayısının artması dileğiyle...
LEZZET: İyi
LEZZET: İyi
AMBİYANS: Pekiyi
HİZMET: Pekiyi
KALİTE: İyi
FİYAT: İyi
GENEL PUAN: 9