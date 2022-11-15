Soylu neden öyle konuştu, saldırıyı planlayan Ammar kim?

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İstiklal Caddesi’ni kana bulayan sadırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir, ABD’nin koruması altındaki Kobani’de PYD-YPG tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirilmiş. Afrin üzerinden kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapmış.

İstiklal Caddesi’nde patlayan bombanın talimatı yine ABD’nin kontrolündeki Kobani’den verilmiş.

ABD’NİN KORUMASI ALTINDA

Bu Kobani neresi?

PKK’yı biliyoruz ama bu PYD ve YPG hangi örgütler?

PYD-YPG’yi de çok iyi biliyoruz... ABD’nin bütçesinden para ayırıp şimdiye kadar 2 milyar dolar yardım yaptığı, binlerce TIR dolusu silahla donattığı bir örgüt.

Müttefikimiz ABD’nin bayrağının altında yetişen teröristler, İstanbul’da bombalı eylem yaptı. 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 81 kişi yaralandı.

ABD ise basit bir taziye mesajı ile sorumluluğunu unutturma peşinde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taziyelerini reddederek yüzlerine ayna tuttu.

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Mersin’de Tece Polisevi’ne yapılan saldırıdan sonra da ABD, olayda kullanılan silahların seri numaralarını istemişti. Kendisinin verdiği silahların saldırı sırasında kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek için. Mersin saldırısını gerçekleştiren terörist de ABD’nin kontrolündeki Menbiç’ten paramotorla gelmiş, saldırıyı gerçekleştirmişti.

ECRİN’İN SUÇU NEYDİ?

Düşünsenize ABD’de ikiz kuleleri vuran şahıslar başka ülkelerde eğitim alsalar, başka ülkelerden havalandırdıkları uçaklarla ikiz kuleleri vursalar ABD ne yapardı? Hiç ilgisi olmadığı halde Afganistan ve Irak’ı işgal ettiler ya, bir de ilişkileri tespit edilse ne yapacaklarını düşünmek bile istemiyorum.

Ey Amerika, senin Menbiç’te koruyup kolladığın PKK-PYD’li teröristler Mersin’de Tece Karakolu’nda görevli polis memurumuz Sedat Gezer’i şehit etti.

Eğer başarılı olsalardı Polisevi’nde katliam yapacaklardı. Ey Amerika, senin silah ve para desteği verdiğin, eğitimine katkı sağladığın PKK-PYD’li teröristler, İstanbul’da 9 yaşındaki Ecrin’i, babası Mustafa Meydan’ı, Arzu Özsoy ve kızı Yağmur’u, Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara’yı hayattan kopardı.

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Ecrin’in suçu neydi? Bu insanlar arkalarında yetim ve öksüz çocuklar, kocalarını kaybetmiş kadınlar, eşini ve çocuğunu toprağa veren acılı babalar bıraktı.

MESAJ NE?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neden, “Bize verilen mesajı aldık” dedi? O mesaj neydi?

Bakan Soylu dün çok yoğun bir koşturmaca içindeydi. Soramadım ama ben mesajın 2023 seçimleri olduğunu düşünüyorum. ABD-PKK el ele seçim kampanyasını başlattılar.

ASIL ÖNEMLİ İSİM

İçişleri Bakanı Soylu, “Bu yıl sadece 200’e yakın terör olayını engelledik” dedi. Engellenemeyen bir saldırı 6 vatandaşımızın hayatına mal oldu. Ama saldırıyı gerçekleştiren teröristin 10 saat içinde yakalanması, arkasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması açısından çok önemli. Çünkü gözaltına alınanlar arasında bombayı koyan teröristten daha önemli isimler var.

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SURİYELİ BİRİMİ

Bombalı saldırıdan sonra yaşanan teknik takip ve gözaltına alınan şahısların ifadelerinden, Kobani’de PKK-PYD’nin Suriyelilerden oluşan bir yapılanmasının olduğu ortaya çıktı. Bu yeni bir birim. Ben de henüz ismini bilmiyorum. Ama terörist ifadesinde özel istihbarat biriminde eğitim aldığını itiraf ediyor. Zaten hem bombayı bırakan hem eylemi koordine eden şahıs Suriyeli. PKK içinde Suriyeli bir kol var. Geçmişte Suriyeli Behoz Erdal çok etkiliydi. Şimdi ABD’lilerle birlikte çalışan Mazlum Kobani var. Ama sözünü ettiğim birim yeni. Türkiye’den eleman devşirmekte sorunlar yaşayınca Suriyeli network’ünü devreye sokmuşlar. Amerika’nın koruması altındaki Kobani’de Suriyelilerden oluşan birimler oluşturmuşlar.

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TEMMUZ AYINDA GELMİŞ

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı eylemi gerçekleştiren Ahlam Albashir ise Afrin üzerinden B. isimli teröristle karı koca görüntüsü altında, kaçak yollarla temmuz ayında Türkiye’ye gelmiş. Esenler’de Kobanili birisine ait olan tekstil atölyesine yerleştirilmiş. Örgüt Kobani’den Esenler’deki atölyede bir süre muhafaza edilmesi talimatını vermiş. Tekstil atölyesinin sahibini Kobani’den arayıp “İki kişi geliyor. Misafir et” deniliyor. O da, “Evimde misafir edemem. Ancak atölyede misafir ederim” diyor. Saldırıyı planlayan şahıs ise Suriye’den daha önce gelmiş.

Terörist ifadesinde bombayı kendisinin getirmediğini, eylemden önce başka bir kanaldan kendisine ulaştırıldığını söylüyor. Ama eylemi planlayan şahısla birlikte yaşadıkları için bu ne derece doğru bilinmiyor.

ARACI MI

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İstanbul saldırısı önlenemedi ama 24 saat geçmeden bütün bağlantılarının ortaya çıkarılması önemli bir başarı. Sadece İstiklal’deki saldırı değil, PKK-PYD içindeki yeni Suriyeli yapılanması ortaya çıkarılmış oldu.

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist oradan kaçarak bindiği bir taksiyle Esenler’e geliyor. Burada yanına para alıyor. Bir şahıs onu alıp Küçükçekmece’deki eve götürüyor. İstanbul polisi tam 1200 kamera görüntüsünü inceleyip Esenler’i tespit ediyor. Yapılan baskında bir erkek ele geçiriliyor ama terörist kadın bulunamıyor. Şahsın sorgusundan ve teknik takip sonucunda teröristin Küçükçekmece’de olduğu tespit ediliyor. Kolay bir operasyon değil. Ayrıntıya girmeyelim ama bir iki yerde yapılan baskınlar ve takip boş çıkınca moral bozukluğu yaşanıyor fakat sonunda Küçükçekmece’deki evde bir miktar para ve silahla yakalanıyor.

KOBANİ İLE KONUŞMALAR

Olaydan sonra yaşanan teknik takipte Kobani ile konuşmalar tespit ediliyor. Kamışlı’daki merkezden, “Kız önemli değil. Onu infaz edin. Ammar bizim için önemli, Ammar’ı çıkarın” deniliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Örgütün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Ya kattan atın ya kanala atın talimatı var. Teröristi öldürüp tüm network’ü çözmemizi engelleyeceklerdi” demişti.

Bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristi Yunanistan’a kaçırmayı planlıyorlar. Ya orada ya da kaçıramayacaklarını anlarlarsa burada infaz edip bağlantılarının ortaya çıkmasını engellemek istiyorlar. Ama kadın terörist canlı olarak yakalanınca bu plan suya düşüyor.

EYLEMİ PLANLAYAN AMMAR

İstanbul’daki saldırıyı planlayan şahsın ismi ise Ammar Jarkas. Büyük lokma bu. Kamışlı’daki merkezden, “Ammar bizim için önemli. Ammar’ı çıkarın” dedikleri terörist. Örgüt için önemli isim. Terörist kadını Yunanistan’a, Ammar Jarkas’ı ise Bulgaristan’a kaçırmayı planlıyorlar.

Suriye vatandaşı. 1 yıl önce gelmiş İstanbul’a. Kobani ile irtibatı kuran isim. Ammar Jarkas yapılan operasyonla yakalandı, şimdi içeride hesap veriyor.