Seçil Erzan olayında çember daralıyor

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Filmini çeksek gişe rekorları kırar. Ponzi Seçil sinemalarda. Sazan sarmalından sonra literatüre bir de, “Seçil sarmalı” kazandırılmış olur.

Her şey var ama bir şey yok. Adına fon kurulduğu iddia edilen Fatih Terim yok. Tüm bu işlemlerin yürütüldüğü Denizbank yok. Bir de ortada para yok.

Savunma hakkı kutsaldır; o nedenle Denizbank’ın açıklamasını olumlu karşıladım. Ama keşke biraz da özeleştiri yapsalardı.

Seçil Erzan paraların bir kısmını banka içinde alıyor. Bankadan yüksek miktarda paralar çekiliyor, belli bir miktarın üzerinden çekilen paraların takibi olur. Çekilen milyonları kimse sorgulamıyor. Seçil Erzan rotasyona sokulmadan 12 yıl aynı şubede görev yaptırılıyor. Ha bir de olayın ortaya çıkmasından sonra Seçil Erzan’ın sorgulanması var.

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KOLUMA SERUM TAKILDI

Seçil Erzan ifadesinde, “9 Nisan’da beni korumalar eşliğinde Zincirlikuyu’daki Denizbank Genel Müdürlüğü’ne götürdüler. Koluma serumlar takılarak bana bu işi banka dışında yaptım diye söylettirdiler” diyor.

‘KIZIM BİZ SENİ KORURUZ’

Bankanın açıklamasında yer alan, “Hatta bana o kadar iyi davranıyorlardı ki, tam olarak durumun ne olduğunu dahi anlayamamıştım” sözünün hikmeti sonradan anlaşılıyor.

Seçil Erzan, “9 Nisan Pazar günü akşam saatlerinde, bu sefer Hakan Ateş bankaya geldi. Bulunduğumuz toplantı salonuna girerek, ’Kızım biz zaten insanların parasını vereceğiz ama ortada bir enkaz var, kimden ne aldıysan söyle zaten bu bir zimmet değil, zimmet olsa sen yıllarca içeride çürürdün, bu sebeple de kendin banka dışında ne aldıysan onları söyle, sen bizi koru biz de seni koruruz’ dedi” denildiğini anlatıyor.

TERFİ ETTİRMEDİKLERİ KALMIŞ

Bankanın kendini savunmasını anlıyorum. Burada asıl suçlu elbette ki Seçil Erzan. Ama bankanın bu işten zarar görmemek için müthiş bir çaba içinde olduğu anlaşılıyor. Seçil Erzan dediğin kişi bankanın ismini, şubesini, kaşesini, antetli kâğıdını, ikinci müdürünün imzasını, Genel Müdür Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun ismini kullanarak 45 milyon dolarlık bir vurgun yapıyor. Bu ortaya çıkınca bankanın merkezine çağrılıyor. Ona öyle iyi muamele yapılıyor ki bir tek terfi ettirmedikleri kalmış.

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BU TUTANAK NE OLUYOR

Ama diğer yandan da adım adım takip ettirmişler. Polisler Seçil Erzan’ı almaya geldiklerinde şu tutanağı tutuyorlar.

Peki buna ne demeli?

İMPARATORU DEŞİFRE ETTİLER

Fonun adı, “Fatih Terim fonu”.Seçil Erzan, Fatih Terim’in kızı dahil olmak üzere çevresindekileri arayıp yüksek getirisi olan Fatih Terim fonu için para istiyor. Ama günün her saati Terim’in etrafında olanlardan biri, “Senin fona ben de para yatırdım” demiyor. Bu hayatın doğal akışına aykırı. Fatih Terim ne haberim vardı ne para yatırdım diyor. Ama kazın ayağı hiçte öyle değil.

FATİH TERİM’İN EVİNDE

Terim’in eski avukatı ve Seçil Erzan’ın bir dönem sevgilisi olan Candaş Gürol, “Fatih Terim’in evine gittiğimizde bana, Seçil Erzan’ın fonlarına para yatırdığını söyledi. Bununla birlikte, kızı Buse Terim, yeğeni Terim Arcan ve damadı Volkan Bahçekapılı da aynı fona para yatırdığını söyledi” diyor.

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OLAY PATLAK VERDİKTEN SONRA

Candaş Gürol, Seçil Erzan olayı patlak verdikten sonra da Fatih Terim’in evine gitmiş. Evdeki havayı, “Fatih Terim bana bankanın kendisi ile ilgili zarar tespiti yapacağını söyledi. Hatta bana zararını muhasebecisi Nilay ile birlikte kendisinin de araştıracağını söyledi. Zaten aynı gün evde herkes Seçil Erzan’a ne kadar para kaptırdığını söylemeye başladı. Buse Terim, Terim Arıcan, Volkan Bahçekapılı ne kadar para verdiklerini söylediler. Hatta Arda Turan da aynı gün oradaydı ancak muhabbete katılmadı” diye aktarıyor.

TERİM DENİZBANK’TA

Zaten ondan sonra Terim futbolcuları toplayıp Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’e gidiyor. Batan paralarımızı banka ödesin diye baskı yapıyorlar. Terim’in, “Kızım gibi benimsediğim, evimize girip çıkan Erzan’ın yaptıklarını anlamıyorum, kaybım olmakla beraber miktarını bilemiyorum” dediğini Denizbank’ın açıklamasından öğrendik. Denizbank bu açıklamasıyla Fatih Terim’i torbanın içine soktu.

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MAHKEME DE TERİM DEMİŞTİ

Zaten Seçil Erzan mahkemede, “İstediği para çok, çok, çok fazla olmaya başladı. Bana 300 bin dolar ödedi. Ben bir şekilde o parayı devam ettirdim” diyor. Mahkeme başkanı, “Bu 300 bin doları size kim verdi?” diye soruyor. Seçil Erzan, “Bu kişi Fatih Terim’dir” yanıtın veriyor.

E hani Fatih Terim’in hiçbir ilgisi yoktu. Diğerleri Terim’le fon işini hiç konuşmamışlardı?

PARA İSVİÇRE’YE Mİ KAÇIRILDI

ORTADA 45 milyon dolar gibi bir para var. Ama para ortada yok. Şu ana kadar da paranın nerede olduğuna dair bir bilgiye ulaşılamadı. Ben Ali Yörük’ün günlük Bulgaristan’a giriş-çıkış yapmasından dolayı acaba parayı bu ülkeye mi kaçırdılar diye sormuştum.

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Bir gizli tanığa göre ise para İsviçre’ye kaçırılmış.

Bir bankacının eşinin yakını olduğunu söyleyen gizli tanık, Seçil Erzan’ın topladığı paranın üst düzey bir bankacıyla birlikte İsviçre’ye taşındığını idida ediyor. Bu işte aracı olan akrabasının ise kısa sürede zengin olduğunu anlatıyor.

MAHKEME ARAŞTIRIYOR

Şimdi mahkeme, Seçil Erzan’ın yurtdışına çıktığı tarihler ve hangi ülkeye gittiğini araştırıyor. Seçil Erzan’ın birlikte yurtdışına gittikleri üst düzey bankacı kim acaba?

AŞK İDDİASI

PARA var, kadın var, peki aşk olmaz mı? Bu işin içinde aşk da var.

Bir dönem Seçil Erzan’ın yakın dostu olan ama aynı zamanda para kaptıranlardan biri olan Evrim Pınar, bu konuda bir mail atmış: “11.4.2023 tarihinde Seçil Erzan’ın tutuklandığı haberini aldım. 12.4.2023 tarihinde ben Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’e, Seçil Erzan isimli şahsın bahse konu olayların yaşandığı tarihlerde Denizbank’ın üst düzey yöneticilerinden olan O.Ö. ile aralarındaki duygusal ilişki hakkında mail attım” diyor.

İddia bu. Ama Seçil Erzan’ın yurtdışına O.Ö. isimli şahısla gitmediğini öğrendim. Ama Seçil Erzan’ın onun dışında, başka bir üst düzey bankacıyla daha gönül ilişkisi olduğu söyleniyor. Bu konu iddianamede yer aldığı için paylaştık. Yoksa bu onun özel hayatı. Kiminle gönül ilişkisi olduğu konusuna girmem.