OVP’de hedefler rasyonel mi

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Her şey tıkır tıkır işledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam 14.00’te salonda yerini aldı. Program planlandığı saatte sona erdi.

MESAJINI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan salonda sağına Cevdet Yılmaz’ı soluna Mehmet Şimşek’i oturtarak piyasalara mesajını verdi. Ama yetinmedi. Bir de konuşmasında, “Hükümet olarak Orta Vadeli Plan’ın arkasındayız” diyerek bunu pekiştirdi.

UFUK VERİCİYDİ

Cumhurbaşkanı siyasi ve ekonomik olarak güçlü mesajların yer aldığı bir konuşma yaptı. Yeni dönemin ekonomi tercihleriyle örtüşen bir perspektif çizdi. O açıdan Erdoğan’ın konuşması doyurucu ve ufuk vericiydi. Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarına tekrar döneceğim. Bu aşamada Cevdet Yılmaz’ın OVP ile ilgili açıklamalarına değinmek istiyorum.

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YAPISAL REFORM TAKVİMİ

Muhalif ama önemli bir iktisatçı olan Daron Acemoğlu da yapısal reformlara dikkat çekmişti. O nedenle Cevdet Yılmaz’ın, “Bu kez yenilik olarak yapısal reformları içeren bir takvime programımızda yer verdik” açıklamasını ayrıca not ettim. Yapısal reformlar gerekli ama bunun bir takvim dahilinde açıklanması daha yararlı.

ÜÇ HEDEF

Cevdet Yılmaz önce 2024-26 yıllarını esas alan OVP’nin üç ana hedefini açıkladı:

1- Tek haneli enflasyon.

2- Büyüme ve istihdamın devam etmesi.

3- Refah artışı.

NASIL BAŞARILACAK

Peki bunu nasıl başaracaklar?

Cevdet Yılmaz üç başlık halinde cevap verdi.

1- Mali disiplin.(Deprem harcamaları hariç.)

2- Para politikası.

3- Yapısal dönüşümler.

Ben bu yapısal dönüşümlere taktım herhalde. Cevdet Yılmaz yapısal dönüşümleri de 7 temel eksen olarak açıkladı. Bunların ne olduğu haberlerde yer alıyor.

SİHİRLİ İKİ SÖZCÜK

Tekrar Cumhurbaşkanı’nın konuşmasına dönecek olursak Erdoğan’ın ilk sözü güven ve istikrarın sağlanması oldu. İlginçtir, son sözü de güven ve istikrardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle Türkiye’nin siyasi istikrarının nasıl sağlandığına tanıklık edildiğinin altını çizdi. Seçimlerden hemen sonra 1 hafta içinde kabineyi açıklayıp hizmete devam ettiklerini anlattı.

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MUHALEFETE ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı buradan sözü muhalefete getirdi. “Seçimlerin üzerinden geçen 102 güne rağmen birileri hâlâ kavga ve iç çekişmelerinden başını kaldıramazken biz işimizi yapıyoruz” dedi. Erdoğan haksız mı? Seçimlerden bu yana muhalefet cephesinde ne yaşanıyor? Hakaret, ihanet, itiraf ve suçlama. İYİ Partili Adnan Beker’in dediği gibi, “Allah memleketi korumuş”. Cumhurbaşkanı buna rağmen muhalefete çağrı yaptı, “Muhalefetin de geçmiş hatalarından ders alarak OVP gibi ülkemizin hayrına olan işlerde bize destek vermesini bekliyoruz” dedi. Sonuçta muhalefeti toparlama işi de Erdoğan’a kaldı. Ama bu muhalefeti Erdoğan da toparlayamaz.

ALKIŞI NEREDE ALDI

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Erdoğan konuşması sırasında tam 7 yerde alkışlandı. Bunlar demek ki ekonominin can damarıydı:

1- Ekonomik büyümeden kesinlikle taviz vermeyeceğiz.

Alkışlar...

2- Sıkı para politikasının desteğiyle enflasyonu yeniden tek haneye düşürecek, cari işlemler dengesini iyileştireceğiz.

Yine alkışlar...

3- Kişi başına 14 bin 855 dolar yüksek gelir grubuna sahip ülkeler listesine girmeyi hedefliyoruz, öngörüyoruz.

Alkışlar, alkışlar, alkışlar...

4- Ataşehir’i aynı zamanda bizim enerji habımız haline getireceğiz.

Alkışlar, alkışlar, alkışlar ve alkışlar...

5- Cari işlemler açığının yüzde 4’ten yüzde 2’ye inmesini öngörüyoruz. İleride cari işlemler fazlasına da ulaşacağız.

Yine alkışlar.

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6- OVP’de uygulayacağımız politika sepetiyle enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden kaldıracağız.

Enflasyon çok can yakmış olmalı ki burada yoğun alkışlar...

7- Sera organize tarım bölgesi kurulmasına yönelik yatırımları hızlandırıyoruz. Yeni sera kurulumu ile sera yenileme yatırımlarını daha fazla destekliyoruz.

Yine alkışlar.

TÜRKİYE BU HEDEFLERİ AŞAR

Mehmet Şimşek ekonominin dümenine geçerken, “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır” demişti. Bu söz aslında yeni ekonomi politikalarının ruhunu yansıtıyordu. OVP ile ortaya konulan hedeflere de bu gözle baktım. OVP’de enflasyondan büyümeye, istihdamdan milli gelir artışına kadar hedefler rasyoneldi. Hatta biraz fazla rasyonel tutulmuş. Ama ben büyümede Türkiye’nin bu hedefleri aşacağına inanıyorum. Asrın felaketi olan depreme rağmen dünya ortalamasının üzerinde büyüyen Türkiye bu hedefleri aşar.

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ULUSLARARASI YATIRIMCILAR NASIL BULACAK

Ama tabii önemli olan benim gözlemimden ziyade OVP’nin ulusal ve uluslararası yatırımcılar tarafından nasıl bulunduğu. Onu da dikkatli bir gözle izleyeceğim.