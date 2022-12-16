Kılıçdaroğlu geri çekilmiyor

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CHP lideri dün sabah Halk Tv’de İsmail Küçükkaya’nın, ”Bu iş cumhurbaşkanı adaylığını etkilemez mi?” şeklindeki sorusu üzerine, “Etkilemez” diye karşılık verdi. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’yla ilgili değerlendirmesinde ısrarla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yönünü ön plana çıkardı. “Ekrem Bey’i İstanbullulara hizmet etmekten alıkoyamayacaklar” dedi.

ZAMANA YAYACAK

Kılıçdaroğlu’na yakın ekipler, İmamoğlu’yla ilgili duygusal havanın bir müddet sonra dağılacağına işaret ediyorlar. İmamoğlu’nun mağduriyetini siyasi ranta çevirmek için Saraçhane’de toplanma çağrısı yaptığını belirterek, Kılıçdaroğlu’nun 6 liderle birlikte Saraçhane’de toplanma çağrısı yaparak inisiyatifi ele almak için hamle yaptığını belirttiler.

CHP liderinin cumhurbaşkanı adaylığı konusunu zamana yayacağı, böylece Ekrem İmamoğlu’nun mağduriyet havasından cumhurbaşkanı adaylığı çıkarmasını önlemek istediğini ifade ediyorlar.

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Bakalım Kılıçdaroğlu bu hamleyi savuşturmayı başarabilecek mi?

MAĞDUR YARATILDI

Biz muhalefetin cumhurbaşkanı adayının 6’lı masadan çıkacağını zannediyorduk ama mahkeme salonundan tayin edildi. Cumhurbaşkanlığı adaylığında ismi geri plana düşen Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararıyla yeniden denkleme sokuldu. Bir mağdur yaratıldı ve cumhurbaşkanlığı adaylığında önü açılmış oldu. Bu kararla birlikte cumhurbaşkanlığı seçimleri başka bir zemine taşınmış oldu.

Türk halkı mağruru sever. Türk halkı siyasetin yargı üzerinden dizayn edilmesinden memnun olmaz.

Toplum vicdanı rahatsız olur.

Mahkemeler ne karar verirse versin faturayı siyasete keser.

Siyasi yasaklar, parti kapatmalar gibi doğrudan demokrasiye karşı yapılan müdahalede ilkeli bir duruş sergilemek gerekiyor.

KİME YARADI

Eski MİT’çi Mahir Kaynak’ın bir formülü vardı. Bir olay olduğunda, “Kime yaradı?” diye sorardı.

Ekrem İmamoğlu kararını Mahir Kaynak’ın ölçüsüne vurduğumuzda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor?

ERDOĞAN’A YARAR MI

1) Bu karar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaramaz. Çünkü Kılıçdaroğlu ile yarışmak varken mağdur pozisyonunda olan Ekrem İmamoğlu ile mücadele etmek durumunda kalacak.

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KILIÇDAROĞLU’NUN LEHİNE Mİ

2) Kemal Kılıçdaroğlu’na yaramadı. Tam da cumhurbaşkanı adaylığı vizesini cebine koşmuşken, tam da iki belediye başkanımız bir dönem daha ‘belediye başkanlığı’na devam etsin demişken, pat diye bu karar geldi.

Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak getirildiği bir sırada Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da olması ise tüy dikti.

MANSUR YAVAŞ’IN DURUMU

3) Mansur Yavaş’a yaramadı. Meral Akşener’in iki cumhurbaşkanı adayından biriydi. Ama Ekrem İmamoğlu arkasına mağduriyet rüzgârını alıp Meral Akşener desteğini perçinleyince Mansur Yavaş geri plana düştü. Çünkü onun bir mağduriyet hikâyesi oluşmadı.

İMAMOĞLU’NA YARADI

4) Bu karar en çok Ekrem İmamoğlu’na yaradı. Hem de müthiş bir zamanlama ile gelen siyasi yasak onu birden muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adaylığı konumuna taşıdı. Girdiği polemiklerle yıpranması, Kılıçdaroğlu tarafından engellenmesi, Canan Kaftancıoğlu tarafından hakarete maruz kalması bir anda unutuldu. İmamoğlu, Saraçhane’de 6’lı masanın liderlerini arkasına alan bir figüre dönüştü.

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Hani diyorlar ya siyasi mühendislik var diye, bu iş hangi siyasi mühendisliğin ürünüyse, Ekrem İmamoğlu hayatını ortaya koysa bunu başaramazdı.

AKŞENER’İN İŞİNE GELDİ

5) En çok da Meral Akşener’e yaradı. Karar çıkmadan önce İmamoğlu’nun çağrısına uyup Ankara’dan Saraçhane’ye doğru çıktığı yol onu 6’lı masanın doğal lideri konumuna taşıdı. Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da olduğu bir anda Ekrem İmamoğlu’nun yanında olan tek lider olması, Saraçhane’de kürsüye çıkıp konuşma yapması Akşener’i ana muhalefet lideri konumuna yükseltti.

Kılıçdaroğlu da bu tablodan duyduğu rahatsızlığı Davutoğlu beni aradı ama Akşener aramadı diyerek ortaya koydu.

KİM SEVİNDİ KİM ÜZÜLDÜ

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İmamoğlu, Berlin’den dönen Kılıçdaroğlu’nu havalimanında karşıladı./ Akşener, İmamoğlu’na sarılarak destek verdi.



Kim sevindi kim üzüldü, diye uzun uzun analiz etmeye gerek yok. Şimdi size iki fotoğraf karesi bırakacağım. Birinde Ekrem bu iş bitti, biz kazandık diyen Meral Akşener’i, diğerinde ise ben bu işin içinden nasıl çıkarım diye İmamoğlu’na sarılan Kılıçdaroğlu’nu görüyorsunuz.

SARAÇHANE İZLENİMLERİ

Kılıçdaroğlu, Saraçhane’de maddeler halinde konuştuğu için ben de izlenimlerimi maddeler halinde paylaşmak istiyorum.

1) Önce liderlerin meydana gelişi. Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki soğukluk liderlerin meydana gelişi sırasında hissedildi. Her zaman Kılıçdaroğlu’nun yanında yer alan Akşener, en son sırada yürüdü.

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2) Ekrem İmamoğlu, uzun bir konuşma yaptı. İstanbul Belediye Başkanı olarak değil, cumhurbaşkanı adayı havasında konuştu. Yerel seçimler 2024’te ama İmamoğlu, 2023 seçimlerine işaret etti. “2023’te her şey çok güzel olacak” dedi.

3) Farklı bir sunum oldu. Liderleri kürsüye Ekrem İmamoğlu davet etti. O sırada İmamoğlu’nun TV’de spor programı yaptığı görüntüleri geldi gözümün önüne. İmamoğlu, anons yaparken başarılıydı.

4) Kemal Kılıçdaroğlu gergin ve heyecanlıydı. Hatta İmamoğlu’ndan daha gergindi. “Ekrem Başkan hakkında verilen karar bize bir milim geri adım attırmayacaktır” derken kararlıydı.

Ama Ekrem İmamoğlu’nun konumunu yine İstanbul Belediye Başkanı olarak tarif etti. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda en ufak bir imada bulunmadı.

“Hiçbir güç Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul’a hizmet etmekten alıkoyamaz” dedi.

5) Meral Akşener kürsüye coşkulu tezahüratlar arasında geldi. Çünkü meydandakilerin ağırlığı İYİ Partililerdi. Akşener, bir gün önce de Saraçhane’deydi. İmamoğlu’yla ilgili kararla birlikte gösterdiği refleks onu 6’lı masanın doğal liderliğine taşıdı. Akşener de kürsüde onun tadını çıkardı.

İmamoğlu’nu elinden tutup kürsünün önüne getirdi. Alkışladı, meydandakilere alkışlattı. Sonra boynundan çıkardığı atkıyı İmamoğlu’nun boynuna taktı. Adeta “Benim adayım İmamoğlu” dedi. Akşener, atkıyı bir gün önce Kıymet Doğan isimli genç kızın verdiğini anlattı. “Atkıyı Ekrem Başkan’a vereceksin Meral abla, dedi” diye konuştu.

Saraçhane’de Kılıçdaroğlu ne kadar gerginse Meral Akşener o kadar coşkuluydu.