Kemal Bey’i bekliyorum buyursun

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Yok yok sadece kampanyaya dönüşmedi. Yer yer linçe dönüştü. Bunun üzerine Muharrem İnce’yi aradım. Cenazesi vardı. Yalova’da halasının kızının cenazesindeydi. Başsağlığı diledim. Müsait olduğunda ise sorularımı yönelttim. Ben sordum, İnce cevap verdi.

ÇEKİLECEK Mİ

- Çekilmeniz yönünde çağrılar var. Çekilecek misiniz?

İNCE: Solun 1994’teki yerel seçimlerinden bir travması var. İstanbul seçimlerinde Zülfü Livaneli ve İlhan Kesici birbirine yakın oylar aldılar. Erdoğan aradan sıyrıldı, yüzde 25 oyla seçimi kazandı. Ama o yerel seçimdi, bu genel seçim. O futbol maçıydı, bu basket maçı. Birbirine karıştırmamak lazım. Bu bir.

YÜZDE 60’TI

İkincisi ise diyorlar ki Millet İttifakı yüzde 60 alıyor. Bana da yüzde 2-3 veriyorlar. Madem yüzde 60’sınız ben olursam o zaman yüzde 58’le alın.

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CHP’NİN EVLADINA

Üçüncüsü ise Gültekin Uysal’a Temel Karamollaoğlu’na gösterdikleri ilgiyi Davutoğlu’na, Babacan’a gösterdikleri saygıyı CHP’nin çocuğu olan bana göstermiyorlar.

ADAYIM

Ben bu iktidardan memnun değilim ama sizden de memnun değilim. Kardeşim ben siyaset yapmak istiyorum. Peki neden çekileyim siz adayınıza güvenmiyor musunuz? Demokratik bi hak değil mi?

BASKI BUNALTIYOR MU

- Üzerinizde yoğun bir baskı var. Bu sizi bunaltıyor mu?

Hayır hayır. Ben bunalmam. Ben bu seçimdeki kadar bel altı vuruş hiç görmedim.

KILIÇDAROĞLU GELİRSE

- Kemal Bey ziyaretinize gelirse, çekilmenizi müzakere etmek isterse tavrınız ne olur?

Milli Yol, Bağımsız Türkiye’ye gitmişse bize de gelecektir. Bekliyorum. Buyursun.

CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIĞI

- Size cumhurbaşkanı yardımcılığı ya da bakanlık önerilirse tavrınız ne olur?

Bana bir teklif falan yok. Kemal Bey gelirse konuşurum. Ama gazetecilerin yazdığı haberler üzerinden konuşmam. Ben müzakereye açığım.

KEMAL BEY AĞABEYİMDİR

- Kemal Bey’in ziyaretiyle ilgili olarak “Ağabeyimdir, genel başkanlığımı yapmıştır” şeklindeki sözleriniz Kılıçdaroğlu’nun teklifini kabul edeceğiniz şeklinde yorumlandı.

Kemal Bey benden yaşça büyük. Doğrudur, genel başkanlığımı yaptı. Benim ağabeyimdir. Hürmet ederim. Siyaset başka bir şeydir. Uçakta Karayalçın’la karşılaştık. Karayalçın benim genel başkanımdı. İlgilendim, hürmet ettim. Ben CHP kültürü ile yetişmiş bir insanım. Bu insani bir çizgidir.

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‘SÖZDE SANATÇILAR’ SÖZÜNE DÜZELTME

- Sözde sanatçılar diye tepki gösterdiniz. Sanatçılar da size tepki gösterdi. O ifadeniz biraz maksadını aştı mı? Tepkilere ne diyorsunuz?

Düzelteyim, evet biraz maksadını aştı. Fazıl Say’ı keyifle dinlerim. Bizim yüz akımız, bir sanatçımız. Ben onu kastetmedim ama o bana bazı laflar etti. Üstüne alındı ama ben onu kastetmedim. O niye üstüne alındı ki? Ben onu kastetmedim, o üstüne alındı. Sonra video gönderdim ona, bak seni kastetmedim dedim. İzlemem dedi. Tavrı hoş değildi. Sanatçılarımızın gözlerinden öpüyorum. Fazıl Say’ı ayırıyorum. Ama belediye bağlantılı olanlar hariç. Fazıl Say benim videomu izlemeye tenezzül etmemiş ama ben onun konserlerini keyifle dinliyorum. En son Kazdağları’nda dinlemiştim. Buradan Fazıl Say’a selamlarımı iletiyorum.

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YAVUZ AĞIRALİOĞLU KILIÇDAROĞLU’NA OY VERECEK Mİ

YAVUZ Ağıralioğlu, 6’lı Masa’da İYİ Parti’ye pusu kurulduğunu söylemişti.

Terörün gölgesinin düştüğü yerde cumhurbaşkanlığı makamının pay edilmesini doğru bulmuyorum, diye konuştu.

“Çocuk katilini övenle kazanacaksak kaybedelim” dedi.

Ağıralioğlu bu 6’lı Masa’yı ve HDP ile işbirliğini âdeta bombaladıktan sonra Habertürk’te yayına çıktı. Mehmet Akif Ersoy’un Kılıçdaroğlu’na oy verilip verilmeyeceği sorusu üzerine, “Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek” diye yanıt verdi. Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Partilileri incitmemek için bu değerlendirmeyi yaptı ama sözleri, “Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkıyorsun hem de kızgın, kırgın ve küskün de olsa Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söylüyorsun” diye eleştiri konusu oldu.

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SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM

Yavuz Ağıralioğlu bunun üzerine, “Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım” diye tweet attı ama dinleyen oldu mu emin değilim. O nedenle kedisini arayıp sordum.

Partisine karşı olmadığını, partisine yapılanlara karşı çıktığını anlattı. Partili arkadaşlarının hukukunu koruma adına bu değerlendirmeyi yaptığının altını çizdi. İlkeli duruşunu koruduğunu, sözlerinin arkasında durduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini ifade etti.

İYİ Kİ AK PARTİ KURULMUŞ

Başlıktaki sözler Davutoğlu’na ait. Tabii hemen hangi Davutoğlu diyeceksiniz.

“Hayatım CHP zihniyeti ile mücadele içinde geçti” diyen Davutoğlu şimdi CHP Genel Başkanı’nı cumhurbaşkanı seçtirmek için yoğun bir çaba içinde.

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Eğer başarılı olurlarsa Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal sayesinde CHP, 14 Mayıs 1950’den sonra ilk kez bir CHP genel başkanı cumhurbaşkanı olacak. Bu onur Davutoğlu’na yeter.

DOLMABAHÇE’DE

Yukarıdaki söze gelirsek Davutoğlu, 1 Kasım seçimlerine giderken Dolmabahçe’deki başbakanlık ofisinde STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya gelmişti.

Toplantıya 105 kişi katılmış, 7 kişi söz alıp konuşmuş. Konuşmacılar, AK Parti iktidarında başörtüsü sorununun çözüldüğünü, askeri vesayetin geriletildiğini, Kürt sorununun önündeki engellerin kaldırıldığını, ‘28 Şubatçılar’dan hesap sorulduğunu belirterek iktidara teşekkür ediyor.

ELLERİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN

Davutoğlu, yapılan değerlendirmelerden dolayı memnun kalıyor. “Ellerimizi vicdanımıza koyalım. AK Parti’yi kurmadan önce ne yapmamız gerekirdi diye sorulsa, bu 105 kişi bunları alt alta yazıp bir liste yapsaydı ancak bunlar yapılabilirdi. Düşünüyorum da daha başka ne yapabilirdik? İyi ki AK Parti kurulmuş” diyor.

Tabii iktidardan muhalefete geçince roller değişiyor.