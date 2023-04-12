Kamuya işe alımlarda mülakat kaldırılacak

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18 yaşındaki Nisa Alptekin’in milletvekili adayı olması örneğinden de anlaşılacağı gibi, bu seçimlere gençlerin seçimi denildiği için, 6 milyon sandık başına gideceği için, AK Parti’nin seçim beyannamesinden kamuya alımlarda mülakatın kaldırılacağı bölümü seçtim. Sadece kamuya alımlarda değil, aynı zamanda ilk atamalarda da KPSS puanı esas alınacak.

HEMEN ŞİMDİ

Adalet duygusunun yerleşmesi açısından bu önemli bir adım. Gençlerin torpilim olmadan da işe girebilirim duygusunu yaşaması açısından yerinde bir vaat olmuş. AK Parti’nin seçim sloganından esinlenerek, “Gençler için hemen şimdi” diyorum. Seçim sonrasını beklemeye gerek yok.

CANLI VE KALABALIKTI

AK Parti’nin milletvekili adaylarının tanıtıldığı ve seçim beyannamesinin açıklandığı toplantıya gelince, depremin burukluğuna ve ramazana rağmen çok canlı ve kalabalık bir toplantı izledik. Salonun içi kadar dışı da doluydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girmeden önce dışarıda kısa bir konuşma yaptı.

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Salonun ortası milletvekillerine ve adaylara ayrılmıştı. Tribünleri dolduran partililer ise milletvekili adaylarından daha heyecanlıydı. Seçim kampanyalarını yürüten reklam şirketlerine taş çıkartacak pankartlar hazırlamışlardı. Kıpır kıpırlardı. Erdoğan’ın konuşması süresince hiç susmadılar, sürekli olarak tezahürat yaptılar.

BAKANLARA İLGİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girmeden önce bakanlar televizyonların canlı yayınlarına konuk oldular. Murat Kurum, Süleyman Soylu ve Vahit Kirişçi’yi tribünlere davet eden partililer bol bol selfie çektirdiler. AK Parti toplantılarında milliyetçi-muhafazakâr ton giderek artıyor. Bu kez de bayrak vurgusu çok ön plandaydı. “Bayrağı elden bırakma, duayı dilden bırakma” dizeleri sık sık kullanıldı.

GENÇLER

AK Parti listelerindeki yenileşme salona da yansımıştı. Gençler ve kadınlar ağırlıklıydı. Üç dönem kuralı nedeniyle AK Parti’nin ağır topları listelerde yer almadı. Ancak listelere giremeseler de salondaydılar, çıktıkları canlı yayınlarda dava vurgusunu ön plana çıkardılar. AK Parti, kadrolarının yüzde 65’ini yeniledi ama bir kriz yaşanmadı.

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Muhalefet cumhurbaşkanı adayı belirleyecek, kriz patlak veriyor; milletvekili listesi yapacak, kriz yaşanıyor. Vatandaş yarın bunlar seçimi kazansa ülkeyi bir krizden diğerine sürükler diye bakmaz mı? Güven krizine neden olmaz mı?

ERDOĞAN’IN PERFORMANSI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir hitabet ustası. Meydanlara, salonlara hâkimiyetine denecek yoktur. Kürsüye çıktığında salonu hemen avucunun içine aldı. Konuşması boyunca da bir orkestra şefi gibi yönetti. Tribündekilerle sık sık diyaloğa girdi. “İzmir hazır mıyız? Bursa 14 Mayıs’ta sandıkları patlatmaya hazır mı?” diye sordu. Öyle ki Kocaelispor’un birinciliğini bile sordu. Tribünlerle Erdoğan arasında müthiş bir diyalog kuruldu.

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DOĞRU ZAMAN, DOĞRU ADAM

AK Parti, seçim kampyanyasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üzerine kurmuş. “Doğru zaman, doğru adam” vurgusu o açıdan önemli. “Doğru zaman, doğru lider” de olabilirdi. Türkiye Yüzyılı’nı ise bir gelecek vizyonu olarak ortaya koymuş. Türkiye Yüzyılı adeta bir kızılelma...

MENDERES’TEN ERDOĞAN’A

Tabii söz konusu 14 Mayıs olunca Erdoğan konuşmasına Menderes’le başladı. Menderes, Özal, Erbakan, Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu’ndan Erdoğan’a uzanan bir hat çizdi. “14 Mayıs 1950 seçimlerinde olduğu gibi bu seçimlerde de ‘Yeter, söz de karar da milletindir’ diyeceğiz” diye konuştu.

AYASOFYA’YI UNUTMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında seccade olayına değinmedi. Ama Ayasofya’yı unutmadı. Necip Fazıl’ın Ayasofya’yla ilgili vaadini hatırlatırken sesi titredi. “Ayasofya’yı açmak bize nasip oldu” dedi. Merhum Erbakan da, “Ayasofya’ya vurulan zincirler kırılacak” derdi ama Temel Karamollaoğlu, Ayasofya’nın bir bölümünü turistlere açmaktan söz ediyor.

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DEPREM GERÇEĞİ

AK Parti’nin seçim beyannamelerinin bir özelliği var. Daha sonra hükümet programına dönüşüyor. O nedenle önemsiyorum. Numan Kurtulmuş başkanlığındaki bir heyet, depremle ilgili olarak seçim beyannamesine bir bölüm yazdı. Deprem başta olmak üzere afetlere karşı özel çözümler getirilmiş.

YÜKSEK STANDARTLI DEMOKRASİ

Seçim beyannamesinin bence iddialı taraflarından birini demokrasi başlığı oluşturmuş. “Adalet, demokrasi, insan hak ve hürriyetleri” bölümünün altbaşlıklarını da inceledim. Türkiye’nin çok ihtiyacı olan öneriler yer alıyor.

PARTİ KAPATMAYA MECLİS ONAYI

Partilerle ilgili kapatma davasının açılmasında Meclis onayı şartının getirilmesi... AK Parti bunu anayasa değişikliği olarak önermişti. İlginçtir ki bugün Anayasa Mahkemesi’nde hakkında kapatma davası olan HDP destek vermemişti. Demokrasi bölümünün hazırlanmasında büyük katkısı olan eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CNN TÜRK canlı yayınında sadece kapatma davasının açılması sırasında değil, Anayasa Mahkemesi kapatma kararı verse dahi Meclis onayı olmadan partilerin kapatılmayacağını anlattı.

KÜRTLER

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kürtlere ayrı bir başlık açıp açmayacağı merak konusuydu. Erdoğan, “Bilhassa Kürt kardeşlerimizi ne CHP faşizminin, ne HDP sapkınlığının, ne PKK zulmünün ne de geçmişte acı örnekleri yaşanan baskı düzeninin karanlığına asla teslim etmeyeceğiz” dedi. Bu bir cümle ama aslında AK Parti’nin Kürt sorununun çözümü yolunda hangi odaklara karşı mücadele verdiğinin de bir resmi.

AİLE VURGUSU

Yeniden Refah Partisi ile yapılan işbirliği nedeniyle 6284 sayılı yasa gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aile yapımızı, tüm sapkın akımlardan koruma yanında her türlü maddi-manevi destekle güçlendireceğiz” dedi.

FAİZ VURGUSU YOKTU

Seçim beyannamesinin ekonomiyle ilgili bölümünde eski ekonomi bakanları Lütfü Elvan’ın etkisi ve Mehmet Şimşek’in dokunuşları hissediliyordu. Belli ki seçimlerden sonra piyasa dostu bir ekonomi yönetimine geçilecek. Bunun bir işareti de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz konusuna hiç girmemesiydi. “Nas” dememesiydi.

ÖZGÜRLÜKLER

Aynı zamanda AK Parti milletvekili adayı olan sanatçı Yücel Arzen, sahnede oluşturduğu koreografi ile özgürlük şarkısını söyledi. 15 Temmuz’da darbeyi önleyen, askeri vesate son veren AK Parti’ye özgürlük şarkılarını söylemek yakışıyor.

Aslında bu ülkeye özgürlük şarkıları söylemek çok yakışıyor.