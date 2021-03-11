HDP kapatılacak mı, dokunulmazlıklar ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi reformunu açıklamasından bir süre sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya ilişkin yol haritası ilan edilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Mart’ta İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıklamıştı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 2 hafta içinde eylem planının yol haritasını duyuracaklarını söyledi.
Bunu şunun için ifade ediyorum: Reform paketleri açıklandıktan sonra boşlukta kalmayacak. Zaten önemli olan reformların ekonomide beklenen iyileştirmeleri yapması. Onun için reformların ilan edilmesinden çok daha önemli olan onların uygulanması.
GÜVEN İKLİMİ
Ekonominin temelinde güven ikliminin sağlanması yatıyor. Hangi reformu yaparsanız yapın, hangi önemli kararı alırsanız alın, önemli olan piyasalarda güveni sağlamak. Güven yoksa alınan kararlar, su üzerine yazılan yazıya benziyor. Bu işin püf noktası güven. Ekonomi yönetimi piyasalardan aldığı destekle ve güvenle bir ayağında hukukun, diğer ayağında ise ekonomiyle ilgili reformların yer aldığı bir çalışma ortaya çıktı. 2021’in rotasını ekonomi ve hukukta reformlar belirledi. Bu yılın ikinci çeyreğini ise reformlarla ilgili yasal düzenlemeler belirleyecek.
REFORMUN İKİ AYAĞI
Ekonomi reformunun iki ana başlık üzerine kurulduğu anlaşılıyor.
1-
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin geçen haftaki sürpriz görüşmesi bu beklentiyi güçlendirdi. Çünkü cumhur ittifakında olan MHP, HDP’nin kapatılması için bastırıyor.
MHP’NİN DOSYASI GÜNCELLENDİ
MHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP hakkında kapatma davası açmadığı takdirde HDP’nin kapatılması için başvuruda bulunacağını daha önce açıklamıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın başkanlığında hazırlanan dosya büyük ölçüde tamamlandı. PKK’nın kuruluşundan başlayıp şimdiye kadarki terör eylemlerini içeren dosya, Kobani dosyası eklenerek güncellendi. Erdoğan’ın geçen hafta MHP Lideri’ne yaptığı sürpriz ziyaretin ardından AK Parti’de en yetkili karar organı olan MYK salı günü toplanacak. HDP, dokunulmazlıklar ve yeni anayasa sürecinde kritik kararların alınması gereken bir sürece girildi. O nedenle yarın yapılacak olan AK Parti MYK toplantısında alınan kararlar önemli olacak.
FEZLEKELER TEK TEK İNCELENECEK
HDP’lilerle ilgili Kobani fezlekeleri sorulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Süreç ne ise aynen işleyecektir. Genel Kurul’da da hemen eller iner kalkar” yanıtını vermişti.
Ama bundan HDP’lilerle ilgili tüm dokunulmazlık dosyalarının işleme konulacağı ve hepsinin dokunulmazlığının kaldırılacağı sonucu çıkarılmasın.
Kobani iddianamesi kabul edildiği, Yasin Börü başta olmak üzere 53 vatandaşımız vahşi bir şekilde katledildiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kobani olaylarıyla ilgili ayrı bir hassasiyeti var. Yine de HDP’liler hakkındaki Kobani fezlekeleri de tek tek incelenecek.
KAPATMA VE
Bir de MHP Lideri Bahçeli’nin, “Türkiye bir hukuk devletiyse HDP’nin kapatılması acildir, şarttır. Başka bir isimle tekrardan faaliyette bulunmasına izin verilmemelidir” açıklaması gelince, HDP’nin kapatılması konusu bir anda gündemin üst sıralarına yükseldi.
Burada birbiriyle iç içe ama birbirinden ayrı noktalar var.
1)AK Parti, Kobani soruşturması ile HDP’nin kapatılmasını ayrı tutuyor.
2)Kobani soruşturması kapsamında 9 HDP’linin dokunulmazlığının kaldırılması gündeme geldiğinde AK Parti milletvekilleri “evet” oyu verecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Eller hemen iner kalkar” demişti.
3)HDP Eş Genel başkanı Pervin Buldan’ın durumu farklılık arz ediyor. Buldan, Kobani olaylarının yaşandığı dönemde HDP MYK üyesi değildi.
4)MHP, HDP’nin kapatılmasını istiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kapatma davası açmadığı takdirde MHP, HDP’nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat edecek.
5)Geçmişte kapatma davasına muhatap olmuş bir parti olarak AK Parti, kategorik olarak parti kapatmaya sıcak bakmıyor. HDP’nin kapatılması yönünde bütün şartlar hazır olmasına rağmen AK Parti, HDP’nin kapatılması yönünde harekete geçmedi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Kobani iddianamesini istemesi rutin bir uygulama olarak değerlendiriliyor. HDP’nin kapatılması yönünde bir çalışma başlatılmış değil. Ama şimdiye kadar HDP çizgisinden gelen birçok parti kapatıldığı için HDP hakkında kapatma davası açılması sürpriz olmaz. Ama reform sürecine giren Türkiye açısından olumlu bir gösterge olmayacak.
Hakkında kaset komplosu olduğunu iddia ederek CHP’den istifa eden Denizli milletvekili Teoman Sancar’dan söz ediyorum.
Sancar’ın bana şantaj yapıyorlar diye yaptığı suç duyurusu üzerine Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma açıldı. Bir kişi gözaltına alınıp, sorgulanmaya başladı. Ben işin özel hayatı ilgilendiren kısmıyla ilgili değilim. Ama kaset ve şantaj iddiaları önemli. Hem de çok önemli.
Deniz Baykal bir kaset komplosuyla CHP’nin başından götürüldü. MHP’de bir dönem Genel başkan yardımcıları kaset şantajıyla istifa ettirildi. Onların siyasi bir hedefi vardı. FETÖ tarafından siyaset kasetler üzerinden tanzim edildi. Teoman Sancar’a “kaset şantajı” yapanlar ise 1 milyon dolar para istemiş. Sancar istenen parayı vermeyince Denizli’den Ankara’ya, CHP Genel Merkezi’ne uzanan bir trafik yaşanmış.
ŞANTAJ KASETİ
Dün hakkındaki iddialar nedeniyle CHP’den istifa etmek zorunda kalan Denizli milletvekili Teoman Sancar’la konuştum. Zor bir durumla karşı karşıya olduğu her halinden belliydi. “Çocuklarıma, eşime, anneme, babama, abime psikolojik sıkıntı yaşattılar. Allah kimsenin başına vermesin. Üzüntüm bunun böyle paylaşılmasıdır” dedi. Ama soruşturma açılıp şantaj yapanların yakalanmaya başlanması, ifadelerinde para koparmak amacıyla bu görüntüleri kaydettiklerini itiraf etmeleri onu kısmen rahatlatmış. Soruşturma ile her şeyin daha netleşeceğine inanıyor.
BİR İNSAN BİR KURŞUNLA VURULUR
Teoman Sancar, konuşmamız boyunca ısrarla kendisine şantaj yapan çetenin ağır bir saldırısına maruz kaldığını anlattı.
“Bir insana bir mermiyle vurulur. Bana üçüyle saldırdılar. Ataşehir-Bodrum-Kuşadası ihale yolsuzluğu, ardından bir tecavüz vakası, ardından eşcinsellik. İki buçuk yıldır milletvekili olarak madem böyle bir ilişkilerim vardı da üçünü bir günde mi buldunuz”
Sancar’ın hafta sonu istifası gelince Muharrem İnce’nin kuracağı partiye geçeceği yorumları yapıldı.
Ama ardından kaset, şantaj, eşcinsel ilişki, tecavüz, yolsuzluk iddiaları havalarda uçuşmaya başladı. İddialar üzerine Teoman Sancar’a ulaşmaya çalıştım. Hatta aramakla yetinmeyip mesaj attım. Çünkü iddialar iğrençti ama tek yanlı olarak bunları paylaşmak istemedim. Belli ki ortada iğrenç ötesi bir durum vardı. Ama bu gayri ahlaki bir ilişki mi, yoksa başka bir hesaplaşma mı yaşanıyordu?
KOMPLO SAVUNMASI
Teoman Sancar’dan hâlâ haber bekliyorum. Ama bu arada bir internet sitesine konuşarak kendisine komplo kurulduğunu savundu. “Komplo kuruldu” demesi dahi istifa öncesinde bir şeylerin olduğuna işaret ediyordu.
KILIÇDAROĞLU’NUN TEPKİSİ
Zaten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na iletilince, “Derhal istifa etsin” dediği söyleniyor. CHP’den istifa eden Teoman Sancar’ın “şifrehaber.com” isimli internet sitesine yaptığı açıklamadan bir bölümü paylaşmak istiyorum.
EŞCİNSEL İLİŞKİ İDDİASI SORULMUŞ
Önce Denizli milletvekili
AK Parti reformlarla büyüdü. AK Parti aynı zamanda reformlarla Türkiye’nin önünü açtı. Vesayet kurumlarını reformlar sayesinde geriletti. Darbelerin inşa ettiği militarist sistemden reformların şekillendirdiği Türkiye yürüyüşünü başlattı.
Bu ülkede resmi bayramlardan ve kurtuluş günlerinden daha fazla darbeler, muhtıralar tarihi olduğu hatırlanınca özgürlükler ve reformların Türkiye’nin kutup yıldızı olduğuna inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın İnsan Hakları Eylem Planı’nı, önümüzdeki hafta ise ekonomi reformunu açıklayacak.
Hukuk reformu olmadan yapılacak ekonomi reformunun bir ayağı askıda kalırdı. Çünkü güçlü bir ekonomi için güçlü bir hukuk sistemi gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı hukuk reformu, “özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye” temasını içeriyor. Bir başka deyişle insana dokunan, insan odağı olan reformlar demek daha doğru olur.
Reform paketinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak ama bir de reformların ruh ve felsefesi var. Ne yani, darbelerin ruhu oluyor da reformların olmaz mı?
GÜL: REFORMLAR SÜREKLİLİK GEREKTİRİYOR
Adalet Bakanı
Tüm dünyanın gözü Ermenistan’ın üzerindeyken Paşinyan, parlamentonun önüne giderek kendisini desteklemek üzere toplanan halkın başına geçip yürümeye başladı.
Demokrasi açısından önemli anlardan biriydi. Bu sırada polisin Paşinyan’dan, askerin ise darbecilerden yana olduğu haberleri gelmeye başladı.
Paşinyan bir gün önce “Karabağ savaşında Rus İskender füzelerini kullandık. Ama patlamadı” dediği için darbenin arkasında Rusya’nın olduğu yolunda yorumlar yapıldı.
İLK AÇIKLAMA RUSYA’DAN
İlk açıklama Rusya’dan geldi. Darbecilere güçlü bir destek beklenirken Rusya, “Ermenistan’da yaşananlar endişe verici” diye açıklama yaptı. Ama Rusya, Batılı ülkelere de Ermenistan’ın içişlerine karışmamaları yönünde mesaj vererek, “Yaşananlar Ermenistan’ın iç işi” değerlendirmesinde bulundu. Paşinyan’ın uğruna Azerbaycan’a savaş açtığı Fransa ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler ise sessiz kaldı. Aliyev’in deyimiyle bir kez daha Paşinyan’ın güvendiği dağlara kar yağdı.
Darbeye karşı çıkan ilk ülke Türkiye oldu. Dostunu düşmanını tanıdın mı?
DARBEYE İLK TAVIR TÜRKİYE’DEN
Ermenistan sokaklarında tanklar dolaşmadığı için bir süre darbe mi yoksa muhtıra mı tartışması yaşandı. Karabağ savaşında büyük bir hezimet yaşayan
Alpay’ı Meclis’te görünce, “Sizi yeşil sahalarda çok izledik ama kaleye geçtiğinizi görmemiştik” dedik.
Milli takımın değişmez futbolcuları arasında yer alan Alpay, Altay’da başlayan futbol hayatını Beşiktaş ve Fenerbahçe’den sonra İngiltere Premier takımlarından Aston Villa’da sürdürmüştü. Alpay, Güney Kore, Japonya ve Almanya’da da başarılara imza atmıştı. Sahalarda fırtına gibi esen futbolcularımızdan biriydi.
Dünya üçüncüsü olduğumuz milli takımla kupayı kaldıran futbolcularımız arasında yer alan Alpay, başarılarla dolu bir futbol hayatından sonra yeşil sahalardan siyasete transfer oldu. Şimdi AK Parti İzmir Milletvekili olarak siyasette ter döküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Alpay da her ne kadar siyasette de olsa, futbola olan ilgisini sürdürüyor.
“Cumhurbaşkanımızın futbola ilgisi nedeniyle aramızda özel bir diyalog var” diyor.
Alpay, İzmir’de Göztepe stadyumunun açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Siz spora her türlü desteği veriyorsunuz. Dünya çapında bir başarıyı da bizim size hediye etmemiz gerekiyor” demişti.
Alpay’a sözlerini hatırlatınca, “Futbol oynadığım dönemden birçok arkadaşım şimdi Avrupa’da federasyon başkanlığı ya da teknik direktörlük yapıyorlar. Hepsiyle ilişkilerimi sürdürüyorum. Cumhurbaşkanımızın futbola olan ilgisini takdir ediyorlar” diye konuştu.
SOUTHGATE NE DEDİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerine hazırlayacak kadroların ortaya çıkması açısından bu kongreyi çok önemsedi. Hatta pandemiye rağmen kongrelerin üzerine titredi. Çünkü Erdoğan, 2023 seçimlerini Türkiye’nin kader seçimi olarak görüyor. Büyük kongrede AK Parti kadrolarının önemli ölçüde yenilenmesi bekleniyor.
Ancak AK Parti kongresi yaklaştıkça, bir formül el altından servis edilmeye çalışılıyor. O nedenle bu yazı bir erken yazı olarak kabul edilebilir. AK Parti kongresi yaklaştıkça şu tartışmayı daha sık yapacağımız anlaşılıyor: Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ile AK Parti Genel Başkanlığı’nın bir arada olmasından dolayı memnun olmaması, bu nedenle kongrede genel başkanlıktan ayrılarak AK Parti Genel Başkanlığı’nı güvendiği bir isme bırakacağı şeklindeki iddialar. Bazı isimler de konuşuluyor. Ama o isimlerin bu modelden haberi yok.
GEÇMİŞTE UYGULANDI
Parlamenter sistemin gereği olarak Erdoğan Cumhurbaşkanı olunca partisinden istifa etti. Yeniden servis edilmeye çalışılan bu model, Anayasal zorunluluk gereği uygulandı. Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım dönemleri yaşandı.
ERKEN BİR YAZI
Erken yazı dedim. Çünkü burada Erdoğan’a bir tuzak kurulmak isteniyor. AK Parti, Erdoğan’dan, Erdoğan AK Parti’den koparılmak isteniyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni en çok da partisinin başına geçmek için istedi. Geçmişte Özal ve Demirel’in partilerinden ayrıldıktan sonra yaşananları gördü. Ayrıca parlamenter sistem döneminde bu modeli test etme imkânı buldu. AK Parti Genel Başkanlığı konusunun Erdoğan’ın kırmızı çizgisi olduğunu biliyorum. Bunun doğru olduğuna da inanıyorum. O nedenle sureti haktan görünen bu formülün AK Parti’yi Erdoğan’ın elinden almak için bir tuzak olduğunu düşünüyorum.
MECLİS İLE ANAYASA MAHKEMESİ ARASINDAKİ YETKİ TARTIŞMASIANAYASA Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu’yla ilgili ikinci ihlal kararını Meclis’e göndermesi üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bu şekilde tembihte bulunması, bir nasihatta bulunması, öğüt vermesi Anayasa Mahkemesi’nin çok açık bir yetki aşımıdır” diye tepki göstermişti. Şentop, Anayasa Mahkemesi’ne tavzih yazısı yazacağını belirtmişti.
Anayasa Mahkemesi Başkanı
İki hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a alternatifli bir sunum yapılmış. Erdoğan’ın tercihleri doğrultusunda metin üzerinde çalışmalar yapılıyor. Taslağın son şekli Erdoğan’a sunulup onayı alındıktan sonra MHP’ye götürülecek. Ardından da diğer siyasi partilere sunulacak. MHP ile yapılacak çalışmadan sonra ise Meclis’in gündemine gelecek.
Yukarıda bir cümle ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılan sunumdan söz ettim. Erdoğan, taslak üzerinde önemli değişiklikler yapmış. Şimdi onları paylaşacağım.
DEĞİŞİKLİKLER
1- Seçim barajı yüzde 7: 12 Eylül darbesinin ürünü olan yüzde 10 seçim barajı değişiyor. AK Parti’nin çalışmasında yüzde 7 ve yüzde 5 oranları öne çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılan sunumdan sonra ibre yüzde 7’ye döndü.
2- İttifak barajı olacak mı?
AK Parti’nin çalışmasında seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesi yer alıyor. Bu oranın ittifaklar açısından da geçerli olması düşünülüyor.
MHP ise seçim barajının yüzde 7 ya da 5’e indirilmesi ancak ittifaka giren partiler için seçim barajının yüzde 10, 12 ya da 14 olmasını öneriyor.
TÜRKİYE MİLLETVEKİLLİĞİ PAKETTEN ÇIKTI
Soylu daha önce de “Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün” diye söz vermişti.
Soylu’nun Gara operasyonuyla ilgili konuşmalarında Murat Karayılan’ı hedef göstermesi, “Murat Karayılan Gara’daymış. Operasyondan kısa süre önce orayı terk etmiş” söylentisinin yayılmasına neden oldu. Önemli bir iddia olduğu için araştırdım. Ama doğru çıkmadı. Karayılan ve Cemil Bayık bir süredir Kandil’den başlarını çıkaramıyorlarmış. Daha çok Kandil’in İran kontrolündeki bölgesinde kalmayı tercih ediyorlarmış. İran’ın Gara’ya yaptığımız operasyonu kınaması beni şaşırtmamıştı. Çünkü İran, Cemil Bayık ve Murat Karayılan’ı Türkiye’ye karşı koruyor.
KANDİL’DE
Murat Karayılan Gara’da değilmiş ama PKK’nın Kandil ve Sincar’dan sonra oluşturmak istediği alternatif komuta kontrol merkezi yerle bir edilmiş. PKK yöneticilerinden Duran Kalkan, “Gara operasyonunun temel amacı HPG’nin komuta kontrol merkezini işlemez hale getirmekti. Bu operasyonda temel hedef gerillanın komuta kontrol merkezini etkisiz kılmaktı” demişti. Yeni kurulan telsiz sistemleri ortadan kaldırılmış. “PKK’yı 5 yıl geriletecek bir darbe vuruldu” deniliyor.
PKK, zorla kaçırıp operasyonun başında şehit ettiği 13 sivil vatandaşımızı ise 2 yıldır Gara’da “zindan” adını verdiği yerde tutuyormuş. Bir kez daha şehitlerimizin ruhu şâd olsun.
GARA’YA GİDEN MİLLETVEKİLİİçİşlerİ Bakanı Süleyman Soylu, Gara’ya giden milletvekilinin HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı. Soylu’nun açıklaması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Taşdemir hakkında soruşturma açtı. HDP milletvekili Taşdemir ise “Bunun kocaman bir yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz” dedi. Bu durumda Taşdemir hakkında düzenlenecek olan fezlekeyi görmek gerekecek. Çünkü dokunulmazlığının kaldırılması istenirken, fezlekede Taşdemir hakkında yer alacak deliller önem kazandı.
SÜLEYMANİYE’DEKİ
PKK, Kandil’de baskı altına alınınca Sincar’ı aktif hale getirmiş. Sincar’a yönelik Türkiye’nin baskıları artınca da Gara’yı aktif hale getirmiş. Komuta kontrol merkezini Gara’ya taşımaya başlamış. Ayrıca Gara’nın Kandil ve Sincar’a göre daha avantajlı bir yönü var. Türkiye’ye 40 kilometre uzaklıkta ve şimdiye kadar operasyon yapılmamış. Gara’yı aktif hale getirerek, Türkiye’ye geçişleri kolaylaştırmış.
PKK sahada sıkıştıkça alternatif üretebilen bir terör örgütü. Türkiye’nin baskısıyla Bekaa’dan çıkarıldı ama ABD onları Kandil’e yerleştirdi. Kandil’de sıkışınca önce Sincar, sonra Gara’yı komuta kontrol merkezine dönüştürmeyi planladı. Ama bu kez başarılı olamadı.
Gara’ya son dönemlerde PKK’nın önemli isimlerinin gelip gittiği de tespit edilmiş.
DURAN KALKAN’IN İTİRAFI
PKK’nın ilk üç isminden biri olan Duran Kalkan, Gara operasyonunu, “Tarihin en ağır çatışmalarından biriydi” diye tanımladı. Terörist Kalkan, Türkiye’nin hedefini, “Gara operasyonunun temel amacı HPG’nin komuta kontrol merkezini işlemez hale getirmekti. Bu operasyonda temel hedef gerillanın komuta kontrol merkezini etkisiz kılmaktı” diye tanımladı.
Duran Kalkan bunu söylediğine göre demek ki Gara operasyonu hedefine ulaşmış.
SİVİLLERİN GARA’DA TUTULDUĞU İSTİHBARATI
5-6 yıldır PKK’nın elinde olan sivillerin Gara’da tutulduğu istihbaratı ekim ayında alınmış. Bilgi birkaç kaynak tarafından teyit edilince, Gara’ya yönelik operasyon hazırlıklarına başlanmış. Şubat ayı başında ise operasyonun düğmesine basılmış.
O nedenle de muhalefette partisinin oylarını arttırıyor.
Akşener dünkü grup toplantısında konuşmasına, “10 şehrimizde şehit cenazelerimiz vardı. 10 şehrimize ateş düştü. Milletçe yüreğimiz yandı. Gara’da, lanet terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon, milli bir meseledir” dedi. Ardından da “Üzerinde konuşan herkesin, sözlerine dikkat etmesi gerekir” diye uyarıda bulundu.
Kılıçdaroğlu PKK’ya PKK diyemiyor ama Akşener üstüne basa basa “Lanet terör örgütü PKK” dedi.
Aslında Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’na göre daha sert bir konuşma yaptı. Erdoğan’ı ağır bir dille eleştirdi. Sözleri demir gülleler gibiydi. Ama Akşener, Türkiye’nin beka sorunu olan PKK ile mücadelede, milletinin ve devletinin yanında oldu. Ondan sonrası ise bir muhalefet liderinin eleştirileriydi.
KILIÇDAROĞLU TARZI MUHALEFET
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gara’da 13 şehidimizle ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan ayrıntılı bilgi aldıktan sonra, CHP Meclis grubunda konuştu. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından Gara şehitlerimizle ilgili bölümü birkaç kez okudum.
MİTHAT SANCAR’IN GERİSİNDE KALDI
1)Kılıçdaroğlu konuşmasında 5 yerde “terör örgütü” diyor. Ama tek bir yerde dahi “PKK” demiyor. Kuva-yı Milliye’nin partisi olan CHP Genel Başkanı olarak Kılıçdaroğlu en azından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın gerisinde kalmamalıydı. Mithat Sancar, “Bu bir katliamdır, uluslararası insancıl hukukun ağır ve vahim ihlalidir” dedi.
BAHÇELİ ERKEN GELDİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 15.00’te başlayan görüşmelere 16 dakika erken geldi. Bahçeli ile birlikte kulisteki MHP milletvekilleri Genel Kurul’a girdiler. Bahçeli görüşmeleri ön sıralardan sonuna kadar izledi.
KILIÇDAROĞLU KATILMADI
Muhalefet kulisinin girişinde Enis Berberoğlu ile karşılaşınca bir an ‘deja-vu’ yaşadım. Kemal Kılıçdaroğlu, oturum başlamadan 1 dakika önce Enis Berberoğlu ile birlikte geldi. Oturum başlamadan da Meclis’ten ayrıldı. Kılıçdaroğlu iki bakanla görüştüğü için midir, yoksa dostlarını kızdırmamak için mi orasını bilemedim ama oturuma kalmadı. Bakanlar konuşmadan Meclis’ten ayrıldı.
MECLİS GERGİNDİ
Kulislerin aksine Meclis Genel Kurulu’nda gergin bir hava vardı. 13 vatandaşımızın PKK tarafından şehit edilmesine rağmen Türkiye’nin bombardımanı sonucunda öldükleri ileri sürülmüştü. 13 sivili başlarına kurşun sıkarak katleden PKK’ya bir çift söz söyleyemeyen Hüda Kaya, çarpıtma çabalarına devam ediyor. Hüda Kaya görüşmeler sırasında da en ön sırada yerini almıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşurken bir ara o tarafa doğru dönüp, “Ne gülüyorsunuz?” diye tepki gösterdi. Ama sırtı dönük olduğu için Hüda Kaya için söyleyip söylemediği anlaşılamadı.
BAKANLAR HAZIRLIKLI GELMİŞTİ
Milli Savunma Bakanı
Gödekli deyip geçmeyin, tam dört ülkenin sınırlarının kesiştiği bir yere kurulmuş. Karşınızda Ermenistan, az öteniz Azerbaycan ve İran. Pandemi nedeniyle neredeyse bir yıldır yüz yüze eğitimin yapılamadığı bir ortamda, köy okulunda ne hissedersiniz? İstiklal Marşımızın okunması, okul bahçesini dolduran çocukların cıvıltıları, Milli Eğitim Bakanı’nın ders zilini çalmasıyla yüz yüze eğitimin başlaması, dahası o çocukların gözlerindeki ışıltı... Okulu, çocukları, zil sesini ne kadar özlemişiz. Biz daha okuldan ayrılmadan sınıflardan çocukların cıvıltıları geliyordu. Milli Eğitim Bakanı ile oradan doğruca Türkiye-Ermenistan sınır kapısına geçtik. Aras Nehri’nin ayırdığı sınırdan Alican Hudut Karakolu’ndan Ermenistan tarafını seyrettik. Önceden buruk bir şekilde baktığım Ermenistan tarafını Karabağ zaferinden sonra farklı duygularla seyrettim. Hep izlenim aktaracak değilim. Milli Eğitim Bakanı ile yeni öğretim yılını da konuştuk. Onları da aktaracağım.
BURUK BİR SEVİNÇ
Milli Eğitim Bakanı’na önce ne hissettiğini sordum. “Hissettiğim şey aslında buruk bir sevinç” dedi. “Neden?” dedim. “Tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin aynı anda neşe içerisinde başlayamamasından kaynaklanan bir burukluk” karşılığını verdi. Ardından ekledi: “Bazı çocuklarımın ‘Okullar lütfen açılsın’ diye gözüme baktığı anları hatırlıyorum ve onların sınıf seviyelerini açamadığım için bu burukluk derinleşiyor.” Ziya Selçuk onlara da söz verdi, “Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz açısından risk azaldığı anda biz muhakkak süratle açarız” dedi.
BAKANLAR KURULU’NU İŞARET ETTİ
Köy okulları açıldı. 1 Mart’ta ilkokulların tüm sınıfları ile 8. ve 12. sınıflar açılacak. Peki diğerleri? Milli Eğitim Bakanı yarın yapılacak kabine toplantısını işaret etti. “Salgın sürecinde yüz yüze eğitimle ilgili kararlar alınırken ülke ölçeğinde değil, yerel ölçekte adımların atıldığı ve okulların açıldığı uygulamaların Avrupa’da, Amerika’da ve dünyanın pek çok ülkesinde başarıyla sürdürüldüğünü görüyoruz. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın önceki hafta kabine toplantısının ardından ifade ettiği gibi, salgının seyrine bağlı olarak her ilin kendi koşulları doğrultusunda yüz yüze eğitimle ilgili kararı nasıl alabileceği konusunu bu haftaki kabine toplantısında yeniden değerlendirileceğiz. Yine, Bilim Kurulu’nun ve Sağlık Bakanlığı’nın ortaya koyduğu verilerle bizim eğitime ilişkin ortaya koyduğumuz verilerin mukayeseli olarak ele alınması söz konusu olacak. Buna göre karar verilecek” diye konuştu. Zor bir karar. Ziya Selçuk, günlük verilere göre hareket edildiğini anlatıyor ama sonuç itibarıyla “Biz hazırız” diyor.
BÖLGESEL OLARAK AÇILABİLECEK Mİ?
Her bölgenin, hatta her şehrin verisi farklı. Peki verileri iyi gelen bölgelerde okullar açılabilecek mi?
Bedirhan bebek, 11 aylık.Celin Naz Aydın, 3 yaşında.
Eren Bülbül, 16 yaşında.
Yasin Börü, 16 yaşında.
Sadece birkaçının ismini yazabildiğimiz bu bebekler, çocuklar, gençler PKK tarafından katledildi. Karnında kurşun deliği olan çocuklardan dolayı Öcalan’a “bebek katili” denildi. Buna rağmen Batı dünyası PKK ile ilişkisini sürdürdü. Suriye’de ise müttefikimiz ABD, 20 bin TIR dolusu silah verdi. PKK şimdi de bir süredir elinde olan 13 vatandaşımızı şehit etti.
BIDEN NE YAPACAK?
Şimdi ABD başta olmak üzere Batı’nın ne diyeceği önem kazandı. Çünkü Biden yönetimi, Yemen savaşında sivilleri öldürdüğü gerekçesiyle Suudi Arabistan’a olan desteğini kesti. Sivil katliamı konusunda müttefiki Suudi Arabistan’ı bile gözden çıkaracak kadar duyarlı olan Biden yönetimi, 13 sivil vatandaşımızı katleden PKK’yı yüksek sesli kınayıp, YPG ile işbirliğini sona erdirecek mi?
MACRON’UN SINAVI
YPG’li teröristleri Elysee Sarayı’nda kabul eden Fransa Cumhurbaşkanı
Ancak iki parti ortak çalışmalara başlamadı. Seçim yasasıyla ilgili çalışmalarda en çok seçim barajı merak ediliyor.
SEÇİM BARAJI DÜŞÜRÜLÜYOR
Türkiye’nin 12 Eylül ürünü olan yüzde 10 barajından kurtulması gerekiyor. Yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 5 ya da 7’ye düşürülmesi düşünülüyor. Bu konuda tercih, liderlere bırakılacak. Erdoğan ve Bahçeli’nin tercihine göre yüzde 7 ya da 5 esas alınarak çalışılacak.
İTTİFAK BARAJI GELECEK Mİ?
Partiler artık seçimlere ittifaklar halinde giriyor. İttifak yüzde 10 barajını aşınca, ittifak ortağı partiler de barajı aşmış oluyor. İttifaklarla seçim barajı fiilen ortadan kalkmış oluyor. Yüzde 10 seçim barajı, baraj sorunu yaşayan partileri ittifaklara girmeye teşvik ediyor.
İTTİFAK BARAJI
Yüzde 10 seçim barajı ittifaklar için uygulanıyor. Bir de ittifaka girmeden kendi başına seçime giren partiler için geçerli oluyor. Örneğin, HDP ittifaklara girmedi ama 24 Haziran 2018 seçimlerinde 11.7 oranında oy alarak barajı aşmayı başardı.
İTTİFAK HESABI
HDP kapatılacak mı, dokunulmazlıklar ne olacak?
AK Parti’nin en yetkili karar organı olan MYK’da HDP’nin kapatılması ve HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunun ele alınması bekleniyordu. Milletvekili dokunulmazlığı konusunda partiler karar alamıyor. Milletvekillerinin iradesine bırakılıyor. Ayrıca HDP’nin kapatılıp kapatılmama kararını Anayasa Mahkemesi verecek.
Tabii kapatma davası açılırsa. Bir dönemler Genelkurmay’da bu kararlar alınıyor, yargı uyguluyordu. Artık o devirler geride kaldı. Ancak süreç açısından iktidar partisinin bu yönde belirleyeceği eğilim önemli. O nedenle bütün gözler MYK toplantısına çevrilmişti. Ancak AK Parti MYK’da bu konu görüşülmemiş.
SOSYAL MEDYAYI MASAYA YATIRDILAR
Peki ne konuşulmuş?
Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberinde vardı. Yapılan bir anket üzerinden sosyal medya konusu ele alınmış. Berat Albayrak, Fahrettin Altun, Mahir Ünal ve Özlem Zengin hakkında yürütülen linç kampanyası üzerinden sosyal medya konusu masaya yatırılmış. Bir de kongre hazırlıkları üzerinde durulmuş. Kongrede kullanılacak görseller izletilip, değerlendirmeler alınmış
HDP’NİN KAPATILMASI KONUSU
MYK toplantısında ele alınmamış ama Meclis’te konuştuğum AK Parti milletvekillerinin gündeminde iki konu vardı. Biri HDP’nin kapatılması konusu, diğeri ise HDP’lilerin dokunulmazlıkların kaldırılması.
HDP’nin kapatılmasına sıcak bakılmıyor. Hem AK Parti geçmişte kapatma davası ile muhatap olmuş bir parti olması, hem de ilke olarak parti kapatmanın doğru bulunmaması nedeniyle. HDP’ye gelene kadar HEP’ten başlayarak bu hareketin yedi partisi kapatıldı. Sonuç ne oldu? Bir mağduriyet görüntüsü oluştu. Kurulan her yeni parti daha güçlenerek geldi. Konuştuğum AK Partililer, siyasi tarihe parti kapatan bir parti olarak geçmek istemediklerini ifade ettiler. Türkiye’nin kaderini yargı kararları ile çizmenin doğru olmayacağını vurguladılar. Bunlar ilkeli tavırlar. Bir de işin siyasi sonucu var. AK Parti, HDP ile birlikte en çok Kürt oylarına sahip bir parti. 2023 seçimlerine giderken iki kesim çok etkili olacak.
1- 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak olan 7 milyon Z kuşağı seçmen.
2- Kürt oyları.
Parti kapatma hem Z kuşağı, hem Kürt seçmen tarafından tepkiyle karşılanacağı için doğru bir yol olarak görülmüyor.
Siyasetin de bir matematiği var.
Peki HDP için kapatılma davası açılır mı? Açılsa da parti kapatma yerine Hazine yardımının kesilmesi, PKK terör örgütüyle ilişkisi nedeniyle odak oluşturulmasına neden olan isimlerin milletvekilliğinin düşmesi gibi bir kararla sonuçlanabilir deniliyor.
Tabii doğru olanı insan hakları, özgürlükler ve ekonomide reformlara yönelmiş olan Türkiye’nin yeniden parti kapatmalarla anılmaması...
KİMLERİN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILACAK?
Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda bir yol haritası belirlenmiş değil. MHP ve AK Parti’nin kongrelerini tamamlamasından sonra gündeme alınması bekleniyor.
1- Toptancı bir yaklaşım yok.
2- 20 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Anayasa değişikliği ile Meclis’e intikal eden dosyaların tamamında dokunulmazlıklar kaldırıldı. Şimdi böyle bir yöntem gündemde değil. Ayrıca doğru bulunmuyor. “Milletvekili dokunulmazlığı esastır” deniliyor.
Peki ne olacak?
Şiddet, terör örgütüne üyelik, terör örgütünün propagandasını yapmak, terör örgütüne yardım ve yataklıkla ilgili dosyalar ele alınacak.
Bu dosyalar da;
1- Suç isnadı nedir, fezleke hangi mahkemeden intikal etti?
2- Suçun ceza aralığı ne kadar?
diye tasnif edilecek.
Edindiğim izlenime göre Kobani fezlekesi olan HDP milletvekilleri başta olmak üzere bazı milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılabilir. Ama ne DEP’lilerin dokunulmazlığının kaldırılmasında olduğu gibi, ne de Anayasa değişikliğe ile tüm dokunulmazlıkların kaldırılması gibi bir eğilim söz konusu değil.
“Toptan değil, suç türlerine göre karışık” deniliyor.
HDP’lilerle birlikte MHP’den istifa edip DP’ye geçen Cemal Enginyurt’un da ismi geçiyor.
BERAT ALBAYRAK VURGUSU
BERAT Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ayrılmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak AK Parti İzmir İl Kongresi’nde ardından da iki hafta önceki AK Parti grubunda bu konuya değinmişti. Erdoğan dünkü AK Parti grubunda da tam 4 yerde Berat Albayrak’la ilgili konuya değindi.
‘DÖNECEK’ YORUMLARI
Ama ilginç olanı, Berat Bey’le ilgili bölüm Erdoğan’ın yazılı konuşmasında yoktu. Muhalefetin Berat Albayrak’la ilgili ithamları kanına dokunmuş olmalı ki, “Yatıyorlar kalkıyorlar damat da damat. Damat kadar taş düşsün başınıza” diye konuya girdi. Berat Albayrak’ın Enerji Bakanı olduğu dönemde yaptığı hizmetlerden övgüyle söz etti.
Erdoğan’ın konuşması Meclis kulislerinde, Berat Albayrak’a yeni görev verileceği şeklinde yorumlara neden oldu.
ERDOĞAN MHP KURULTAYINA KATILACAK MI?
DÜN Meclis kulisleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP kurultayına katılacağı söylentileri ile çalkalanıyordu. Eğer Erdoğan 18 Mart’ta yapılacak olan MHP kurultayına katılırsa, MHP Lideri Bahçeli’nin de 24 Mart’ta yapılacak AK Parti kongresine katılacağı söyleniyordu.
Kulisleri dalgalandıran bu söylentiler akşam saatlerinde yalanlandı.
MHP kurultayına genel başkanvekili Numan Kurtulmuş, parti sözcüsü Ömer Çelik, genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu’dan oluşan kalabalık bir heyetle katılacağı öğrenildi.
Daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Merkezi’ni ziyaret etmesi gündeme gelmişti.
Ancak bu da gerçekleşmemiş, iki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Bahçeli’nin konutunda görüşmeyi tercih etmişlerdi.
ERDOĞAN’IN KANDİL TEBRİKİ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın kandillerle ilgili bir hassasiyetini daha önce paylaşmıştım. “Kandilinizi tebrik ediyoruz” deyince, Meclis’in tavanında asılı avizeleri göstererek, “Kandil onlar. Ben o yüzden leyle-i kandilini demeyi tercih ediyorum” demişti. Erdoğan her şeyin aslına uygun olarak ifade edilmesine özen gösteriyor. O nedenle bu kez hazırlıklıydık. Dün Miraç Kandili’ydi. Cumhurbaşkanı Meclis’e gelince karşılıklı olarak tebrikleştik. Erdoğan, “Leyle-i Miracınız mübarek olsun” dedi.