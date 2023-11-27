Dilan Polat’ın bağlantıları ve Seçil Erzan olayında kayıp halkalar var

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Arda, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Semih Kaya ve Buse Terim gibi kamuoyunun tanıdığı isimler işin içinde olunca Seçil Erzan olayı bir anda ilgi odağı oldu. Ama hiçbir şey Dilan Polat işinin unutulmasına engel olmamalı. Neden? Çünkü Dilan Polat olayı buzdağının görünen yüzü. Dilan Polat’la birlikte yumağın ucu yakalandı. Bu yumağın bir ucunda Gürcistan, diğer ucunda Kıbrıs, diğerinde Dubai var.

Dilan Polat’ın “Enercii” diye ortalarda dolaşması, saçlarını dolarla bukle bukle yapması işin magazin boyutu. Ama işin arkasında milyar dolarlara hükmeden bahis çetesi çıkabilir.

Seçil Erzan olayında ise kayıp halkalar var.

FATİH TERİM KORUNUYOR MU

1- Seçil Erzan’ın dolandırdığı kişilerin tamamı aynı zamanda Fatih Terim’in çevresini oluşturuyor. Fonun adına ”Fatih Terim fonu” deniliyor. Seçil Erzan, Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı, işadamı İbrahim Çağlar ve Ömer Kahraman’a Fatih Terim’in de bu fona para yatırdığını söylüyor. Bunlar Fatih Terim’in etrafındaki insanlar. Biri Fatih Terim’e böyle bir fondan haberi olup olmadığını sormuyor mu?

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Fatih Terim, futbolcular Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile Denizbank’ın genel müdürlük binasına gidiyor. Hakan Ateş’e bu paraları Denizbank’ın ödemesinin mümkün olup olmadığını soruyor, 3 milyon dolar alacağı için banka çalışanı Rüya Hanım’la yazışıyor ama iddianamenin hiçbir yerinde Fatih Terim yer almıyor. Bir el, ‘İmparator’u koruyor mu?

İKİNCİ KAYIP HALKA

2- İkinci kayıp halka Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ile ilgili. Çünkü Seçil Erzan fon vaadiyle kandırdığı müşterilerine Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun bu fonun arkasında olduğunu söylüyor. Paraların bir kısmını bankada bir kısmını dışarıda alıyor. İşlemlerin bankanın log kayıtlarına düştüğünü söylüyor. Aldığı paraların karşılığı bankanın antetli kâğıtlarına ıslak imzalı evraklar veriyor. Bu olay savcılığa intikal etmeden önce Denizbank yöneticileri Seçil Erzan’ı alıkoyuyor, koluna serum takılıyor. Cep telefonun sim kartı kırılıyor, evindeki aramada çıkan bir mali tablo hazırlanıyor ve sürekli olarak ‘Bu bir zimmet olayı değil, biz seni kurtarırız’ diyorlar. Ama bu işin içinde banka yöneticileri ve Denizbank geçmiyor.

PARA KAYIP

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3- Üçüncü bir nokta ise para yok. Her şey var, herkes var bir tek ortada para yok. Para dediğin tam 45 milyon dolar. Üç kayıp halkaya işaret ettim. Ama bu işi takip etmeye devam edeceğim.

TAYLANDLI REHİNELERİ ERDOĞAN KURTARDI



GEÇİCİ ateşkesin sağlanması ve rehinelerin değişim müzakeleri Katar’da yapılıyor. Katar, Türkiye, Mısır ve ABD aktif olarak devrede. Biden, Netanyahu üzerindeki etkisini kullanıyor. Zaman zaman yaşanan tıkanıklıklar aşılıyor. Ama bu bir ara. Eğer kalıcı bir ateşkesin imzalanması sağlanabilir ise, Gazze’deki katliamın önüne geçilmiş olacak.

ABD’nin dışarıda tutma çabalarına rağmen Türkiye’siz ilerleme sağlanamıyor. Çünkü İsrailli rehinelerin aileleri dahi Netanyahu’ya değil Erdoğan’a müracaat ediyorlar.

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ANKARA DEVREDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın sürekli olarak muhataplarıyla temas halindeler. İstihbari diplomasiyi sürdüren MİT Başkanı İbrahim Kalın, 5 Kasım’da Doha’daydı. Taraflar 7 Kasım’da Ankara’da bir araya getirildi. Ve onlara ateşkesin sağlanması konusunda telkinlerde bulunuldu.

HAMAS SERBEST BIRAKTI

Rehinelerin değişiminde Taylandlı rehineler dikkati çekmiştir. Bir İsrailli rehineye karşılık olarak 3 Filistinli bırakılıyor. Ama Taylandlılar o denkleme dahil değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Filistinlilerin hem İsrailli rehinelerin bırakılması için devrede ama Taylandlıların hiçbir karşılık olmadan bırakılmasının tek nedeni var. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hamas, Erdoğan’ın çabalarına karşılık olarak birinci takasta 7, ikinci takasta 4 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı.

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EKREM İMAMOĞLU’NUN ELİ İYİ PARTİ’NİN İÇİNDE



İYİ Parti’de anormal şeyler yaşanıyor. İşin bir ucunda para diğer ucunda cinsel taciz iddiaları var. Tabii seçimleri 6’lı Masa kazansa ne cinsel taciz olayından haberimiz olacaktı ne de paradan. Belki ki, cinsel tacizle suçlanan isimlerin bir kısmı bakan koltuğunda oturacak, partinin parasını yediği iddia edilenler devletin hazinesinin başına geçecekti. Eski İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker’in söylediği gibi, “Allah memleketi korumuş”.

HEDEF AKŞENER

Seçimin kaybedilmesi, pandoranın kutusunun açılmasına neden oldu. Meral Akşener bu süreçte iyi liderlik yapamadı. Gemiyi karaya oturttu. İYİ Parti mum gibi eriyor. Ama tek sebep bu mu? Sizce bu işin içinde bir tuhaflık yok mu?

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Seçimlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nu tasfiye eden irade, şimdi Meral Akşener için harekete geçmiş olabilir mi?

ZAMANLAMA ÖNEMLİ

Meral Akşener; ne zaman ki ittifaksız, kendi başlarına seçime girme kararı aldıklarını o zaman partinin karışmaya başladığını söylüyor. Siyasette hiçbir şey durup dururken olmaz. İYİ Parti’de bir anda düğmeye basılmış gibi her şeyin bir anda patlak vermesi size normal geliyor mu? Zamanlama ilginç değil mi?

İMAMOĞLU’NUN EKİBİ

İYİ Partili bir milletvekili, “Ne zaman ki biz aramızda partinin ittifaksız seçime girme kararını eleştiriyoruz. Ne zaman ki ‘İstanbul ve Ankara’da ittifak yapılmalı’ diye konuşuyoruz. Yarım saat geçmiyor, Ekrem İmamoğlu’nun ekibi irtibat kuruyor. İmamoğlu’na yakın medya, ittifakı savunan arkadaşlarımızı buluyor. ‘Siz böyle konuşmuşsunuz’ diyor. Biz de şaşırıyoruz nasıl haberleri oluyor?” demişti.

İMAMOĞLU’NUN MİNİK KUŞLARI

Akşener’e bayrak açan milletvekilleri ve ittifakı savunan İYİ Partililer şu sıralarda Ekrem İmamoğlu’nun ilgi alanında. İmamoğlu medyası ise bunların üzerinde çalışıyor. Peki bu isimlerden nereden haberleri oluyor? İYİ Parti içinde doğrudan Ekrem İmamoğlu ile irtibatlı isimler var. Minik kuşlar anında uçuruyorlar.

AKŞENER’E DİZ ÇÖKTÜRMEK

Ekrem İmamoğlu’nun parmağı İYİ Parti’nin içinde. Partiyi mikser gibi karıştırıyor. Amaç Meral Akşener’i diz çöktürmek ve ittifak yapmaya zorlamak olabilir mi?

Meral Hanım; Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nu hafife aldı, siyasi hayatıyla ödedi. Siz aman dikkatli olun.