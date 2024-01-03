Casuslar savaşında Mossad nasıl enselendi

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İsrail Başbakanı Netanyahu da Hamas liderlerinin tespit edildiği yerde ortadan kaldırılması için Mossad’a talimat verdiğini ilan etmişti.

Wall Street Journal gazetesi ise, Mossad’ın Katar, Lübnan ve Türkiye’de bulunan Hamas liderlerine yönelik suikast yapmakla görevlendirildiğini yazmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her şeyden önce bu haberi yapanlar demek ki Türkiye’yi tanımıyorlar. Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde şunu bilmeleri gerekir ki bunun bedelini, bunun faturasını çok ama çok ağır öderler” diye uyarmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi oldu.

MOSSAD MORTLAND OLDU

MİT ve Emniyet’in ortak operasyonuyla Mossad adına çalışan bir köstebek çetesi kıskıvrak yakalandı. Böylece Mossad bir kez daha mortland oldu. Emniyet İstihbarat ve MİT’in “Köstebek” operasyonu sonucunda Mossad’a bağlı olarak çalışan bir hücre çökertildi. 8 ilde çoğunluğu yabancı olmak üzere 34 kişi kıskıvrak yakalandı. Ama Mossad’la bağlantılı 46 kişi tespit edildi. Bu da operasyonun devam edeceğini gösteriyor.

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Bu bir istihbarat savaşı. MİT’in karşı casusluk biriminin aylarca süren çalışması, yurtiçinde ve yurtdışında yaptığı takibatlar sonucunda Mossad ajanları yakalandı.

CASUS FİLMLERİNE TAŞ ÇIKARTIR

Bu operasyonun ilginç bir hikâyesi var; çünkü Mossad bu ajanları devşirirken çok ilginç yöntemler kullanmış.

Sosyal medya fenomenlerinin kullandığı kara para aklama yöntemlerinden dahi yararlanmışlar. Aklıma hemen Dilan Polat geldi. Güzel casus Dilan Polat. Nasıl ilgi görürdü. Casus filmlerine taş çıkartacak bir hikâye ile karşı karşıyayız.

MOSSAD’IN KULLANDIĞI YÖNTEMLER

Mossad sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmış. Sosyal medya sitelerine iş ilanları vererek, ilgilenen kişilerle temas kurmuş. Bu kişilere ilk başta küçük işler vermişler. Türkiye’deki Filistinlilerin takibi, ev ve işyerlerinin konumu, onların fotoğraflanması, videosunun çekilmesi gibi... Takip edilen araçlara GPS cihazının yerleştirilmesi, hatta soygun, tehdit, şantaj ve kundaklama gibi yöntemleri de kullanmışlar. Mossad casuslarla irtibatını, onlara verilen talimatları, alınan işleri Telegram ve WhatsApp uygulamaları üzerinden gerçekleştirmiş. Yazılı talimatlar vermiş. Bu talimatlar arasında Filistinli bir ailenin kaçırılması da var.

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BEŞİNCİ KOL FAALİYETLERİ

Şehitlerimiz geliyor, bakıyorsunuz o gece sosyal medyada kirli bir kampanya yürütülüyor, Fenerbahçe ve Galatasaray Suudi Arabistan’da maç yapacak, bir bakıyorsunuz ki sosyal medya operasyon merkezine dönüşmüş. Bunlar çok masum şeyler değil. Yabancı istihbarat servislerinin Türkiye’ye karşı yürüttüğü operasyonlar. Buna beşinci kol faaliyeti deniliyor. Mossad, bu işe de el atmış. Web sitesi kurulmuş, internet gazetesi hazırlanmış, dezenformasyon çalışması yapmak üzere eleman temin edilip, kaynak ayrılmış. Şimdi bu telefonlar ve bilgisayarlar savcılığın elinde. Bakalım ne tür talimatlar verildi, hangi operasyonları yapmaları istendi?

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JAMES BOND ÇANTALARI

Mossad, elemanlarına parayı elden ödemiş. Türkiye’de canlı kuryeler aracılığıyla yapmış bu işi. Kripto para ve havale sistemleri kullanılarak paranın izi kaybedilmeye çalışılmış. Ama belli ki kaybedememiş.

Casuslara ödemeler Avrupa’da yapılmış. Nakit ödemeyi tercih etmişler. Bu paraların yüksek olması durumunda gümrüklerde sorun yaşanmaması için paralar özel bölmeleri olan özel tasarımlı çantaların içinde verilmiş. Bu çantalar sayesinde ajanlar, gümrüklerde x-ray cihazlarından ve köpekli aramalardan geçerken sorun yaşamamış. James Bond filmlerindeki çanta değişimi sahneleri demek ki gerçekmiş.

MOSSAD’IN GÜVENLİ EVLERİ

Köstebek operasyonuyla çökertilen Mossad ajanlarına İran ve Irak’tan Türkiye’ye kaçak insan geçirilmesi, bilgisayar korsanı bulunması, güvenli ev temin edilmesi, eylemlerde kullanılmak üzere ambulans şirketinin ayarlanması görevi verilmiş. Ambulansı kaçırma operasyonu için mi kullanacaklar, yoksa suikastler mi yapacaklar orası belli değil.

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7 MOSSAD AJANI YAKALANMIŞTI

MOSSAD her defasında yüksekten uçuyor ama yine her defasında MİT tarafından enseleniyor.

2021 yılında Filistinli aktivistlere yönelik suikast hazırlığı içinde olan 7 Mossad ajanı yakalanmıştı. Bu şahıslardan alınan bilgiler doğrultusunda Mossad’ın güvenli evleri tespit edilip operasyon yapılmıştı. İsimlerini değiştirip Türk ve Müslüman görünümüne bürünen Mossad ajanları yine de yakalanmaktan kurtarılamamışlardı. Şimdi cezaevinde hesap veriyorlar.

İSRAİLLİ TURİST KAFİLESİ KURTARILDI

MİT ve Emniyet sadece Mossad ajanlarına karşı operasyon yapmadı. 2022 yılında bir grup İsrailli turiste yönelik İran istihbaratının suikast girişimi de önlenmişti. Öyle ki otelden çıkacak turist kafilesine yönelik eylem hazırlığı içinde olan İran ajanları kıskıvrak yakalanmıştı.

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‘DEMİR KUBBE’Yİ HACK’LEYEN FİLİSTİNLİ

FİLİSTİNLİ bilgisayar yazılımcısı Omar Albelbaisy, İsrail’in en çok övündüğü güvenlik sistemi olan ‘Demir Kubbe’yi hack’lemeyi başarmıştı.

Mossad’ın Filistinli Omar’ı ortadan kaldırmak için yaptıkları casus filmlerine taş çıkartacak cinsten işler.

Türkiye’de bulunduğu süre zarfında Omar’a suikast düzenlemeye çalışıyorlar, başarılı olamıyorlar. Sonra başka ülkeler adına iş ilanları verip, yurtdışına çekmeye çalışıyorlar ama MİT’in takibi sonucunda bu operasyondan da sonuç alamıyorlar. Filistinli Omar’ın Malezya’ya gitmesi üzerine harekete geçiyorlar. Kuala Lumpur’da Omar’ı kaçırmayı başarıyorlar. Ama unuttukları bir şey var; MİT, Filistinli Omar’ın üzerine bir takip cihazı yerleştirmiş. Omar’ın kaçırıldığı anlaşılınca Malezya istinbaratı ile işbirliği yapılıyor ve ülke dışına çıkarılmadan Filistinli yazılımcı kurtarılıyor.

Mossad’ın eli bir kez daha boşa çıkıyor.

MEHMET EYMÜR

Ünlü MİT’çi Mehmet Eymür, “Analiz” isimli kitabında CIA, İngiliz ve Fransız istihbaratı tarafından MİT elemanlarına para verilerek operasyon yaptırıldığını anlatır. Ama artık karşımızda dünyanın sayılı istihbarat servislerinden olan ve Mossad başta olmak üzere yabancı istihbarat servislerine Türkiye topraklarında operasyon yapma imkânı tanımayan bir MİT var.

Mossad bunu hâlâ anlamadın mı? Her defasında enseleniyorsun.