Buğra Kavuncu’nun çıkışı ve çoklu aday ihtimali

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Öyle ki Meral Akşener’in ev sahipliğinde yapılan 5’inci toplantıdan sonra yayınlanan bildiride, “Yarının Türkiye’sini” ibaresi tırnak içinde yer aldığı için heyecanlanan spikerler olmuştu. Öyle ki, “Yarının Türkiye’sini ifadesindeki Y ve T büyük harfle yazılmış, bu bir mesaj olabilir mi? 6’lı ittifakın ismi yarının Türkiye’si ittifakı adını alabilir mi?” diye yorum yapmışlardı. Yakında 6’lı masanın toplandığı mekânlarda dilek tutup çaput bağlayana rastlarsanız şaşırmayın.

AKŞENER’E ÇOK YAKIN

Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi süreci yaklaştıkça 6’lı masadaki görüş ayrılıkları su yüzüne çıkmaya başladı. Son bildiride ortak cumhurbaşkanı adayı vurgusu yapıldı ama asıl mesaj toplantı öncesinde Buğra Kavuncu’dan geldi. Buğra Kavuncu, Meral Akşener’e çok yakın isimlerden birisi. Ümit Özdağ’ın kopuşunu göze alma pahasına Buğra Kavuncu’ya sahip çıkmıştı. O nedenle Buğra Kavuncu’nun açıklamasını Meral Akşener’in 6’lı masaya mesajı olarak değerlendirebiliriz.

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ZAMAN AYARLI HAMLE

Buğra Kavuncu, “Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var” çıkışı ile bombanın pimini çekip 6’lı masanın ortasına bıraktı. Buğra Kavuncu’nun zaman ayarlı açıklaması 6’lı masada, “Kılıçdaroğlu ortak adayımız” kararının alınmasını önlemeye yönelik bir hamle olarak değerlendirildi.

CHP’Yİ SARSTI

Buğra Kavuncu’nun bu çıkışı CHP’yi şaşırttı ve rahatsız etti. CHP, toplantı sonrasında yayınlanan bildirideki “ortak aday” vurgusu ile moral buldu ama Buğra Kavuncu’nun açıklamaları mercek altına alındı. Buğra Kavuncu kendi değerlendirmelerini mi yansıtıyor yoksa Meral Akşener’in mesajlarını mı paylaşıyor sorusunun peşine düşüldü.

AKŞENER’İN MESAJI

Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Meral Akşener bir yerde yorum yaptı. O da Kılıçdaroğlu’nun memleketi olan Tunceli’yi ziyaretinde, “Cumhurbaşkanı adaylığı elbette Kemal Kılıçdaroğlu’nun hakkıdır ve saygı duyulması gereken bir durumdur” dedi. Ama hiçbir zaman Kılıçdaroğlu ortak adayımızdır diye açıklama yapmadı. Zaten Akşener onu söylese Kılıçdaroğlu davul zurna eşliğinde adaylığını ilan ederdi. Akşener’in bu konuda ser verip sır vermemesi CHP Genel Merkezi için her zaman bir muamma oldu. Hem de tedirgin eden bir muamma. 2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ü denklem dışına iten hamlenin sahibi Akşener olduğu için CHP Genel Merkezi Akşener’e hep kuşkuyla baktı.

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KILIÇDAROĞLU TEDİRGİN OLDU



6’lı masanın ilk turunun tamamlanacağı toplantı öncesinde Buğra Kavuncu’nun bu çıkışı yapması Kılıçdaroğlu’nu tedirgin etti.

1- Çünkü Buğra Kavuncu, Mansur Yavaş diyor. Bu aynı zamanda Kılıçdaroğlu ortak aday değil demektir.

2- Kılıçdaroğlu’nun, belediye başkanlarımız bir dönem daha hizmet etmeli diyerek İmamoğlu ve Yavaş’a kapıyı kapatmasına rağmen, İYİ Parti’den gelen Mansur Yavaş çıkışı çok anlamlı.

3- 6’lı masanın ikinci büyük partisi olarak Mansur Yavaş’ın isminin 6’lı masaya önerilmesi anlamını taşır.

4- CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kılıçdaroğlu’nu, “Cumhurbaşkanım” diye kürsüye davet etmişti. Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Selman ise, “14 Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu” demişti. Kılıçdaroğlu’nun bu anonslara sessiz kalması İYİ Parti’de bir dayatma olarak değerlendirildi. Buğra Kavuncu ile yanıt verildi.

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AKŞENER NE YAPACAK

Meral Akşener bir süredir, “Seçilecek aday” formülünü ortaya attı. Bu şu demek, seçilmeyecek bir adaya destek vermeyecekler. Peki 6’lı masa cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere toplandığında Akşener ne yapacak, “seçilecek aday” kriterini nasıl işletecek? Bir süre önce konuştuğum İYİ Parti yöneticileri, “Meral Hanım tek başına karar almaz. Parti içi demokrasiyi işletir. Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu ve Meclis Grubu’nu toplar. Temayül yoklaması yapar. Oradan hangi isim çıkarsa 6’lı masaya o ismi götürür” demişlerdi.

Tabii bu tür toplantılarda genel başkanın eğilimi dikkate alınır. Kimi zaman da liderin tercihi, partinin yetkili kurullarının kararı haline dönüştürülür. O nedenle ısrarla altın hisse Akşener’de diyorum.



İMAMOĞLU’NU HEYECANLANDIRDI



Son dönemlerde üst üste yaptığı hatalar nedeniyle iyice yıpranan Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun hamleleri ile cumhurbaşkanı adaylığında geri plana düşmüştü. Kılıçdaroğlu’na rağmen cumhurbaşkanı adayı olamayacağı söyleniyordu. İmamoğlu da rotayı CHP Genel Başkanlığı’na kırmıştı. Ancak İYİ Parti’nin sürpriz bir şekilde Mansur Yavaş ismini gündeme getirmesi İmamoğlu’nu yeniden umutlandırdı.

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AKŞENER-YAVAŞ EKSENİ

Bir süredir Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasındaki yakınlaşma dikkat çekiyordu. Birlikte voleybol maçını izleyip Ankapark’ı gezdiler. Mansur Yavaş CHP’nin belediye başkanı olmasına rağmen Ankara’daki iki etkinliği Kılıçdaroğlu ile değil Akşener’le gerçekleştirdi. Oysa Yavaş, Akşener’in ısrarlı tutumuna rağmen İYİ Parti’den değil CHP’den aday olduğu için araları limoniydi. Ama sürpriz bir şekilde yakınlaştılar. Kısa bir süre önce muhalefetteki kamplaşmaya dikkat çekmiş, Kılıçdaroğlu-İmamoğlu, Akşener-Yavaş ekseni oluştu demiştim.

HDP’NİN KIRMIZI ÇİZGİSİ

Akşener-Yavaş ittifakını ikisi de ülkücü kökenli diye izah etmek sığ bir yaklaşım olur. İkisi de siyasette yükselen değer. İkisi de HDP tarafından üstü çizilmiş isimler. HDP’nin, Meral Akşener ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olursa desteklemeyiz açıklaması etkili oldu. HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’ın, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek iki ismin aday gösterilmesi durumunda desteklemeyeceklerini ama İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu olursa destek vereceklerini iletmeleri, Akşener cephesinde CHP bizim arkamızdan HDP ile ittifak mı kuruyor kuşkusunun doğmasına neden oldu. Akşener ile Yavaş’ı güçbirliğine itti.

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AKŞENER MESAJI

Buğra Kavuncu’nun, Mansur Yavaş çıkışı kadar gündem olmadı ama orada asıl şifre Akşener’di. Kavuncu, “Ben ve teşkilatımız Meral Akşener’in doğru kişi olduğuna inanıyoruz” dedi.

İYİ Parti Mansur Yavaş gösterip Meral Akşener derse şaşırmayın.

ÇOKLU ADAY

Eğer Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın işaret ettiği gibi, “ulusal ve uluslararası karar vericiler”in dokunuşu gerçekleşmezse 6’lı masa ortak adaylı değil, çoklu adayla seçime gidebilir.