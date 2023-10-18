Biden’ın çantasında tampon bölge mi var

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ABD Başkanı Biden, bugün İsrail’de olacak. Savaşın ortasında Biden’in ziyareti İsrail’e destek açısından büyük önem taşıyor. ABD zaten uçak gemilerini göndererek güçlü bir destek vermişti. Biden, İsrail’i ziyaret ederek kadınların, çocukların, masum sivillerin katliamına destek vermiş olacak.

ATEŞKES BEKLENTİSİ

Biden’ın ziyareti nedeniyle iki konuda bir beklenti oluştu.

1-Geçici ateşkes ilan edilmesi

2-Esir takası

Bu arada Hamas, yanlışlıkla kaçırılan yabancı ülke vatandaşlarını bırakabileceğini açıklamıştı. Ama Hamas, esir takasında kullanmak üzere İsrailli askerleri bırakmayacak.

ÜRDÜN ZİYARETİ ÖNEMLİ

İsrail’de Biden’a ‘savaş hedefleri ve stratejisi’ hakkında kapsamlı bir brifing verilecek. Biden ardından da Ürdün’e gidecek. Biden’ın İsrail’i ziyareti öne çıktı ama asıl plan Ürdün’de müzakere edilecek. Biden, Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek.

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BÖLGEDEKİ GAZETECİLER

Savaş bölgesinde görev yapan gazeteci arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. Şu ana kadar 12 gazetecinin öldürüldüğünü dikkate alırsak canları pahasına görev yapıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum.

Bunu belirtmeyi mesleki bir görev bildim. Şimdi tekrar konumuza dönecek olursak, bölgede görev yapan deneyimli gazeteciler CNN Türk’ten Fulya Öztürk ve Habertürk’ten Çetiner Çetin, İsrail’in Gazze’de bir tampon bölge kurma planından söz ettiler. İkisi de bölgeyi bilen önemli gazeteciler.

TAMPON BÖLGE

Kulisleri yokladığımda Biden’ın, Ürdün’de Kral Abdullah, Sisi ve Mahmut Abbas’la yapacağı görüşmenin gündem maddelerinden birine ulaştım.

Plan, ABD-İsrail ortak yapımı.

Biden, “İsrail’in Gazze’yi işgal etmesi hata olur” demişti. Ancak o cümlenin ikinci bir ayağı daha var. Orada, “Ama girip Hizbullah ve Hamas gibi aşırılıkçıları yok etmesi gerekiyor” diyor.

Biden’ın, Gazze’de İsrail’in kontrolünde bir tampon bölge kurulması önerisiyle gelmesi bekleniyor.

Gazze’nin dünyaya açılan kapısı olan, aynı zamanda Mısır’la irtibatını sağlayan Refah Sınır Kapısı’nın olduğu 10-12 kilometrelik alanı tampon bölge yapmayı planladığı konuşuluyor.

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ÜRDÜN VE MISIR’A

GAZZE dediğiniz 41 kilometre uzunluğunda, 10 kilometre derinliğinde bir yer. Refah Sınır Kapısı’nın olduğu 10 kilometrelik alan İsrail’in kontrolüne girerse geriye ne kalacak? İsrail’in ağır bombardımanı ve kara harekâtı beklentisiyle zaten oradaki halkın bir kısmı güneye geçti. Tampon bölgenin 1 milyon insanı yerinden etmesi söz konusu olacak. Peki bu insanlar nereye gidecek?Gazze’nin içindeki Han Yunus kentinin kırsalına işaret edenler de var.

Ama ağırlık ABD-İsrail ortak planında Gazze’den çıkarılacak insanların Mısır ve Ürdün’e yerleştirilmesi yönünde.

Biden, Ürdün’de Mısır, Filistin ve Ürdün Devlet Başkanları ile bunları müzakere edecek.

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MISIR VE ÜRDÜN KABUL EDER Mİ?

Peki Mısır ve Ürdün bunu kabul eder mi?

ABD’nin savaş gemileri bunun için Akdeniz’e geldi. Ama Sisi ve Kral Abdullah’ın bunu kabul etmemesi gerekiyor. Çünkü İsrail girdiği yerden bir daha çıkmaz. Filistin’de hâlâ cebinde anahtarları ile yaşayan milyonlar var. Çıkarıldıkları evlerinin anahtarlarını taşıyorlar ama o evlerde İsrailli işgalciler oturuyor.

İRAN VE HAMAS NE YAPACAK

Tampon bölge ise ondan biraz daha farklı. Hamas’ın askeri gücünü yok etmek için yapılmış bir plan. Ama oraya İsrail askerleri mi yerleşecek? ABD askerleri de orada görev yapacak mı? Bu plana Ürdün ve Mısır ne diyecek? İran’ın ve Hamas’ın tepkisi ne olacak?

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Şimdilik soruları sormakla yetineceğim. Ama Biden’ın ziyaretini dikkatli bir şekilde izlemeye de devam edeceğim.

YALAN HABER DEĞİL İÇ SAVAŞ PLANI

İsrail, Gazze’de kadınları, çocukları hedef alan bir sivil katliam gerçekleştiriyor. 10 gün içinde Gazze’de öldürülen çocuk sayısı şimdiden Rusya-Ukrayna savaşında bir buçuk yılda öldürülen çocuk sayısının iki katına çıkmış durumda. Ölümler yarıştırılamaz. Hele çocuk ölümlerinin sayısı olmaz. Ama tablo bu...

GAZZELİ ANNELER

Bir görüntü vardı; sıra sıra dizilmiş çocuk cesetlerinin arasını açıp, çocuğunun cesedini yerleştiren bir annenin görüntüsü. Buna yürek dayanmaz. Gazze’de yaşanan drama duyarlı olmak için Filistinli ya da Arap olmak gerekmiyor. İnsan olmak yeterli. Fosfor bombaları kullanan, kadın, çocuk demeden sivilleri hedef alan İsrail, kirli bir savaş yürütüyor. Ama bu savaş sadece cephede değil aynı zamanda sosyal medyada yapılıyor. Yabancı istihbarat servisleri bu işi bir kampanyaya dönüştürdü. Gazeteci kılıklı etki ajanları da bunu servis ediyorlar.

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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın dezenformasyonla mücadele birimi bu kirli savaşa karşı mücadele ediyor. Yalan, yanlış, çarpıtılmış, sonradan üretilmiş, yıllar önce başka bir ülkede yaşanmış olayların Hamas tarafından yapıldığı gibi servis edilen haberlerin sahte olduğunu ispat edip, gerçeğin ne olduğunu açıklıyor. Bunlardan birkaçını paylaşmak istiyorum.

YALAN HABERLERDEN ÖRNEKLER

-Yalan haber: İsrail’in Gazze bombardımanı sırasında hayatını kaybeden çocukların görüntüleriyle ilgili olarak, “Filistinliler oyuncak bebekle propaganda yapıyor” iddiası...

-Doğrusu: Naaşın İsrail’in bombardımanı sırasında El Zeytun Mahallesi’nde yaşanan El Benna ailesinin 4 yaşındaki çocuğuna ait olduğu tespit edildi.

-Yalan haber: 500 bin Filistinli’nin Türkiye’ye alınması söz konusu; hazırlıklar yapılıyor.

-Doğrusu: Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp iddialar tamamen asılsızdır.

-Yalan haber: Hamas direnişçileri 40 İsrailli bebeğin kafasını kesti.

-Doğrusu: İsrail ordusundan yetkililer, ellerinde iddiaları doğrulayacak bilgi veya kanıtın olmadığını açıkladı

BEYAZ SARAY YALANLADI

Yalan iddia: Biden, “Çocukların kafalarının kesildiği fotoğrafları göreceğimi hiç düşünmezdim” dedi.

Doğrusu: Beyaz Saray kafaları kesilen bebeklerle ilgili görüntü ve bağımsız olarak doğrulanmış herhangi bir bilgi görülmediğini bildirdi.

KONSERDE KAÇIRILAN KIZ

Yalan haber: İsrailli gençlerin düzenlediği konserde İsrailli-Alman Shani Louk’un Hamas tarafından iç çamaşırları gösterilerek kaçırıldığı iddia edildi.

Doğrusu: Ricarda Louk kızının hayatta olduğunu belirterek, kurtarılması için yardım istedi.

Bir tehlikeye dikkat çekmek istedim. Çünkü bu olay sadece bir dezenformasyon faaliyeti değil. Ülkemizi iç savaşa sürüklemeyi amaçlayan bir beşinci kol faaliyetidir.