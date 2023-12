AK Parti’nin seçim kampanyası nasıl olacak?

Haberin Devamı

AK Parti seçim kampanyası için çalışmalara başladı. CHP’nin gündeminde ittifak arayışları ve Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel olmak üzere iki başlı bir sistem olduğu için ‘araf’ta bir durum söz konusu. Kurultay’da Kılıçdaroğlu’nu destekleyenlerin tasfiye edilmesi, yerlerine ise Ekrem İmamoğlu’nun mu, Özgür Özel’in mi istediği isimlerin geleceği konusunda da bir kafa karışıklığı mevcut. Vatandaş ise kendisine en iyi hizmeti verecek isimleri istiyor.

AK Parti’de yerel seçim hazırlıkları başladı. İki eksen üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Bir yanda belediye başkan adaylarının belirlenmesi diğer yanda ise seçim kampanyası için hazırlıklara başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkan adaylıkları için milletvekillerinden üçer isim yazmasını istedi. Anketlerde bu kez artık aday adaylarının isimleri sorulacak.

OCAK AYINDA LANSMAN

Aralık sonuna kadar aday belirleme çalışması sürecek. Ocakta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim beyannamesinin açıklanacağı ve aday tanıtımının yapılacağı bir lansman yapılacak. Bu yazdıklarımdan seçim çalışmalarına yeni başlanacağı sonucunu çıkarmış olabilirsiniz. Ama aslında AK Parti seçim kampanyasının hazırlıklarına başladı. Üç hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kapsamlı bir sunum yapılmış.

AK Parti’nin yerel seçim kampanyasını Türkiye yüzyılı vizyonu ve 2023 seçim kampanyasını yürüten ekip yapacak. Seçim kampanyası bir birikim gerektiriyor. AK Parti’de o var.

ERTAN AYDIN YÜRÜTECEK

Seçim kampanyası genel merkez ile daha önceki seçim kampanyasını yürüten Prof. Dr. Ertan Aydın tarafından eş güdüm içerisinde yürütülecek. Kampanyayı yürütecek olan Prof. Dr. Ertan Aydın seçim kampanyaları konusunda deneyimli ve çok başarılı bir isim.

GENEL MERKEZDE HAMZA DAĞ

Genel merkez ayağında ise Tanıtım ve Medya’dan sorumlu genel başkan yardımcısı Hamza Dağ var. Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Çevre, Şehircilik ve Kültür’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan yer alıyor.

STRATEJİ EKİBİ

Tüm bunların merkezinde ise AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’dan oluşan strateji ekibi yer alıyor. Ekipte Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve grup başkanvekillerinin de yer aldığını belirtmek isterim. Strateji ekibinin belirlediği başlıklar kampanya ekibi açısından yol gösterici oluyor. Örneğin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere sokak hayvanları ilgili sorunlar, yine İstanbul için taksicilerle alakalı şikâyetler derinlemesine tartışılıyor. Bunlar Ertan Aydın ve ekibi tarafından kampanya DNA’sına entegre ediliyor

ERDOĞAN TAKİP EDİYOR

Strateji ekibinin ürettiği değerler Ertan Aydın ve ekibi tarafından kampanya dönüştürülüyor. Yani bir koordinasyon içerisinde çalışan ve birbirini besleyen bir mekanizmadan söz ediyorum. Ekibin lideri ise şimdiye kadar girdiği tüm seçimleri kazanan Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan seçim hazırlıklarını en ince ayrıntısına kadar takip ediyor.

İMAMOĞLU ESERLERİNİ ANLATABİLECEK Mİ?



Muhalefet seçim kampanyasını Erdoğan karşıtlığı üzerine oturtacak. Erdoğan’a oy vermeyin diyecekler. Peki Erdoğan’a oy verilmeyince kentlerin trafik sorunu çözülecek mi, depreme hazırlıklı şehirler olacak mı, kentlerde yaşayanların hayat kalitesi artacak mı? Bu soruların cevabı yok.

Ekrem İmamoğlu ‘5 yıldır İstanbul’u yönetiyorum. İstanbul’a şu eserleri kazandırdım, İstanbul’un şu sorunları çözdüm’ diye kampanya yapabilecek mi? Eserleriyle ortaya çıkabilecek mi? CHP belediyeciliği İzmirlilerin hayat kalitesine ne kazandırdı? Hangi eserlere imza attılar, onları anlatabilecekler mi?

ANA TEMA TÜRKİYE YÜZYILI BELEDİYECİLİĞİ

AK Parti’nin seçim kampanyası eser, hizmet ve yerel yönetimler eksenli olacak. İllerin özelliklerine ve adayların niteliklerine göre ayrı çalışmalar yapılacak. Ana tema Türkiye Yüzyılı belediyeciliği olacak. Erdoğan hep 94 ruhuna vurgu yapıyor. Erdoğan’ın İstanbul’u kazandığı 1994 yılından bu yana önce milli görüş belediyeciliği sonra AK Parti ekol belediyeciliği oluştu. CHP belediyelerde ekol belediyeciliği oluşturmayı başaramadı. Ancak o tarihten bu yana çok şey değişti. Türkiye Yüzyılı sloganı “Hep yeni, hep ileri”ydi. AK Parti yerel yönetimlerdeki başarısını tekrar etmek yerine 94 ruhuyla ama Türkiye yüzyılı vizyonuyla kendini yeniliyor.

STATÜKO VE DEĞİŞİM

CHP’de genel merkeze kim yakınsa o aday gösteriliyor. Şehirlerinden daha eski isimler yıllardır belediye başkanlığı yapmaya devam ediyor. Ancak AK Parti’de böyle değil. Erdoğan, aksayan isim olduğu zaman, enerjisini kaybeden belediye başkanını gördüğü anda değiştiriyor. Yeni ve başarılı isimlerle yoluna devam etmeyi tercih ediyor. Türkiye Yüzyılı belediyeciliği ile şehirlerin önüne yeni bir vizyon konulacak. Böylece hem AK Parti kendi ekol belediyeciliğini yenilemiş olacak hem şehirlere yeni tip bir belediyecilik anlayışı sunulacak. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.

Erdoğan partisini sürekli olarak bir değişim ve yenileşme içinde tutarak yerel yönetimlerdeki yeni dinamikleri yakalamayı başarıyor.

ÇİĞDEM KARAASLAN

AK Parti Çevre ve Şehircilikten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan alanında uzman isimlerin katılımıyla, “Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı” düzenlemişti. Çiğdem Karaaslan yeni vizyonu, “Türkiye Yüzyılı’nı inşa ettiğimiz bu dönemde çağın gerçeklerine sadece ayak uydurmayacak, öncülük edecek biçimde çevre dostu ‘sürdürülebilir şehirler’, risklerini bilen ve yönetebilen ‘dirençli şehirler’, iklim uyumlu ‘net sıfır emisyonlu şehirler’, şehir ekonomisini merkezine alan ‘üreten şehirler’, mimarisiyle özgün ‘estetik şehirler’, benzersiz ‘kimlikli şehirler’, ‘sıfır atık uyumlu şehirler’ ideali” olarak anlatmıştı. AK Parti’nin seçim beyannamesinde bu çalıştayın sonuçlarından yararlanılacak. Ocakta yapılacak aday lansmanda Erdoğan, seçim beyannamesini açıklayacak. Türkiye Yüzyılı belediyeciliği belediye başkan adayları için bir yol haritası olacak. Ancak her ilin kendine göre ihtiyaçları var. Seçim kampanyasını yürütecek ekip her ile, her adaya özgü çalışmalar yapacak.

SEÇİM MÜZİĞİ

Seçim kampanyasının bir yüzünü de seçim müziği, sloganlar ve afişler oluşturuyor. AK Parti seçim müziği konusunda çok başarılı. Meydanları kıpır kıpır harekete geçirecek seçim müziği geliyor. AK Parti kültürünü ama daha da önemli halkı iyi tanıyan, halkın içinden gelen iki önemli sanatçı ile çalışmalara başlanmış.

KAMPANYANIN RUHU

AK Parti’nin seçim kampanyasının yerel yönetimler ağırlıklı olacağını ifade etmiştim. Seçim kampanyası daha çok belediyecilik faaliyetlerine odaklı olacak. İstanbul halkına, Ankaralılara, hangi şehirde yaşıyorlarsa onlara hangi hizmetleri sunacaklarını, hangi eserleri kazandıracaklarını, hangi sorunları çözeceklerini anlatacaklar.



Kentlerde yaşayan insanların hayat kalitesine odaklanılacak. Eğer başarılı bir belediye işbaşındaysa o şehirde yaşam standardı yükseliyor. İnsanlar şehirdeki sorunlarla boğuşmak zorunda kalmıyor. Hayat kalitesi bu şekilde yükseliyor.

CHP’NİN KUPON BELEDİYECİLİĞİ



CHP’de, ‘İzmir’de terlik koysak kazanırız, Şişli’de bidon kapağını aday göstersek fark atarız’ gibi bir anlayış var. Tulum çıkardıkları yerlerde vatandaşı çantada keklik olarak görüyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde kupon belediyeciliği olur mu? CHP’de var. Bu ne getiriyor? Belediyeler hizmet üretmiyor. Kentler kaybediyor, şehirlerde yaşayanlar hizmet alamıyor. Oysa yerel seçimlerde şehirlere kim daha iyi hizmet edecek ona bakılması gerekiyor. AK Parti, ister iktidara oy versin ister muhalefete, şehirlerdeki halkın tamamını kucaklayan, kesinlikle kutuplaştırmayan ve tamamının hayat kalitesine dönük bir seçim kampanyası yürütecek.

YEREL VE GENEL UYUMU

CHP’li belediyeler hizmet odaklı hareket etselerdi, şehirlerine büyük hizmetleri olurdu. Bunu yapanlar da oldu. Ama Ekrem İmamoğlu gibi cumhurbaşkanlığı ve CHP Genel Başkanlığı gibi ayrı bir ajandası olan isimler ise iktidarla çatışmayı tercih etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir ayrım yapmadan büyükşehir belediye başkanları ile bakanları bir araya getirmişti. Ancak Ekrem İmamoğlu’nun kavga etmediği bakan, hakaret etmediği kabine üyesi kalmadı. Cumhurbaşkanı ile rekabete girmeye kalkıştı. Ne oldu? Polemik üretti. İstanbul’a eser kazandıramadı. Bu neyi gösterdi? Bu iktidar ile uyumlu şehirlerin hizmet alma konusunda avantajlı olduğu gerçeğini getirdi.

ADAY ÖNEMLİ

Seçim kampanyası sloganlar, müzikler, seçim beyannamesi önemli. Bunlar hepsi başarıya giden yolun önemli yapı taşları. Ama bir o kadar önemli bir nokta da belediye başkan adayları. Yerel seçimlerde halk kendisini kimin yöneteceği konusunda çok hassas davranıyor. O nedenle belediye başkan adayları, şehirleri tarafından benimsenirse seçimin yarısı kazanılmış demektir. O nedenle aday önemli.

Özel bir sohbetimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan da, ”Ben de kiminle kazanılır ona bakıyorum” demişti.