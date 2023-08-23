AK Parti’nin İstanbul adayı kim olacak

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AK Parti seçimlerden sonra 30 büyükşehirde anket çalışması yaptı. Bir anlamda seçimin röntgeni çekildi. AK Parti, belediye başkan adaylarıyla ilgili anket çalışmasına ise kongreden sonra başlayacak. 7 Ekim’de kongreden çıkan yeni yönetim belediye başkanlarıyla ilgili süreci başlatacak. Anket için sahaya çıkılacak. Tabii ki anketler aday belirlemeyecek ama kazanacak aday konusunda önemli bir veri olacak.

ERDOĞAN, ‘İSTİŞARE’ DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstişare bizim en büyük silahımız. İstişaremizi kimlerle yapacağız? Teşkilatımızın tüm yetkili birimleriyle yapacağız. Sonra da İstanbul ve Ankara olmak üzere adımlarımızı atacağız. Daha 7-8 ay var. Bu kadar aceleci olursak yanlış olur. Çünkü İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz” demişti. Erdoğan’ın bu cevabından İstanbul ve Ankara’yı mercek altına aldığı, “kazanacak aday” konusunda hassas davranacağı anlaşılıyor.

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ERDOĞAN KİMİ İSTİYOR

AK Parti, muhalefeti bu kadar dağınık yakalamışken İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yerel seçimleri kazanıp cumhurbaşkanlığı seçimi zaferini tahkim etmek istiyor.

Şimdiye kadar girdiği tüm seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kafasında elbette ki bazı isimler vardır. Ayrıca anketlerden çıkacak sonuçlar da adaylar hakkında bir bilgi verecek. Ama sonuçta en geniş istişare ile adaylar belirlenecek.

Ama bu arada bir yandan da İstanbul’la ilgili belediye başkan adaylarının isimleri konuşulmaya başlandı. Ama bu konuşulanlar sağlıklı bilgiye dayalı değil. Sağdan soldan duyulanlar, sağdan soldan yazdırılanlar ile ismi ön plana çıksın diye konuşulanlar.

KOCA, ‘ASLA GÜNDEMİMDE YOK’ DEDİ

Belediye başkan aday adaylarıyla ilgili olarak isim konusuna şimdiye kadar girmedim. Çünkü henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesi ortaya çıkmış değil. Peki mevcut isimler nereden çıkıyor? İBB adaylığı için ismi gündeme getirilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı asla gündemimde yok” diye açıklama yaptı.

Peki AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim olacak? Eğer bir isim verirsem kendimle çelişmiş olurum. Çünkü AK Parti’nin eğilimi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesi yansımış değil. O zaman bu isimler nereden çıkıyor?

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ADAY İSİMLERİ NEREDEN ÇIKIYOR

1- Bilgisi, birikimi, potansiyeli ve başarıları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına layık görülen isimler var. Bu isim aday olarak kazanır diye düşünülüyor.

2- İstanbul’da ilçe belediye başkanlığındaki başarısı ve AK Parti’nin ilçe belediye başkanlarından büyükşehir belediye başkanı adayı çıkarma geleneği nedeniyle adaylığa layık görülen isimler var.

3- Yaptıkları bakanlıklardaki başarıları, şehircilik ve yerel yönetimler konusundaki parlak kariyerleri nedeniyle İBB adaylığı için ismi olmazsa olmazlar arasında yer alanlar var.

4- Olsa olsa şu bakanlar, şu milletvekilleri, şu belediye başkanları aday olur diye ismi yazılanlar var.

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5- Bu isim aday olursa kesin kazanırız diye düşünülenler var.

6- Sağdan soldan belediye başkanının ya da eski ve yeni bakanların isimlerini yazdırmaya çalışan bir lobi var.

İSMİ YIPRANSIN DİYE

7- Bir de ismi önceden ortaya atılsın ve böylece yıpransın, rakip olmaktan çıksın diye ismi listelere sokulanlar var.

8- Rakiplerinin ismini önceden yazdırıp yıpranması için çaba gösterenler var.

9- Artık aday belirleme süreci başlıyor. Bu tür haberler ilgi görüyor, okunuyor. Gazetecinin buna duyarsız kalması beklenemez. Gazeteciler de kulislerden öğrendikleri isimleri kamuoyu ile paylaşıyorlar.

10- Bir de karar merciinde olup yazılan isimleri gülerek izleyenler var.

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ERDOĞAN’DAN GELECEK İŞARET

Netice itibarıyla AK Parti’nin adaylarını ne gazeteciler belirleyecek ne sosyal medya...

AK Parti Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan belirleyecek.

O nedenle siz siz olun Erdoğan’dan gelecek işarete odaklanın. Gerisi boş. Çünkü AK Parti bu kez İstanbul ve Ankara seçimlerini kazanmak için çok kararlı.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ÜÇ MODEL

EMEKLİLER dört gözle hükümetten gelecek haberi bekliyor. Çünkü temmuz ayında yapılan zamlar emeklileri tatmin etmedi. Kök maaş üzerinden yapılan hesaplamalar 6 bin ve altında maaş alan emeklilerin hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu. Emekliler Türkiye’nin geçmiş dönemlerde yaşadığı sıkıntıları bildiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güçlü bir şekilde destek veriyorlar. AK Parti en çok oyu emeklilerden alıyor. Emekliler, zaten zor geçiniyordu bir de temmuz zammı yetersiz kalınca büyük bir sıkıntı içine girdiler. Bir duygusal kopuş yaşanmaya başlandı.

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ERDOĞAN SIKINTIYI GÖRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan sorunlara kulağına kapatmayan bir lider. Emeklilerin sesini duydu. “Emeklileri memnun edecek adımları atacağız” dedi. Erdoğan’ın açıklaması üzerine emekliler umutlandı. Çünkü Erdoğan’ın sözü senet. EYT’lilere söz vermişti. Asrın felaketi olan depreme rağmen sözünü yerine getirdi. En düşük memur maaşı 22 bin lira olarak demişti, seçimden sonra ilk işi bu oldu. Şimdi sıra emeklilerin sıkıntıların giderilmesine kaldı.

ŞİMDİ ÇARE ZAMANI

Emekli maaşlarının artışı için üç formül üzerinde çalışıldığı söyleniyor.

1- Seyyanen yapılacak zam.

2- Oransal olarak yapılacak bir artış.

3- En düşük aylıktan başlanarak kademeli olarak artış yapılması.

Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri alternatifli olarak çalışmalarını yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammını belirleyecek.