ABD, Suriye ve Irak’tan çekiliyor mu?

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Amerikan basınında birkaç gündür ABD, Suriye’den çekilmeyi tartışıyor haberleri yapılıyor. PKK’yı kollayan yazarlarda ise, aman PKK’yı-YPG’yi bırakıp nereye gidiyorsun, PKK’lıların durumu da Afganistandakiler gibi mi olacak telaşı sardı.

TRUMP’IN SORUSU

ABD seçimlerinde ezici bir üstünlükle ilerleyen Trump çok önemli bir tartışma başlattı. “Tam 9 trilyon dolar harcadık, Ortadoğu’da milyonlarca insanı öldürdük ve ne elde ettik? Hiçbir şey. Ölüm, kan ve hiçbir şey elde etmedik” dedi.

Trump’ın çıkışı Amerikan halkında karşılık buldu. Amerikan halkı Irak’ta, Suriye’de, Afganistan’da ve Ukrayna’da harcanan trilyon dolarların hesabını soruyor. Trump’ın Ukrayna ve Ortadoğu’dan çekilme vaadi karşılık buluyor.

BIDEN YÖNETİMİ TARTIŞIYOR

Hem yaklaşan seçimler nedeniyle hem de ABD artık Ortadoğu’da bir bataklığa çekildiğini görüyor. Foreign Policy ve Al Monitor, ABD düşünce kuruluşlarında Suriye’den çekilmenin tartışıldığını yazdı.

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BATAKLIĞA ÇEKİLİYOR



ABD yönetimi Ortadoğu’da bir bataklığa doğru çekildiğini gördü.

1. ABD, Gazze’de İsrail’e sınırsız destek verdi. Netanyahu, Gazze’de katliamlarını sürdürürken tüm fatura ABD’ye yazılıyor. İsrail hem savaşı sürdürüyor hem bölgeye yaymaya çalışıyor. İsrail, Lübnan’da Hamas’ın iki numaralı ismi Salih El Aruri’yi vurdu. Şam’da İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Suriye sorumlusu Razi Musavi’yi öldürdü. İran’ın Kirman kentinde Kasım Süleymani’nin mezarı başındaki anmada patlayan bombayı DEAŞ üstlense de İsrail’e fatura edildi.

İRAN BÖLGEYE YAYIYOR

2. İran’ın Pakistan ve Irak’taki hedefleri vurması savaşı bölgeye yaymasının ilk adımı olarak görüldü. İran henüz Lübnan’da Hizbullah’ı harekete geçirmedi ama bu, ilerleyen süreçte harekete geçirmeyeceği anlamına gelmiyor.

3. İran destekli Husilerin, Kızıldeniz’de ticaret gemilerine yaptığı saldırılar, ABD ve İngiliz hedeflerine yönelik eylemleri karşısında ABD ve İngiltere bir süredir Yemen’i bombalıyor.

İsrail bir yandan, İran bir yandan, Husiler ise diğer taraftan savaşı yaymaya çalışıyor. Bu durumun ABD’yi yeni bir değerlendirme yapmaya ittiği gözleniyor.

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ABD NEYİ TARTIŞIYOR

Şu netleşti ki ABD yönetimi Suriye ve Irak’tan çekilmeyi tartışıyor. Ancak Afganistan’dan çekilirken, Amerikan uçağının tekerlerine sarılan Afganlıların oluşturduğu salkım saçak görüntülerin oluşmaması için de bir çıkış stratejisi üzerinde çalışıyor.

DEAŞ ÖCÜSÜ

PKK’ya yakın gazeteciler ise Amerikan yönetimine feryat figan aman ne yapıyorsunuz, daha DEAŞ tehlikesi ortadan kalkmadı, siz PKK-YPG’yi kendi başına bırakırsanız DEAŞ tekrar güçlenir diyorlar. Trump, DEAŞ’ı Obama ve Hillary Clinton kurdurdu dememiş miydi? Tek Amerika yok. Centcom’dakiler, DEAŞ tehlikesi hâlâ geçerli diye göstermek için şu günlerde DEAŞ’a birkaç eylem yaptırırsa şaşırmam. ABD yönetimi PKK-YPG’yi tedirgin etmemek için çekilme kararının olmadığını açıklıyor. Ama bu yönde toplantılar yapıldığı inkar edilmiyor.

ABD’NİN PLANI

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Peki ABD’nin planı ne? ABD’nin, Suriye’den çekilirken PKK-YPG’yi Esed ordusuna eklemlemek istediği anlaşılıyor. Suriye ordusunun yerel birliklerinden biri haline dönüştürmek istiyorlar. Esed yönetimiyle bunun müzakerelerinin yapıldığı söyleniyor.

TÜRKİYE NASIL BAKIYOR



Milli Savunma kaynakları, ABD’nin Suriye’den çekilme haberini ihtiyatla karşılıyoruz diye açıklama yaptı. Ankara, ABD’nin sadece Suriye’den değil Ortadoğu’dan çekilme çabasını görüyor. Çünkü Amerika; İsrail ve İran tarafından Ortadoğu bataklığına çekildiğini fark etti. Özellikle Hamas’ın İsrail’e saldırmasıyla birlikte başlayan süreçte İsrail’e tam destek vererek bir tuzağın içine düştüğünü gördü. İş, Hamas olayı olmaktan çıktı; Kızıldeniz’den Pakistan’a uzanan bir coğrafyaya yayılmaya başladı. Bunun için bir arayış içine girdi.

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TRUMP TALİMAT VERMİŞTİ

Trump, başkan olduğu dönemde DEAŞ’a karşı zafer elde edildiğini ilan edip, Suriye’den çekilmek için talimat vermişti. Ne oldu? Pentagon allem etti, kallem etti çekilmeyi engelledi. Ama bu kez Biden yönetimi Suriye’den çekilmeyi gündemine aldı.

UYGULAMAYA BAKARIZ

Ankara süreci ihtiyatlı bir şekilde takip ediyor. Ama resmi açıklama ve sahadaki uygulamaya bakılıyor. Milli Savunma kaynakları, “Resmi açıklamayı ve uygulamayı görmeden bu tarz haberlere ihtiyatla yaklaşmak gerekiyor” noktasında. Ama ABD’nin bir çekilme arayışı içinde olduğu kabul ediliyor.

PKK-YPG’NİN DURUMU



TÜRKİYE’nin PKK-YPG konusundaki tavrında bir değişiklik yok. Adı ister PKK ister YPG ister SDG olsun terör örgütü olarak kabul ediyoruz. Bu bizim beka meselemiz ve kırmızı çizgimiz. Bizden uzak tutulmasını istiyoruz. Suriye’nin yeni yapılanmasında bir takım güvenceye kavuşturulmasını kabul etmiyoruz. Türkiye’ye yönelik terör faaliyetlerini durdurmak şartıyla ve bir statü kazandırmadan Suriye ordusuna monte edilecekse bu model tartışılabilir.

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IRAK’TAN ÇEKİLMEYİ AÇIKLADILAR

Irak Başbakanı Sudani, kısa bir süre önce Irak’ta DEAŞ’ın kalmadığını belirterek ABD’nin çekilmesini istemişti. Sudani’nin çıkışı karşılık buldu. Pentagon, Irak’tan çekilme görüşmelerinin önümüzdeki günlerde başlayacağını resmen duyurdu.

ABD, Irak’tan çekiliyor. Suriye’den çekilmeyi tartışıyor. Gerisini PKK düşünsün.

ABD böyledir işte kullanır, kullanır sonra ortada bırakır.