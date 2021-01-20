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MUCİZE LEZZETLER

Zencefilli Tarçınlı Cupcake | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Zencefilli Tarçınlı Cupcake var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

Kek için:

  • 1/2 su bardağı eritilmiş tereyağı
  • 1/2 su bardağı esmer şeker
  • 1 adet büyük boy yumurta (oda sıcaklığında)
  • 1/2 su bardağı süt (oda sıcaklığında)
  • 1/2 su bardağı pekmez
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
  • 170 g un
  • 1/2 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 1/2 tatlı kaşığı karbonat
  • 1/4 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı toz tarçın
  • 1/2 tatlı kaşığı toz zencefil
  • 1/2 tatlı kaşığı muskat rendesi

Kreması için:

  • 224 g labne peyniri
  • 1/4 su bardağı erimiş tereyağı
  • 200 g pudra şekeri
  • Bir fiske tuz

Tarif:

  1. Derin bir kasede un, kabartma tozu, tarçın, zencefil, karbonat, tuz ve muskatı karıştırın; kenara alın.
  2. Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde tereyağını şekerle beraber krema haline gelene kadar iyice çırpın.
  3. İçerisine yumurtayı ekleyip çırpmaya devam edin.
  4. Pekmez, süt, vanilyayı da ekleyin çırpın.
  5. Üzerine hazırladığınız unlu kuru karışımı ekleyin ve çırpmaya devam edin.
  6. Muffin kağıtlarını kapların içine yerleştirin.
  7. Hazırladığınız kek karışımını kalıpların içine boşaltın.
  8. 180 derecede önceden ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın'da yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
  9. Kreması için Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde tereyağını labne peyniri ile çırpın.
  10. Üzerine pudra şekeri, tuz ve vanilyayı ekleyin ve çırpmaya devam edin.
  11. Hazırladığınız kremayı sıkma torbasına doldurun ve cupcake'lerinizin üzerini süsleyin.

Afiyet olsun!

 

 

 

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