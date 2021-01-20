MUCİZE LEZZETLER
Zencefilli Tarçınlı Cupcake | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Zencefilli Tarçınlı Cupcake var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
Kek için:
- 1/2 su bardağı eritilmiş tereyağı
- 1/2 su bardağı esmer şeker
- 1 adet büyük boy yumurta (oda sıcaklığında)
- 1/2 su bardağı süt (oda sıcaklığında)
- 1/2 su bardağı pekmez
- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
- 170 g un
- 1/2 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 1/2 tatlı kaşığı karbonat
- 1/4 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı toz tarçın
- 1/2 tatlı kaşığı toz zencefil
- 1/2 tatlı kaşığı muskat rendesi
Kreması için:
- 224 g labne peyniri
- 1/4 su bardağı erimiş tereyağı
- 200 g pudra şekeri
- Bir fiske tuz
Tarif:
- Derin bir kasede un, kabartma tozu, tarçın, zencefil, karbonat, tuz ve muskatı karıştırın; kenara alın.
- Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde tereyağını şekerle beraber krema haline gelene kadar iyice çırpın.
- İçerisine yumurtayı ekleyip çırpmaya devam edin.
- Pekmez, süt, vanilyayı da ekleyin çırpın.
- Üzerine hazırladığınız unlu kuru karışımı ekleyin ve çırpmaya devam edin.
- Muffin kağıtlarını kapların içine yerleştirin.
- Hazırladığınız kek karışımını kalıpların içine boşaltın.
- 180 derecede önceden ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın'da yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
- Kreması için Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde tereyağını labne peyniri ile çırpın.
- Üzerine pudra şekeri, tuz ve vanilyayı ekleyin ve çırpmaya devam edin.
- Hazırladığınız kremayı sıkma torbasına doldurun ve cupcake'lerinizin üzerini süsleyin.
Afiyet olsun!
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