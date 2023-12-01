Tavuk baget tarifi | Mucize Lezzetler

Hem pratik hem de çok lezzetli olan çıtır tavuk bagetler. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay Süre: 60 Dakika Porsiyon: 4-6 kişilik Pişirme Tekniği: Fırın Mutfak: Türk mutfağı Kullanılan ürünler; Arçelik A Fry Ankastre Fırın

Arçelik Restital Rendeli El Blender Seti Malzemeler: 13 adet tavuk baget

1 çay bardağı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

2 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik Tarif: Arçelik Restital Rendeli El Blender Seti’ Sosu derin bir cam kaseye aktarın. Ardından tavukları sosun içine bandırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine tavuk bagetleri dizin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ Tavuk bagetleriniz hazır. Afiyet Olsun!