MUCİZE LEZZETLER
Tavuk baget tarifi | Mucize Lezzetler
Hem pratik hem de çok lezzetli olan çıtır tavuk bagetler. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 60 Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Fırın
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 13 adet tavuk baget
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 2 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- 2 çay kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı kekik
Tarif:
- Arçelik Restital Rendeli El Blender Seti’ nin içine zeytinyağı, sarımsak, tuz, karabiber, toz kırmızı biber, pul biber ve kekiği ekleyip karıştırın.
- Sosu derin bir cam kaseye aktarın.
- Ardından tavukları sosun içine bandırın.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine tavuk bagetleri dizin.
- Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 1 saat pişirin.
- Tavuk bagetleriniz hazır.
Afiyet Olsun!
GÜNCELLENME