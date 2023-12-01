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MUCİZE LEZZETLER

Tavuk baget tarifi | Mucize Lezzetler 

Hem pratik hem de çok lezzetli olan çıtır tavuk bagetler. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 60 Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Fırın

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 13 adet tavuk baget
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 2 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • 2 çay kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı kekik

Tarif:

  1. Arçelik Restital Rendeli El Blender Seti nin içine zeytinyağı, sarımsak, tuz, karabiber, toz kırmızı biber, pul biber ve kekiği ekleyip karıştırın.
  2. Sosu derin bir cam kaseye aktarın.
  3. Ardından tavukları sosun içine bandırın.
  4. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine tavuk bagetleri dizin.
  5. Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 1 saat pişirin.
  6. Tavuk bagetleriniz hazır.

Afiyet Olsun!

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