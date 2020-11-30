MUCİZE LEZZETLER
Limonlu İrmik Tatlısı | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde limonlu irmik tatlısı var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
Tabanı İçin:
- 2 paket yulaflı bisküvi
- 80 g eritilmiş tereyağı
Muhallebisi İçin:
- 1 litre süt
- 7 yemek kaşığı irmik
- 150 g toz şeker
- 2 adet limon kabuğu rendesi
Limon Sosu İçin:
- 1 su bardağı limon suyu
- 1 limon kabuğu rendesi
- 1 su bardağı su
- 3 tatlı kaşığı nişasta
- 120 g toz şeker
- 2 adet yumurta sarısı
Tarif:
- Arçelik Resital Doğrayıcı içerisine bisküvileri alıp iyice ç
- Üzerine eritilmiş tereyağını ekleyip iyice karıştırın.
- Tatlıyı yapacağınız borcama yağlı kağıt serin ve bisküvili karışımı tabana döküp iyice basıtırın ve Arçelik No Frost Buzdolabı'na alın.
- Muhallebi için Arçelik Ankastre Ocak'ta bir tencerede tüm malzemeleri iyice karıştırıp pişirmeye başlayın.
- Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve buzdolabında beklettiğiniz tabanın üzerine dökün.
- Muhallebi soğurken sosunu yapmaya başlayın.
- Limonlu sos için Arçelik Ankastre Ocak'ta tüm malzemeleri karıştırıp kaynayana kadar pişirin.
- Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve karıştırarak soğumasını sağlayın.
- Soğuduktan sonra muhallebinin üzerine dökün.
- Tatlınız oda sıcaklığına gelince Arçelik No Frost Buzdolabı'na kaldırın ve en az 3-4 saat dinlendirin.
- Servis etmeden önce dilimleyin.
- Afiyet olsun!
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