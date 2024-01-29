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MUCİZE LEZZETLER

Kuru meyveli yoğurtlu müsli tarifi | Mucize Lezzetler 

Kalsiyum ve lif açısından zengin olan, kahvaltı ve ara öğünlerde tüketebileceğiniz kuru meyveli yoğurtlu müsli tarifini mutlaka deneyin. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 60+ Dakika

Porsiyon: 2 kişilik

Pişirme Tekniği: Yok

Mutfak:İsviçre mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

Yoğurt için;

  • 1,5 litre süt
  • 2 yemek kaşığı yoğurt

Müsli için;

  • 4 yemek kaşığı tatlı yoğurt
  • 1 su bardağı yulaf ezmesi
  • 6 adet kuru kayısı
  • 2 yemek kaşığı kuru üzüm
  • 2 yemek kaşığı yaban mersini
  • Yarım limon kabuğu rendesi
  • 1 tatlı kaşığı bal

Üzeri için;

  • Frambuaz
  • Frenk üzümü

Tarif:

  1. Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
  2. Metal kabın içine sütü ekleyin ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
  3. Ardından yoğurt butonuna basıp, tatlı yoğurt modunu seçip başlatın.
  4. Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
  5. 5 saat sonunda tatlı yoğurdunuz hazır.
  6. Metal kabı Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içinden çıkarıp kapağını kapatın ve Arçelik NoFrost Buzdolabı nda12 saat dinlendirin.
  7. Kuru kayısı ve kuru incirleri minik küpler halinde doğrayın.
  8. Sunum tabağınıza yulaf ezmesi, kuru kayısı, yaban mersini, kuru üzüm, limon rendesi, tatlı yoğurt ve bal ekleyin.
  9. Kuru meyveli yoğurtlu müsliniz hazır.
  10. Müslinizin üzerine frambuaz ve frenk üzümü ekleyerek zenginleştirebilirsiniz.

 Afiyet Olsun!

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