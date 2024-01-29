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Kuru meyveli yoğurtlu müsli tarifi | Mucize Lezzetler
Kalsiyum ve lif açısından zengin olan, kahvaltı ve ara öğünlerde tüketebileceğiniz kuru meyveli yoğurtlu müsli tarifini mutlaka deneyin. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 60+ Dakika
Porsiyon: 2 kişilik
Pişirme Tekniği: Yok
Mutfak:İsviçre mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
Yoğurt için;
- 1,5 litre süt
- 2 yemek kaşığı yoğurt
Müsli için;
- 4 yemek kaşığı tatlı yoğurt
- 1 su bardağı yulaf ezmesi
- 6 adet kuru kayısı
- 2 yemek kaşığı kuru üzüm
- 2 yemek kaşığı yaban mersini
- Yarım limon kabuğu rendesi
- 1 tatlı kaşığı bal
Üzeri için;
- Frambuaz
- Frenk üzümü
Tarif:
- Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
- Metal kabın içine sütü ekleyin ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
- Ardından yoğurt butonuna basıp, tatlı yoğurt modunu seçip başlatın.
- Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
- 5 saat sonunda tatlı yoğurdunuz hazır.
- Metal kabı Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içinden çıkarıp kapağını kapatın ve Arçelik NoFrost Buzdolabı’ nda12 saat dinlendirin.
- Kuru kayısı ve kuru incirleri minik küpler halinde doğrayın.
- Sunum tabağınıza yulaf ezmesi, kuru kayısı, yaban mersini, kuru üzüm, limon rendesi, tatlı yoğurt ve bal ekleyin.
- Kuru meyveli yoğurtlu müsliniz hazır.
- Müslinizin üzerine frambuaz ve frenk üzümü ekleyerek zenginleştirebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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