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Kumpir tarifi | Mucize Lezzetler
Fırında pişen büyük boy patatelerin lezzetli malzemelerle harmanlandığı enfes kumpir tarifi. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 60 + Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Fırın
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 5 adet büyük boy patates
- 4 yemek kaşığı tereyağı
- 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 10 adet kornişon turşu
- 1,5 su bardağı rendelenmiş çedar peynir
- 200 g dana salam
- 2 adet taze soğan
- 1 tatlı kaşığı tuz
Tarif:
- İlk olarak büyük boy patatesleri iyice yıkayın ve temizleyin.
- Kornişon turşu, salam ve taze soğanı küçük küçük doğrayın.
- Daha sonra hepsini alüminyum folyo ile kaplayın.
- Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ ın A Fry Tel tepsisine yerleştirin ve 90 dakika pişirin.
- Patateslerin içinin yumuşamış olduğundan emin olun.
- Fırından çıkardığınız patatesleri ortadan dikey şekilde kesin ve tereyağı, tuz ve taze kaşar peynirini ilave edip, bir çatal yardımı ile peynirler eriyene kadar karıştırın.
- Patateslerin içi kremamsı bir kıvam aldığında içine doğradığınız turşu, salam, çedar peyniri ve doğranmış taze soğanı ekleyin.
- Lezzetli kumpirleriniz hazır.
- Sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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