MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Nasıl >Mucize Lezzetler >Kumpir tarifi | Mucize Lezzetler
MUCİZE LEZZETLER

Kumpir tarifi | Mucize Lezzetler

Fırında pişen büyük boy patatelerin lezzetli malzemelerle harmanlandığı enfes kumpir tarifi. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 60 + Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Fırın

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

 

Malzemeler:

 

  • 5 adet büyük boy patates
  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 10 adet kornişon turşu
  • 1,5 su bardağı rendelenmiş çedar peynir
  • 200 g dana salam
  • 2 adet taze soğan
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Tarif:

  1. İlk olarak büyük boy patatesleri iyice yıkayın ve temizleyin.
  2. Kornişon turşu, salam ve taze soğanı küçük küçük doğrayın.
  3. Daha sonra hepsini alüminyum folyo ile kaplayın.
  4. Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın ın A Fry Tel tepsisine yerleştirin ve 90 dakika pişirin.
  5. Patateslerin içinin yumuşamış olduğundan emin olun.
  6. Fırından çıkardığınız patatesleri ortadan dikey şekilde kesin ve tereyağı, tuz ve taze kaşar peynirini ilave edip, bir çatal yardımı ile peynirler eriyene kadar karıştırın.
  7. Patateslerin içi kremamsı bir kıvam aldığında içine doğradığınız turşu, salam, çedar peyniri ve doğranmış taze soğanı ekleyin.
  8. Lezzetli kumpirleriniz hazır.
  9. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
hürriyet_tv
Fırında levrek tarifi | Mucize Lezzetler
hürriyet_tv
Pancarlı humus tarifi | Mucize Lezzetler
hürriyet_tv
Yoğurt tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Çıtır karnabahar ve acılı tavuk kanatları tarifi | Mucize Lezzetler
hürriyet_tv
Dereotlu poğaça tarifi | Mucize Lezzetler
hürriyet_tv
İspanyol omlet tarifi | Mucize Lezzetler

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler