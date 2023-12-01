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MUCİZE LEZZETLER

Kremalı patates tarifi | Mucize Lezzetler 

Hem krema hem de sütle birlikte pişen incecik patateslerin kızarması ile ortaya çıkan harika lezzet. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Fırın

Mutfak: Fransız mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 4 adet patates
  • 200 ml krema
  • Yarım su bardağı süt
  • 200 g taze kaşar peyniri
  • Bir çay kaşığı tuz

Tarif:

  1. Patateslerin kabuklarını soyup, ince halkalar halinde dilimleyin.
  2. Taze kaşar peynirini rendeleyin.
  3. Ardından kare borcamın içini hafif yağlayın.
  4. Yağladığınız borcamın içine patatesleri dizin.
  5. Patateslerin üzerine süt, tuz ve kremayı döküp, iyice karıştırın.
  6. En son rendelenmiş kaşar peynirini borcamın her yerine serpin.
  7. Önceden ısıtılmış 160 derecelik Arçelik Ankastre A Fry Fırın da 30 dakika pişirin.
  8. Kremalı patatesiniz hazır.

HOW TO NOTLARI

  • Patateslerin iyi pişmesi için ince ince dilinlemeye özen gesterin.

Afiyet Olsun!

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