MUCİZE LEZZETLER
Kremalı patates tarifi | Mucize Lezzetler
Hem krema hem de sütle birlikte pişen incecik patateslerin kızarması ile ortaya çıkan harika lezzet. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Fırın
Mutfak: Fransız mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 4 adet patates
- 200 ml krema
- Yarım su bardağı süt
- 200 g taze kaşar peyniri
- Bir çay kaşığı tuz
Tarif:
- Patateslerin kabuklarını soyup, ince halkalar halinde dilimleyin.
- Taze kaşar peynirini rendeleyin.
- Ardından kare borcamın içini hafif yağlayın.
- Yağladığınız borcamın içine patatesleri dizin.
- Patateslerin üzerine süt, tuz ve kremayı döküp, iyice karıştırın.
- En son rendelenmiş kaşar peynirini borcamın her yerine serpin.
- Önceden ısıtılmış 160 derecelik Arçelik Ankastre A Fry Fırın’ da 30 dakika pişirin.
- Kremalı patatesiniz hazır.
HOW TO NOTLARI
- Patateslerin iyi pişmesi için ince ince dilinlemeye özen gesterin.
Afiyet Olsun!
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