Kremalı patates tarifi | Mucize Lezzetler

Hem krema hem de sütle birlikte pişen incecik patateslerin kızarması ile ortaya çıkan harika lezzet. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay Süre: 30 Dakika Porsiyon: 4-6 kişilik Pişirme Tekniği: Fırın Mutfak: Fransız mutfağı Kullanılan ürünler; Arçelik Ankastre A Fry Fırın Malzemeler: 4 adet patates

200 ml krema

Yarım su bardağı süt

200 g taze kaşar peyniri

Bir çay kaşığı tuz Tarif: Patateslerin kabuklarını soyup, ince halkalar halinde dilimleyin. Taze kaşar peynirini rendeleyin. Ardından kare borcamın içini hafif yağlayın. Yağladığınız borcamın içine patatesleri dizin. Patateslerin üzerine süt, tuz ve kremayı döküp, iyice karıştırın. En son rendelenmiş kaşar peynirini borcamın her yerine serpin. Önceden ısıtılmış 160 derecelik Arçelik Ankastre A Fry Fırın’ Kremalı patatesiniz hazır. HOW TO NOTLARI Patateslerin iyi pişmesi için ince ince dilinlemeye özen gesterin. Afiyet Olsun!