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MUCİZE LEZZETLER

Köfteli Yoğurt Çorbası | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Köfteli Yoğurt Çorbası var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

Köfte harcı için:

  • 300 g kıyma
  • 3 yemek kaşığı ince bulgur
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber

Çorba için:

  • 2 su bardağı yoğurt
  • 3 yemek kaşığı un
  • 3 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı kuru nane
  • 1 çay kaşığı pul biber

Tarif:

  1. Köfte malzemelerini Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine alın ve yoğurun.
  2. Yoğurulan köfte harcından ufak parçalar koparıpı iki avucunuzun içinde yuvarlayıp minik köfteler elde edin.
  3. Yaptığınız mufak köfteleri unlu bir kabın içine alın.
  4. Arçelik Ankastre Ocak'ta bir tencerede 3 su bardağı suyu kaynatın.
  5. Kaynayan suda köfteleri 10 dakika kadar pişirin.
  6. Ayrı bir kapta yoğurt ve unu güzelce karıştırın. Köftelerin suyundan alarak yoğurt-un karışımına ekleyin.
  7. Hazırladığınız terbiyeyi, köftelerin üzerine azar azar
  8. Terbiyeyi eklerken kısık ateşte pişirdiğiniz çorbayı hızlıca karıştırın.
  9. Çorba tekrar kaynayıncaya kadar yavaş yavaş karıştırarak 8-10 dakika daha pişirin.
  10. Piştikten sonra çorbanızın tuzunu ekleyin.
  11. Çorbanın sosu için tm malzemeleri Arçelik Ankastre Ocak'ta sos tenceresine alarak 2 dakika kavurun.
  12. Servis kasenize aldığınız çorbanın üzerine gezdirerek servis edin.
  13. Afiyet olsun!

 

 

 

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