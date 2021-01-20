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Köfteli Yoğurt Çorbası | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Köfteli Yoğurt Çorbası var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
Köfte harcı için:
- 300 g kıyma
- 3 yemek kaşığı ince bulgur
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karabiber
Çorba için:
- 2 su bardağı yoğurt
- 3 yemek kaşığı un
- 3 su bardağı su
- 1 çay kaşığı tuz
Üzeri için:
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı kuru nane
- 1 çay kaşığı pul biber
Tarif:
- Köfte malzemelerini Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine alın ve yoğurun.
- Yoğurulan köfte harcından ufak parçalar koparıpı iki avucunuzun içinde yuvarlayıp minik köfteler elde edin.
- Yaptığınız mufak köfteleri unlu bir kabın içine alın.
- Arçelik Ankastre Ocak'ta bir tencerede 3 su bardağı suyu kaynatın.
- Kaynayan suda köfteleri 10 dakika kadar pişirin.
- Ayrı bir kapta yoğurt ve unu güzelce karıştırın. Köftelerin suyundan alarak yoğurt-un karışımına ekleyin.
- Hazırladığınız terbiyeyi, köftelerin üzerine azar azar
- Terbiyeyi eklerken kısık ateşte pişirdiğiniz çorbayı hızlıca karıştırın.
- Çorba tekrar kaynayıncaya kadar yavaş yavaş karıştırarak 8-10 dakika daha pişirin.
- Piştikten sonra çorbanızın tuzunu ekleyin.
- Çorbanın sosu için tm malzemeleri Arçelik Ankastre Ocak'ta sos tenceresine alarak 2 dakika kavurun.
- Servis kasenize aldığınız çorbanın üzerine gezdirerek servis edin.
- Afiyet olsun!
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