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Köfteli orman kebabı tarifi | Mucize Lezzetler 

Şahane bir tarif ile akşam sofranızı güzelleştirmek isterseniz  köfteli orman kebabı tam size göre! (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 60 Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Ocak

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

 

Malzemeler:

Köfte harcı için:

  • 500 g dana kıyma
  • 3 yemek kaşığı ince bulgur
  • 1 adet yumurta
  • 1 adet rendelenmiş soğan
  • 1 tepeleme çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Orman kebabı için:

  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 adet patates
  • 3 adet havuç
  • 1 su bardağı haşlanmış bezelye
  • 1 adet soğan
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1,5 yemek kaşığı domates salçası
  • 1çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 5 su bardağı sıcak su

Tarif:

 

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine kıyma, yumurta, bulgur, soğan, tuz ve karabiberi koyup iyice karıştırın.
  2. Ardından harçtan ufak parçalar kopartarak yuvarlak formda orta büyüklükte köfteler yapın.
  3. Orman kebabı için, soğan, havuç ve patatesin kabuklarını soyun.
  4. Soğanı yemeklik, havuç ve patatesi ise küp küp doğrayın.
  5. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ yi manuel programdan basınçlı pişirme moduna alıp, 40 dakikaya ayarlayın.
  6. Ardından içine zeytinyağını ekleyip kızdırın ve soğanı ilave edip, kokusu çıkana kadar kavurun.
  7. Sotelenen soğanın üstüne köfte, havuç, patates, bezelye, tuz, domates salçası, karabiber, toz kırmızı biber, kekik, kimyon ve suyu ilave edip bir tur karıştırarak ana kapağı kapatın.
  8. Köfteli orman kebabınız hazır.
  9. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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