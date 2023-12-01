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Köfteli orman kebabı tarifi | Mucize Lezzetler
Şahane bir tarif ile akşam sofranızı güzelleştirmek isterseniz köfteli orman kebabı tam size göre! (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 60 Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Ocak
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
Köfte harcı için:
- 500 g dana kıyma
- 3 yemek kaşığı ince bulgur
- 1 adet yumurta
- 1 adet rendelenmiş soğan
- 1 tepeleme çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Orman kebabı için:
- 5 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 adet patates
- 3 adet havuç
- 1 su bardağı haşlanmış bezelye
- 1 adet soğan
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1,5 yemek kaşığı domates salçası
- 1çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı kimyon
- 5 su bardağı sıcak su
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine kıyma, yumurta, bulgur, soğan, tuz ve karabiberi koyup iyice karıştırın.
- Ardından harçtan ufak parçalar kopartarak yuvarlak formda orta büyüklükte köfteler yapın.
- Orman kebabı için, soğan, havuç ve patatesin kabuklarını soyun.
- Soğanı yemeklik, havuç ve patatesi ise küp küp doğrayın.
- Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ yi manuel programdan basınçlı pişirme moduna alıp, 40 dakikaya ayarlayın.
- Ardından içine zeytinyağını ekleyip kızdırın ve soğanı ilave edip, kokusu çıkana kadar kavurun.
- Sotelenen soğanın üstüne köfte, havuç, patates, bezelye, tuz, domates salçası, karabiber, toz kırmızı biber, kekik, kimyon ve suyu ilave edip bir tur karıştırarak ana kapağı kapatın.
- Köfteli orman kebabınız hazır.
- Sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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